Иран е използвал сателитната интернет услуга Starlink на SpaceX в операции срещу американски сили в Близкия изток, съобщи The Washington Post. Информацията е потвърдена пред изданието от четирима души, запознати с операциите, които са говорили анонимно.
Става дума за първите дни на войната през март, когато САЩ и Израел са започнали удари по Иран, а Техеран е отговорил с балистични ракети и дронове срещу американски военни бази в региона. Според един от източниците класифициран доклад на Централното командване, предоставен през лятото на министъра на отбраната Пийт Хегсет, описва използване на Starlink за командване и управление на ирански сили, както и за наблюдение на еднопосочни атаки с дронове.
В доклада услугата е представена като алтернативен комуникационен канал, след като американските сили са насочили усилия към прекъсване на традиционните комуникационни системи на Иран. The Washington Post не установява дали Starlink е бил използван конкретно при удара с ирански дрон срещу американски обект в пристанище Шуаиба, Кувейт, на 1 март. При атаката са загинали шестима американски военнослужещи.
Тя не е коментирала дали Иран по принцип е използвал Starlink във военните си операции, нито дали услугата е била свързана с удара в Кувейт. Пентагонът не е публикувал резултатите от разследването на атаката.
Достъпът до услугата създава проблем за SpaceX
Според The Washington Post Илон Мъск е научил в началото на март за две неразрешени употреби на сателитната мрежа. Едната е била свързана с ирански операции срещу американски сили, а другата - с използването от американската армия на военната версия Starshield за еднопосочни дронове по по-евтин план, предназначен за наземни операции.
На 1 март Мъск е заявил, че използването на терминал Starlink за оръжейни системи нарушава условията за ползване и че достъпът се прекратява, когато такова нарушение бъде установено. SpaceX и Мъск не са отговорили на запитванията на изданието.
След атаката в Кувейт компанията е въвела допълнителни проверки за клиентите и е спряла програмата си за непряка препродажба. Преди това терминали, активирани в една държава, са можели да бъдат пренасяни и използвани в друга, включително от ирански дисиденти.
Starlink не е лицензиран за работа в Иран. Въпреки това услугата е била предоставена безплатно на хора с терминали в страната след интернет блокади от властите. Според анализатори пълното спиране на мрежата би засегнало и дисиденти и обикновени граждани, които я използват за достъп до интернет извън държавния контрол.
Случаят поставя въпроса доколко частна сателитна мрежа може да бъде контролирана в условията на война. Подобен проблем вече възникна в Украйна, където Русия придоби терминали Starlink по нелегални канали и ги използва за комуникации и оръжейни системи.
Източници: washingtonpost.com, al-monitor.com, techcrunch.com
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