Илияна Йотова: Шипка е крепост на българската памет и тя е неподвластна на всякакво злободневие, разделение и омраза

Шипка е крепост на българската памет и тя е неподвластна на всякакво злободневие, на всякакво разделение и на всякаква омраза. Това заяви в тържественото си слово по повод националния празник президентът на Илияна Йотова. По думите ѝ на Трети март отваряме и прочитаме едни от най-важните страници от многовековната ни история, обобщи БТА.
Това са страници на държавност, в които четем за нова, раждаща се България, възкръснала от забвението и мъченичеството, допълни Йотова. Тя подчерта, че това са страници, които обединяват народа, които ни карат днес гордо да застанем пред българския трибагреник и с дълбока признателност и почит да кажем, че героите не са забравени и ще се поклоним пред всички светли образи на българската свобода.
Президентът посочи още, че на Трети март и през август всички се стичат към гордия и непреклонен връх Шипка и водят децата и внуците си, за да им предадат святата българска памет. „Имаме толкова много нужда помежду ни от това да говорим за своето с обич. На висок глас от този връх да се чува ние, нас, българи. Да виждаме блясъка в очите на децата си, които са усетили дълбокия корен на своята история“, каза Йотова.
Пред този връх, който 148 години се вписа завинаги в българската памет и съзнание, времето е безсилно, подчерта президентът. Тя посочи, че преминаващите дни не могат да изтрият спомена за преломните събития и за духа на храброст на доблестните руски воини и на българското опълчение. Шипка е част от нашето бъдеще и от българската вечност, заяви Йотова.
Тя припомни, че събитията на Шипка са накарали чужди кореспонденти да говорят с възторг за българската храброст, да кажат, че битката може да буди само възхищение, а този народ заслужава своята съвършена свобода. Този връх и Орлово гнездо са сложили печата на историята върху съдбата на целия ни народ и ни учат какво е да бъдеш свободен вътре в себе си, какво е вярата, как да продължим напред, що е любов към Отечеството и тогава, саможертвата не е гибел, а безсмъртие, отбеляза държавният глава. По думите ѝ паметникът на Шипка е най-величественият монумент на българската свобода и всеки може да мери себе си всеки път, когато вдигне поглед към него.
На официалното честване на връх Шипка присъстват зам.-председателят на Народното събрание Юлиана Матеева, кметът на община Казанлък Галина Стоянова, конституционният съдия проф. Атанас Семов, началникът на кабинета на президента Надя Младенова, областният управител на Стара Загора Ива Радева, областният управител на Габрово Асен Даскалов, председателят на Общински съвет - Казанлък Николай Златанов, председателят на Общински съвет - Габрово Климент Кунев, председателят на парламентарната група "БСП-Обединена левица" Наталия Киселова, народни представители, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, Старозагорският митрополит Киприан, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада бригаден ген. Маргарит Михайлов, представители на патриотични организации, на партии, родолюбиви българи.
1 Последния Софиянец
13:42 03.03.2026
13:42 03.03.2026
2 Делян Пеевски
13:43 03.03.2026
3 питане
13:43 03.03.2026
13:43 03.03.2026
4 етикет
13:45 03.03.2026
13:45 03.03.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:46 03.03.2026
6 хмммм
13:46 03.03.2026
7 Мазно
13:47 03.03.2026
8 Мицкоски
13:47 03.03.2026
9 Атина Палада
13:47 03.03.2026
10 Лилава Жена
13:48 03.03.2026
11 Дано
13:49 03.03.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
/той НЕ беше поканен на откриването му,
неговото име не се споменава и при честванията/
от (не)признателните българи🤔
13:49 03.03.2026
13:49 03.03.2026
13 мда
13:50 03.03.2026
13:50 03.03.2026
14 буля йотка
13:51 03.03.2026
15 Честит Трети Март!
Слава на Русия!
Слава на българските опълченци в състава на Руската освободителна армия!
Слава на Цар Освободител - руският император Александър Втори!
13:51 03.03.2026
13:51 03.03.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Пеньо Атанасов Колев, познат още като Пеньо Бомбето, е човекът със заслуга Паметникът на свободата на връх Свети Никола (публично популярен като Шипка) да съществува такъв, какъвто го познаваме днес.
