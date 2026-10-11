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Мицкоски: Диалогът с България започна и трябва да продължи

Мицкоски: Диалогът с България започна и трябва да продължи

11 Октомври, 2026 06:52 1 004 16

  • християн мицкоски-
  • северна македония-
  • българия-
  • коридор viii-
  • европейска интеграция

Премиерът на Северна Македония очаква разговорите да доведат до решение, но не потвърди нова среща през декември

Мицкоски: Диалогът с България започна и трябва да продължи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Диалогът между Северна Македония и България е започнал и трябва да продължи, за да се стигне до решение по спорните въпроси. Това заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски пред местни журналисти.

„Радвам се, че започна диалогът и че с диалога са запознати нашите международни партньори. Това ѝ е хубавото на демокрацията – да разговаряте, когато имате различни позиции, а умението в демокрацията е когато тези различни позиции ги приближавате и накрая стигате до компромис“, каза Мицкоски.

Той добави: „Очаквам диалогът да продължи и в определен момент да достигнем до решение.“ Премиерът не потвърди дали нови разговори ще се проведат по време на декемврийската среща на върха на Европейския съюз. По думите му процесът трябва да се развива по естествения си път, а обществото ще бъде информирано навреме за резултатите.

Среща в София около Коридор VIII

Коментарът му дойде след срещата между външните министри на България и Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски в София. Разговорът се проведе в рамките на Международната министерска конференция по Коридор VIII на 8 октомври.

Форумът беше посветен на развитието на транспортната и енергийната свързаност между Адриатическо и Черно море, както и на значението на коридора за европейската интеграция, икономиката, сигурността и военната мобилност. Българското Министерство на външните работи съобщи, че Велислава Петрова е потвърдила подкрепата на България за европейската перспектива на Северна Македония при спазване на принципа на собствените заслуги.

След срещата Муцунски каза, че двамата министри са разговаряли в позитивен дух за развитието на диалога между двете държави през следващия период.

Конституционните промени остават ключовото условие

Основният спор, свързан с европейската интеграция на Северна Македония, е вписването на българите като общност в конституцията на страната. Това е част от договорената преговорна рамка и условие за отварянето на първия клъстер от преговорите за членство в ЕС. Европейската комисия посочва, че Северна Македония трябва да приеме необходимите конституционни промени, за да продължи процесът.

Правителството на ВМРО-ДПМНЕ отказва да извърши промените на този етап и предлага те да влязат в сила с отложено действие – след приемането на страната в ЕС. България поддържа позицията, че условието не трябва да бъде предоговаряно или отлагано.

Сред останалите нерешени въпроси са различията в тълкуването на исторически събития и личности, обсъждани от съвместната историческа комисия, създадена през 2018 г. София и Скопие имат различия и по въпроса за статута и произхода на македонския език.

Мицкоски заяви, че разговорите са започнали по съвет на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Той очаква в следващия период да има напредък, но не посочи конкретен срок за ново споразумение или за среща на високо равнище.

Източници: dariknews.bg


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вашето мнение

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "в кратце":

    Гледайки македония, напълно разбирам Русия.

    07:02 11.10.2026

  • 4 SDEЧЕВ

    8 0 Отговор
    Няма спор по едно България 681 година , РСМ1991 година. Първи учебник по севреномакедонски 1955 година. Първи текстове по севреномакедонски след 1955 година.

    07:03 11.10.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    12 0 Отговор
    С тези комунистически сърбофили никакъв диалог !

    07:06 11.10.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    ХРИСТЕ ,
    ТОЧКА ПЪРВА В СБЛИЖАВАНЕТО
    Е ДА СЛОЖИТЕ В СКОПИЕ
    ПАМЕТНИК НА 2000% МАКЕДОНЕЦА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
    ....
    ГОЦЕ ВАШ , ПЪК ДИМИТРОВ КАКЪВ Е ?

    07:08 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 в кратце

    7 0 Отговор
    ВПИШЕТЕ БЪЛГАРИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА СИ И ЩЕ се стигне до решение по спорните въпроси.ВЕДНАГА!

    07:14 11.10.2026

  • 10 Въй

    8 0 Отговор
    Ако продължавате да хитреете и да муцунствате с решението за това,което е записано в европейското условие,ще видите членство в ЕС през 2300-та година! Или много по-нататък.

    07:18 11.10.2026

  • 11 Ха ха ха

    5 0 Отговор
    Тези са от най--отерстителния вид българомразцн сред българите с които е населена изконната българска територия на измислената Северна Македония.Някои от тях, като този дори и буквичката в нарочно са махнали от името си, за да се съберат максимално.Според мен никакво допускане в ЕС и изобщо преговори не трябва да има с тях, докато не си признаят че са българи. Да живее Възраждане!

    07:42 11.10.2026

  • 12 кабел

    1 0 Отговор
    Тимчо Муцунски трябва да е наследник на Муцун Тимчовски.

    08:11 11.10.2026

  • 13 абе

    1 0 Отговор
    Нас европейците не ни интересува за какво си мечтаят тези балкански примати.

    08:25 11.10.2026

  • 14 Време

    2 0 Отговор
    Сърбия и Русия, както и Европа да разберат и да се примирят с факта, че македонизмът е мъртъв завинаги. Но това не означава да си сядаме на задните части и да се пирува. Означава, че работата продължава. И трябва всеки ден на обикновените хора да се разказва и обяснява историята такава каквато е. Че ние сме един народ, братя и сестри, разделени от великите сили, техните лоши и грешни решения предизвикали толкова много страдание и раздяла на балканите за българския народ. Работата продължава.

    08:29 11.10.2026

  • 15 Зевзек

    2 1 Отговор
    Никаква аванта за сърбоманите в Скопие.

    08:36 11.10.2026

  • 16 София

    0 0 Отговор
    Съгласен съм с Мицковски, диалог трябва да има!

    08:38 11.10.2026

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