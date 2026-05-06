Китайските AUDI-та (изписва се с главни букви и без легендарните четири кръга) ще се продават и в Европа

6 Май, 2026 12:30 2 489 10

От 900-волтови чудовища до хибриди с пробег над 1600 км – германският концерн залага на китайските иновации

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европа може да стане свидетел на една от най-неочакваните промени в автомобилната индустрия: германският гигант Volkswagen обмисля да внесе на Стария континент модели, които първоначално бяха създадени единствено за китайския пазар. Оливър Блуме и неговият екип открито признават, че Изтокът вече диктува темпото на иновациите, и вместо да се борят срещу течението, възнамеряват да използват китайския експертен опит, за да освежат застаряващата си европейска гама.

След бляскавото изложение Auto China 2026, на което ви направихме свидетели директно от мястото на събитието, стана ясно, че ако тези нови попълнения допаднат на взискателните европейски купувачи, производството им може да бъде локализирано директно в заводите на концерна в Европа. Първата стъпка е новата платформа CMP, разработена в тясно сътрудничество с Xpeng (които, както ви информирахме, стъпват на родна земя след месец). Идеята е проста, но дръзка – да се вземе най-доброто от китайската скорост на развитие и да се присади върху западните стандарти за качество.

Сред най-интересните кандидати за европейска виза е електрическото чудовище ID.Unyx 08. Този кросоувър, стъпил върху 800-волтова архитектура, разполага с мощност от 370 kW и обещава пробег до 730 км. Още по-любопитен е моделът ID.Era 9X – гигант с дължина над 5.2 метра, който не е просто „чист“ електромобил, а хибрид от типа EREV. Той използва бензинов мотор единствено като генератор, което му позволява да измине феноменалните 1651 км с едно зареждане и зареждане с гориво. Това е решение, което би сложило край на всякакви притеснения за пробега при дълги пътувания.

Но истинската сензация идва от Инголщат. Новата подмарка AUDI (изписана с главни букви и без легендарните четири кръга), създадена съвместно със SAIC, представи в Китай своя флагман E7X. Този кросоувър е технологична крепост на 900-волтова платформа, която в топ версията си ускорява до 100 км/ч за под четири секунди. Ако този модел се появи по европейските пътища, той ще предложи ниво на дигитализация и динамика, което досега беше запазено само за най-екзотичните китайски марки.

Зад тези стратегически ходове обаче се крие сурова финансова реалност. След 14% спад в печалбите през първото тримесечие, Volkswagen е притиснат до стената от нарастващата конкуренция. Планът за съвместно производство с китайски партньори в европейските заводи изглежда като най-логичния ход за натоварване на мощностите и намаляване на разходите. Изглежда, че бъдещето на европейския автомобил ще има силен източен привкус, а ние тепърва ще свикваме с новите правила на играта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някога

    6 0 Отговор
    Велики автомобили, вече - автомобили за осъзнати геюви!

    Коментиран от #3

    12:33 06.05.2026

  • 2 авантгард

    6 0 Отговор
    Ще се сетят откъде идват иновациите и качеството.
    Дай боже скоро да им светне под шапките, че може да внасят и по-евтино енергия от една европейска страна.

    12:34 06.05.2026

  • 3 .....

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някога":

    Сал едно Порше остана, но вече и на него геювити са му наложили блокада!

    12:34 06.05.2026

  • 4 мани беги

    4 1 Отговор
    японците и китайците разпръскват радиоактивните си материали по света и никой не изследва тва, а гайгеров брояч ясно показва всичко

    12:35 06.05.2026

  • 5 Варна 3

    4 0 Отговор
    Европейското Ауди с четири кръга си отива. Сега е време за Ауди с главни букви. Очакваме в Европа

    12:36 06.05.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    Все повече автомобилни марки залагат на ИЗПИСВАНЕ на марката вместо поставяне на ЕМБЛЕМА❗
    Дали пък няма връзка с нямането на естествен интелект в клиентите 🤔

    12:38 06.05.2026

  • 7 VW доказаха

    2 0 Отговор
    , че са абсолютно неадекватни на днешния пазар, и живеят на стари лаври.Ще си понесат последствията, както форд. Китайците са в другата крайност.

    Коментиран от #9

    12:39 06.05.2026

  • 8 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Незнам какви аудитата ще внасят от Фолксваген ,ама при 8години гаранция и 250000 пробег скоро само името ще им остане на швабите за качеството

    12:40 06.05.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "VW доказаха":

    Гаранцията е хубаво нещо, докато не ти опре до джоба❗
    За много агрегати и части, ще установиш,
    ЧЕ НЕ ВАЖИ❗
    А и трябва ежегодно да посещаваш ФИРМЕН сервиз където смяната на накладки или филтър на климатик е 2×, че и 3× от обикновено обслужване❗
    Все пак новото си е ново и който може да си го позволи- няма да се цапа по пътищата 😉

    12:52 06.05.2026

  • 10 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Не се пише АУДИ , а АУТИ, съкратено от аутистт, защото тези, които купуват тази марка не са добре с главата. Скъпо, ктатка гаранция, чупливо и ремонти на космически цени, а статусния аспект - хем тъъппички, хем намерили от някъде пари да люсскат в таз каруцца и да се фуккат. Никаква логока не чакай. Такива са и на пътя после. Малло умници.

    14:03 06.05.2026