С военни ритуали в цялата страна честваме Националния празник и 148 г. от Освобождението на България

С военен ритуал по издигане на Националното знаме на Република България и полагане на венец пред Паметника на Незнайния войн в София тържествено бе честван Националният празник 3 март и 148 години от Освобождението на България.
Това съобщиха от Министерството на отбраната.
Почетния строй на Националната гвардейска част прие министър-председателят Андрей Гюров. На церемонията присъстваха заместник-председателят на Народното събрание Николета Кузманова, министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, кметът на София Васил Терзиев, Негово светейшество Българският патриарх Даниил, представители на висшия команден състав на Българската армия, министри, народни представители, членове на дипломатическия корпус, стотици граждани.
По време на изпълнението на Националния химн бе произведен салют от 20 артилерийски залпа.
По традиция пред сградата на Администрацията на Президента на Република България се състоя тържествена смяна на почетния гвардейски караул.
Тържествените чествания в цялата страна днес преминават с участието на военнослужещи от Българската армия. Те отдават воински почести на героите, загинали за свободата на Родината и полагат венци и цветя.
От 18.30 ч. тази вечер на площад „Народно събрание“ в София ще се състои и тържествената проверка (заря) в чест на Националния празник.
Тържествени проверки ще бъдат проведени в различни градове в страната.
1 Данко Харсъзина
15:13 03.03.2026
2 Едно цвете пратихте ли
На 14 ноември 1914 г. в Сан Стефано (днес квартал Йешилкьой на Истанбул) е взривен Храм-паметника на загиналите руски воини в Руско-турската освободителна война през 1877-1878 г.
Малцина са тези, които знаят за кратката, едва 16-годишна история на съществуването само на десетина километра от Цариград, на този мемориал, посветен на жертвите на руската армия в Освободителната война, и за повода за разрушаването му.
Темата си остава нелицеприятна и до днес, понеже паметникът в Сан Стефано е построен като символ на победата на Русия над Турция, която е довела до освобождението на България, а взривяването му, извършено от турското правителство, е било посветено на влизането на Турция в Първата световна война, в която Турция и България са съюзници срещу Русия.
Храмът-паметник е издигнат на мястото на руски военен лазарет, устроен по време на военните действия.
В основата на сградата, с извисяваща се на 50 метра камбанария с кръст, е имало крипта, в която са положени костите на 5000 руски войници и офицери, а отделно още още толкова са били погребани край храма.
Тържествената церемония по освещаването и откриването на сградата е извършена на 6 декември 1898 г. – на именния ден на руския император Николай II, в присъствието на високопоставени представители на православното духовенство, офицери от руската армия, членове на руското посолство и висши османски сановници.
Но това увековечаване н
15:13 03.03.2026
3 БОЦ - ко
На руска агитация,
Народ, ощастливен от зад,
Не му се мисли за лустрация
15:14 03.03.2026
5 Данко Харсъзина
15:15 03.03.2026
6 име
15:15 03.03.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Агресорката на Шипка спомена два пъти за героизма на руските войни донесли свободата на България от турското робство.... Но това не пречи да си остане като агресорката ....
....
15:15 03.03.2026
8 Горски
15:15 03.03.2026
15:16 03.03.2026
10 Ганя Путинофила
15:16 03.03.2026
11 Гвардеец
15:18 03.03.2026
13 име
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Е, как да кажат, че Русия ни е освободила и направила всички държавни структори, че после и опростила всички разходи за тази война. Козяците могат само да дрънкат лъжи, че искали пари, не искали да ни освободят, а да ни поробят, в договора от Сан Стефано не пишело никъде България (все едно е имало държава България, че да я има в договора), Сан Стефанска България била руска партенка, все едно руснаците са виновни, че на Берлинския конгрес са ни разпарчетосали.
15:19 03.03.2026
14 Наистина 3 март е празник
15:19 03.03.2026
15 Бивш военен
До коментар #11 от "Гвардеец":Браво, и ние така правех е-тогава врагове ни бяха САЩ, Гърция, Белгия, Германия.......
15:20 03.03.2026
16 Питане
До коментар #2 от "Едно цвете пратихте ли":А КОГА както в Сан Стефанов оня над Пловдив, остатъка в княжеската градина, мемориална на пияници бте в Бургас и още хилядите бутафории
15:20 03.03.2026
17 Т up АК
До коментар #14 от "Наистина 3 март е празник":Смешен
15:21 03.03.2026
18 Европеец
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Прочетох статията от скука и да попитам защо пред паметника на незнайния войн.... Нима в София да няма паметници на руските войни паднали за свободата на България от турското робство..... Слава, вечна слава на руските воини паднали за свободата на България...
15:21 03.03.2026
19 Вашето мнение
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":На днешния ден всички родолюбиви българи отдават почит на загиналите руски войници, които с кръвтта си платиха нашата свобода. ППДБ-петрохан, герб, дпс, итн и бсп са в траур защото днешните им господари англосаксите тогава наливаха оръжие, генерали и военни съветници в отоманската армия, която не биваше да позволи на България да бъде свободна.
ПП поне малко се образовай преди да дращиш.
15:26 03.03.2026
20 Що така?
До коментар #7 от "Европеец":Женицата се отчете на БСП. Други години се споменаваше не само за руски, а и за белоруски,украински, финландски и румънски войници. Лично пРезидента го правеше, че чак руския поп мусе накара.
15:26 03.03.2026
21 хъхъ
15:26 03.03.2026
22 Трябва пред
До коментар #18 от "Европеец":Руски паметник да се прави панаира, а не в центъра на София.
15:28 03.03.2026
23 Вашето мнение
До коментар #20 от "Що така?":Чаве, всички тия войни за които говориш са били част от руската империя бе.
15:31 03.03.2026
26 Данко Харсъзина
15:34 03.03.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ама КОЙ ни е освободил
и ОТ КОГО ни е освободил🤔🤔🤔
15:34 03.03.2026
28 Прав си
До коментар #23 от "Вашето мнение":ама иди го обяснявай на Радев.
15:34 03.03.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "БОЦ - ко":Радой Ралин сякаш те е познавал:
"По-страшен от с п и н а,
по-жилав от ра-ка,
засега се оказа п р о с т а к а ! "
15:37 03.03.2026
30 Объркан шекелджия от ППДБ
До коментар #21 от "хъхъ":Ама, ама... ъъъъ... нали Радев беше от КГБ?
15:37 03.03.2026
31 БОЦ - ко
До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Варна паметник ще вдигне на Аспаруховия мост, когато от горе се приземиш долу. И колкото повече комуняги "литнете", толкова по-голям ще е паметника !
15:39 03.03.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #31 от "БОЦ - ко":Трънче меко, що на моста построен по времето на Бай Тошо, а не от този построен от НОВИТЕ АСВАБАДИТЕЛИ🤔❗
Или ти не знаеш кога е построен този мост🤔❗
15:44 03.03.2026
34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #31 от "БОЦ - ко":Трънче меко, ела във Варна да те заведа на улица
"27 юли"❗
Дори НОВИТЕ варнаЛИИ не знаят защо е кръстена така❗
Но варненЦИ знаят, че на 27 юли 1878 г.: Руските войски освобождават Варна❗
15:51 03.03.2026
35 Васил левски
15:54 03.03.2026
36 Да бъдем признателни
16:00 03.03.2026
37 Комуняго,
До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Руснаците бомбандираха ли Варна ???
16:04 03.03.2026