Мицкоски: Диалогът с България започна и трябва да продължи

Диалогът между Северна Македония и България е започнал и трябва да продължи, за да се стигне до решение по спорните въпроси. Това заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски пред местни журналисти.

„Радвам се, че започна диалогът и че с диалога са запознати нашите международни партньори. Това ѝ е хубавото на демокрацията – да разговаряте, когато имате различни позиции, а умението в демокрацията е когато тези различни позиции ги приближавате и накрая стигате до компромис“, каза Мицкоски.

Той добави: „Очаквам диалогът да продължи и в определен момент да достигнем до решение.“ Премиерът не потвърди дали нови разговори ще се проведат по време на декемврийската среща на върха на Европейския съюз. По думите му процесът трябва да се развива по естествения си път, а обществото ще бъде информирано навреме за резултатите.

Среща в София около Коридор VIII

Коментарът му дойде след срещата между външните министри на България и Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски в София. Разговорът се проведе в рамките на Международната министерска конференция по Коридор VIII на 8 октомври.

Форумът беше посветен на развитието на транспортната и енергийната свързаност между Адриатическо и Черно море, както и на значението на коридора за европейската интеграция, икономиката, сигурността и военната мобилност. Българското Министерство на външните работи съобщи, че Велислава Петрова е потвърдила подкрепата на България за европейската перспектива на Северна Македония при спазване на принципа на собствените заслуги.

След срещата Муцунски каза, че двамата министри са разговаряли в позитивен дух за развитието на диалога между двете държави през следващия период.

Конституционните промени остават ключовото условие

Основният спор, свързан с европейската интеграция на Северна Македония, е вписването на българите като общност в конституцията на страната. Това е част от договорената преговорна рамка и условие за отварянето на първия клъстер от преговорите за членство в ЕС. Европейската комисия посочва, че Северна Македония трябва да приеме необходимите конституционни промени, за да продължи процесът.

Правителството на ВМРО-ДПМНЕ отказва да извърши промените на този етап и предлага те да влязат в сила с отложено действие – след приемането на страната в ЕС. България поддържа позицията, че условието не трябва да бъде предоговаряно или отлагано.

Сред останалите нерешени въпроси са различията в тълкуването на исторически събития и личности, обсъждани от съвместната историческа комисия, създадена през 2018 г. София и Скопие имат различия и по въпроса за статута и произхода на македонския език.

Мицкоски заяви, че разговорите са започнали по съвет на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Той очаква в следващия период да има напредък, но не посочи конкретен срок за ново споразумение или за среща на високо равнище.

Източници: dariknews.bg