Програма за възстановяване? САЩ и Техеран обсъждат създаването на фонд за инвестиции в иранската икономика

29 Май, 2026 20:18 569 8

Анатоли Стайков

В рамките на уреждането на конфликта САЩ и Иран разглеждат възможността да създадат инвестиционен фонд за развитие на иранската икономика, съобщава The New York Times, позовавайки се на източници, пише Фокус.

"Ирански чиновник и един дипломат оценяват размера му на 300 млрд. долара, но други официални лица, посредничещи в преговорите, не потвърждават тези цифри“, съобщава NYT.

"Ирански държавен служител го нарече "програма за възстановяване“, обещана на Иран в случай на подписване на окончателно споразумение. По-рано по време на преговорите Иран изискваше репарации за щетите от бомбардировките, които някои ирански официални лица оценяваха на 300 млрд. – 1 трилион долара“, отбелязва изданието.

Двама дипломати са заявили пред вестника, че става дума за международен инвестиционен фонд, чиято работа САЩ ще подпомогнат в случай на окончателни споразумения между страните. Детайлите по работата на фонда все още предстои да бъдат изработени. Това предложение, по всяка вероятност, е развитие на идеите, изказани по-рано от специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на президента Джаред Къшнър.

Според данни на NYT представители на Иран по-рано също са предлагали на американската страна да допусне американски компании, включително големи петролни и енергийни, на иранския пазар за инвестиции и съвместни проекти.

Междувременно, отбелязва NYT, предварителното споразумение между САЩ и Иран, по което преговорите продължават, също може да предвижда размразяването на част от иранските средства в чужбина. Техеран оценява техния обем на 24 млрд. долара, от които 20 млрд. са блокирани в Близкия изток.

Според изданието, за да избегне вътрешнополитически усложнения, администрацията на САЩ разработва варианти за деблокиране на активите, в които биха участвали и други страни, включително Катар. Според ирански служител и двама дипломати, в черновата на споразуменията трябва да се спомене поетапното размразяване на иранските средства.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нннн

    2 2 Отговор
    Репарации?

    20:29 29.05.2026

  • 2 Булпсихопатъ

    4 2 Отговор
    САЩ на задна скорост,без огледала. Чалмите бият по точки.

    20:31 29.05.2026

  • 3 Холо Кост

    2 1 Отговор
    Ако евреи възстановяват Иран, ще е до кокал. Няма да съществува повече.

    20:31 29.05.2026

  • 4 ЕТО ПАК ДАЛАВЕРА

    0 1 Отговор
    ПЕТРОЛ ГАЗ И ТРЪМПАКА И ЗЕТ ПРЕГОВАРЯЩ НА ХРАНИЛКАТА. А ТРИ МЕСЕЦА СВЕТА СТРАДА. МУШЕННИЦИ АЛЧНИ И ИРАНЦИТЕ СА ВЪВ СДЕЛКАТА

    20:39 29.05.2026

  • 5 Хе хе...

    2 1 Отговор
    Ква програма за възстановяване бе?!?
    Репарации!!!
    Сега тече пазарлъкът как инфантилния идиот тръмп да се изсули с минимални щети за пiHд0cTaH и иcpahell. Началната миза може и да е $300млрд, ама накрая да не се окаже верно трилион. По забавния въпрос е кого от "приятелите" си ще се опита да прецака инфантилния идиот тръмп за да събере кинтите?
    Програма за възстановяване, ха ха ха ха ха ха!

    20:43 29.05.2026

  • 6 Да,бе

    3 0 Отговор
    Лека полека си дойдохме и до репарациите...Щото Америка е велика...Отново.Юдейското марионетство се заплаща.

    20:50 29.05.2026

  • 7 ЕВАЛА НА ИРАН

    4 0 Отговор
    ЩОМ УСПЯ ТЕЗИ НЕПОКОРНИ КАУБОИ ДА ГИ СЛОЖИ НА МАСАТА. УМНИ ХОРА

    20:52 29.05.2026

  • 8 Путин

    0 0 Отговор
    Ъъъъ тея ще си усвояват Иранските природни богатсва....а аз, с пръст в дирник....

    20:53 29.05.2026