Главният герой на този разказ е роден на 2 юни 1902 година в село Дралфа, Търговищко. След завършването на III прогимназиален клас в село Кръшно той започва да помага на баща си по строителни обекти. Фактът, че неговия родител е работил заедно с прочутия майстор Кольо Фичето показва, че младия Пеньо има пред себе си един пример, който да следва. По това време той си купува бомбе, с което става известен в цяла Дралфа и оттам идва неговия прякор.❗❗❗
13:53 03.03.2026
18 Що само?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нямаше сняг ли ?
13:55 03.03.2026
19 Свобода
Преди 3 Март Българина обработваше собствена земя одглежда ще собствен добитък Перущица, Копривщица, Батак с по 2-3 етажни къщи с високи порти почти в цялата страна дори “ РЕВОЛЮЦИОНЕРИТЕ” финансирани от Русия са с ПАПИОНКИ.
След 3 Март до ден днешен макар да е в ЕС живее РОБСКИ ЖИВОТ.
3 Март е деня в който България от свобода влиза във ВЛИЯНИЕ.
13:56 03.03.2026
13:56 03.03.2026
22 цербер
13:57 03.03.2026
13:57 03.03.2026
23 киро сложното яде снежни топки
До коментар #1 от "Последния Софиянец":сега май няма сняг и coросоидкaтa се е разминала само с дюдюкания
13:59 03.03.2026
24 мънкане
13:59 03.03.2026
25 Хубава реч
Дали ще успее да намери сили в себе си и публично да призове назначения от нея премиер Гюров, да отпрати американските войски от окупираното софийско летище "Васил Левски", преди България да затъне още повече в израелско-американската агресия срещу суверенната държава Иран - членка на ООН ?
14:05 03.03.2026
14:05 03.03.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "цербер":Церберке, Хилари Клинтън
ДържавНА секретарКА ли беше😀❓❗
14:07 03.03.2026
28 С/.вободен бил и богат
До коментар #19 от "Свобода":А колко моми били изнасилени и глави посечени и хора потурчани
14:09 03.03.2026
29 О, Шипка
ревна гороломно: "Млади опълченци,
венчайте България с лаврови венци!"
........
Още миг и ще.........
Изведнъж Р,ад,е,ц,ки пристигна с гръм."
Вазов
14:10 03.03.2026
14:10 03.03.2026
31 Учител
14:12 03.03.2026
32 Триете
Забранено?
Един народ , който не помни историята си , няма бъдеще.
14:12 03.03.2026
33 Тази жена
14:13 03.03.2026
14:13 03.03.2026
34 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Киро по-мощно беше освиркан, даже и снежни топки имаше, но все пак биволицата беше освиркана, въпреки че два пъти спомена подвига на руските воини ....... Възраждане за пореден път отсрамиха българският народ....
14:15 03.03.2026
35 коко
До коментар #33 от "Тази жена":Как не те е срам,шебеко кухоглав да обиждаш Президента на страната в която живееш?
14:16 03.03.2026
14:16 03.03.2026
36 Европеец
До коментар #3 от "питане":Интересно какво би отговорила биволицата....
14:17 03.03.2026
37 До 50 години
След 50 - както си живял...
Хм..
14:17 03.03.2026
38 БОЦ - ко
На руска агитация,
Народ, ощастливен от зад,
Не помисля за лустрация....
14:18 03.03.2026
39 матей
14:20 03.03.2026
14:20 03.03.2026
41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "О, Шипка":Да се смееш ли , да плачеш ли🤔
Когато преди години цитирах тези стихове
едни от "новото поколение" ми се изсмяха-
"Да бе с кораба на Шипка!" 😔
14:20 03.03.2026
42 За въпросната
До коментар #35 от "коко":Не съм гласувал
Президентът се избира директно от народа
Служебен президент?
Що за ситуация?
Да не бяхме във война?
Че някой е решил да духне, ха ха
14:21 03.03.2026
43 Дано
14:21 03.03.2026
44 Сандо
До коментар #4 от "етикет":Колко и какво още ви трябва за да разберете какво е България за европата?Четете,учете,мислете - и тогава може би ще откриете Истината,а дотогава ще живеете в мъглата,спусната от Господарите и ще славите новите си поробители!
