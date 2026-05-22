Ръководителката на националното разузнаване на САЩ Тълси Габард подаде оставка

Тълси Габард е подала оставка от поста на директор на националното разузнаване на САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на телевизия "Фокс Нюз", пише БТА.

За жалост, Тълси Габард напуска администрацията на 30 юни, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Така той потвърди оттеглянето на Габард от поста на директор на националното разузнаване на САЩ.

Тръмп обяви, че длъжността ще се изпълнява от първия заместник-директор Арън Лукас.

Министърката на труда Лори Чавес-Деремър подаде оставка в края на миналия месец след твърдения за злоупотреби в нейното министерство.

Кристи Ноум бе уволнена от поста на министър на вътрешната сигурност през март, а Пам Бонди напусна поста си на правосъден министър и главен прокурор по-малко от месец по-късно, припомня Ройтерс.

Ръководителката на националното разузнаване на САЩ Тълси Габард заяви днес, че се оттегля от поста си, тъй като съпругът ѝ е бил диагностициран с рядка форма на рак на костите и че тя се оттегля от служебните си задължения, за да му помага, пише още Ройтерс.

Габард информира президента Тръмп за намерението си да се оттегли на среща днес в Овалния кабинет. Оставката влиза в сила от 30 юни.

Източник, запознат с въпроса, заяви, че Габард е била принудена от Белия дом да се оттегли от поста си, пише Ройтерс.

В писмото, с което поднася оставката си и което бе публикувано в социалната мрежа "Екс", Габард пише, обръщайки се към президента Тръмп, че е "дълбоко благодарна за доверието, което ми гласувахте, и за възможността да ръководя националното разузнаване последната година и половина".

Споменавайки за здравословния проблем на съпруга си, Габард пише, че няма да може с чиста съвест да го остави да се бори сам с болестта, ако остане на този изискващ и консумиращ време пост.

В публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл" американският президент Доналд Тръмп заяви, че длъжността началник на разузнаването ще се изпълнява от първия заместник-директор Арън Лукас.

Той заяви, че Габард се е справила чудесно с работата си, но с оглед на състоянието на съпруга ѝ е оправдано да иска да се оттегли.

В миналото Тръмп е намеквал за различия с Габард, що се отнася до подхода по отношение на Иран, като заяви, че тя се придържа към "по-мека" линия от него, що се отнася до ограничаването на ядрените амбиции на Техеран.