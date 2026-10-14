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„Лукойл“: Няма отказани доставки на суров петрол

„Лукойл“: Няма отказани доставки на суров петрол

14 Октомври, 2026 16:07 511 10

  • лукойл-
  • суров петрол-
  • рафинерия-
  • горива-
  • черно море

Рафинерията в Бургас разполага със суровина за работа до средата на декември, увери премиерът Румен Радев

„Лукойл“: Няма отказани доставки на суров петрол - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Няма отказани доставки на суров петрол за „Лукойл Нефтохим Бургас“, а осигуряването на суровина позволява планиране на производството. Това заявиха от „Лукойл“ на фона на напрежението около корабоплаването в Черно море.

„Към момента няма отказани доставки на нефт. Ситуацията се наблюдава непрекъснато“, заяви пред БНТ Евгени Симеонов, особен търговски управител на компаниите на „Лукойл“ в България. По думите му доставките са договорени до началото на декември, така че рафинерията да продължи да преработва петрол и да произвежда бензин и дизел в достатъчни количества.

От компанията посочиха още, че наличностите от дизелово гориво са достатъчни и към момента няма основания за опасения относно снабдяването на вътрешния пазар. „Производствените и логистични процеси се управляват при стриктен контрол“, заявиха от „Лукойл“ пред ФОКУС.

Запасите покриват работата до декември

Премиерът Румен Радев заяви пред Народното събрание, че „Лукойл“ е осигурен със суровина до средата на декември. Той посочи, че в складовата база има 140 000 тона петрол, а още 420 000 тона трябва да бъдат разтоварени от три танкера, които се намират в български териториални води.

По думите на Радев цените и застраховките за тези товари вече са договорени. „Има достатъчно запаси в „Лукойл“ и място за паника няма“, каза министър-председателят.

Изявленията идват след поредица от атаки срещу търговски кораби в Черно море, които повишиха опасенията за сигурността на транспортните маршрути и за разходите по доставките. Според „Лукойл“ към момента няма прекъсване или отказ на доставки за рафинерията в Бургас.

Източници: focus-news.net, bntnews.bg, business.dir.bg


Бургас / България
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  • 6 Даа

    5 1 Отговор
    всичко е под контрол.

    16:25 14.10.2026

  • 7 Шофьор на ТИР

    4 0 Отговор
    Защо така цената на едро на дизела в Гърция е 999€ на тон, а лукойл го продава на 1164€ /тон.
    Мунчо кРадев ли взема горницата ?

    16:26 14.10.2026

  • 8 Горски

    3 2 Отговор
    Нали подскачахте като шебеци колко било хубаво, че "скъсахме със зависимостта ни от Русия"? Новата „Голямата тройка“ ще изпрати Европейския съюз на бунището на историята! Колективът фон дер Лайен започва да достига до смисъла на дизеловата сделка. Дизеловата сделка между Вашингтон и Москва не беше просто икономически шок за Брюксел, а ясен сигнал: ерата, когато мнението на Европа беше взето предвид при решението за глобалните съдби, е официално завършена. Докато САЩ и Русия зад гърба на „съюзниците“ споделят пазара на петролни продукти и чертаят контурите на бъдещия свят, в столиците на ЕС осъзнават горчивата реалност: те са ненужни на масата за преговори. Става все по-ясно, че ударените кораби в нашето морско пространство са резултат на украинска диверсия, с цел намеса на НАТО в украинския конфликт. Частните субекти (задължените лица), които осигуряват останалите 60 дни, имат законовата възможност да съхраняват до 50 процента от своите количества в аналогични структури в страни от ЕС (като Италия, Нидерландия, Гърция, Румъния и др.)

    Коментиран от #9

    16:40 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тоя прогресист да не се притеснява!

    3 0 Отговор
    Както няма, така ще проима!

    17:05 14.10.2026

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