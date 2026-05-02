Nissan Primera се завръща като луксозен седан

2 Май, 2026 10:30 415 0

  • nissan-
  • primera-
  • n7-
  • китай

Моделът ще бъде изграден върху китайска платформа

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Почти две десетилетия след като последният седан напусна поточната линия, Nissan Primera се завръща като изцяло електрически автомобил. Въпреки че автомобилният производител пази в тайна дългосрочните си продуктови планове, неотдавнашно заявление, подадено в Министерството на енергетиката на Филипините, потвърждава завръщането на емблематичния модел. Документите разкриват луксозен, изцяло електрически седан с дължина 4930 мм и междуосие 2915 мм – размери, които надминават конкуренти като Toyota Camry, например.

Под обвивката, предстоящият Primera споделя архитектурата и задвижващия си агрегат с модела Dongfeng Nissan N7, предназначен за китайския пазар. Според данни, сертифицирани от енергийната агенция, автомобилът ще разполага с един електромотор с мощност 215 конски сили и въртящ момент 305 Нм. Енергията се осигурява от батерия с капацитет 60 кВтч, проектирана да осигурява приблизителен пробег до 500 километра с едно зареждане.

По отношение на дизайна очакваме външният профил да остане до голяма степен идентичен с този на N7, с подобен на фастбек силует, ултранисък коефициент на съпротивление и новия дизайнерски език V-Motion. Интериорът вероятно ще отразява тази минималистична философия, съсредоточена около 15,6-инчов централен сензорен екран с висока разделителна способност, работещ с NISSAN OS и задвижван от високопроизводителен чипсет Qualcomm Snapdragon. Предвид наследството и признанието на марката Primera на световните пазари, позиционирането на N7 под това историческо име би могло да предостави стратегическо маркетингово предимство, докато Nissan продължава да навлиза в глобалния сектор на електромобилите.

Това развитие бележи решаваща стъпка в средносрочния план на Nissan „The Arc“, който има за цел да разнообрази и електрифицира международното си портфолио до 2027 година. Все още няма информация дали моделът ще се появи на пазара в Европа, но очакваме официалното обявление на компанията, за да разберем всички подробности.


