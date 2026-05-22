Ръководителката на националното разузнаване на САЩ Тълси Габард подаде оставка

22 Май, 2026 22:10, обновена 22 Май, 2026 22:33 1 142 27

Кристи Ноум бе уволнена от поста на министър на вътрешната сигурност през март, а Пам Бонди напусна поста си на правосъден министър и главен прокурор по-малко от месец по-късно

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Тълси Габард е подала оставка от поста на директор на националното разузнаване на САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на телевизия "Фокс Нюз", пише БТА.

Така тя става четвъртата жена на висока позиция в администрацията на американския президент Доналд Тръмп, която напуска поста си, през последните три месеца.

Министърката на труда Лори Чавес-Деремър подаде оставка в края на миналия месец след твърдения за злоупотреби в нейното министерство.

Кристи Ноум бе уволнена от поста на министър на вътрешната сигурност през март, а Пам Бонди напусна поста си на правосъден министър и главен прокурор по-малко от месец по-късно, припомня Ройтерс.

За жалост, Тълси Габард напуска администрацията на 30 юни, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Така той потвърди оттеглянето на Габард от поста на директор на националното разузнаване на САЩ.

Тръмп обяви, че длъжността ще се изпълнява от първия заместник-директор Арън Лукас.

По-рано днес Ройтерс информира, че Габард е подала оставка, като се позова на телевизия "Фокс Нюз".

Ръководителката на националното разузнаване на САЩ Тълси Габард заяви днес, че се оттегля от поста си, тъй като съпругът ѝ е бил диагностициран с рядка форма на рак на костите и че тя се оттегля от служебните си задължения, за да му помага, пише още Ройтерс.

Габард информира президента Тръмп за намерението си да се оттегли на среща днес в Овалния кабинет. Оставката влиза в сила от 30 юни.

Източник, запознат с въпроса, заяви, че Габард е била принудена от Белия дом да се оттегли от поста си, пише Ройтерс.

В писмото, с което поднася оставката си и което бе публикувано в социалната мрежа "Екс", Габард пише, обръщайки се към президента Тръмп, че е "дълбоко благодарна за доверието, което ми гласувахте, и за възможността да ръководя националното разузнаване последната година и половина".

Споменавайки за здравословния проблем на съпруга си, Габард пише, че няма да може с чиста съвест да го остави да се бори сам с болестта, ако остане на този изискващ и консумиращ време пост.

В публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл" американският президент Доналд Тръмп заяви, че длъжността началник на разузнаването ще се изпълнява от първия заместник-директор Арън Лукас.

Той заяви, че Габард се е справила чудесно с работата си, но с оглед на състоянието на съпруга ѝ е оправдано да иска да се оттегли.

В миналото Тръмп е намеквал за различия с Габард, що се отнася до подхода по отношение на Иран, като заяви, че тя се придържа към "по-мека" линия от него, що се отнася до ограничаването на ядрените амбиции на Техеран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мишо Дудикоф 🥷

    23 6 Отговор
    Никой не иска да убива деца, заради нетаняху и мечтата му - Зион.

    22:12 22.05.2026

  • 2 Бааааа

    7 30 Отговор
    Таз беше любимка на копейкаджийската Иz мет.

    Коментиран от #3, #4

    22:13 22.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тая бе

    22 5 Отговор

    До коментар #2 от "Бааааа":

    любимата на наркомана., с която се прегръщаше. Но пaк подейства проклятието на ZE. Който се допре до него е уволнен, сменен или паднал от власт.

    Коментиран от #10

    22:18 22.05.2026

  • 5 тулса

    1 2 Отговор
    дооум

    22:19 22.05.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    21 2 Отговор
    Всички бягат от Тръмпанзето Дончо!
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    22:21 22.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 език мой, враг мой

    5 2 Отговор
    Ръководителят!!! Има титли, които нямат женска форма.

    22:24 22.05.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 9 Отговор
    в една ДЕМОКРАЦИЯ всички плюят президента си /при РФ зация-спира ви НЕТА изпод бункера

    Коментиран от #13, #14, #15, #27

    22:28 22.05.2026

  • 10 Зеленски има карти!

    3 9 Отговор

    До коментар #4 от "Тая бе":

    Точно тази беше с крайна антиукраинска позиция и плямпаше,че Зеленски е нелигитимен.
    Не върви руската пропаганда.а вата?

    22:30 22.05.2026

  • 11 Анонимен

    5 0 Отговор
    Всички разумни и отговорни хора бягат

    22:31 22.05.2026

  • 12 Рублевка

    5 0 Отговор
    Не мога да повярвам, че Пам Бонди е на 60 години! Красива американка.

    22:31 22.05.2026

  • 13 жик так

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Бе не е като в краварника . Никой не желае да работи с един л ...д...

    22:31 22.05.2026

  • 14 Българин

    1 9 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Само пияната уфсъ Захарова е вечна.

    Коментиран от #17, #23

    22:32 22.05.2026

  • 15 Дако

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Баба ти все интернета е гледала .

    22:32 22.05.2026

  • 16 Архимандрисандрит Бибиян

    1 7 Отговор
    Да се не окаже каде Долен Тъп е любител на момченца и резуци ка шефът си Путя?

    22:33 22.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сатана Z

    7 1 Отговор
    САШТ нямат нужда от собствено разузнаване ,след като самият бай Дончо чете ежедневно сводките на МОСАД и се доверява на тях.

    22:36 22.05.2026

  • 19 и тия не останаха по назад от кравите

    4 1 Отговор
    ВСУ удариха колеж и общежитие със спящи ученици в ЛНР, има загинали и ранени..

    22:37 22.05.2026

  • 20 ТОВА Е ПОКАЗТЕЛНО

    10 0 Отговор
    ЧЕ НЕЩАТА ПРИ ТРЪМП СА ТОТАЛНО МЯУУУ.

    22:39 22.05.2026

  • 21 Румен

    1 6 Отговор
    Предложил на ДАРРА да си избере три желания, които той да изпълни като награда от правителство на България. А тя го попитала:
    - А не може ли едно желание три пъти?

    22:40 22.05.2026

  • 22 Феникс

    3 1 Отговор
    Помолили са я да си тръгне с добро иначе щеше да последва нещо лошо, тя се опитваше да разсекрети файлове за убийството на Кенеди!

    22:54 22.05.2026

  • 23 Дако

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    От много гледане на интернет отидохте на другия бряг на реката .

    22:58 22.05.2026

  • 24 Занимават

    3 0 Отговор
    си един по един. Ванс след няколко месеца, когато изгубят междинните избори.
    И още много други ще скочат от потъващия кораб.

    22:58 22.05.2026

  • 25 Напускат

    2 0 Отговор
    лудият любезно.
    Не искат проблеми.

    23:00 22.05.2026

  • 26 Никой

    1 0 Отговор
    не ще да си цапа ръцете с кръвта на невинни деца за "каузата" на ционистите.

    23:02 22.05.2026

  • 27 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не ти трябва интернет, за да си береш тютюна.

    23:03 22.05.2026