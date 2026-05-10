Подробно за първия китайски Opel

Автомобилната индустрия в Рюселсхайм претърпява коренна промяна, след като Opel се отклонява от традиционното си наследство на „немското инженерство“ в полза на опростен, китайско-европейски алианс. В ход, който подчертава натиска на глобалния преход към електромобилите, Opel обяви поредно съкращение на 650 инженерни длъжности в историческата си централа. Това съкращаване на персонала следва десетилетие на свиванена център, който някога кипеше от живот с 7700 инженери през 2017 година, а скоро ще запази ядро от едва 1000 служители, фокусирани върху нишови сегменти като изкуствен интелект и усъвършенствани осветителни системи. Структурната „тежка работа“ по архитектурата на превозните средства се предава на международни екипи, предимно чрез стратегическо партньорство с китайския производител Leapmotor.

Първият плод на тази нова философия е компактен SUV, който все още няма име и чието пускане на пазара е планирано за 2028 година. Използвайки архитектурата „Leap 3.5“ на Leapmotor, Opel ще съкрати времето за разработка до по-малко от две години – постижение, което е почти невъзможно при традиционните европейски цикли. Докато „сърцевината“ на автомобила се възлага на външни изпълнители, дизайнерското студио на Opel работи, за да гарантира, че визуалното ДНК на марката остава непокътнато. SUV-то ще се отличава с предната част „Opel Vizor“ .

От техническа гледна точка новият SUV вероятно ще отразява спецификациите на своя събрат по платформа, Leapmotor B10. С дължина 4515 мм автомобилът е позициониран така, че да запълни празнината между компактния Frontera и флагмана Grandland. Очаква се задвижващата система да включва 160 kW (215 к.с.) мотор, съчетан с два варианта на батерията: 56,2 kWh или 67,1 kWh. За европейския пазар пробегът от 434 км по WLTP ще бъде ключов аргумент за продажбите, но Opel планира да предложи и версия с удължител на пробега. Този вариант „EREV“ използва малък двигател с вътрешно горене като мобилен генератор, което увеличава общия пробег до 900 км.

Стратегическата цел на това партньорство е „достъпност“. С Leapmotor B10, който вече се пуска в Европа на конкурентна цена, Opel цели да подбие цените на традиционните си конкуренти като Skoda Elroq. Новият SUV ще пропусне изцяло германските фабрики, като вместо това ще се премести в завода в Сарагоса, Испания. Чрез споделяне на производствена линия с B10, Opel може да максимизира икономиите от мащаба в завод, който вече успешно произвежда Corsa и Peugeot e-208.