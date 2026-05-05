Турбо революция или как Toyota готви най-мощния RAV4, създаван някога

5 Май, 2026 10:10 920 7

Японският бестселър може да получи ДВГ с 340 конски сили от Lexus, превръщайки се от семеен любимец в истински спортист

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Най-продаваният кросоувър в света изненада конкуренцията с мощност, каквато никой не е очаквал от него. Toyota сериозно обмисля да превърне своя любимец RAV4 в истински асфалтов хищник, залагайки на нов, агресивен турбодвигател. Главният инженер на проекта, Йошинори Футонагане, подпали въображението на феновете, намеквайки за възможността под капака на модела да започне да се монтира 2.4-литров силов агрегат, който ще промени правилата на играта в този сегмент.

До момента титлата за най-наточен вариант в гамата се държеше от plug-in хибрида. Неговата комбинация от 2.5-литров атмосферен двигател и електромотори постига солидните 329 конски сили, като позволява на собствениците да изминат над 140 километра само на ток. Но японците изглежда не смятат да спират дотук. Ако този проект получи зелена светлина, ще станем свидетели на истинска революция при компактните автомобили с повишена проходимост на марката.

Идеята е RAV4 да заеме „сърцето“ на своите братовчеди от Lexus. Става въпрос за високотехнологичен 4-цилиндров мотор, който в най-силната си конфигурация изцежда внушителните 340 конски сили. Това не само ще го постави над настоящия хибриден топ модел, но и ще му даде динамика, която досега беше запазена само за спортните дивизии.

Разбира се, в консервативния свят на Toyota нищо не се оставя на случайността. Преди този „мускулест“ кросоувър да стигне до шоурумите, маркетолозите ще подложат на щателен анализ нагласите на потребителите. Въпросът е дали пазарът е готов за толкова настъпателен RAV4, или феновете ще предпочетат да останат в зоната на комфорта на хибридните технологии. Едно е сигурно – ако този звяр види бял свят, той ще бъде най-бързата и мощна машина в историята на модела.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Прогноза

    4 2 Отговор
    Тойота няма да заложи на изхвърляния с ДВГ само защото го може . Пазарът вече налага поне хибрид .

    Коментиран от #2

    10:16 05.05.2026

  • 2 Няма

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Прогноза":

    По тъпо от хибрид! Глупаците се опитват да го налагат, не пазара! Но крайно, на глупаците ще им се наложи да разберат, че са глупаци!

    Коментиран от #3, #7

    10:20 05.05.2026

  • 3 Ясен

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Няма":

    Твоята интелигентност блести от километри! С нетърпение очакваме да пишеш още, за да попием от бездънната ти мъдрост.

    Коментиран от #5

    10:28 05.05.2026

  • 4 такива работи

    3 0 Отговор
    Тойота ще взиме от Тойота собствения си мотор. Какви каламбури и колко пъти се повтори, че Лексъс дава мотор. А това си е просто един сравнително нов мотор, на база на 2.5, но е 2.4 с турбо и е един от няколкото мотори на Тойота използвани в момента. Никой няма да дава, никой няма да взима.

    10:31 05.05.2026

  • 5 6135

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ясен":

    Според мен горния коментар е правилен. Има обстоятелства, при които хибридни системи са нужни и едва ли не задължителни.
    Това определено не е случаят при леките автомобили. Тук в пълен смисъл важи "Най-лошото и от двете".
    Да не навлизаме в технологични обяснения; фактите са известни.

    Човек трябва да избере чист ДВГ или чист ток в зависимост от това колко и как кара.
    Другото са рекламни трикове комбинирани с неуместни правителствени практики.

    10:49 05.05.2026

  • 6 тойота

    1 0 Отговор
    РАВ 4 е хубава кола .Имам чист бензинов вариант и поне засега , не мисля да минавам на хибрид

    11:00 05.05.2026

  • 7 Нормален

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Няма":

    Хибридите на Тойота са едни прекрасни балансирани машини. На Хонда също. Ако имам възможност и ми се налага да навъртам много километри годишно въобще няма да се замисля за купя техен модел. Последните модели на Тойота са просто прекрасни. RAV, CAMRY ... чудесни! Новия CIVIC е прекрасна, прекрасна кола.

    11:13 05.05.2026