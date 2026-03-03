Илияна Йотова: Шипка е крепост на българската памет и тя е неподвластна на всякакво злободневие, разделение и омраза

Шипка е крепост на българската памет и тя е неподвластна на всякакво злободневие, на всякакво разделение и на всякаква омраза. Това заяви в тържественото си слово по повод националния празник президентът на Илияна Йотова. По думите ѝ на Трети март отваряме и прочитаме едни от най-важните страници от многовековната ни история, обобщи БТА.

Това са страници на държавност, в които четем за нова, раждаща се България, възкръснала от забвението и мъченичеството, допълни Йотова. Тя подчерта, че това са страници, които обединяват народа, които ни карат днес гордо да застанем пред българския трибагреник и с дълбока признателност и почит да кажем, че героите не са забравени и ще се поклоним пред всички светли образи на българската свобода.

Президентът посочи още, че на Трети март и през август всички се стичат към гордия и непреклонен връх Шипка и водят децата и внуците си, за да им предадат святата българска памет. „Имаме толкова много нужда помежду ни от това да говорим за своето с обич. На висок глас от този връх да се чува ние, нас, българи. Да виждаме блясъка в очите на децата си, които са усетили дълбокия корен на своята история“, каза Йотова.

Пред този връх, който 148 години се вписа завинаги в българската памет и съзнание, времето е безсилно, подчерта президентът. Тя посочи, че преминаващите дни не могат да изтрият спомена за преломните събития и за духа на храброст на доблестните руски воини и на българското опълчение. Шипка е част от нашето бъдеще и от българската вечност, заяви Йотова.

Тя припомни, че събитията на Шипка са накарали чужди кореспонденти да говорят с възторг за българската храброст, да кажат, че битката може да буди само възхищение, а този народ заслужава своята съвършена свобода. Този връх и Орлово гнездо са сложили печата на историята върху съдбата на целия ни народ и ни учат какво е да бъдеш свободен вътре в себе си, какво е вярата, как да продължим напред, що е любов към Отечеството и тогава, саможертвата не е гибел, а безсмъртие, отбеляза държавният глава. По думите ѝ паметникът на Шипка е най-величественият монумент на българската свобода и всеки може да мери себе си всеки път, когато вдигне поглед към него.

На официалното честване на връх Шипка присъстват зам.-председателят на Народното събрание Юлиана Матеева, кметът на община Казанлък Галина Стоянова, конституционният съдия проф. Атанас Семов, началникът на кабинета на президента Надя Младенова, областният управител на Стара Загора Ива Радева, областният управител на Габрово Асен Даскалов, председателят на Общински съвет - Казанлък Николай Златанов, председателят на Общински съвет - Габрово Климент Кунев, председателят на парламентарната група "БСП-Обединена левица" Наталия Киселова, народни представители, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, Старозагорският митрополит Киприан, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада бригаден ген. Маргарит Михайлов, представители на патриотични организации, на партии, родолюбиви българи.