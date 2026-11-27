Студентската листа в Сърбия номинира професора по химия Радомир Сайчич за свой кандидат на предсрочните президентски избори на 27 декември. 65-годишният учен е член на Сръбската академия на науките и изкуствата и депутат в новоизбрания парламент.

Кандидатурата беше обявена на пресконференция в Белград. Студентското движение, което спечели парламентарните избори на 25 октомври и разполага с абсолютно мнозинство в Народната скупщина, планира да внесе документите на Сайчич в Републиканската избирателна комисия на 1 декември.

За да бъде регистриран, кандидатът трябва да представи най-малко 10 000 заверени подписа в своя подкрепа не по-късно от 20 дни преди изборния ден. Тази процедура все още предстои, така че номинацията на Сайчич трябва да бъде последвана от официално одобрение на кандидатурата.

Върховенството на закона е сред основните приоритети

След обявяването на кандидатурата Сайчич заяви, че студентското движение трябва да постави на първо място укрепването на върховенството на закона и борбата с корупцията.

„Сега имаме възможност да превърнем свободата, за която се борихме, в трайна промяна“, заяви Радомир Сайчич.

Той обвини отиващото си правителство, оглавявано от бившия президент Александър Вучич, че продължава да „подкопава държавата“. По думите му управляващите са определяли студентите и учениците, настояващи за поемане на отговорност, като „врагове на държавата“.

Сайчич е преподавател по органична химия в Белградския университет. Според Асошиейтед прес той е заявил, че е време да бъде възстановено достойнството на президентския пост и че институциите трябва да бъдат укрепени.

Кандидатурата идва след победата на студентското движение

Студентското движение се оформи след протестите, започнали заради срутването на навеса на железопътната гара в Нови Сад през 2024 г. При инцидента загинаха 16 души. Протестите прераснаха в продължила около две години кампания срещу корупцията и за политическа отговорност.

На 25 октомври Студентската листа победи Сръбската прогресивна партия на Вучич на предсрочните парламентарни избори. След резултата председателят на парламента насрочи президентския вот за 27 декември. Вучич подаде оставка като държавен глава на 27 септември, за да се опита да стане министър-председател, но Конституцията не му позволява да се кандидатира за трети президентски мандат. Асошиейтед прес съобщи, че партията му обмисля бойкот, но все още не е представила собствен кандидат.

Източници: news.bg, apnews.com, btvnovinite.bg