САЩ са преместили по-голямата част от военния си персонал от обектите в Бахрейн, а в Naval Support Activity Bahrain край Манама е останала само малка част от над 8000-те военнослужещи, цивилни служители, изпълнители и членове на семейства, които са били свързани с базата преди войната. Обектът е щаб на Военноморските сили на САЩ за Централното командване и на Пети американски флот.

Промяната последва иранските удари по американски обекти в Бахрейн и други държави от Персийския залив, започнали на 28 февруари. Според Вашингтон пост атаките са засегнали самата база, както и близка енергийна инфраструктура, жилищни сгради и центрове за данни. Двама цивилни са загинали, а десетки са били ранени, включително двама служители на американското Министерство на отбраната. Щетите по Naval Support Activity Bahrain вероятно ще надхвърлят 400 милиона долара.

Евакуацията започна след първите удари

На 2 март Държавният департамент на САЩ разпореди напускане на несъществения американски персонал и членовете на семействата. Около 1300 членове на семейства на военнослужещи бяха евакуирани, а мнозина бяха насочени към временни жилища в САЩ, Германия и други държави.

Още преди началото на войната по-голямата част от военнослужещите в базата вече са били разпределени в различни точки на региона, посочва Вашингтон пост. След ударите обаче присъствието в Бахрейн е било допълнително сведено до контингент, необходим за критични операции. Stars and Stripes съобщи, че семействата са получили указание да изберат ново постоянно местоживеене, в повечето случаи в САЩ.

Неясно бъдеще за американската база

Американските военноморски сили заявиха, че няма какво да обявят за бъдещето на базата и че не могат да коментират вътрешните обсъждания. Началникът на военноморските операции адмирал Дарил Кодъл е заявил през август, че ВМС „няма да се върнат там скоро“. Военни представители са казали пред Вашингтон пост, че още няма конкретен план за възстановяване на предвоенния режим на работа.

Пентагонът обсъжда по-малко и по-разпръснато американско военно присъствие в Персийския залив. Сред разглежданите възможности е преместване на сили и техника към по-защитени обекти в Йордания, Израел или западната част на Саудитска Арабия. Решение за трайна промяна обаче все още не е взето и ще изисква одобрение от висшето политическо ръководство на САЩ.

Изтеглянето има последици и извън военната сфера. В продължение на десетилетия районите около базата са били зависими от американските военнослужещи и техните семейства. След евакуацията местни ресторанти, магазини и други предприятия са загубили основна част от клиентите си, докато евакуираните семейства продължават да чакат компенсации, жилища и личното си имущество.

Източници: washingtonpost.com, stripes.com