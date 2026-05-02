Nissan Primera се завръща като луксозен седан

Почти две десетилетия след като последният седан напусна поточната линия, Nissan Primera се завръща като изцяло електрически автомобил. Въпреки че автомобилният производител пази в тайна дългосрочните си продуктови планове, неотдавнашно заявление, подадено в Министерството на енергетиката на Филипините, потвърждава завръщането на емблематичния модел. Документите разкриват луксозен, изцяло електрически седан с дължина 4930 мм и междуосие 2915 мм – размери, които надминават конкуренти като Toyota Camry, например.

Под обвивката, предстоящият Primera споделя архитектурата и задвижващия си агрегат с модела Dongfeng Nissan N7, предназначен за китайския пазар. Според данни, сертифицирани от енергийната агенция, автомобилът ще разполага с един електромотор с мощност 215 конски сили и въртящ момент 305 Нм. Енергията се осигурява от батерия с капацитет 60 кВтч, проектирана да осигурява приблизителен пробег до 500 километра с едно зареждане.

По отношение на дизайна очакваме външният профил да остане до голяма степен идентичен с този на N7, с подобен на фастбек силует, ултранисък коефициент на съпротивление и новия дизайнерски език V-Motion. Интериорът вероятно ще отразява тази минималистична философия, съсредоточена около 15,6-инчов централен сензорен екран с висока разделителна способност, работещ с NISSAN OS и задвижван от високопроизводителен чипсет Qualcomm Snapdragon. Предвид наследството и признанието на марката Primera на световните пазари, позиционирането на N7 под това историческо име би могло да предостави стратегическо маркетингово предимство, докато Nissan продължава да навлиза в глобалния сектор на електромобилите.

Това развитие бележи решаваща стъпка в средносрочния план на Nissan „The Arc“, който има за цел да разнообрази и електрифицира международното си портфолио до 2027 година. Все още няма информация дали моделът ще се появи на пазара в Европа, но очакваме официалното обявление на компанията, за да разберем всички подробности.