„Възраждане“: Нелепо е Радев да не знае товара на кораба

„Възраждане“ постави под съмнение информацията за товара на потъналия в Черно море търговски кораб ALFA WATAN и обвини премиера Румен Радев, че не дава достатъчно отговори за инцидента. Плавателният съд беше поразен в изключителната икономическа зона на България и потъна край българското Черноморие.
„Нелепо е, че Радев не знае какво е превозвал потъналият кораб“, заяви заместник-председателят на Народното събрание Цончо Ганев от парламентарната трибуна. Той допусна, че на борда е могло да има оръжие, но уточни, че не разполага с доказателства и говори единствено за предположения.
Пред БНР Ганев постави под съмнение и очакванията, че корабите са превозвали хуманитарна помощ. По думите му трябва да бъде изяснено откъде са дошли дроновете, с които са били атакувани двата плавателни съда, и дали са руски или украински.
Какво е потвърдено за двата кораба
Потъналият ALFA WATAN е плавал под флага на Того. Премиерът Румен Радев съобщи, че след ударите корабът е получил критични повреди и е потънал. Към момента на изявлението му не е имало официална информация за товара му, нито за съдбата на екипажа.
Другият атакуван кораб е ABLE, плаващ под флага на Палау. Той е бил натоварен със зърно и е плавал на юг. Екипажът му е бил евакуиран, след като българският кораб „Диоскурия“ се е насочил към мястото на инцидента.
Така към момента има потвърдени данни за зърнен товар на ABLE, но не и за товара на потъналия ALFA WATAN. Няма официално потвърждение и за твърдението, че на борда на потъналия кораб е имало оръжие.
Издирването на екипажа продължава
След потъването на ALFA WATAN е започнала спасителна операция. В района са открити обърната лодка и спасителни жилетки, но издирването на членовете на екипажа продължава.
„Възраждане“ поиска също България да прекрати износа на оръжие и боеприпаси за Украйна, както и финансовата подкрепа за Киев.
Сред исканията са прекратяване на финансовите стимули за Киев и премахване на подписа на България от декларации, които осъждат Русия и призовават за връщане на територии, с което според партията страната ни заема страна в конфликта. Ганев подчерта, че тези действия зависят единствено от министър-председателя Румен Радев, който трябва да поеме отговорност, а не „да се съгласява със Зеленски какво трябва да казва“.
Причината за атаката и принадлежността на използваните дронове все още не са официално установени. Румен Радев заяви, че не може да посочи дали ударите са извършени от Русия или Украйна.
Източници: bnrnews.bg, nova.bg, vesti.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
11:37 07.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 много ясно че се знае
Коментиран от #12
11:37 07.10.2026
4 Възраждане
11:37 07.10.2026
5 123
11:38 07.10.2026
6 Пич
За ударите с дронове.....
Видяхме много удари с дронове по кораби с пшеница и от двете страни!!! Какъв е обичайният резултат?! Обичайно екипажа си цвърка на ушите защото се е уплашил, гаси пожара, и докарва кораба до някое пристанище!!!
Тук - Имаме удар с дрон по кораб с пшеница, и кораба буквално изчезва като анхилиран!!!
Въпрос - каква е тази гърмяща пшеница бе.....???!!!
Коментиран от #27
11:39 07.10.2026
7 Абе , товара на кораба?
11:39 07.10.2026
8 Путин
11:41 07.10.2026
9 Цунчо
11:43 07.10.2026
10 Цончо Ганев се изложи
Цереушкият възпитаник може да знае, а може и да не знае, защото Турция не е длъжна да му докладва каква стока е натоварила за Сулина/Украйна.
Което показва, че корабът Алфа Ватан не е бил натоварен със зърно, защото зърното го изнася Украйна, а не Турция.
А и търсенето на оцелели моряци е прекратено...
Коментиран от #25
11:44 07.10.2026
11 Цомчо Драги,
11:44 07.10.2026
12 Съгласен на 100 %
До коментар #3 от "много ясно че се знае":Затова и няма оцелели сред екипажа. Имало е вторичен взрив от боеприпаси и не са имали никакъв шанс.
11:44 07.10.2026
13 горски
11:50 07.10.2026
14 Ясно е за всички непромити с IQ над 85
11:52 07.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Боцмана
/козметика за общата/
11:53 07.10.2026
17 оня с коня
Коментиран от #26
11:55 07.10.2026
18 кой
11:56 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хм...
За кое пристанище е пътувал?
Отговорите на тия въпроси ще ви кажат и кой е избомбил кораба.
Всичко друго е алабализми.
Коментиран от #32
12:01 07.10.2026
23 нелепо е
12:03 07.10.2026
24 Алчна мутра БЪЛГАРОУБИЕЦ
12:03 07.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ти да видиш
До коментар #6 от "Пич":И да добавим към размислите още нещо - от къде накъде кораб с "пшеница" ще пътува на север - към Укрия, при все, че те се чудят как да изнасят тяхната? ;)
12:06 07.10.2026
28 Само че
12:12 07.10.2026
29 Трябва видео от кораба!
12:15 07.10.2026
30 Цончо, я кажи,
Кой себеуважаващ се християнин ще гласува с машинките на дявола?
Ще хванете мишка под опашката.
12:16 07.10.2026
31 Бай Иван
12:17 07.10.2026
32 оня с коня
До коментар #22 от "Хм...":Ха- "Рече и отсече":)И понеже си мислиш че Пристанището от където е товарена стоката "ще си признае всичко",МОЖЕ ЛИ Кораб превозващ портокали от Топлите страни към Аляска да бъде ПРЕТОВАРЕН на Друг Кораб,който безпроблемно ще ги докара/Портокалите/ в БГ,като в Монифеста на кораба изрядно ще пише Аляска като Отправна точка?
12:18 07.10.2026
33 Пламен
Преди един месец случайно го слушах по БНР. Той врещеше ,че комисия от ООН е доказала , че украинците са инсценирали трагедията в Буча.
Обаче след седмица тук се появи статия за Лавров , който иска комисия от ООН да разследва Буча.
И така , кой лъже -Плюнкин или Лавров? Или Лавров не знае , че вече е имало комисия? :)
12:18 07.10.2026