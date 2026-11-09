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„Студентската листа“: Косово остава част от Сърбия

„Студентската листа“: Косово остава част от Сърбия

9 Ноември, 2026 18:04 1 049 15

  • сърбия-
  • косово-
  • студентска листа-
  • сръбска листа-
  • феджа димович

Сръбското студентско движение посети манастира „Грачаница“ и заяви, че ще защитава правата на сръбската общност и православните светини в Косово

„Студентската листа“: Косово остава част от Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Косово остава „неразделна част от Сърбия и стълб на нашата духовна и културна идентичност“ за „Студентската листа“ – формацията, която се очаква да състави новото правителство в Белград. Позицията ѝ по въпроса ще се основава на Конституцията на Сърбия, заявиха нейни представители при посещение в Косово.

Сред участниците в делегацията е кандидатът Феджа Димович. Той отправи послание към сръбското население в Косово и Метохия и свърза посещението с политическите намерения на движението.

„От това пътуване черпим сили, които ще са ни необходими в борбата да изтръгнем страната си от лапите на организираната престъпност. На нашия народ в Косово и Метохия отправяме послание за любов и солидарност, с ясно обещание, че никога няма да бъде забравен“, написа Димович.

В делегацията са били още Милена Петрович, Емилия Маркович, Югослав Гашич и Неманя Карович. Петрович, Маркович и Гашич са представители на Прищинския университет със седалище в Северна Митровица.

Среща в манастира „Грачаница“

По време на посещението си представителите на студентското движение са разговаряли с Рашко-Призренския митрополит Теодосий в манастира „Грачаница“. Рашко-Призренската епархия съобщи, че това е била единствената среща на делегацията и че разговорите са били посветени на условията на живот на сръбската общност и на предизвикателствата пред Сръбската православна църква в Косово.

Според епархията кандидатите са заявили готовност чрез бъдещата си работа в институциите да защитават сръбския народ, неговите права и православните светини, както и да поддържат постоянна връзка с хората, живеещи в Косово и Метохия.

Отказ от сътрудничество със „Сръбска листа“

Посещението се проведе на фона на открито противопоставяне между „Студентската листа“ и „Сръбска листа“ – водещата политическа формация на косовските сърби. „Сръбска листа“ разполага с девет от десетте депутатски места, запазени за сръбската общност в парламента на Косово, и управлява всички общини със сръбско мнозинство.

На 7 ноември Югослав Гашич заяви, че студентското движение няма да си сътрудничи със „Сръбска листа“. По думите му партията носи отговорност за влошаването на положението на местните сърби.

След победата на „Студентската листа“ „Сръбска листа“ заяви, че приема за сведение резултатите от парламентарните избори в Сърбия, но очаква институционалното сътрудничество да продължи.

Победата на студентското движение сложи край на 14-годишното управление на Александър Вучич, който призна поражението си непосредствено след затварянето на избирателните секции. Очаква се „Студентската листа“ да състави самостоятелно новото правителство, но формацията все още не е посочила кандидат за министър-председател и не е представила ясна политическа програма.

Източници: btvnovinite.bg


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в ЕС

    12 2 Отговор
    Урсулианците само дето има се радваха на тия студентчета.;)) Анексираха си Кодово и оъеотиха очите на Путин.Закона важи за всички еднакво.

    18:08 09.11.2026

  • 2 Той

    7 5 Отговор
    Сега като ги напънат урсулуте ще видят.

    Коментиран от #3

    18:09 09.11.2026

  • 3 Ще ги подкупят

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Той":

    корумпират.

    18:10 09.11.2026

  • 4 Голями

    8 2 Отговор
    куткудякания имаше от родните соросчета на май "вице" няма...

    Коментиран от #8

    18:13 09.11.2026

  • 5 Гробар

    7 5 Отговор
    Оставете Косово, кога ще връщате Западните покрайнини???

    Коментиран от #13, #14

    18:14 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да но ние ще ги зарибим

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Урсула":

    и ще клекнат и ще предадат нацията.
    Вие какво си мислите. Вижте какво стана в Украйна А сега и вътре в самия европейски ще направим интервенция

    18:21 09.11.2026

  • 11 Я пак!

    4 0 Отговор
    Пишете на български.

    18:27 09.11.2026

  • 12 Любиша

    0 0 Отговор
    Студентски ветър!А са адио!

    18:37 09.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гробар":

    Те не са ги получили като военно завладени, а даром както и гърците. Според някои тълкувания подарък не се връщал защото носело нещастие. Затова не ни върнаха Македония нито гърци ( с дял 52%), нито сърби и сега притежаваме едва 10% от цялата територия само в пиринския край, а за Влашко и Молдова (някога Богданско) изобщо няма да говорим. Тя затова България граничи навсякъде със себе си.

    18:43 09.11.2026

  • 15 И членство

    0 0 Отговор
    в БРИКС !

    18:48 09.11.2026

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