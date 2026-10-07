„Възраждане“: Нелепо е Радев да не знае товара на кораба

„Възраждане“ постави под съмнение информацията за товара на потъналия в Черно море търговски кораб ALFA WATAN и обвини премиера Румен Радев, че не дава достатъчно отговори за инцидента. Плавателният съд беше поразен в изключителната икономическа зона на България и потъна край българското Черноморие.

„Нелепо е, че Радев не знае какво е превозвал потъналият кораб“, заяви заместник-председателят на Народното събрание Цончо Ганев от парламентарната трибуна. Той допусна, че на борда е могло да има оръжие, но уточни, че не разполага с доказателства и говори единствено за предположения.

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„За да бъде потопен, надали е само с жито вътре натоварен единият кораб“, каза Цончо Ганев.

Пред БНР Ганев постави под съмнение и очакванията, че корабите са превозвали хуманитарна помощ. По думите му трябва да бъде изяснено откъде са дошли дроновете, с които са били атакувани двата плавателни съда, и дали са руски или украински.

Какво е потвърдено за двата кораба

Потъналият ALFA WATAN е плавал под флага на Того. Премиерът Румен Радев съобщи, че след ударите корабът е получил критични повреди и е потънал. Към момента на изявлението му не е имало официална информация за товара му, нито за съдбата на екипажа.

Другият атакуван кораб е ABLE, плаващ под флага на Палау. Той е бил натоварен със зърно и е плавал на юг. Екипажът му е бил евакуиран, след като българският кораб „Диоскурия“ се е насочил към мястото на инцидента.

Така към момента има потвърдени данни за зърнен товар на ABLE, но не и за товара на потъналия ALFA WATAN. Няма официално потвърждение и за твърдението, че на борда на потъналия кораб е имало оръжие.

Издирването на екипажа продължава

След потъването на ALFA WATAN е започнала спасителна операция. В района са открити обърната лодка и спасителни жилетки, но издирването на членовете на екипажа продължава.

„Възраждане“ поиска също България да прекрати износа на оръжие и боеприпаси за Украйна, както и финансовата подкрепа за Киев.

Сред исканията са прекратяване на финансовите стимули за Киев и премахване на подписа на България от декларации, които осъждат Русия и призовават за връщане на територии, с което според партията страната ни заема страна в конфликта. Ганев подчерта, че тези действия зависят единствено от министър-председателя Румен Радев, който трябва да поеме отговорност, а не „да се съгласява със Зеленски какво трябва да казва“.

Причината за атаката и принадлежността на използваните дронове все още не са официално установени. Румен Радев заяви, че не може да посочи дали ударите са извършени от Русия или Украйна.

Източници: bnrnews.bg, nova.bg, vesti.bg