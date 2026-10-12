Транспортният министър Георги Пеев посещава Бургас

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще бъде на работно посещение в Бургас днес, 12 октомври. В програмата му са предвидени срещи с кмета на града Димитър Николов и представители на областната администрация.

Разговорите ще бъдат посветени на транспортната свързаност на Бургас, развитието на пристанищния терминал и безопасността на корабоплаването в българската акватория. Сред темите са и съвместните инициативи във връзка с „Евровизия 2027“.

„По време на разговорите ще бъдат обсъдени транспортната свързаност на Бургас, развитието на пристанищния терминал, безопасността на корабоплаването в българската акватория и съвместните инициативи във връзка с „Евровизия 2027“.

От 11:00 ч. Георги Пеев, Димитър Николов и представители на институциите ще направят обиколка на Зоната за обществен достъп на пристанищен терминал „Бургас-изток 1“ и на трафик кулата.

Посещението е обявено от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

Източници: bta.bg