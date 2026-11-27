Вторият основен съд в Белград определи до 30 дни задържане под стража за главния редактор и собственик на телевизия Informer Драган Й. Вучичевич. Мярката е наложена заради опасност той да извърши отново престъпление в кратък срок, съобщи съдът.

Вучичевич е заподозрян в предизвикване на паника и безредици в продължен период, както и във възпрепятстване на правосъдието. Обвиненията не са доказана вина.

Той беше задържан на 25 ноември близо до сградата на телевизия Informer и първоначално остана в ареста на полицията до 48 часа. На следващия ден беше разпитан във Второто основно прокуратурско управление в Белград, след което прокуратурата поиска съдът да определи постоянна мярка за неотклонение.

Защитата твърди, че обвиненията са неясни

Вучичевич е отрекъл да е извършил престъпление, съобщиха адвокатите му. Те са поискали отмяна на задържането и са заявили, че в материалите не са посочени конкретни дати, предавания или изказвания, за които се отнасят подозренията.

„За повечето случаи не можахме да установим нито датите, нито предаванията“, каза адвокатът Борис Богданович.

По думите на Богданович производството се отнася до няколко наказателни сигнала за действия, извършвани в периода от началото на телевизия Informer през 2023 г. до есента на 2026 г. Другият защитник на Вучичевич, Драгослав Любичанович, определи обвиненията като общи и без конкретизация на твърдените действия и последици.

Решението за задържане може да бъде обжалвано пред наказателния състав на Втория основен съд в Белград в срок от три дни след получаването му.

Делото идва на фона на санкции срещу Informer

Вучичевич е близък съюзник на бившия сръбски президент Александър Вучич, а Informer е сред медиите, подкрепящи неговата политическа линия. След парламентарните избори през октомври и победата на студентското движение в Сърбия започнаха нови арести и разследвания срещу представители на институции и публични фигури.

Телевизия Informer беше обект и на санкции от Регулаторното тяло за електронни медии. През ноември регулаторът наложи временни ограничения върху излъчването на нейни предавания заради нарушения, свързани със съдържанието и предизборното отразяване.

Задържането на Вучичевич е поредният епизод от продължаващото политическо и обществено напрежение в Сърбия, започнало след срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г. При инцидента загинаха 16 души, а последвалите протести доведоха до продължителен натиск върху властта.

Източници: rtv.rs, n1info.rs, apnews.com