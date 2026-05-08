Ford отстъпва част от завода си във Валенсия на китайци

Според последните слухове в автомобилната индустрия, китайският гигант Geely е финализирал споразумение за придобиване на сглобяващата линия „Body 3“ в завода на Ford във Валенсия. Този ход, за който за първи път съобщи испанското издание „La Tribuna de Automoción“, бележи значителен обрат за завода в Алмусафес, чието производство намалява с изтеглянето от пазара на стари модели като Mondeo и S-Max. С поемането на тази в момента неизползвана инфраструктура Geely придобива ключова производствена позиция в Европейския съюз, като ефективно заобикаля 18,8-процентните изравнителни мита, наложени понастоящем върху електромобилите, произведени в Китай.

В центъра на това придобиване е нов мултиенергиен проект, обозначен вътрешно като „135“. Този модел е изграден върху Global Intelligent New Energy Architecture (GEA) на Geely – универсална платформа, проектирана да поддържа хибридни, плъг-ин хибридни и изцяло електрически задвижващи системи от един и същ монтажен пункт. Източници от бранша твърдят, че първият автомобил, който ще слезе от испанската производствена линия, ще бъде Geely EX2, известен на родния си пазар като Xingyuan. Този компактен кросоувър е с дължина 4135 мм – което го поставя в пряка конкуренция с популярния Ford Puma – и разполага с мотор, монтиран отзад, с мощност до 114 к.с. През изминалата година на вътрешния пазар моделът е продал над 465 000 бройки, което го прави един от най-успешните модели в портфолиото на Geely.

Макар сделката да осигурява на Geely бърз път към локализация в Европа, тя предлага и жизненоважна спасителна въже за регионалните операции на Ford. Заводът във Валенсия в момента работи далеч под годишния си капацитет от 400 000 бройки, като само Kuga остава на активните линии. Освен незабавната финансова инжекция от продажбата на сглобяващия цех, партньорството според информациите включва рамка „технология срещу капацитет“. Това би могло да доведе до пускането на пазара от страна на Ford на собствен компактен кросоувър – потенциално духовен наследник на Focus или еквивалент на електрическия Puma – изграден върху платформата GEA на Geely. Ако тези цели за съвместно производство бъдат постигнати, заводът би могъл да се върне към нивата на производство от преди пандемията от над 300 000 автомобила годишно.

Въпреки че и двете компании публично определиха тези съобщения като спекулации, според информациите вече е установен контакт с доставчици в региона на Валенсия относно преоборудването на линията Body 3. Ако преходът продължи по настоящата си траектория, се очаква локализираното производство на проект „135“ да започне в началото на 2027 година.