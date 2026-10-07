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„Възраждане“: Нелепо е Радев да не знае товара на кораба
  Тема: Украйна

„Възраждане“: Нелепо е Радев да не знае товара на кораба

7 Октомври, 2026 11:34 859 33

  • възраждане-
  • цончо ганев-
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  • черно море-
  • атакуван кораб-
  • кснс

Цончо Ганев постави под съмнение, че потъналият ALFA WATAN е превозвал само зърно

„Възраждане“: Нелепо е Радев да не знае товара на кораба - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Възраждане“ постави под съмнение информацията за товара на потъналия в Черно море търговски кораб ALFA WATAN и обвини премиера Румен Радев, че не дава достатъчно отговори за инцидента. Плавателният съд беше поразен в изключителната икономическа зона на България и потъна край българското Черноморие.

„Нелепо е, че Радев не знае какво е превозвал потъналият кораб“, заяви заместник-председателят на Народното събрание Цончо Ганев от парламентарната трибуна. Той допусна, че на борда е могло да има оръжие, но уточни, че не разполага с доказателства и говори единствено за предположения.

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„За да бъде потопен, надали е само с жито вътре натоварен единият кораб“, каза Цончо Ганев.

Пред БНР Ганев постави под съмнение и очакванията, че корабите са превозвали хуманитарна помощ. По думите му трябва да бъде изяснено откъде са дошли дроновете, с които са били атакувани двата плавателни съда, и дали са руски или украински.

Какво е потвърдено за двата кораба

Потъналият ALFA WATAN е плавал под флага на Того. Премиерът Румен Радев съобщи, че след ударите корабът е получил критични повреди и е потънал. Към момента на изявлението му не е имало официална информация за товара му, нито за съдбата на екипажа.

Другият атакуван кораб е ABLE, плаващ под флага на Палау. Той е бил натоварен със зърно и е плавал на юг. Екипажът му е бил евакуиран, след като българският кораб „Диоскурия“ се е насочил към мястото на инцидента.

Така към момента има потвърдени данни за зърнен товар на ABLE, но не и за товара на потъналия ALFA WATAN. Няма официално потвърждение и за твърдението, че на борда на потъналия кораб е имало оръжие.

Издирването на екипажа продължава

След потъването на ALFA WATAN е започнала спасителна операция. В района са открити обърната лодка и спасителни жилетки, но издирването на членовете на екипажа продължава.

„Възраждане“ поиска също България да прекрати износа на оръжие и боеприпаси за Украйна, както и финансовата подкрепа за Киев.

Сред исканията са прекратяване на финансовите стимули за Киев и премахване на подписа на България от декларации, които осъждат Русия и призовават за връщане на територии, с което според партията страната ни заема страна в конфликта. Ганев подчерта, че тези действия зависят единствено от министър-председателя Румен Радев, който трябва да поеме отговорност, а не „да се съгласява със Зеленски какво трябва да казва“.

Причината за атаката и принадлежността на използваните дронове все още не са официално установени. Румен Радев заяви, че не може да посочи дали ударите са извършени от Русия или Украйна.

Източници: bnrnews.bg, nova.bg, vesti.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    15 2 Отговор
    тука съм съгласен 😆 ама никой не ни брои за нищо, че да ни казва 💁‍♂️

    11:37 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 много ясно че се знае

    26 4 Отговор
    ималоо е бомби за окрайната, ама руснаците ги потопиха

    Коментиран от #12

    11:37 07.10.2026

  • 4 Възраждане

    29 9 Отговор
    са на балотаж. Не вярвайте на социолозите.

    11:37 07.10.2026

  • 5 123

    20 3 Отговор
    Малеее! Потънал кораб само за 3 минути.................Това е подходящо обяснение за соросоидните сбирки :)

    11:38 07.10.2026

  • 6 Пич

    26 2 Отговор
    Сега е време да спрем да слушаме глупости, и да помислим лично!
    За ударите с дронове.....
    Видяхме много удари с дронове по кораби с пшеница и от двете страни!!! Какъв е обичайният резултат?! Обичайно екипажа си цвърка на ушите защото се е уплашил, гаси пожара, и докарва кораба до някое пристанище!!!
    Тук - Имаме удар с дрон по кораб с пшеница, и кораба буквално изчезва като анхилиран!!!
    Въпрос - каква е тази гърмяща пшеница бе.....???!!!

    Коментиран от #27

    11:39 07.10.2026

  • 7 Абе , товара на кораба?

    5 3 Отговор
    Той да види депутатите му какво правят е най добре.

    11:39 07.10.2026

  • 8 Путин

    12 2 Отговор
    Корабът е бил натоварен с оръжие.

    11:41 07.10.2026

  • 9 Цунчо

    2 4 Отговор
    Цуни ми тъто. Нелепо е да се крие източника на атаката към България! И да увъртате и да мажете. Личи си и вашата принадлежност на къде изтича!

    11:43 07.10.2026

  • 10 Цончо Ганев се изложи

    4 5 Отговор
    Така става, когато се опитва да е меродия във всяка гозба.

    Цереушкият възпитаник може да знае, а може и да не знае, защото Турция не е длъжна да му докладва каква стока е натоварила за Сулина/Украйна.

    Което показва, че корабът Алфа Ватан не е бил натоварен със зърно, защото зърното го изнася Украйна, а не Турция.

    А и търсенето на оцелели моряци е прекратено...

