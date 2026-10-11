Новини
България »
София »
Радостин Василев: Вотът ще покаже силата на МЕЧ
  Тема: Избори

Радостин Василев: Вотът ще покаже силата на МЕЧ

11 Октомври, 2026 09:51 453 15

  • радостин василев-
  • меч-
  • президентски избори-
  • избирателна активност-
  • социологически проучвания

Кандидатът за президент очаква партията да постигне силен резултат и да направи изненада на изборите

Радостин Василев: Вотът ще покаже силата на МЕЧ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Резултатът на МЕЧ ще стане ясен на изборите, заяви кандидатът за президент Радостин Василев в предаването „Събуди се“ по NOVA. Той отхвърли значението на публикуваните социологически прогнози и каза, че партията очаква силно представяне.

„Социолозите почти никога не познават. В България явно трябва да променим закона и по време на кампания да не объркваме хората“, заяви Василев. По думите му проучванията имат демотивиращ ефект, защото създават усещане, че резултатът вече е предрешен.

Кандидатът за президент посочи, че за него силен резултат би било МЕЧ да направи изненада на изборите. Той допълни, че не може да прогнозира в какъв обем ще се разминаят социологическите очаквания с действителния вот, но е убеден, че партията ще има по-голяма роля в политиката.

„Със сигурност МЕЧ ще бъде голям фактор оттук нататък в политиката, а тези президентски избори ние ги приемаме като част от пътя за утвърждаване и засилване на партията“, каза Василев. Според него партията не просто критикува, а предлага решения на конкретни казуси.

Критики към Илияна Йотова

Василев отправи остри критики към кандидатката за президент Илияна Йотова. Той заяви, че по време на консултациите с нея ѝ е казал, че не си я представя като човек, с когото би водил диалог за бъдещето на България.

Кандидатът за президент каза още, че при евентуална победа би търсил разговор както със законодателната, така и с изпълнителната власт. По думите му президентът може да бъде силен коректив, въпреки ограничените си правомощия, и трябва да поддържа диалог с парламентарните мнозинства.

Притеснение от ниска активност

Василев изрази притеснение, че ниската избирателна активност може да повиши значението на купения и корпоративния вот. Той заяви, че при подобен сценарий големите организирани ядра могат да се окажат решаващи за изборния резултат.

Източници: nova.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    10 1 Отговор
    Начи яко сте го закършиле.

    09:55 11.10.2026

  • 2 Айде и Тоя

    14 1 Отговор
    КЛОУН се появи на Екрана.

    09:56 11.10.2026

  • 3 Мазньо

    9 1 Отговор
    Ей заведи дело на Киро брейка , измекяр !

    09:58 11.10.2026

  • 4 Винкел

    9 1 Отговор
    КАРИКАТУРА

    09:58 11.10.2026

  • 5 Бъзиктар

    9 1 Отговор
    Тези Киро Брейка не можаха да победят,искат на избори за президент.

    09:59 11.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абе....

    4 1 Отговор
    Всеки кандидат марионетка вече е на полусъединител и само чака да спечели, за да почне да подписва сделки за милиарди.

    10:22 11.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Просто човек

    1 0 Отговор
    МЕК е МЕЧ-а

    10:29 11.10.2026

  • 11 Сър Пичук

    0 0 Отговор
    Възраждане на балотажа за Йотова ли ще гласуват или за Гюров?

    10:29 11.10.2026

  • 12 Моряка

    1 1 Отговор
    Възраждане и МЕЧ са с близки идеологии,но пустият му вождизъм не им позволява да си сътрудничат.А можеше да са сила и да изместят този жълтопаветен конгломерат от комлексирани гномове,нискочели орангутани и трътлести изрусени свинеобразни красавици.

    10:29 11.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове