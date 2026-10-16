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ДБ: Няма пилот в самолета, водят България към катастрофа

ДБ: Няма пилот в самолета, водят България към катастрофа

16 Октомври, 2026 12:53 892 39

  • мартин димитров-
  • дб-
  • черно море

Тревожна е позицията на правителството за запазване на средствата за кохезия и земеделие за сметка на тези за конкурентоспособност и иновации

ДБ: Няма пилот в самолета, водят България към катастрофа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Няма пилот в самолета. Правителството и финансовият министър говорят за дефицит от 3%, 3,8%, а предлагат пред Брюксел дефицит 4,3%. Истинският дефицит е 5%, защото като махнете еднократните приходи като данък свръхпечалба, защото те не са системен прихоходи, истинският дефицит е 5%, което води България към катастрофа”, заяви депутатът Мартин Димитров. Заедно с колегите си от ДБ Радан Кънев и Владислав Панев той коментира пред журналисти в кулоарите на парламента първите проекто данни за Бюджет 2027, представени от правителството пред Европейската комисия.

Мартин Димитров предупреди, че този дефицит вече води до увеличават данъци, осигуровки, а така същевременно управляващите така вдигат и инфлацията. И отново напомни предложението на ДБ за компенсация на всички граждани за цената на бензина, дизела и пропан-бутана с 20 евроцента на литър. Това, по думите му, ще е за сметка на данък свръхпечалба на целия петролен, газов и въглищен сектор, каквато практика има в ЕС, както и за сметка на допълнителните приходи от ДДС, които идват от по-високите цени на горивата.

Според Димитров единственото частично положително нещо в доклада до ЕК е повишаването прага за регистрация по ДДС, което е дългогодишна политика на ДБ. “Поискахме 85 000 евро, което е помощ за 200 000 фирми, те предлагат 75 000, което е половината крачка, но все пак е единствената добра новина”, каза народният представител.

Председателят на „Демократи за силна България“ Радан Кънев определи позицията на правителството по преговорите за дългосрочния бюджет на ЕС като „абсурдна, опасна и необяснима“. Той разкритикува подкрепата за намаляване на общия европейски бюджет с аргумента, че това ще намали националната вноска.

Кънев подчерта, че България получава значително повече средства от европейския бюджет, отколкото внася, и предупреди, че свиването му ще намали финансирането за страната. Според него особено тревожна е позицията за запазване на средствата за кохезия и земеделие за сметка на тези за конкурентоспособност и иновации.

„Това са парите, които в продължение на 20 години българските предприятия получават, за да обновяват технологичната си база“, заяви той. Кънев посочи, че тези програми имат ключов принос за модернизацията на малките и средните предприятия, развитието на индустрията и успехите на българския износ.

Владислав Панев предупреди, че основен риск пред бюджета за 2027 г. е липсата на буфери за посрещане на евентуални кризи. По думите му ситуацията в Черно море може да засегне сериозно българския износ и внос и да доведе до значителен спад на бюджетните приходи.

Панев подчерта, че страната е изправена пред тези рискове при рекорден дефицит и високи лихви на международните пазари, които оскъпяват поемането на нов държавен дълг. Според него оформящата се регионална криза ще покаже последиците от бюджетната политика през последните години, за които отговорност носят най-вече последните две редовни правителства.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нещастник

    38 1 Отговор
    Точно твоят гуро - мавъра окраде и продаде държавата ни !!

    Коментиран от #9, #21

    12:55 16.10.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    36 0 Отговор
    Мартично, който няма и един ден работен - цял живот депутат и Рада не са точно хората, които да раздават критики...

    12:55 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Софиянец

    26 0 Отговор
    Много ме радва как се пънат ппдб-лите да сеят паника ама никой не им обръща внимание 😂

    12:57 16.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Славка

    3 13 Отговор
    Пилот в самолета има, но и той е на ранга на Чубака! Трагедия в държавата!

    12:59 16.10.2026

  • 8 Тик-Ток

    17 0 Отговор
    35 години западна демокрация,35 години няма пилот в самолета

    13:00 16.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Е, то отдавна разправям,

    4 14 Отговор
    че олигарсите, които финансират Радев на власт, искат висока инфлация и цени.
    Радев води точно такава политика - на инфлация!

    Олигарсите не се интересуват, че държавният дълг ще скочи, няма да го плащат те.
    Точно това прави Радев - инфлация+ дълг.

    13:01 16.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Е-леле-ментарно

    17 0 Отговор
    След 20 години в мутренското блато на боко и сие гербаджии , сега като сме се отпънали от там, констатацията му - на Мартинчо била, че няма пилот в "самолета"! Ми да вярно е - на борда няма гербаджийски мутри! То и Кънчо е вън!

    13:03 16.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не се кахъри за булката му,

    8 0 Отговор
    щото булките на пенсионето вече са се пренасочили към по-смислени партньори

    13:06 16.10.2026

  • 15 Зеления

    12 1 Отговор
    България отново е иноватор и пионер в целия свят, вземайки за меродавни мненията на Малтин за икономиката, човек без нито един ден трудов стаж, освен като депутат !

    13:06 16.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ами, стани пилот ако можеш

    10 2 Отговор
    Днес е празника на авиацията и най- добрият пилот на България прави всичко добро за народа !

    13:07 16.10.2026

  • 19 Родина

    15 0 Отговор
    Не може цял живот депутат . Променете
    закона . Два мандата , не повече . Създава
    корупция . Половината депутати , трябва да
    бъдат съдени за държавна измяна . Приемете
    закона за чуждите агенти . Забрана на всички
    НПО .

    13:07 16.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 АГАТ а Кристи

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "нещастник":

    "товариш",другарят Иван Костов е комунист 🤣🤣🤣

    13:08 16.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Коцето от самото начало го казва че се

    6 0 Отговор
    Говорят различни неща у нас и по света но ДБ чак сега стоплиха лъжите.

    13:10 16.10.2026

  • 25 Най лошото е че

    4 4 Отговор
    Пилот има но посоката е грешна.

    13:12 16.10.2026

  • 26 Коле Цолов

    6 2 Отговор
    Само спонсорите на Петрохан могат да спасят България!🌈🛴🥳🤣👍

    13:12 16.10.2026

  • 27 Малтинчо

    11 2 Отговор
    Малтинчо без 1 ден трудов стаж, ръси мозък на поразил!
    Партиец, сър!

    13:13 16.10.2026

  • 28 АБВ

    10 1 Отговор
    Този е човек, който няма и един ден трудов стаж във фирма или държавна институция. От фондациите на Сорос "Институт за пазарна икономика" и "Отворено общество" направо депутат в парламента.
    Такива хора без морал и нулев управлентски опит ръководят държавата. Позор !

    13:13 16.10.2026

  • 29 Исторически парк

    6 3 Отговор
    Петроханците искат да бутнат Радев и да направят сглобка с Бойко българоубиеца

    13:16 16.10.2026

  • 30 То тезо

    5 1 Отговор
    не стават, ама теб ли да сложим за пилот? Тъй, като гледам...

    13:16 16.10.2026

  • 31 Мегаум

    6 1 Отговор
    Говореща глава без един ден трудов стаж

    13:16 16.10.2026

  • 32 Намерил се критик

    5 0 Отговор
    Пази Боже този фъфъл да е пилот на самолета!

    13:17 16.10.2026

  • 33 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Мартин се е родил депутат и освен да говори празни приказки друго не умее.

    13:19 16.10.2026

  • 34 Тошо

    3 1 Отговор
    Даже не си направих труда да прочета статията докрай.Толкова е тъпо и безсмислено тона което пишат екземплярите от ДБ.

    13:20 16.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 СТАНИ ПИЛОТ И ГО КАРАЙ БЕ ,

    2 0 Отговор
    ВМЕСТО ДА ПЕЛТЕЧИШ ЦЯЛ НЕНУЖЕН ЖИВОТ !

    13:23 16.10.2026

  • 37 Какво се случи

    1 0 Отговор
    с 36те фактури от Малта за полетите на шиши?
    Някои щяха да подават оставки! Шиши е никой,. но рундьото се пъчи за премиер. С такъв манипулатор държавата върви към лошо

    13:24 16.10.2026

  • 38 Трай коньо за зелена трева

    1 0 Отговор
    Льотчик време е да си ходиш, досега окъка всичко до което се докосна. Не знаеш, не можеш не разбираш как се управлява държава. Само с вдигнат юмрук и празни обещания не вървиш. Сбогом !

    13:26 16.10.2026

  • 39 Трудовият стаж на рундьо

    1 0 Отговор
    е солиден - две високодоходни работи, ВВС и сектата Слънце Ориент. Президенстването му беше за престиж и за комисионни. Но школата на копринката се оказа много полезна, направи го борец срещу такива като самия него. Да живее рундьо работара!

    13:29 16.10.2026

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