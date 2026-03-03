Новини
България »
София »
Илияна Йотова: Шипка е крепост на българската памет и тя е неподвластна на всякакво злободневие, разделение и омраза

Илияна Йотова: Шипка е крепост на българската памет и тя е неподвластна на всякакво злободневие, разделение и омраза

3 Март, 2026 13:41 846 54

  • илияна йотова-
  • 3 март-
  • трети март-
  • шипка-
  • освобождение

Това са страници на държавност, в които четем за нова, раждаща се България, възкръснала от забвението и мъченичеството, посочи президентът

Илияна Йотова: Шипка е крепост на българската памет и тя е неподвластна на всякакво злободневие, разделение и омраза - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Шипка е крепост на българската памет и тя е неподвластна на всякакво злободневие, на всякакво разделение и на всякаква омраза. Това заяви в тържественото си слово по повод националния празник президентът на Илияна Йотова. По думите ѝ на Трети март отваряме и прочитаме едни от най-важните страници от многовековната ни история, обобщи БТА.

Това са страници на държавност, в които четем за нова, раждаща се България, възкръснала от забвението и мъченичеството, допълни Йотова. Тя подчерта, че това са страници, които обединяват народа, които ни карат днес гордо да застанем пред българския трибагреник и с дълбока признателност и почит да кажем, че героите не са забравени и ще се поклоним пред всички светли образи на българската свобода.

Президентът посочи още, че на Трети март и през август всички се стичат към гордия и непреклонен връх Шипка и водят децата и внуците си, за да им предадат святата българска памет. „Имаме толкова много нужда помежду ни от това да говорим за своето с обич. На висок глас от този връх да се чува ние, нас, българи. Да виждаме блясъка в очите на децата си, които са усетили дълбокия корен на своята история“, каза Йотова.

Пред този връх, който 148 години се вписа завинаги в българската памет и съзнание, времето е безсилно, подчерта президентът. Тя посочи, че преминаващите дни не могат да изтрият спомена за преломните събития и за духа на храброст на доблестните руски воини и на българското опълчение. Шипка е част от нашето бъдеще и от българската вечност, заяви Йотова.

Тя припомни, че събитията на Шипка са накарали чужди кореспонденти да говорят с възторг за българската храброст, да кажат, че битката може да буди само възхищение, а този народ заслужава своята съвършена свобода. Този връх и Орлово гнездо са сложили печата на историята върху съдбата на целия ни народ и ни учат какво е да бъдеш свободен вътре в себе си, какво е вярата, как да продължим напред, що е любов към Отечеството и тогава, саможертвата не е гибел, а безсмъртие, отбеляза държавният глава. По думите ѝ паметникът на Шипка е най-величественият монумент на българската свобода и всеки може да мери себе си всеки път, когато вдигне поглед към него.

На официалното честване на връх Шипка присъстват зам.-председателят на Народното събрание Юлиана Матеева, кметът на община Казанлък Галина Стоянова, конституционният съдия проф. Атанас Семов, началникът на кабинета на президента Надя Младенова, областният управител на Стара Загора Ива Радева, областният управител на Габрово Асен Даскалов, председателят на Общински съвет - Казанлък Николай Златанов, председателят на Общински съвет - Габрово Климент Кунев, председателят на парламентарната група "БСП-Обединена левица" Наталия Киселова, народни представители, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, Старозагорският митрополит Киприан, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада бригаден ген. Маргарит Михайлов, представители на патриотични организации, на партии, родолюбиви българи.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    39 3 Отговор
    Беше мощно освиркана на Шипка.

    Коментиран от #18, #23, #34

    13:42 03.03.2026

  • 2 Делян Пеевски

    5 6 Отговор
    Не на омразата!Не на омразата!

    13:43 03.03.2026

  • 3 питане

    29 1 Отговор
    Йотовице, кажи сега КОЙ е агресор??????

    Коментиран от #17, #36

    13:43 03.03.2026

  • 4 етикет

    9 5 Отговор
    Шипката боде,ако я пипаш с ръце.И тя е като България през турското робство.България си има връх "Шипка" и трябва да се обедини за бъдещия си добър живот в Европа!

