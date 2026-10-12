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Транспортният министър Георги Пеев посещава Бургас
  Тема: Градски транспорт

Транспортният министър Георги Пеев посещава Бургас

12 Октомври, 2026 06:32 467 8

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  • бургас-
  • транспортна свързаност-
  • пристанище бургас-
  • евровизия 2027

Той ще се срещне с кмета Димитър Николов и представители на областната администрация. В програмата е включена обиколка на пристанищен терминал „Бургас-изток 1“

Транспортният министър Георги Пеев посещава Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще бъде на работно посещение в Бургас днес, 12 октомври. В програмата му са предвидени срещи с кмета на града Димитър Николов и представители на областната администрация.

Разговорите ще бъдат посветени на транспортната свързаност на Бургас, развитието на пристанищния терминал и безопасността на корабоплаването в българската акватория. Сред темите са и съвместните инициативи във връзка с „Евровизия 2027“.

„По време на разговорите ще бъдат обсъдени транспортната свързаност на Бургас, развитието на пристанищния терминал, безопасността на корабоплаването в българската акватория и съвместните инициативи във връзка с „Евровизия 2027“.

От 11:00 ч. Георги Пеев, Димитър Николов и представители на институциите ще направят обиколка на Зоната за обществен достъп на пристанищен терминал „Бургас-изток 1“ и на трафик кулата.

Посещението е обявено от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

Източници: bta.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека

    4 0 Отговор
    се поразходи два дена си е бил в къщи !

    06:36 12.10.2026

  • 2 Сигурно

    3 0 Отговор
    ще се качи на влака.

    06:39 12.10.2026

  • 3 Сийка

    6 0 Отговор
    С какво ще пътува завалията с кола и кортеж на бензин, дизел или електричка?
    По магистралата или по под балканската магистрала и двата пътя са достатъчно убийствени на 50% сигурност! Карай, карай!

    06:41 12.10.2026

  • 4 Питане

    1 0 Отговор
    Плажна кърпа жена му сложила ли е, че освен на плаж... ???

    06:45 12.10.2026

  • 5 Шенко

    4 0 Отговор
    Транспортен министър на посещение от 400 км. от дупедатския Парланент!
    Да беше посетил Мапуту, Бряг на слоновата кост, Ингуабе, че да го гледаме наживо! България и транспорт, това е реверсивно упражнение!?

    06:47 12.10.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Сега, ако беше пич, щеше да викне Ники, който "иска да пътува"...

    06:51 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Урсус

    0 0 Отговор
    Да се развее малко из страната. Може и да хване последния ден за плаж на морето.
    Два дни е седял и пърпорил в къщи, поради
    липса на държавни кюфтета от 0,21цента!
    То не, че ще свърши някаква работа, просто да разходи задните части в командировка!
    Колко ядене и пиене го чакат до морето?
    Ашкулсун, машала!

    07:22 12.10.2026

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