Турбо революция или как Toyota готви най-мощния RAV4, създаван някога

Най-продаваният кросоувър в света изненада конкуренцията с мощност, каквато никой не е очаквал от него. Toyota сериозно обмисля да превърне своя любимец RAV4 в истински асфалтов хищник, залагайки на нов, агресивен турбодвигател. Главният инженер на проекта, Йошинори Футонагане, подпали въображението на феновете, намеквайки за възможността под капака на модела да започне да се монтира 2.4-литров силов агрегат, който ще промени правилата на играта в този сегмент.

До момента титлата за най-наточен вариант в гамата се държеше от plug-in хибрида. Неговата комбинация от 2.5-литров атмосферен двигател и електромотори постига солидните 329 конски сили, като позволява на собствениците да изминат над 140 километра само на ток. Но японците изглежда не смятат да спират дотук. Ако този проект получи зелена светлина, ще станем свидетели на истинска революция при компактните автомобили с повишена проходимост на марката.

Идеята е RAV4 да заеме „сърцето“ на своите братовчеди от Lexus. Става въпрос за високотехнологичен 4-цилиндров мотор, който в най-силната си конфигурация изцежда внушителните 340 конски сили. Това не само ще го постави над настоящия хибриден топ модел, но и ще му даде динамика, която досега беше запазена само за спортните дивизии.

Разбира се, в консервативния свят на Toyota нищо не се оставя на случайността. Преди този „мускулест“ кросоувър да стигне до шоурумите, маркетолозите ще подложат на щателен анализ нагласите на потребителите. Въпросът е дали пазарът е готов за толкова настъпателен RAV4, или феновете ще предпочетат да останат в зоната на комфорта на хибридните технологии. Едно е сигурно – ако този звяр види бял свят, той ще бъде най-бързата и мощна машина в историята на модела.