    Коментиран от #44

    13:45 03.03.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    34 2 Отговор
    Как нито една ПОЛИ(т)УТКА не смее да спомене КОЙ и от КОГО е освободил България ❗

    13:46 03.03.2026

  • 6 хмммм

    4 4 Отговор
    Какво се е прилепил тоя левак към нея?

    13:46 03.03.2026

  • 7 Мазно

    17 0 Отговор
    ѝ връчват червена китка ! Едни и същи субекти въртящи се покрай властта и облагите !

    13:47 03.03.2026

  • 8 Мицкоски

    8 3 Отговор
    Мизернициииии още 500 г ще изхранвате цигани,турци и мигранти

    13:47 03.03.2026

  • 9 Атина Палада

    16 1 Отговор
    Йотова яде от соро.соид.на копанка.

    13:47 03.03.2026

  • 10 Лилава Жена

    1 8 Отговор
    Правя е жената Йотова,но населението е Бъгаво в България вече няма как да я разбере ,ще я разберат тези който са само Смесица от Британски Карагьоз и Жена Полицайка

    13:48 03.03.2026

  • 11 Дано

    8 0 Отговор
    В букета ѝ да има ППоодарък от някой Иран-ски вожд.

    13:49 03.03.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор
    Днес никой не споменава СТРОИТЕЛЯ чието дело направи този паметник възможен❗
    /той НЕ беше поканен на откриването му,
    неговото име не се споменава и при честванията/



    от (не)признателните българи🤔

    Коментиран от #45

    13:49 03.03.2026

  • 13 мда

    18 2 Отговор
    Йотова що не каже кой ни е освободил? Щото е евроатлантическа koвра.

    Коментиран от #21

    13:50 03.03.2026

  • 14 буля йотка

    9 1 Отговор
    пак на амбразурата

    13:51 03.03.2026

  • 15 Честит Трети Март!

    21 6 Отговор
    На този ден преди 148 години Русия възкреси България след 5 века турско робство.

    Слава на Русия!

    Слава на българските опълченци в състава на Руската освободителна армия!

    Слава на Цар Освободител - руският император Александър Втори!

    Коментиран от #53

    13:51 03.03.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор
    Да сведем Бомбе пред

    Пеньо Атанасов Колев, познат още като Пеньо Бомбето, е човекът със заслуга Паметникът на свободата на връх Свети Никола (публично популярен като Шипка) да съществува такъв, какъвто го познаваме днес.

    Главният герой на този разказ е роден на 2 юни 1902 година в село Дралфа, Търговищко. След завършването на III прогимназиален клас в село Кръшно той започва да помага на баща си по строителни обекти. Фактът, че неговия родител е работил заедно с прочутия майстор Кольо Фичето показва, че младия Пеньо има пред себе си един пример, който да следва. По това време той си купува бомбе, с което става известен в цяла Дралфа и оттам идва неговия прякор.❗❗❗

    13:53 03.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Що само?

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нямаше сняг ли ?

    13:55 03.03.2026

  • 19 Свобода

    2 10 Отговор
    3 Март е разделение на Българският народ между СВИБОДАТА и ЗАВИСИМОСТ.
    Преди 3 Март Българина обработваше собствена земя одглежда ще собствен добитък Перущица, Копривщица, Батак с по 2-3 етажни къщи с високи порти почти в цялата страна дори “ РЕВОЛЮЦИОНЕРИТЕ” финансирани от Русия са с ПАПИОНКИ.
    След 3 Март до ден днешен макар да е в ЕС живее РОБСКИ ЖИВОТ.

    3 Март е деня в който България от свобода влиза във ВЛИЯНИЕ.

    Коментиран от #28, #52

    13:56 03.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 цербер

    1 6 Отговор
    ...президентката Илияна Йотова.

    Коментиран от #26

    13:57 03.03.2026

  • 23 киро сложното яде снежни топки

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    сега май няма сняг и coросоидкaтa се е разминала само с дюдюкания

    13:59 03.03.2026

  • 24 мънкане

    10 0 Отговор
    монотонно беше тази "проповед".и без такива управници българина знае и помни на кого най-вече дължи Свободата.лицемерно е да ходиш на Шипка,след като си нарекъл Русия "агресор"!нека си мислят,че сме възхитени от продажната им същност.

    13:59 03.03.2026

  • 25 Хубава реч

    6 3 Отговор
    на г-жа Йотова - достойна за длъжността президент, която заема.

