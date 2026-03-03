Атанас Запрянов: Отказваме военни операции в Близкия изток

България категорично няма да се включи във военни операции, свързани с ескалиращото напрежение между Израел, Съединените щати и Иран. Дейността на Военновъздушните сили (ВВС) и присъствието на американски военни у нас продължават в нормалния си ритъм. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов по време на правителствен брифинг, цитиран от БТА.
Родните военни структури остават фокусирани единствено върху своите стандартни задължения в рамките на Алианса. Министърът беше категоричен, че действията на армията ни не са обвързани с конфликта в Близкия изток.
"Няма промяна в дейността на българските Военновъздушни сили," увери Атанас Запрянов от трибуната на Министерския съвет. Той допълни, че позицията на страната ни е в пълен синхрон с официалната линия на Пакта, като припомни ясните гаранции на генералния секретар: "НАТО не участва в подобна операция."
В контекста на глобалната несигурност военният министър успокои обществото, че страната ни не е застрашена от директно нападение. Според него членството ни в Алианса не ни превръща в автоматична мишена, а точно обратното – осигурява надежден щит срещу външна агресия.
"Няма основание България да бъде цел на атака," подчерта Запрянов. Той припомни, че при евентуална заплаха незабавно влиза в сила член 5 от Вашингтонския договор, който задължава съюзниците да осигурят колективна отбрана. "При ракетна заплаха срещу държава членка ще бъде задействана противоракетната отбрана," добави той, позовавайки се на категоричните уверения от стратегическото командване на НАТО.
Към настоящия момент Съединените щати не са предявявали допълнителни претенции към България. Всички дейности на американските сили у нас се осъществяват стриктно в рамките на вече договореното предно присъствие, което е активно от средата на месец февруари. Ситуацията остава под пълен институционален контрол.