14:22 03.03.2026
45 Европеец
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Прав си.... Но какво да очакваш от продажния народ с къса памет.... Даже имаше едно смотано плевньо, което преди години не спомена подвига на руските воини и беше мощно освиркан .... А и да кажа Слава на Русия - освободителката....
14:23 03.03.2026
46 Да....
До коментар #40 от "Чукча":И не го давам за..ползване!
Понял?
14:23 03.03.2026
47 Вазов
14:24 03.03.2026
49 Да....
До коментар #25 от "Хубава реч":Заема длъжността Президент
Без да е избрана легитимно от българския народ.
14:27 03.03.2026
50 Георгиев
До коментар #25 от "Хубава реч":Не разбрах кой точно е освободил България и от кого?Точно и в прав текст!!!!!Очаквах да чуя кой е агресора днес в Иран…Нищо.Забравих разбрах как се казва началничката на кабинета на Йотова и се почуствах по-добре.Нов държавен протокол🥴 Охх,олекна ми.Каквото сам си направил никой не може да ти го направи.
14:30 03.03.2026
51 Госпожата
Не мисля, че ученик на Сорос ще изкаже признателността на българите към Русия за помощта ѝ
за извоюването на свободата им
Тя наистина го демонстрира - Русия не беше спомената.
Всъщност, българите не са гласували за нея за да заема
Президентския пост
14:33 03.03.2026
52 Българите под турско робство
До коментар #19 от "Свобода":Българите под турско робство цели пет века са били собственост първо на турския султан, който е и халиф на Османската империя, а след това и на местните турски паши и бейове.
Дали щеше да има кланетата на българи-християни - жени, деца и мъже - в Батак, Перущица, Клисура по време на Априлското въстание през 1876г. и най-голямото клане на българските християни в Стара Загора в края на юли 1877 г., (когато османската войска на дьонмето Сюлейман/Соломон паша, заедно с турския башибозук и чирпанските цигани, изклаха 14500 мъже, жени и деца и взеха в робство 10000 жени и деца), ако такава не беше волята на халифа - султанът на Османската империя?
14:33 03.03.2026
53 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #15 от "Честит Трети Март!":Българите-опълченци се бият "с камънье и дърве" вместо с пушки... КOПИ-ПEЙCТ: ......C. И. Киcoв пишe зa пушкитe „Шacпo” „тe мoжeхa дa cлужaт caмo зa ръкoпaшeн бoй”. В cъщия дух Aтaнac Бeндeрeв oтбeлязвa в cвoитe cпoмeни, чe „пушкaтa „Шacпo” лecнo ce рaзвaляшe и нeйнитe мукaвяни oтвлъгвaщи пaтрoни въoбщe рaбoтa нe вършaт”.
Но най- голям проблем е въоръжението на бълг. опълченци с морално остарелите пушки. Финансовите средства потъват в джобовете на няколко висши офицери от руската армия. Те са изпратени в Германия и закупуват на безценица пушки за претопяване с остарял иглен механизъм, който след няколко изстрела се чупи, гуменият кръг изгаря, а барутните газове опалват очите на опълченците. След няколко изстрела затворите им вече не действат. За сметка на това българското опълчение действа в основното направление към Одрин и Цариград, където ще се реши войната Още в първите боеве при Стара Загора иглените пушки цъкат, но не произвеждат изстрели. А когато стрелят, след третия изстрел отказват. Най-невралгичното място – отбраната на Стара Загора, е оставена само на опълченските дружини(РУСИЯ ИМА ТАЙНО СПОРАЗУМЕНИЕ С АВСТРОУНГАРИЯ И СУЛТАНА ЗА ВОЙНА ДО СТАРА ПЛАНИНА ЗА ДА НЕ ПОДПИШАТ РЕШЕНИЕТО ЗА АВТОНОМИЯ НА БЪЛГАРИЯ НА ЦАРИГРАДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ)Опълченците разбират, че са сами срещу настъпващите пълчища,но път за отстъпление няма.
14:33 03.03.2026
54 Цък
14:39 03.03.2026