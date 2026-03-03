С военни ритуали в цялата страна честваме Националния празник и 148 г. от Освобождението на България

С военен ритуал по издигане на Националното знаме на Република България и полагане на венец пред Паметника на Незнайния войн в София тържествено бе честван Националният празник 3 март и 148 години от Освобождението на България.

Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Почетния строй на Националната гвардейска част прие министър-председателят Андрей Гюров. На церемонията присъстваха заместник-председателят на Народното събрание Николета Кузманова, министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, кметът на София Васил Терзиев, Негово светейшество Българският патриарх Даниил, представители на висшия команден състав на Българската армия, министри, народни представители, членове на дипломатическия корпус, стотици граждани.

По време на изпълнението на Националния химн бе произведен салют от 20 артилерийски залпа.

По традиция пред сградата на Администрацията на Президента на Република България се състоя тържествена смяна на почетния гвардейски караул.

Тържествените чествания в цялата страна днес преминават с участието на военнослужещи от Българската армия. Те отдават воински почести на героите, загинали за свободата на Родината и полагат венци и цветя.

От 18.30 ч. тази вечер на площад „Народно събрание“ в София ще се състои и тържествената проверка (заря) в чест на Националния празник.

Тържествени проверки ще бъдат проведени в различни градове в страната.