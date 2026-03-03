Вземете 50% отстъпка за хостинг от

С военни ритуали в цялата страна честваме Националния празник и 148 г. от Освобождението на България

С военни ритуали в цялата страна честваме Националния празник и 148 г. от Освобождението на България

3 Март, 2026 15:11 582 37

Почетния строй на Националната гвардейска част прие министър-председателят Андрей Гюров

С военни ритуали в цялата страна честваме Националния празник и 148 г. от Освобождението на България - 1
Снимка: Министерство на отбраната
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

С военен ритуал по издигане на Националното знаме на Република България и полагане на венец пред Паметника на Незнайния войн в София тържествено бе честван Националният празник 3 март и 148 години от Освобождението на България.

Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Почетния строй на Националната гвардейска част прие министър-председателят Андрей Гюров. На церемонията присъстваха заместник-председателят на Народното събрание Николета Кузманова, министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, кметът на София Васил Терзиев, Негово светейшество Българският патриарх Даниил, представители на висшия команден състав на Българската армия, министри, народни представители, членове на дипломатическия корпус, стотици граждани.

По време на изпълнението на Националния химн бе произведен салют от 20 артилерийски залпа.

По традиция пред сградата на Администрацията на Президента на Република България се състоя тържествена смяна на почетния гвардейски караул.

Тържествените чествания в цялата страна днес преминават с участието на военнослужещи от Българската армия. Те отдават воински почести на героите, загинали за свободата на Родината и полагат венци и цветя.

От 18.30 ч. тази вечер на площад „Народно събрание“ в София ще се състои и тържествената проверка (заря) в чест на Националния празник.

Тържествени проверки ще бъдат проведени в различни градове в страната.


  • 1 Данко Харсъзина

    5 4 Отговор
    Бай Дончо спече политиците. Никой не смее да спомене Русия.

    Коментиран от #7, #13, #18, #19

    15:13 03.03.2026

  • 2 Едно цвете пратихте ли

    4 2 Отговор
    104 г от взривяването на паметника на руските воини в Сан Стефано
    На 14 ноември 1914 г. в Сан Стефано (днес квартал Йешилкьой на Истанбул) е взривен Храм-паметника на загиналите руски воини в Руско-турската освободителна война през 1877-1878 г.

    Малцина са тези, които знаят за кратката, едва 16-годишна история на съществуването само на десетина километра от Цариград, на този мемориал, посветен на жертвите на руската армия в Освободителната война, и за повода за разрушаването му.
    Темата си остава нелицеприятна и до днес, понеже паметникът в Сан Стефано е построен като символ на победата на Русия над Турция, която е довела до освобождението на България, а взривяването му, извършено от турското правителство, е било посветено на влизането на Турция в Първата световна война, в която Турция и България са съюзници срещу Русия.
    Храмът-паметник е издигнат на мястото на руски военен лазарет, устроен по време на военните действия.
    В основата на сградата, с извисяваща се на 50 метра камбанария с кръст, е имало крипта, в която са положени костите на 5000 руски войници и офицери, а отделно още още толкова са били погребани край храма.
    Тържествената церемония по освещаването и откриването на сградата е извършена на 6 декември 1898 г. – на именния ден на руския император Николай II, в присъствието на високопоставени представители на православното духовенство, офицери от руската армия, членове на руското посолство и висши османски сановници.
    Но това увековечаване н

    Коментиран от #16

    15:13 03.03.2026

  • 3 БОЦ - ко

    4 3 Отговор
    В един безумен свят,
    На руска агитация,
    Народ, ощастливен от зад,
    Не му се мисли за лустрация

    Коментиран от #24, #29

    15:14 03.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Данко Харсъзина

    0 4 Отговор
    А някой е посмял да спомене Русия, а бай Дончо изпратил хеликоптери и заминава за Гуантанамо.

    15:15 03.03.2026

  • 6 име

    6 2 Отговор
    Не всички празнуваме, нашите козяци скърбят, искат си потурите, фeca и развитието в османската империя. Империята е била голяма, много паши и везири, много Дта за лизане и възможности за развитие. В малка Бъргария няма как да се развиват, даже посланник няма в посолството.

    15:15 03.03.2026

  • 7 Европеец

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Агресорката на Шипка спомена два пъти за героизма на руските войни донесли свободата на България от турското робство.... Но това не пречи да си остане като агресорката ....
    ....

    Коментиран от #20

    15:15 03.03.2026

  • 8 Горски

    7 1 Отговор
    Народното предателство (ние сме народ, а не нация), започва с отричането на историческите факти и промяна на училищните програми изграждащи народното самосъзнание за години напред (Отворено общество). Инсталирането на продажниците с партийни наименования в които задължително се включва святото име България (не е Бъл хария, че някои от тях не знаят какво включва името на партията им), са върхът на измамата. "Блаженопочиналия наш освободител, император Александър Николаевич, и всички воини, паднали на бойното поле за вярата и освобождението на нашето отечество, да помене Господ Бог в царството Си сега и винаги, и во веки веков."

    15:15 03.03.2026

  • 9 Лилава Жена

    2 2 Отговор
    Аз не съм българче и нямам нищо общо с България и населението и ,аз съм Атинско произведение
    Смесица от Британски Карагьоз и Жена Полицайка Атинянка
    Моята Карма е Атина Завинаги 🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷

    15:16 03.03.2026

  • 10 Ганя Путинофила

    4 2 Отговор
    Защо само партия Възраждане окупира Шипка и вее знамена , използвайки Шипка за предизборни цели?