    Коментиран от #25

    11:44 07.10.2026

  • 11 Цомчо Драги,

    4 10 Отговор
    Нали схващаш , че последните събития ви смалиха до пренебрежима величина?

    11:44 07.10.2026

  • 12 Съгласен на 100 %

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "много ясно че се знае":

    Затова и няма оцелели сред екипажа. Имало е вторичен взрив от боеприпаси и не са имали никакъв шанс.

    11:44 07.10.2026

  • 13 горски

    4 2 Отговор
    Излизат версии ,че потъналия кораб пътувал до румънски пристанище-ти да видиш....А още не се знае от къде е тръгнал,кой му е собственника и защо на моряците се разрешава да си играят с кибрит и пиратки...

    11:50 07.10.2026

  • 14 Ясно е за всички непромити с IQ над 85

    3 3 Отговор
    Защото е американски агент, който играе фалшивата роля на политик, уж поддържащ по-умерена позиция спрямо Русия и световната война. Делата го доказват - кой вкара Кирчо и Кокорчо Харвардски в политиката, защо минстърчето му Стефан Янев гласува вече като председател на парламентарна група за предаването на нашето оръцие за фронта, кой даде база "Безмер" за бомбардировките, кой продължава да дава нашите пари за разпалване на войната... Е, по делата ще ги познаете.

    11:52 07.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Боцмана

    0 0 Отговор
    Знае, но трае 🤣.
    /козметика за общата/

    11:53 07.10.2026

  • 17 оня с коня

    1 0 Отговор
    Стара Народна пословица:"ЦоМчо предполага,Господ разполага".Та настоява "Възраждане" да се установи Откъде са дошли Дроновете и дали са Укр. или Руски...А как ще реагира Цомчо ако дроновете са дошли ОТКЪМ България и са БЪЛГАРСКИ- не е възможно ли?Ами да пита Русия и ще му бъде обяснено нещо съвсем елементарно:ПЛЕНЯВА СЕ чужд Дрон чрез Радио-електронен способ/Иран си плениха един-два огромни морски Амер Дронове/,"превъзпитават" му се Платките и той се превръща в покорен слуга на новите си господари.Не може да нападне откъм БГ?Е как да не може - навлича по-дълбоко в наша Акватория,след което прави Обратен завой към Целта!

    Коментиран от #26

    11:55 07.10.2026

  • 18 кой

    4 0 Отговор
    се интересува от предположенията на Цомчо!?

    11:56 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хм...

    2 0 Отговор
    В кое пристанище е бил натоварен?
    За кое пристанище е пътувал?

    Отговорите на тия въпроси ще ви кажат и кой е избомбил кораба.
    Всичко друго е алабализми.

    Коментиран от #32

    12:01 07.10.2026

  • 23 нелепо е

    1 1 Отговор
    лъжепатриота от максуда да плаща за да не може да се коментира под пасквилите за него връщай парите бе!

    12:03 07.10.2026

  • 24 Алчна мутра БЪЛГАРОУБИЕЦ

    1 0 Отговор
    Замазване в стил "Петрохан"

    12:03 07.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ти да видиш

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    И да добавим към размислите още нещо - от къде накъде кораб с "пшеница" ще пътува на север - към Укрия, при все, че те се чудят как да изнасят тяхната? ;)

    12:06 07.10.2026

  • 28 Само че

    1 0 Отговор
    Корабът, който потъна е натоварен в Украйна с рапично олио. Цомчо, аз знам ти не знаеш. Срамота.

    12:12 07.10.2026

  • 29 Трябва видео от кораба!

    0 0 Отговор
    Колко е дълбоко морето на мястото на потъналия кораб? Една дълбоководна камера може да изясни почти всичко. Ако не се потърси кораба с камера то става ясно какво е превозвал. Но да потъне за три минути е трудно дори да се разцепи на две.

    12:15 07.10.2026

  • 30 Цончо, я кажи,

    0 0 Отговор
    защо гласувахте заедно с радевистите за забрана на нормалното гласуване, което в целия ЕС и по нормалния свят се извършва с хартиени бюлетини!

    Кой себеуважаващ се християнин ще гласува с машинките на дявола?

    Ще хванете мишка под опашката.

    12:16 07.10.2026

  • 31 Бай Иван

    0 0 Отговор
    Цонка може да се гмурне и да провери какво друго е потънало освен жито

    12:17 07.10.2026

  • 32 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хм...":

    Ха- "Рече и отсече":)И понеже си мислиш че Пристанището от където е товарена стоката "ще си признае всичко",МОЖЕ ЛИ Кораб превозващ портокали от Топлите страни към Аляска да бъде ПРЕТОВАРЕН на Друг Кораб,който безпроблемно ще ги докара/Портокалите/ в БГ,като в Монифеста на кораба изрядно ще пише Аляска като Отправна точка?

    12:18 07.10.2026

  • 33 Пламен

    1 1 Отговор
    Плюнкин е изключителен лъжец.
    Преди един месец случайно го слушах по БНР. Той врещеше ,че комисия от ООН е доказала , че украинците са инсценирали трагедията в Буча.

    Обаче след седмица тук се появи статия за Лавров , който иска комисия от ООН да разследва Буча.

    И така , кой лъже -Плюнкин или Лавров? Или Лавров не знае , че вече е имало комисия? :)

    12:18 07.10.2026

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