Ръководителката на националното разузнаване на САЩ Тълси Габард подаде оставка

Тълси Габард е подала оставка от поста на директор на националното разузнаване на САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на телевизия "Фокс Нюз", пише БТА.
Така тя става четвъртата жена на висока позиция в администрацията на американския президент Доналд Тръмп, която напуска поста си, през последните три месеца.
Министърката на труда Лори Чавес-Деремър подаде оставка в края на миналия месец след твърдения за злоупотреби в нейното министерство.
Кристи Ноум бе уволнена от поста на министър на вътрешната сигурност през март, а Пам Бонди напусна поста си на правосъден министър и главен прокурор по-малко от месец по-късно, припомня Ройтерс.
За жалост, Тълси Габард напуска администрацията на 30 юни, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.
Така той потвърди оттеглянето на Габард от поста на директор на националното разузнаване на САЩ.
Тръмп обяви, че длъжността ще се изпълнява от първия заместник-директор Арън Лукас.
По-рано днес Ройтерс информира, че Габард е подала оставка, като се позова на телевизия "Фокс Нюз".
Тя става четвъртата жена на висока позиция в администрацията на Тръмп, която напуска поста си, през последните три месеца.
Министърката на труда Лори Чавес-Деремър подаде оставка в края на миналия месец след твърдения за злоупотреби в нейното министерство.
Кристи Ноум бе уволнена от поста на министър на вътрешната сигурност през март, а Пам Бонди напусна поста си на правосъден министър и главен прокурор по-малко от месец по-късно, припомня Ройтерс.
Ръководителката на националното разузнаване на САЩ Тълси Габард заяви днес, че се оттегля от поста си, тъй като съпругът ѝ е бил диагностициран с рядка форма на рак на костите и че тя се оттегля от служебните си задължения, за да му помага, пише още Ройтерс.
Габард информира президента Тръмп за намерението си да се оттегли на среща днес в Овалния кабинет. Оставката влиза в сила от 30 юни.
Източник, запознат с въпроса, заяви, че Габард е била принудена от Белия дом да се оттегли от поста си, пише Ройтерс.
В писмото, с което поднася оставката си и което бе публикувано в социалната мрежа "Екс", Габард пише, обръщайки се към президента Тръмп, че е "дълбоко благодарна за доверието, което ми гласувахте, и за възможността да ръководя националното разузнаване последната година и половина".
Споменавайки за здравословния проблем на съпруга си, Габард пише, че няма да може с чиста съвест да го остави да се бори сам с болестта, ако остане на този изискващ и консумиращ време пост.
В публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл" американският президент Доналд Тръмп заяви, че длъжността началник на разузнаването ще се изпълнява от първия заместник-директор Арън Лукас.
Той заяви, че Габард се е справила чудесно с работата си, но с оглед на състоянието на съпруга ѝ е оправдано да иска да се оттегли.
В миналото Тръмп е намеквал за различия с Габард, що се отнася до подхода по отношение на Иран, като заяви, че тя се придържа към "по-мека" линия от него, що се отнася до ограничаването на ядрените амбиции на Техеран.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мишо Дудикоф 🥷
22:12 22.05.2026
2 Бааааа
Коментиран от #3, #4
22:13 22.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тая бе
До коментар #2 от "Бааааа":любимата на наркомана., с която се прегръщаше. Но пaк подейства проклятието на ZE. Който се допре до него е уволнен, сменен или паднал от власт.
Коментиран от #10
22:18 22.05.2026
5 тулса
22:19 22.05.2026
6 Mими Кучева🐕🦺
🦍🦍🦍🥳🤣👍
22:21 22.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 език мой, враг мой
22:24 22.05.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13, #14, #15, #27
22:28 22.05.2026
10 Зеленски има карти!
До коментар #4 от "Тая бе":Точно тази беше с крайна антиукраинска позиция и плямпаше,че Зеленски е нелигитимен.
Не върви руската пропаганда.а вата?
22:30 22.05.2026
11 Анонимен
22:31 22.05.2026
12 Рублевка
22:31 22.05.2026
13 жик так
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Бе не е като в краварника . Никой не желае да работи с един л ...д...
22:31 22.05.2026
14 Българин
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Само пияната уфсъ Захарова е вечна.
Коментиран от #17, #23
22:32 22.05.2026
15 Дако
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Баба ти все интернета е гледала .
22:32 22.05.2026
16 Архимандрисандрит Бибиян
22:33 22.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сатана Z
22:36 22.05.2026
19 и тия не останаха по назад от кравите
22:37 22.05.2026
20 ТОВА Е ПОКАЗТЕЛНО
22:39 22.05.2026
21 Румен
- А не може ли едно желание три пъти?
22:40 22.05.2026
22 Феникс
22:54 22.05.2026
23 Дако
До коментар #14 от "Българин":От много гледане на интернет отидохте на другия бряг на реката .
22:58 22.05.2026
24 Занимават
И още много други ще скочат от потъващия кораб.
22:58 22.05.2026
25 Напускат
Не искат проблеми.
23:00 22.05.2026
26 Никой
23:02 22.05.2026
27 Гост
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не ти трябва интернет, за да си береш тютюна.
23:03 22.05.2026