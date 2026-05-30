Новини
Свят »
САЩ »
Тежки разрушения в Кейп Канаверал след взривяването на ракетата New Glenn

Тежки разрушения в Кейп Канаверал след взривяването на ракетата New Glenn

30 Май, 2026 04:53, обновена 30 Май, 2026 05:04 2 144 22

  • експлозия-
  • ракета-
  • new glenn-
  • blue origin-
  • наса-
  • луна

Експлозията може да забави с година плановете на Blue Origin за участие в програмата на НАСА за изследване на Луната

Тежки разрушения в Кейп Канаверал след взривяването на ракетата New Glenn - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Стартовият комплекс 36 в Кейп Канаверал, Флорида, е претърпял значителни щети след експлозията на тежкотоварната ракета New Glenn на Blue Origin, съобщи Associated Press.

Въздушни снимки, направени на 29 май, показват купчини разрушени конструкции; само две сгради са останали на мястото на инцидента.

Агенцията отбеляза, че службите за спешна помощ призовават обществеността да избягва отломки, които биха могли да бъдат изхвърлени на брега, и да уведомяват властите за всякакви подобни открития.

Експлозията на New Glenn може да забави с една година плановете на Blue Origin за участие в програмата на НАСА за изследване на Луната, пише Politico.

Изданието подчертава, че експлозията на площадката за изстрелване Кейп Канаверал във Флорида „заплашва да забави амбициозните планове на президента Доналд Тръмп да върне американски астронавти на Луната през 2028 г. и да построи база там“. Очакваше се ракетата New Glenn на Blue Origin да достави модула за спускане Blue Moon до естествения спътник на Земята.

Според медията, отстраняването на щетите, причинени от експлозията на площадката за изстрелване, „вероятно ще отнеме месеци“. „Не е ясно как експлозията ще се отрази на операциите на Blue Origin, но бивш служител на НАСА смята, че повредите на площадката за изстрелване могат да забавят приноса на компанията към лунната мисия с една година“, подчертава изданието.

Тежкотоварната ракета New Glenn се взриви по време на тест за задвижване. Главният изпълнителен директор на Blue Origin Джеф Безос заяви, че причината за експлозията все още не е установена.

Компанията информира в X, че по време на теста е възникнала извънредна ситуация. Няма пострадали служители на Blue Origin при експлозията.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    20 2 Отговор
    всичко краварско е пълен боклук

    05:07 30.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 3 Отговор
    тия проссти краварски инженери така и не разбраха че само ГЕНИАЛНИЯ коральов може да конструира РАКЕТИ

    Коментиран от #6

    05:09 30.05.2026

  • 3 оня с коня

    22 3 Отговор
    ще се молят на путин да им направи ракета, ама ще има много пъти да се хващат за големите пръсти и да се навеждат

    Коментиран от #18

    05:15 30.05.2026

  • 4 Мюмю

    12 2 Отговор
    главният ластик се е скъсал

    05:28 30.05.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 3 Отговор
    страшно простиПАРЧЕТА са краварите, една ракета немогат да направят

    05:31 30.05.2026

  • 6 Лопата Орешник

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ако трябва да сме честни, Фон Браун също ги умее, но тия куци коне и готов чертеж пак не могат да го сглобят!!

    05:33 30.05.2026

  • 7 ООрана държава

    14 1 Отговор
    Останало ли изобщо нещо от тая площадка доста яко думна това

    05:36 30.05.2026

  • 8 Така де

    21 2 Отговор
    Много закъсняхте с новината, що така?
    За Русия научаваме веднага щом свършат там яйцата, а като изчезне цял космодрум поради некадърност в задокеанския обор научаваме чак след два дни!?

    Видеото е поразително, космодрум в Кейп Канаверал вече няма!

    05:39 30.05.2026

  • 9 Ти да видиш

    21 2 Отговор
    Тия смешковци ли щяха да воюват срещу Иран и Русия!?
    Това е най-пропадналата държава на света, пълна само с наркомани, психопати, убийци , крадци и измамници. Нищо свястно не е произлязло от тази клоака!

    05:40 30.05.2026

  • 10 Оня

    18 1 Отговор
    Трябвало е да се обърнат към Урсула, тя знае точно от кои перални да вземат чипове.........

    05:48 30.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Васил

    16 1 Отговор
    А на нас ни надуха главите че краварите са някаква сила....космическа.....хаха

    05:55 30.05.2026

  • 17 Отличен фойерверк!🎇🎆

    8 2 Отговор
    Кажете за човешките жертви, не се стеснявайте!

    06:26 30.05.2026

  • 18 Даааа

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Че и кавали ше му сторгат

    06:37 30.05.2026

  • 19 Теста 1 напълно успешен

    8 0 Отговор
    Ракетата я няма на старта => отлетяла е!
    Къде?
    Е, те това е въпроса.

    06:38 30.05.2026

  • 20 Пишете зя умрелите

    4 0 Отговор
    Добре започва съботния ден

    06:48 30.05.2026

  • 21 Ама чакайте. Има ли още билети за Марс?

    4 1 Отговор
    Нали оня ден ходиха до луната?
    Да помолят Путин да им даде Орешник да им качва багажите до космоса
    Хайде сега да си изпием с настроение едно кафе

    06:55 30.05.2026

  • 22 Много ме тормози

    1 0 Отговор
    Въпросът дали Кая Калас е по-проста от АналЕна БирБок (от турски бир-едно, бок-лайнo) или не е?

    07:24 30.05.2026