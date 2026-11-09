„Студентската листа“: Косово остава част от Сърбия

Косово остава „неразделна част от Сърбия и стълб на нашата духовна и културна идентичност“ за „Студентската листа“ – формацията, която се очаква да състави новото правителство в Белград. Позицията ѝ по въпроса ще се основава на Конституцията на Сърбия, заявиха нейни представители при посещение в Косово.

Сред участниците в делегацията е кандидатът Феджа Димович. Той отправи послание към сръбското население в Косово и Метохия и свърза посещението с политическите намерения на движението.

„От това пътуване черпим сили, които ще са ни необходими в борбата да изтръгнем страната си от лапите на организираната престъпност. На нашия народ в Косово и Метохия отправяме послание за любов и солидарност, с ясно обещание, че никога няма да бъде забравен“, написа Димович.

В делегацията са били още Милена Петрович, Емилия Маркович, Югослав Гашич и Неманя Карович. Петрович, Маркович и Гашич са представители на Прищинския университет със седалище в Северна Митровица.

Среща в манастира „Грачаница“

По време на посещението си представителите на студентското движение са разговаряли с Рашко-Призренския митрополит Теодосий в манастира „Грачаница“. Рашко-Призренската епархия съобщи, че това е била единствената среща на делегацията и че разговорите са били посветени на условията на живот на сръбската общност и на предизвикателствата пред Сръбската православна църква в Косово.

Според епархията кандидатите са заявили готовност чрез бъдещата си работа в институциите да защитават сръбския народ, неговите права и православните светини, както и да поддържат постоянна връзка с хората, живеещи в Косово и Метохия.

Отказ от сътрудничество със „Сръбска листа“

Посещението се проведе на фона на открито противопоставяне между „Студентската листа“ и „Сръбска листа“ – водещата политическа формация на косовските сърби. „Сръбска листа“ разполага с девет от десетте депутатски места, запазени за сръбската общност в парламента на Косово, и управлява всички общини със сръбско мнозинство.

На 7 ноември Югослав Гашич заяви, че студентското движение няма да си сътрудничи със „Сръбска листа“. По думите му партията носи отговорност за влошаването на положението на местните сърби.

След победата на „Студентската листа“ „Сръбска листа“ заяви, че приема за сведение резултатите от парламентарните избори в Сърбия, но очаква институционалното сътрудничество да продължи.

Победата на студентското движение сложи край на 14-годишното управление на Александър Вучич, който призна поражението си непосредствено след затварянето на избирателните секции. Очаква се „Студентската листа“ да състави самостоятелно новото правителство, но формацията все още не е посочила кандидат за министър-председател и не е представила ясна политическа програма.

Източници: btvnovinite.bg