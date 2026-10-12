Транспортният министър Георги Пеев посещава Бургас

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще бъде на работно посещение в Бургас днес, 12 октомври. В програмата му са предвидени срещи с кмета на града Димитър Николов и представители на областната администрация.
Разговорите ще бъдат посветени на транспортната свързаност на Бургас, развитието на пристанищния терминал и безопасността на корабоплаването в българската акватория. Сред темите са и съвместните инициативи във връзка с „Евровизия 2027“.„По време на разговорите ще бъдат обсъдени транспортната свързаност на Бургас, развитието на пристанищния терминал, безопасността на корабоплаването в българската акватория и съвместните инициативи във връзка с „Евровизия 2027“.
От 11:00 ч. Георги Пеев, Димитър Николов и представители на институциите ще направят обиколка на Зоната за обществен достъп на пристанищен терминал „Бургас-изток 1“ и на трафик кулата.
Посещението е обявено от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.
Източници: bta.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека
06:36 12.10.2026
2 Сигурно
06:39 12.10.2026
3 Сийка
По магистралата или по под балканската магистрала и двата пътя са достатъчно убийствени на 50% сигурност! Карай, карай!
06:41 12.10.2026
4 Питане
06:45 12.10.2026
5 Шенко
Да беше посетил Мапуту, Бряг на слоновата кост, Ингуабе, че да го гледаме наживо! България и транспорт, това е реверсивно упражнение!?
06:47 12.10.2026
6 Евгени от Алфапласт
06:51 12.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Урсус
Два дни е седял и пърпорил в къщи, поради
липса на държавни кюфтета от 0,21цента!
То не, че ще свърши някаква работа, просто да разходи задните части в командировка!
Колко ядене и пиене го чакат до морето?
Ашкулсун, машала!
07:22 12.10.2026