    15:16 03.03.2026

  • 11 Гвардеец

    2 2 Отговор
    Защо никой не иска при нас.... По цял ден играем карти, защото заплатите и добавките са СМЕШНИ

    Коментиран от #15

    15:18 03.03.2026

  • 12 Лилава Жена

    2 3 Отговор
    България е Клозет а населението и е Бъгаво останаха само Ком анчи Хайдути Цигани Лумпени Чорапи и развратни и перверзни българки навсякъде в държавата който обичат да ядат джендъри от всякаква възраст
    Атина ми отне Атина ми Даде Атина отново ще ми влезне под кожата след 5 или 6 месеца ще бъда Отново Тяхната Гинека Карагьозка Пута Завинаги и ще ми правят операция на члена ще ме оперират в Жена с женско между краката ми ще се смея много от Атина ако Иран избомби България ще умра от КЕФ и ще величая САЩ още 7 години напред

    15:18 03.03.2026

  • 13 име

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Е, как да кажат, че Русия ни е освободила и направила всички държавни структори, че после и опростила всички разходи за тази война. Козяците могат само да дрънкат лъжи, че искали пари, не искали да ни освободят, а да ни поробят, в договора от Сан Стефано не пишело никъде България (все едно е имало държава България, че да я има в договора), Сан Стефанска България била руска партенка, все едно руснаците са виновни, че на Берлинския конгрес са ни разпарчетосали.

    15:19 03.03.2026

  • 14 Наистина 3 март е празник

    4 7 Отговор
    На 3 март 1918г. Русия капитулира пред България и подписа своята капитулация в Брест!

    Коментиран от #17

    15:19 03.03.2026

  • 15 Бивш военен

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гвардеец":

    Браво, и ние така правех е-тогава врагове ни бяха САЩ, Гърция, Белгия, Германия.......

    15:20 03.03.2026

  • 16 Питане

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Едно цвете пратихте ли":

    А КОГА както в Сан Стефанов оня над Пловдив, остатъка в княжеската градина, мемориална на пияници бте в Бургас и още хилядите бутафории

    15:20 03.03.2026

  • 17 Т up АК

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Наистина 3 март е празник":

    Смешен

    15:21 03.03.2026

  • 18 Европеец

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Прочетох статията от скука и да попитам защо пред паметника на незнайния войн.... Нима в София да няма паметници на руските войни паднали за свободата на България от турското робство..... Слава, вечна слава на руските воини паднали за свободата на България...

    Коментиран от #22

    15:21 03.03.2026

  • 19 Вашето мнение

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    На днешния ден всички родолюбиви българи отдават почит на загиналите руски войници, които с кръвтта си платиха нашата свобода. ППДБ-петрохан, герб, дпс, итн и бсп са в траур защото днешните им господари англосаксите тогава наливаха оръжие, генерали и военни съветници в отоманската армия, която не биваше да позволи на България да бъде свободна.
    ПП поне малко се образовай преди да дращиш.

    15:26 03.03.2026

  • 20 Що така?

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Женицата се отчете на БСП. Други години се споменаваше не само за руски, а и за белоруски,украински, финландски и румънски войници. Лично пРезидента го правеше, че чак руския поп мусе накара.

    Коментиран от #23

    15:26 03.03.2026

  • 21 хъхъ

    4 0 Отговор
    Радев: Русия е агресор! Йотова: Путин трябва да бъде спрян!

    Коментиран от #30

    15:26 03.03.2026

  • 22 Трябва пред

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Европеец":

    Руски паметник да се прави панаира, а не в центъра на София.

    15:28 03.03.2026

  • 23 Вашето мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Що така?":

    Чаве, всички тия войни за които говориш са били част от руската империя бе.

    Коментиран от #25, #28

    15:31 03.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Къде се мота още е биволицата Йотова да тропа заедно с напетите гвардейци по жълтия паваж?

    15:34 03.03.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Това за Освобождението е ясно❗
    Ама КОЙ ни е освободил
    и ОТ КОГО ни е освободил🤔🤔🤔

    15:34 03.03.2026

  • 28 Прав си

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Вашето мнение":

    ама иди го обяснявай на Радев.

    15:34 03.03.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "БОЦ - ко":

    Радой Ралин сякаш те е познавал:
    "По-страшен от с п и н а,
    по-жилав от ра-ка,
    засега се оказа п р о с т а к а ! "

    15:37 03.03.2026

  • 30 Объркан шекелджия от ППДБ

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "хъхъ":

    Ама, ама... ъъъъ... нали Радев беше от КГБ?

    15:37 03.03.2026

  • 31 БОЦ - ко

    0 4 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Варна паметник ще вдигне на Аспаруховия мост, когато от горе се приземиш долу. И колкото повече комуняги "литнете", толкова по-голям ще е паметника !

    Коментиран от #33, #34

    15:39 03.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "БОЦ - ко":

    Трънче меко, що на моста построен по времето на Бай Тошо, а не от този построен от НОВИТЕ АСВАБАДИТЕЛИ🤔❗
    Или ти не знаеш кога е построен този мост🤔❗

    15:44 03.03.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "БОЦ - ко":

    Трънче меко, ела във Варна да те заведа на улица
    "27 юли"❗
    Дори НОВИТЕ варнаЛИИ не знаят защо е кръстена така❗
    Но варненЦИ знаят, че на 27 юли 1878 г.: Руските войски освобождават Варна❗

    Коментиран от #37

    15:51 03.03.2026

  • 35 Васил левски

    1 2 Отговор
    Аз положих цветя пред турската жамия за загиналите турци в опит да спрат българо руското робство

    15:54 03.03.2026

  • 36 Да бъдем признателни

    0 0 Отговор
    Поклон пред загиналите руски войни и български опълченци за свободата на България. На трети март Русия освобождава България от пет вековно турско робство.

    16:00 03.03.2026

  • 37 Комуняго,

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Руснаците бомбандираха ли Варна ???

    16:04 03.03.2026