    Дали ще успее да намери сили в себе си и публично да призове назначения от нея премиер Гюров, да отпрати американските войски от окупираното софийско летище "Васил Левски", преди България да затъне още повече в израелско-американската агресия срещу суверенната държава Иран - членка на ООН ?

    Коментиран от #49, #50

    14:05 03.03.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "цербер":

    Церберке, Хилари Клинтън
    ДържавНА секретарКА ли беше😀❓❗

    14:07 03.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 С/.вободен бил и богат

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Свобода":

    А колко моми били изнасилени и глави посечени и хора потурчани

    14:09 03.03.2026

  • 29 О, Шипка

    6 0 Отговор
    "Тогава Ст,оле,то,в, наший генерал,
    ревна гороломно: "Млади опълченци,
    венчайте България с лаврови венци!"
    ........
    Още миг и ще.........
    Изведнъж Р,ад,е,ц,ки пристигна с гръм."
    Вазов

    Коментиран от #41

    14:10 03.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Учител

    6 0 Отговор
    Радецки спаси Шипка

    14:12 03.03.2026

  • 32 Триете

    5 1 Отговор
    Дори стиховете на Вазов?

    Забранено?
    Един народ , който не помни историята си , няма бъдеще.

    14:12 03.03.2026

  • 33 Тази жена

    3 1 Отговор
    Има много ниско чело

    Коментиран от #35, #40

    14:13 03.03.2026

  • 34 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Киро по-мощно беше освиркан, даже и снежни топки имаше, но все пак биволицата беше освиркана, въпреки че два пъти спомена подвига на руските воини ....... Възраждане за пореден път отсрамиха българският народ....

    14:15 03.03.2026

  • 35 коко

    1 6 Отговор

    До коментар #33 от "Тази жена":

    Как не те е срам,шебеко кухоглав да обиждаш Президента на страната в която живееш?

    Коментиран от #42

    14:16 03.03.2026

  • 36 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "питане":

    Интересно какво би отговорила биволицата....

    14:17 03.03.2026

  • 37 До 50 години

    1 1 Отговор
    Изглеждаш както Господ те е създал..
    След 50 - както си живял...
    Хм..

    14:17 03.03.2026

  • 38 БОЦ - ко

    3 3 Отговор
    В един безумен свят,
    На руска агитация,
    Народ, ощастливен от зад,
    Не помисля за лустрация....

    14:18 03.03.2026

  • 39 матей

    4 1 Отговор
    Шипка , глупаци , е паметник на руските братя и българските опълченци! Материално , той наистина е български, защото е построен от българите! Но той е посветен на загиналите там руси и българи! На загиналите , господа! На загиналите! А вий, паплач долна сте недостойна! Така и не чух за руските братя!

    Коментиран от #48

    14:20 03.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "О, Шипка":

    Да се смееш ли , да плачеш ли🤔
    Когато преди години цитирах тези стихове
    едни от "новото поколение" ми се изсмяха-
    "Да бе с кораба на Шипка!" 😔

    14:20 03.03.2026

  • 42 За въпросната

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "коко":

    Не съм гласувал
    Президентът се избира директно от народа
    Служебен президент?
    Що за ситуация?
    Да не бяхме във война?
    Че някой е решил да духне, ха ха

    14:21 03.03.2026

  • 43 Дано

    4 0 Отговор
    Дано никога повече да не виждаме на този велик връх Шипка соросоидни марионетки да ни говорят високопарни слова за патриотизъм,гордост и достоинство! Това са все неща, каквито те самите не притежават!!! Честит празник на всички БЪЛГАРИ,които със сърцето и душата си наистина чувстват и обичат тази свещена дата за народа ни!!! Благодарности за българските опълченци и руските войни,отдали живота си за БЪЛГАРСКОТО ОСВОБОЖДЕНИЕ от ....../дори нямам право да го напиша/

    14:21 03.03.2026

  • 44 Сандо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "етикет":

    Колко и какво още ви трябва за да разберете какво е България за европата?Четете,учете,мислете - и тогава може би ще откриете Истината,а дотогава ще живеете в мъглата,спусната от Господарите и ще славите новите си поробители!

