Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Атанас Запрянов: Отказваме военни операции в Близкия изток

Атанас Запрянов: Отказваме военни операции в Близкия изток

3 Март, 2026 16:08 549 28

  • атанас запрянов-
  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • война

Няма основание България да бъде цел на атака

Атанас Запрянов: Отказваме военни операции в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България категорично няма да се включи във военни операции, свързани с ескалиращото напрежение между Израел, Съединените щати и Иран. Дейността на Военновъздушните сили (ВВС) и присъствието на американски военни у нас продължават в нормалния си ритъм. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов по време на правителствен брифинг, цитиран от БТА.

Родните военни структури остават фокусирани единствено върху своите стандартни задължения в рамките на Алианса. Министърът беше категоричен, че действията на армията ни не са обвързани с конфликта в Близкия изток.

"Няма промяна в дейността на българските Военновъздушни сили," увери Атанас Запрянов от трибуната на Министерския съвет. Той допълни, че позицията на страната ни е в пълен синхрон с официалната линия на Пакта, като припомни ясните гаранции на генералния секретар: "НАТО не участва в подобна операция."

В контекста на глобалната несигурност военният министър успокои обществото, че страната ни не е застрашена от директно нападение. Според него членството ни в Алианса не ни превръща в автоматична мишена, а точно обратното – осигурява надежден щит срещу външна агресия.

"Няма основание България да бъде цел на атака," подчерта Запрянов. Той припомни, че при евентуална заплаха незабавно влиза в сила член 5 от Вашингтонския договор, който задължава съюзниците да осигурят колективна отбрана. "При ракетна заплаха срещу държава членка ще бъде задействана противоракетната отбрана," добави той, позовавайки се на категоричните уверения от стратегическото командване на НАТО.

Към настоящия момент Съединените щати не са предявявали допълнителни претенции към България. Всички дейности на американските сили у нас се осъществяват стриктно в рамките на вече договореното предно присъствие, което е активно от средата на месец февруари. Ситуацията остава под пълен институционален контрол.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 1 Отговор
    Запрянката явно е решил Гюров да му иска оставката, а той вече натрупа опит с Цицелков.

    16:10 03.03.2026

  • 2 Казанлъшкия

    9 1 Отговор
    Отказваме,защото имаме само снаряди и оръжие. Няма реално как да се включим...

    16:10 03.03.2026

  • 3 Сталин

    13 2 Отговор
    Тъп галош що лъжеш,кво правят 20 самолета на краварите на летището в София,ако падне един дрон хиляди ще изпукат там

    Коментиран от #7, #12, #24

    16:10 03.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Евгени от Алфапласт

    6 0 Отговор
    О, това не пречи да ни избомбят. Кой е агресорът последно, разбра ли се?😎

    16:12 03.03.2026

  • 6 хаха

    7 0 Отговор
    Като излитат цистерни за презареждане във въздуха, означава че си се включил бе квичащ ориенталски лигльо.
    Байганьовците пак с техните номерца. "Ама аз ко съм виновен ба. Аз таковата само малко...не е докрай"

    Жалки и гнусни ревльовци такива.

    16:13 03.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Време е бай Запрянов да си гледа само внуците и пенсията.

    16:15 03.03.2026

  • 9 лъжите на режима ни

    5 1 Отговор
    Деменцията не знае и не осъзнава какви ги върши..Отказвали военни операции пък зареждали бойни самолети във въздуха за удари по Иран.Иран продължава по американските бази където могат.Пак си ги изберете ако до тогава не ни затрият.

    16:15 03.03.2026

  • 10 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Първо,честит празник на всички родолюбиви българи,които почитат 3 март- сакрална дата в историята на България.Поклон пред Руската армия- освободителка на България от Османският гнет и робия.Вечна почит на българските опълченци дали живота си за да я има България.
    Погледнете го този.....и си задайте въпроса,има ли право да се нарича българин и да говори и действа от наше име ? Този тип никога не е избиран и няма да бъде.Това нещо чака на опашка за назначения за да прави мръсотии на България.Палец надолу за Запрянов.

    16:16 03.03.2026

  • 11 Много страшно

    4 0 Отговор
    И какво ще стане като ни замерят с някой дрон?

    Коментиран от #22

    16:16 03.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Отдъхнах си!!!

    3 0 Отговор
    Значи няма да нападаме Иран!😂 Само ще си дадем летищата и задните части и после ще се чудим, какви са тия ракети дето ни падат на главите! Също като подлогите от залива.

    16:17 03.03.2026

  • 14 Сащ

    4 0 Отговор
    Лошо измислено обяснение. Иранците няма да питат, а ще стрелят директно по американските обекти. За какъв чл. 5 ти говори този изкуфял старец

    16:17 03.03.2026

  • 15 бай бръмбар

    3 0 Отговор
    кво ще рече това Отказваме военни операции

    явно сте били готови да плащате още за да включите бг военни в военни операции
    ама гръмне ли народа не прощава и ще се чудете къде да се скриете

    16:17 03.03.2026

  • 16 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    С двете счупени кенефки16 ли

    16:17 03.03.2026

  • 17 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Щом отказват значи от посолството са ги натискали 😉

    16:18 03.03.2026

  • 18 Асена василева

    2 0 Отговор
    ОБЯВЯВАМ ВОЙНА НА ИРАН! ХИХИ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПОДМЯНАТА!

    16:18 03.03.2026

  • 19 питам

    3 0 Отговор
    ТоваКУКУ дали си е сменилПамперса?

    16:18 03.03.2026

  • 20 Евреин

    2 0 Отговор
    Дует мошеник и шарлатанин

    16:19 03.03.2026

  • 21 хаха

    0 0 Отговор
    Я лай още бе ревлива и одрищяна до ушите ватнишка подлого!

    16:19 03.03.2026

  • 22 Сащ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Много страшно":

    Ще се наведе, белким ни подмине

    16:19 03.03.2026

  • 23 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор
    България да изпрати оръжие на Иран! Трябва да помогнем на жертвата да се защити от непредизвиканата агресия!

    Коментиран от #28

    16:20 03.03.2026

  • 24 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Я лай още бе ревлива и одрищяна до ушите ватнишка подлого!

    Охвърля ли се до ушите в собствените си г0мна а?

    16:20 03.03.2026

  • 25 Уса

    0 0 Отговор
    Вие сте едни згбняци нищо не отказвате радвате се на използвани вибратори

    16:20 03.03.2026

  • 26 681

    0 0 Отговор
    С персийците не сме се пошляпвали в миналото, няма и за какво да го правим сега. Проблемът е региона, трябва да се разберат помежду си.

    16:21 03.03.2026

  • 27 Гюрлата

    1 0 Отговор
    Днеска му сменям втори път памперса ко яде тоз министър 💩

    16:21 03.03.2026

  • 28 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ивелин Михайлов":

    Квичи квичи путлерастки пислямист охвърлян и миризлив!
    ХАХАХА!

    16:21 03.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове