Иран е използвал сателитната интернет услуга Starlink на SpaceX в операции срещу американски сили в Близкия изток, съобщи The Washington Post. Информацията е потвърдена пред изданието от четирима души, запознати с операциите, които са говорили анонимно.

Става дума за първите дни на войната през март, когато САЩ и Израел са започнали удари по Иран, а Техеран е отговорил с балистични ракети и дронове срещу американски военни бази в региона. Според един от източниците класифициран доклад на Централното командване, предоставен през лятото на министъра на отбраната Пийт Хегсет, описва използване на Starlink за командване и управление на ирански сили, както и за наблюдение на еднопосочни атаки с дронове.

В доклада услугата е представена като алтернативен комуникационен канал, след като американските сили са насочили усилия към прекъсване на традиционните комуникационни системи на Иран. The Washington Post не установява дали Starlink е бил използван конкретно при удара с ирански дрон срещу американски обект в пристанище Шуаиба, Кувейт, на 1 март. При атаката са загинали шестима американски военнослужещи.

„Не сме запознати със съществуването на доклад на Централното командване до офиса на министъра на отбраната по този въпрос“, заяви говорителката на Пентагона Кингсли Уилсън.

Тя не е коментирала дали Иран по принцип е използвал Starlink във военните си операции, нито дали услугата е била свързана с удара в Кувейт. Пентагонът не е публикувал резултатите от разследването на атаката.

Достъпът до услугата създава проблем за SpaceX

Според The Washington Post Илон Мъск е научил в началото на март за две неразрешени употреби на сателитната мрежа. Едната е била свързана с ирански операции срещу американски сили, а другата - с използването от американската армия на военната версия Starshield за еднопосочни дронове по по-евтин план, предназначен за наземни операции.

На 1 март Мъск е заявил, че използването на терминал Starlink за оръжейни системи нарушава условията за ползване и че достъпът се прекратява, когато такова нарушение бъде установено. SpaceX и Мъск не са отговорили на запитванията на изданието.

След атаката в Кувейт компанията е въвела допълнителни проверки за клиентите и е спряла програмата си за непряка препродажба. Преди това терминали, активирани в една държава, са можели да бъдат пренасяни и използвани в друга, включително от ирански дисиденти.

Starlink не е лицензиран за работа в Иран. Въпреки това услугата е била предоставена безплатно на хора с терминали в страната след интернет блокади от властите. Според анализатори пълното спиране на мрежата би засегнало и дисиденти и обикновени граждани, които я използват за достъп до интернет извън държавния контрол.

Случаят поставя въпроса доколко частна сателитна мрежа може да бъде контролирана в условията на война. Подобен проблем вече възникна в Украйна, където Русия придоби терминали Starlink по нелегални канали и ги използва за комуникации и оръжейни системи.

Източници: washingtonpost.com, al-monitor.com, techcrunch.com