    14:22 03.03.2026

  • 45 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Прав си.... Но какво да очакваш от продажния народ с къса памет.... Даже имаше едно смотано плевньо, което преди години не спомена подвига на руските воини и беше мощно освиркан .... А и да кажа Слава на Русия - освободителката....

    14:23 03.03.2026

  • 46 Да....

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Чукча":

    И не го давам за..ползване!
    Понял?

    14:23 03.03.2026

  • 47 Вазов

    2 0 Отговор
    О, Шипка!

    14:24 03.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Да....

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хубава реч":

    Заема длъжността Президент

    Без да е избрана легитимно от българския народ.

    14:27 03.03.2026

  • 50 Георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хубава реч":

    Не разбрах кой точно е освободил България и от кого?Точно и в прав текст!!!!!Очаквах да чуя кой е агресора днес в Иран…Нищо.Забравих разбрах как се казва началничката на кабинета на Йотова и се почуствах по-добре.Нов държавен протокол🥴 Охх,олекна ми.Каквото сам си направил никой не може да ти го направи.

    14:30 03.03.2026

  • 51 Госпожата

    2 0 Отговор
    Е работила за " Отворено общество"

    Не мисля, че ученик на Сорос ще изкаже признателността на българите към Русия за помощта ѝ
    за извоюването на свободата им

    Тя наистина го демонстрира - Русия не беше спомената.

    Всъщност, българите не са гласували за нея за да заема
    Президентския пост

    14:33 03.03.2026

  • 52 Българите под турско робство

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Свобода":

    Българите под турско робство цели пет века са били собственост първо на турския султан, който е и халиф на Османската империя, а след това и на местните турски паши и бейове.

    Дали щеше да има кланетата на българи-християни - жени, деца и мъже - в Батак, Перущица, Клисура по време на Априлското въстание през 1876г. и най-голямото клане на българските християни в Стара Загора в края на юли 1877 г., (когато османската войска на дьонмето Сюлейман/Соломон паша, заедно с турския башибозук и чирпанските цигани, изклаха 14500 мъже, жени и деца и взеха в робство 10000 жени и деца), ако такава не беше волята на халифа - султанът на Османската империя?

    14:33 03.03.2026

  • 53 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Честит Трети Март!":

    Българите-опълченци се бият "с камънье и дърве" вместо с пушки... КOПИ-ПEЙCТ: ......C. И. Киcoв пишe зa пушкитe „Шacпo” „тe мoжeхa дa cлужaт caмo зa ръкoпaшeн бoй”. В cъщия дух Aтaнac Бeндeрeв oтбeлязвa в cвoитe cпoмeни, чe „пушкaтa „Шacпo” лecнo ce рaзвaляшe и нeйнитe мукaвяни oтвлъгвaщи пaтрoни въoбщe рaбoтa нe вършaт”.
    Но най- голям проблем е въоръжението на бълг. опълченци с морално остарелите пушки. Финансовите средства потъват в джобовете на няколко висши офицери от руската армия. Те са изпратени в Германия и закупуват на безценица пушки за претопяване с остарял иглен механизъм, който след няколко изстрела се чупи, гуменият кръг изгаря, а барутните газове опалват очите на опълченците. След няколко изстрела затворите им вече не действат. За сметка на това българското опълчение действа в основното направление към Одрин и Цариград, където ще се реши войната Още в първите боеве при Стара Загора иглените пушки цъкат, но не произвеждат изстрели. А когато стрелят, след третия изстрел отказват. Най-невралгичното място – отбраната на Стара Загора, е оставена само на опълченските дружини(РУСИЯ ИМА ТАЙНО СПОРАЗУМЕНИЕ С АВСТРОУНГАРИЯ И СУЛТАНА ЗА ВОЙНА ДО СТАРА ПЛАНИНА ЗА ДА НЕ ПОДПИШАТ РЕШЕНИЕТО ЗА АВТОНОМИЯ НА БЪЛГАРИЯ НА ЦАРИГРАДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ)Опълченците разбират, че са сами срещу настъпващите пълчища,но път за отстъпление няма.

    14:33 03.03.2026

  • 54 Цък

    0 0 Отговор
    Ето така се манипулира, не се казва най важното от словото но другите медии го казаха: Поклон пред българските опълченци и руските войни. Руски тъпи жълтопаветници

    14:39 03.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове