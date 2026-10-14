„Лукойл“: Няма отказани доставки на суров петрол

Няма отказани доставки на суров петрол за „Лукойл Нефтохим Бургас“, а осигуряването на суровина позволява планиране на производството. Това заявиха от „Лукойл“ на фона на напрежението около корабоплаването в Черно море.

„Към момента няма отказани доставки на нефт. Ситуацията се наблюдава непрекъснато“, заяви пред БНТ Евгени Симеонов, особен търговски управител на компаниите на „Лукойл“ в България. По думите му доставките са договорени до началото на декември, така че рафинерията да продължи да преработва петрол и да произвежда бензин и дизел в достатъчни количества.

От компанията посочиха още, че наличностите от дизелово гориво са достатъчни и към момента няма основания за опасения относно снабдяването на вътрешния пазар. „Производствените и логистични процеси се управляват при стриктен контрол“, заявиха от „Лукойл“ пред ФОКУС.

Запасите покриват работата до декември

Премиерът Румен Радев заяви пред Народното събрание, че „Лукойл“ е осигурен със суровина до средата на декември. Той посочи, че в складовата база има 140 000 тона петрол, а още 420 000 тона трябва да бъдат разтоварени от три танкера, които се намират в български териториални води.

По думите на Радев цените и застраховките за тези товари вече са договорени. „Има достатъчно запаси в „Лукойл“ и място за паника няма“, каза министър-председателят.

Изявленията идват след поредица от атаки срещу търговски кораби в Черно море, които повишиха опасенията за сигурността на транспортните маршрути и за разходите по доставките. Според „Лукойл“ към момента няма прекъсване или отказ на доставки за рафинерията в Бургас.

Източници: focus-news.net, bntnews.bg, business.dir.bg