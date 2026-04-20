Toyota пусна нов седан, а китайците вече полудяха по него

Изглежда, че Toyota е разгадала тайната на успеха на електромобилите на най-конкурентния пазар в света, като отбеляза впечатляващите 3 100 поръчки само за първите 60 минути от пускането в продажба на новия си флагман. GAC-Toyota bZ7 официално премина от шумно обсъждан концепт към феномен в продажбите, главно благодарение на ценовата стратегия, която подбива цените на основните му конкуренти с десетки хиляди долари. Въпреки че предлага размерите на луксозен автомобил от висш клас, bZ7 стартира със субсидирана цена за ограничен период от само 147 800 йени (21 500 долара), като достига до 199 800 йени (29 000 долара) за конфигурациите от най-високо ниво.

За да поставим тази стойност в перспектива, bZ7 е с около 100 мм по-дълъг от Tesla Model S и разполага с огромно междуосие от 3020 мм, но навлиза на пазара значително по-евтино дори от базова Tesla Model 3. Това агресивно позициониране е пряк резултат от стратегията на Toyota за дълбока локализация. bZ7 е сътрудничество, което използва моторна система Huawei DriveONE и интелигентната кабина HarmonyOS 5.0. Чрез интегриране с екосистемата за интелигентен дом на Xiaomi, Toyota е създала автомобил, който позволява на шофьорите да регулират термостата в дома си или да проверяват камерите за сигурност директно от огромен 15,6-инчов плаващ централен дисплей.

Хардуерът, поддържащ това цифрово преживяване, е също толкова амбициозен. Версиите „LiDAR Edition“ са оборудвани с интелигентен пакет за шофиране Momenta R6, използващ 27 отделни сензора – включително пет радарни и 11 камери с висока разделителна способност за осигуряване на усъвършенствана автономност в градски условия и по магистрали. По отношение на производителността, bZ7 предлага два варианта на литиево-железни фосфатни (LFP) батерии, пакет от 71,35 kWh, осигуряващ пробег от 600 км, и по-голяма 88,13 kWh батерия, която увеличава пробега по CLTC до 710 км. Макар мощността от 278 к.с. да е скромна в сравнение с високопроизводителните електромобили, включването на двукамерно въздушно окачване с технология за „предварителен преглед на пътя“ гарантира качество на возене, което значително надхвърля класа на автомобила.

Това пускане на пазара представлява жизненоважна спасителна линия за GAC-Toyota, чиито продажби на дребно спаднаха до около 41 800 бройки през февруари 2026 на фона на жестока ценова война на вътрешния пазар. Като предлага електромобил с „луксозни размери“ на цена на „субкомпактен“, Toyota залага на bZ7 да бъде лидер по продажби за останалата част от годината. Въпреки че понастоящем няма официални планове за пускането на bZ7 на пазарите в Европа или Северна Америка, успехът му сигнализира за значителна промяна в начина, по който традиционните автомобилни производители трябва да се конкурират, за да оцелеят в електрифицирания Китай.