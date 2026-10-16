ДБ: Няма пилот в самолета, водят България към катастрофа

“Няма пилот в самолета. Правителството и финансовият министър говорят за дефицит от 3%, 3,8%, а предлагат пред Брюксел дефицит 4,3%. Истинският дефицит е 5%, защото като махнете еднократните приходи като данък свръхпечалба, защото те не са системен прихоходи, истинският дефицит е 5%, което води България към катастрофа”, заяви депутатът Мартин Димитров. Заедно с колегите си от ДБ Радан Кънев и Владислав Панев той коментира пред журналисти в кулоарите на парламента първите проекто данни за Бюджет 2027, представени от правителството пред Европейската комисия.
Мартин Димитров предупреди, че този дефицит вече води до увеличават данъци, осигуровки, а така същевременно управляващите така вдигат и инфлацията. И отново напомни предложението на ДБ за компенсация на всички граждани за цената на бензина, дизела и пропан-бутана с 20 евроцента на литър. Това, по думите му, ще е за сметка на данък свръхпечалба на целия петролен, газов и въглищен сектор, каквато практика има в ЕС, както и за сметка на допълнителните приходи от ДДС, които идват от по-високите цени на горивата.
Според Димитров единственото частично положително нещо в доклада до ЕК е повишаването прага за регистрация по ДДС, което е дългогодишна политика на ДБ. “Поискахме 85 000 евро, което е помощ за 200 000 фирми, те предлагат 75 000, което е половината крачка, но все пак е единствената добра новина”, каза народният представител.
Председателят на „Демократи за силна България“ Радан Кънев определи позицията на правителството по преговорите за дългосрочния бюджет на ЕС като „абсурдна, опасна и необяснима“. Той разкритикува подкрепата за намаляване на общия европейски бюджет с аргумента, че това ще намали националната вноска.
Кънев подчерта, че България получава значително повече средства от европейския бюджет, отколкото внася, и предупреди, че свиването му ще намали финансирането за страната. Според него особено тревожна е позицията за запазване на средствата за кохезия и земеделие за сметка на тези за конкурентоспособност и иновации.
„Това са парите, които в продължение на 20 години българските предприятия получават, за да обновяват технологичната си база“, заяви той. Кънев посочи, че тези програми имат ключов принос за модернизацията на малките и средните предприятия, развитието на индустрията и успехите на българския износ.
Владислав Панев предупреди, че основен риск пред бюджета за 2027 г. е липсата на буфери за посрещане на евентуални кризи. По думите му ситуацията в Черно море може да засегне сериозно българския износ и внос и да доведе до значителен спад на бюджетните приходи.
Панев подчерта, че страната е изправена пред тези рискове при рекорден дефицит и високи лихви на международните пазари, които оскъпяват поемането на нов държавен дълг. Според него оформящата се регионална криза ще покаже последиците от бюджетната политика през последните години, за които отговорност носят най-вече последните две редовни правителства.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нещастник
Коментиран от #9, #21
12:55 16.10.2026
2 ДрайвингПлежър
12:55 16.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Софиянец
12:57 16.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Славка
12:59 16.10.2026
8 Тик-Ток
13:00 16.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Е, то отдавна разправям,
Радев води точно такава политика - на инфлация!
Олигарсите не се интересуват, че държавният дълг ще скочи, няма да го плащат те.
Точно това прави Радев - инфлация+ дълг.
13:01 16.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Е-леле-ментарно
13:03 16.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Не се кахъри за булката му,
13:06 16.10.2026
15 Зеления
13:06 16.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ами, стани пилот ако можеш
13:07 16.10.2026
19 Родина
закона . Два мандата , не повече . Създава
корупция . Половината депутати , трябва да
бъдат съдени за държавна измяна . Приемете
закона за чуждите агенти . Забрана на всички
НПО .
13:07 16.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 АГАТ а Кристи
До коментар #1 от "нещастник":"товариш",другарят Иван Костов е комунист 🤣🤣🤣
13:08 16.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Коцето от самото начало го казва че се
13:10 16.10.2026
25 Най лошото е че
13:12 16.10.2026
26 Коле Цолов
13:12 16.10.2026
27 Малтинчо
Партиец, сър!
13:13 16.10.2026
28 АБВ
Такива хора без морал и нулев управлентски опит ръководят държавата. Позор !
13:13 16.10.2026
29 Исторически парк
13:16 16.10.2026
30 То тезо
13:16 16.10.2026
31 Мегаум
13:16 16.10.2026
32 Намерил се критик
13:17 16.10.2026
33 стоян георгиев
13:19 16.10.2026
34 Тошо
13:20 16.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 СТАНИ ПИЛОТ И ГО КАРАЙ БЕ ,
13:23 16.10.2026
37 Какво се случи
Някои щяха да подават оставки! Шиши е никой,. но рундьото се пъчи за премиер. С такъв манипулатор държавата върви към лошо
13:24 16.10.2026
38 Трай коньо за зелена трева
13:26 16.10.2026
39 Трудовият стаж на рундьо
13:29 16.10.2026