Програма за възстановяване? САЩ и Техеран обсъждат създаването на фонд за инвестиции в иранската икономика

В рамките на уреждането на конфликта САЩ и Иран разглеждат възможността да създадат инвестиционен фонд за развитие на иранската икономика, съобщава The New York Times, позовавайки се на източници, пише Фокус.

"Ирански чиновник и един дипломат оценяват размера му на 300 млрд. долара, но други официални лица, посредничещи в преговорите, не потвърждават тези цифри“, съобщава NYT.

"Ирански държавен служител го нарече "програма за възстановяване“, обещана на Иран в случай на подписване на окончателно споразумение. По-рано по време на преговорите Иран изискваше репарации за щетите от бомбардировките, които някои ирански официални лица оценяваха на 300 млрд. – 1 трилион долара“, отбелязва изданието.

Двама дипломати са заявили пред вестника, че става дума за международен инвестиционен фонд, чиято работа САЩ ще подпомогнат в случай на окончателни споразумения между страните. Детайлите по работата на фонда все още предстои да бъдат изработени. Това предложение, по всяка вероятност, е развитие на идеите, изказани по-рано от специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на президента Джаред Къшнър.

Според данни на NYT представители на Иран по-рано също са предлагали на американската страна да допусне американски компании, включително големи петролни и енергийни, на иранския пазар за инвестиции и съвместни проекти.

Междувременно, отбелязва NYT, предварителното споразумение между САЩ и Иран, по което преговорите продължават, също може да предвижда размразяването на част от иранските средства в чужбина. Техеран оценява техния обем на 24 млрд. долара, от които 20 млрд. са блокирани в Близкия изток.

Според изданието, за да избегне вътрешнополитически усложнения, администрацията на САЩ разработва варианти за деблокиране на активите, в които биха участвали и други страни, включително Катар. Според ирански служител и двама дипломати, в черновата на споразуменията трябва да се спомене поетапното размразяване на иранските средства.