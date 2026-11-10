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САЩ изтеглиха самолети от втора база във Великобритания
  Тема: Иранската криза

САЩ изтеглиха самолети от втора база във Великобритания

10 Ноември, 2026 08:35 1 087 4

  • иранската криза-
  • великобритания-
  • американски военни-
  • раф милдънхол-
  • раф феърфорд

Вашингтон е преместил самолети цистерни от RAF Милдънхол след заплаха, свързана с Иран. Точният характер на заплахата остава неясен

САЩ изтеглиха самолети от втора база във Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ са изтеглили самолети от военновъздушната база RAF Милдънхол във Великобритания след заплаха, свързана с Иран. Това е вторият британски въздушен обект, от който американските военни преместват свои самолети през последните седмици.

Два американски самолета цистерни, използвани от базата, са се отклонили към Германия сутринта на 9 ноември. По-късно през деня още няколко самолета цистерни са били преместени в Германия и на други места, съобщава Ройтерс, позовавайки се на публикация на „Уолстрийт джърнъл“ и на хора, запознати със случая. Точният характер на заплахата срещу RAF Милдънхол остава предмет на обсъждане сред американски представители.

Британското министерство на отбраната не потвърди конкретните движения на американските самолети. „Не коментираме рутинно дейността на други държави. Самолетите и другите активи се преместват редовно според оперативните изисквания“, заяви говорител на ведомството.

Втора база след инцидента край RAF Феърфорд

Мярката идва седмици след като САЩ изтеглиха своите бомбардировачи B-1 от RAF Феърфорд в югозападна Англия. През септември петима британци бяха задържани край базата при инцидент, който британските власти разследват за възможна връзка с чужда държава. По-късно бяха арестувани и други заподозрени по подозрение за подпомагане на иранското разузнаване, според Ройтерс.

RAF Феърфорд беше използвана от американски бомбардировачи за операции срещу Иран. Британският премиер Анди Бърнам заяви през октомври, че има вероятност действията край базата да са били координирани от Иран. Иранският посланик във Великобритания отхвърли обвиненията.

Пентагонът и Европейското командване на САЩ не са дали незабавен коментар на информацията за RAF Милдънхол. Публично не е съобщено дали самолетите ще бъдат върнати във Великобритания, нито дали преместването ще засегне американските операции от британски бази.

Източници: straitstimes.com, streetinsider.com


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    7 1 Отговор
    Путин се почесва, но май Иран ще успеят да изгонят американците от Европа.

    08:53 10.11.2026

  • 2 Преместени

    12 1 Отговор
    от Британия в Германия а от там в България! Май май тука ще стане напечено - защо ли !?!?

    Коментиран от #3

    08:59 10.11.2026

  • 3 Зелен Чорап

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Преместени":

    Трябва да подкрепяме наште партньори иначе ше земат да ни махнат визите.

    09:01 10.11.2026

  • 4 Ганчо

    5 1 Отговор
    От кралството не изтеглят, те им заповядват да се изтеглят...има голяма разлика...

    09:03 10.11.2026

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