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Ракът ограничава Байдън в представянето на мемоарите му
  Тема: Известни личности

Ракът ограничава Байдън в представянето на мемоарите му

9 Ноември, 2026 03:51 459 2

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Бившият президент на САЩ заяви, че няма да може да проведе толкова много разговори за книгата, колкото е планирал. „Promise Me, America“ излиза на 17 ноември

Ракът ограничава Байдън в представянето на мемоарите му - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившият президент на САЩ Джо Байдън заяви, че ракът на простатата ще ограничи възможностите му да представя предстоящите си мемоари. Книгата „Promise Me, America“ трябва да излезе на 17 ноември, но Байдън каза, че няма да може да проведе толкова много разговори за нея, колкото е планирал.

„Някои дни са по-добри от други. Това не ме е спряло, но понякога ме забавя. За съжаление, това означава, че няма да мога да проведа толкова много разговори за книгата, колкото се надявах. Надявам се обаче думите на страниците да говорят сами за себе си“, написа Байдън в социалните мрежи.

Той призова читателите да прочетат книгата, която е посветена на годините му в Белия дом. По думите му мемоарите разглеждат предизвикателствата пред Съединените щати, решенията, които е взел като президент, и причините за тях.

Мемоарите излизат на 17 ноември

„Promise Me, America“ ще бъде публикувана две седмици след междинните избори в САЩ. Книгата трябва да обхване управлението на Байдън, както и политическите решения, свързани с президентския му мандат.

Първоначално беше планирано Байдън да участва в промоционални събития и интервюта около излизането на мемоарите. Вашингтон пост съобщи, че подробностите за бъдещите му публични изяви не са уточнени.

Книгата ще бъде третото произведение на Байдън. По-рано той издаде „Promises to Keep“, посветена на политическата му кариера, и „Promise Me, Dad“, в която разказва за сина си Бо Байдън.

Диагнозата беше обявена през 2025 г.

Джо Байдън съобщи за диагнозата си през май 2025 г., по-малко от четири месеца след края на президентския му мандат. Канцеларията му тогава посочи, че става дума за по-агресивна форма на рак на простатата, която изглежда чувствителна към хормонално лечение.

През август синът му Хънтър Байдън каза в интервю за Би Би Си, че заболяването се е разпространило в костите и извън тях. „Наистина е тъжно да го гледаш“, каза той и определи състоянието на баща си като болезнено и изтощително.

Джо Байдън ще навърши 84 години на 20 ноември. Той е най-възрастният жив бивш президент на САЩ. Заради здравословното си състояние бившият държавен глава вече ограничава публичните си ангажименти, като оставя книгата да представи самостоятелно разказа му за управлението и политическото му наследство.

Източници: edition.cnn.com, washingtonpost.com, apnews.com


САЩ
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