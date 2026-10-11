Радостин Василев: Вотът ще покаже силата на МЕЧ

Резултатът на МЕЧ ще стане ясен на изборите, заяви кандидатът за президент Радостин Василев в предаването „Събуди се“ по NOVA. Той отхвърли значението на публикуваните социологически прогнози и каза, че партията очаква силно представяне.

„Социолозите почти никога не познават. В България явно трябва да променим закона и по време на кампания да не объркваме хората“, заяви Василев. По думите му проучванията имат демотивиращ ефект, защото създават усещане, че резултатът вече е предрешен.

Кандидатът за президент посочи, че за него силен резултат би било МЕЧ да направи изненада на изборите. Той допълни, че не може да прогнозира в какъв обем ще се разминаят социологическите очаквания с действителния вот, но е убеден, че партията ще има по-голяма роля в политиката.

„Със сигурност МЕЧ ще бъде голям фактор оттук нататък в политиката, а тези президентски избори ние ги приемаме като част от пътя за утвърждаване и засилване на партията“, каза Василев. Според него партията не просто критикува, а предлага решения на конкретни казуси.

Критики към Илияна Йотова

Василев отправи остри критики към кандидатката за президент Илияна Йотова. Той заяви, че по време на консултациите с нея ѝ е казал, че не си я представя като човек, с когото би водил диалог за бъдещето на България.

Кандидатът за президент каза още, че при евентуална победа би търсил разговор както със законодателната, така и с изпълнителната власт. По думите му президентът може да бъде силен коректив, въпреки ограничените си правомощия, и трябва да поддържа диалог с парламентарните мнозинства.

Притеснение от ниска активност

Василев изрази притеснение, че ниската избирателна активност може да повиши значението на купения и корпоративния вот. Той заяви, че при подобен сценарий големите организирани ядра могат да се окажат решаващи за изборния резултат.

Източници: nova.bg