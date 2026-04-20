Toyota пусна нов седан, а китайците вече полудяха по него

Изглежда, че Toyota е разгадала тайната на успеха на електромобилите на най-конкурентния пазар в света, като отбеляза впечатляващите 3 100 поръчки само за първите 60 минути от пускането в продажба на новия си флагман. GAC-Toyota bZ7 официално премина от шумно обсъждан концепт към феномен в продажбите, главно благодарение на ценовата стратегия, която подбива цените на основните му конкуренти с десетки хиляди долари. Въпреки че предлага размерите на луксозен автомобил от висш клас, bZ7 стартира със субсидирана цена за ограничен период от само 147 800 йени (21 500 долара), като достига до 199 800 йени (29 000 долара) за конфигурациите от най-високо ниво.
За да поставим тази стойност в перспектива, bZ7 е с около 100 мм по-дълъг от Tesla Model S и разполага с огромно междуосие от 3020 мм, но навлиза на пазара значително по-евтино дори от базова Tesla Model 3. Това агресивно позициониране е пряк резултат от стратегията на Toyota за дълбока локализация. bZ7 е сътрудничество, което използва моторна система Huawei DriveONE и интелигентната кабина HarmonyOS 5.0. Чрез интегриране с екосистемата за интелигентен дом на Xiaomi, Toyota е създала автомобил, който позволява на шофьорите да регулират термостата в дома си или да проверяват камерите за сигурност директно от огромен 15,6-инчов плаващ централен дисплей.
Хардуерът, поддържащ това цифрово преживяване, е също толкова амбициозен. Версиите „LiDAR Edition“ са оборудвани с интелигентен пакет за шофиране Momenta R6, използващ 27 отделни сензора – включително пет радарни и 11 камери с висока разделителна способност за осигуряване на усъвършенствана автономност в градски условия и по магистрали. По отношение на производителността, bZ7 предлага два варианта на литиево-железни фосфатни (LFP) батерии, пакет от 71,35 kWh, осигуряващ пробег от 600 км, и по-голяма 88,13 kWh батерия, която увеличава пробега по CLTC до 710 км. Макар мощността от 278 к.с. да е скромна в сравнение с високопроизводителните електромобили, включването на двукамерно въздушно окачване с технология за „предварителен преглед на пътя“ гарантира качество на возене, което значително надхвърля класа на автомобила.
Това пускане на пазара представлява жизненоважна спасителна линия за GAC-Toyota, чиито продажби на дребно спаднаха до около 41 800 бройки през февруари 2026 на фона на жестока ценова война на вътрешния пазар. Като предлага електромобил с „луксозни размери“ на цена на „субкомпактен“, Toyota залага на bZ7 да бъде лидер по продажби за останалата част от годината. Въпреки че понастоящем няма официални планове за пускането на bZ7 на пазарите в Европа или Северна Америка, успехът му сигнализира за значителна промяна в начина, по който традиционните автомобилни производители трябва да се конкурират, за да оцелеят в електрифицирания Китай.
3 Гост
До коментар #1 от "Кйхгфддг":Напълно реално Toyota завладява китайския пазар с 3100 продажби и останалите няма какво да продават!
Освен това на този китайски автомобил наистина ще има табелка Toyota, която да вдигне продажбите с още 3100 бройки за следващия месец и ще има 100% ръст на продажбите, а не като на Тесла само с 50%.
Toyota тази година обеща, че започва производството на твърдотелни батерии и след 2 години ще продава по 30 милиона автомобила годишно - всички ще предпочетат хибрид с твърдотелна батерия, затова Тесла отново ще фалира.
Акио Тойода го е казал и ще го докаже! Toyota никога не лъже, като нагъл лъжлив Илон
10:19 20.04.2026
4 6135
Не че харесвам електричките, но това нещо с всички екстри е под 30,000 долара. В Европа би било поне двойно.
10:40 20.04.2026
5 Хзпццдпп
Както и да е, халал да са им такива "автомобили" (подчертавам кавичките!) на Митичната Електротротинетка и посестримите му. Аре доскоро, че имам да си пазарувам играчка с турбина и 2 клапана на цилиндър, за да е в крак с назадничавите ми разбирания за живота, Вселената и всичко останало.
10:49 20.04.2026
8 Тити на Кака
До коментар #1 от "Кйхгфддг":И си прав, и не си.
Да автомобилът е разработен и се произвежда в Китай от GAC. Да, мозъкът и електрониката са на Xiaomi, двигателното управление е на Huawei, отличната батерия също е китайска.
Но в този автомобил е налице и един много важен компонент - това е уникалната система за управление на качеството, която Тойота налага и в Китай. Система, в която понятието "компромис" е изтрито.
Така се ражда и този / убеден съм/ изключителен автомобил.
Изключителен и като качество, и като цена.
Само за сведение, при цена от 21 000$ за тия пари в Европа можеш да си купиш Дачия Спринг...
11:28 20.04.2026
10 така е..
До коментар #8 от "Тити на Кака":В е.с..гадно гледат на китайските автомобили как бързо изместват юръпските модели и им слагат данъци,само и само да не се купуват,въприли че те пак са по евтини и не остъпват по качество на редица марки,та макар и китайски автомобил но с логото на тойота..ще избие рибата на старио континент
11:40 20.04.2026
12 Гост
До коментар #11 от "Слънчасалия":Тесла само може да мечтае за успехите на този електромобил на Toyota.
На всеки 60 минути правят по 3100 продажби.
Седмицата има 168 часа и само за тази седмица ще направят половин милион продажби. Само до края на месеца ще са 2 милиона, което са повече от годишните продажби на Тесла.
При 2 милиона продажби Само на този модел, лесно ще постигнат обещаните 30 милиона продажби годишно още тази година!
Ще слушате Акио Тойода!
12:31 20.04.2026
14 Ма верно
До коментар #11 от "Слънчасалия":Си слънчасал!Китай ще е номер едно идните години цена качество!
15:13 20.04.2026
15 Не им обръщай внимание на антиелектрицит
До коментар #14 от "Ма верно":Никога не съм казвал в такова нещо ето какво съм казал преди И продължавам да държа на него:
Не знам аз дали съм облъчен, но ти със сигурност си, ако смяташ че Мерцедес има бъдеще без електрически автомобили.
Електрическите автомобили СА бъдещето. ДВГ при автомобилите, остава в миналото. Остава му пазарно превъзходство години колкото пръстите на ръцете ти, а в най-лошия случай и на краката, ако Тесла фалира.
Някак не си ми разбрал мнението. Tesla не са фактор за бъдещето, електромобилите са. Tesla бяха фактор досега, защото са най напред с технологиите, а хората очевидно все повече предпочитат да си купят технологии, пред S класата на Мерцедес. За радост цената на технологиите пада, а цената на S класа ще се качва и пазара става все по лесен.
За тези които не искат технологии, а гледат само цената, ще се погрижат китайците. Там вече се произвеждат електромобили на по-ниски цени от бензиновите при това в по-големи мащаби отколкото Тесла може да си мечтае.
Бъдещето е електрическо, СВИКВАЙТЕ!
Само след няколко години, на пазара ще има електромобил за всеки джоб и вкус. Ако от Мерцедес не предложат нещо електричко, просто ще бъдат изхвърлени от пазара. Те разбира се го знаят и няма да го допуснат.
15:41 20.04.2026
16 Пещерска гроздова
До коментар #15 от "Не им обръщай внимание на антиелектрицит":Ба,не си казвал! Забрави ли как в кръчмата чертаеше схеми с колко ще е ръста на продажбите на Тесла и как ще изпреварят по продажби Тойота през някоя си година? Даже дядковците пияндета ти се подиграваха.
17:18 20.04.2026
17 Помня помня гостенино
До коментар #16 от "Пещерска гроздова":Помня как обясняваше че Тесла никога няма да настигне Toyota защото ще продава по 30 милиона електромобила с твърдотелни батерии като започне да ги произвежда през 2026.
Къде са тези твърдотелни батерии? Щеше да продава и милиони водородни автомобили още през 2020. Ти купи ли си като още след първата ракия обещаваше, че ще си първия който ще си купи като ги пуснат.
Нали чертаеше схеми как ще си произвеждаш водород в гаража и даваше линкове към такива системи в продажба?
Както в кръчмата с име факти така е в кръчмата с име auto media
17:39 20.04.2026
18 Ама има една разлика
До коментар #16 от "Пещерска гроздова":Твоето са пиянски бъртвежи за които нямаш доказателства, А аз както виждаш цитирам дословно какво съм казвал и се вижда че няма нищо общо с твоите пиянски бъртвежи какво си бил разбрал въпреки, че никога не съм го казвал.
Но пък аз мога да ти цитирам пророчествата за Toyota и твърдотелните батерии и бъдещето на водорода и синтетичните горива.
Чак до в момента на "Абе Ти мене уважаваш ли ме" , че някакви математика и физични закони ще ти пречат да ми повярваш За водорода и синтетичните горива!
17:42 20.04.2026
19 Явно съм бил пиян
До коментар #16 от "Пещерска гроздова":И не помня. Какво казваш че ще бъдещето на автомобилите, щом според тебе не е електрическо?
Кое от всичко каза последно чест и толкова много в различни неща си казвал, че забравих кое беше последното?
Или пък беше обратното? Толкова много говориш без нищо да казваш?
18:33 20.04.2026
