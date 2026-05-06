Китайските AUDI-та (изписва се с главни букви и без легендарните четири кръга) ще се продават и в Европа

Европа може да стане свидетел на една от най-неочакваните промени в автомобилната индустрия: германският гигант Volkswagen обмисля да внесе на Стария континент модели, които първоначално бяха създадени единствено за китайския пазар. Оливър Блуме и неговият екип открито признават, че Изтокът вече диктува темпото на иновациите, и вместо да се борят срещу течението, възнамеряват да използват китайския експертен опит, за да освежат застаряващата си европейска гама.

След бляскавото изложение Auto China 2026, на което ви направихме свидетели директно от мястото на събитието, стана ясно, че ако тези нови попълнения допаднат на взискателните европейски купувачи, производството им може да бъде локализирано директно в заводите на концерна в Европа. Първата стъпка е новата платформа CMP, разработена в тясно сътрудничество с Xpeng (които, както ви информирахме, стъпват на родна земя след месец). Идеята е проста, но дръзка – да се вземе най-доброто от китайската скорост на развитие и да се присади върху западните стандарти за качество.

Сред най-интересните кандидати за европейска виза е електрическото чудовище ID.Unyx 08. Този кросоувър, стъпил върху 800-волтова архитектура, разполага с мощност от 370 kW и обещава пробег до 730 км. Още по-любопитен е моделът ID.Era 9X – гигант с дължина над 5.2 метра, който не е просто „чист“ електромобил, а хибрид от типа EREV. Той използва бензинов мотор единствено като генератор, което му позволява да измине феноменалните 1651 км с едно зареждане и зареждане с гориво. Това е решение, което би сложило край на всякакви притеснения за пробега при дълги пътувания.

Но истинската сензация идва от Инголщат. Новата подмарка AUDI (изписана с главни букви и без легендарните четири кръга), създадена съвместно със SAIC, представи в Китай своя флагман E7X. Този кросоувър е технологична крепост на 900-волтова платформа, която в топ версията си ускорява до 100 км/ч за под четири секунди. Ако този модел се появи по европейските пътища, той ще предложи ниво на дигитализация и динамика, което досега беше запазено само за най-екзотичните китайски марки.

Зад тези стратегически ходове обаче се крие сурова финансова реалност. След 14% спад в печалбите през първото тримесечие, Volkswagen е притиснат до стената от нарастващата конкуренция. Планът за съвместно производство с китайски партньори в европейските заводи изглежда като най-логичния ход за натоварване на мощностите и намаляване на разходите. Изглежда, че бъдещето на европейския автомобил ще има силен източен привкус, а ние тепърва ще свикваме с новите правила на играта.