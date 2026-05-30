Тежки разрушения в Кейп Канаверал след взривяването на ракетата New Glenn

Стартовият комплекс 36 в Кейп Канаверал, Флорида, е претърпял значителни щети след експлозията на тежкотоварната ракета New Glenn на Blue Origin, съобщи Associated Press.

Въздушни снимки, направени на 29 май, показват купчини разрушени конструкции; само две сгради са останали на мястото на инцидента.

Агенцията отбеляза, че службите за спешна помощ призовават обществеността да избягва отломки, които биха могли да бъдат изхвърлени на брега, и да уведомяват властите за всякакви подобни открития.

Експлозията на New Glenn може да забави с една година плановете на Blue Origin за участие в програмата на НАСА за изследване на Луната, пише Politico.

Изданието подчертава, че експлозията на площадката за изстрелване Кейп Канаверал във Флорида „заплашва да забави амбициозните планове на президента Доналд Тръмп да върне американски астронавти на Луната през 2028 г. и да построи база там“. Очакваше се ракетата New Glenn на Blue Origin да достави модула за спускане Blue Moon до естествения спътник на Земята.

Според медията, отстраняването на щетите, причинени от експлозията на площадката за изстрелване, „вероятно ще отнеме месеци“. „Не е ясно как експлозията ще се отрази на операциите на Blue Origin, но бивш служител на НАСА смята, че повредите на площадката за изстрелване могат да забавят приноса на компанията към лунната мисия с една година“, подчертава изданието.

Тежкотоварната ракета New Glenn се взриви по време на тест за задвижване. Главният изпълнителен директор на Blue Origin Джеф Безос заяви, че причината за експлозията все още не е установена.

Компанията информира в X, че по време на теста е възникнала извънредна ситуация. Няма пострадали служители на Blue Origin при експлозията.