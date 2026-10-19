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Красимир Манов: Президентът трябва да е коректив на властта
  Тема: Избори

Красимир Манов: Президентът трябва да е коректив на властта

19 Октомври, 2026 09:14 551 9

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  • президентски избори-
  • радостин василев-
  • помилване

Кандидатът за вицепрезидент от МЕЧ коментира помилванията, войната в Украйна, дроновете в Черно море и политиките на ЕС

Красимир Манов: Президентът трябва да е коректив на властта - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът трябва да бъде обединител на нацията, но и коректив на властта, заяви кандидатът за вицепрезидент от МЕЧ Красимир Манов в ефира на „Тази сутрин“. Той е в кандидат-президентска двойка с лидера на партията Радостин Василев, а изборите са насрочени за 25 октомври.

„Президентът трябва да бъде обединител на нацията, но когато изпълнителната и законодателната власт допускат грешки, е съвсем логично да се намеси“, каза Манов.

Каква трябва да бъде ролята на вицепрезидента

Според кандидата вицепрезидентът трябва да подпомага държавния глава и да изпълнява възложените му правомощия. Манов заяви, че би участвал активно в обсъждането на решения, свързани с енергетиката, икономиката, финансите и геополитиката, където има професионална експертиза.

По думите му решенията трябва да се вземат след сериозен дебат с експерти, но крайната отговорност остава за президента.

„Преди да се вземе каквото и да е решение, разбира се, че се води дебат. Всеки си казва мнението, но крайното решение е на президента“, посочи Манов.

Критики за помилванията и решенията на президентската институция

Манов коментира и казуса с помилването на известния като „Петричкия Ескобар“. Той отправи критики към президента Илияна Йотова и заяви, че отговорността за подобни решения не може да бъде прехвърляна върху експертни комисии.

Според него помилването е изключителен акт на държавна милост и трябва да се прилага много рядко.

„Ние никога няма да помилваме наркотрафиканти. Това е висша проява на държавна милост, която трябва да се използва много рядко“, заяви кандидатът за вицепрезидент.

Позицията му за Украйна и дроновете в Черно море

По отношение на войната в Украйна Манов заяви, че България трябва да поставя националния си интерес на първо място. Той критикува действията на правителството по случая с информацията за дронове в Черно море и определи посланията за техния произход като противоречиви.

Според него институциите не трябва да правят категорични заключения, преди да приключат необходимите експертизи.

„Трябва да имаш много ясна позиция, която да се базира на факти. В този случай ние нямаме фактите“, каза Манов.

Той допусна, че случаят може да е провокация, но подчерта, че това не може да бъде установено без достатъчно доказателства. По думите му България е трябвало да заеме неутрална позиция по войната още в началото.

Критики към политиките на Европейския съюз

Манов коментира и протестите в европейски държави, свързани с високите цени, намаляващата покупателна способност и недоверието към политическото управление. Според него недоволството е резултат от провали в политиките на Европейския съюз.

Той разкритикува Зелената сделка и управлението на Европейската комисия под ръководството на Урсула фон дер Лайен.

„Това са логични последици от некадърността на управлението на Европейския съюз“, заяви Манов.

Кандидатът на МЕЧ посочи Унгария, Словакия, Чехия и Полша като примери за държави, които според него отстояват по-категорично националните си позиции в европейските институции. Той отправи критики и към управлението на публичните финанси, което свърза с недостатъчната защита на националните интереси.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ах Ох

    4 2 Отговор
    Краси Малкия Меч, ахахахахахаааа 🗡️🤣🖕

    09:19 19.10.2026

  • 2 Евроатлантик

    6 1 Отговор
    Сглобкаджии от всички страни- съединявайте се! Така както заедно избрахме кмета на София на балотажа, както прецакахме Конституцията, дадохме всичко на Украйна, вкарахме еврото, така отново заедно за кандидата на ПП, ДБ! Защото ГЕРБ- ДПС + ПП, ДБ = вечна дружба!

    09:20 19.10.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    2 3 Отговор
    Избора е на българина. Има три варианта :

    1. България
    2. Заддунайская
    3. Неандерталия...

    09:33 19.10.2026

  • 4 Кучето на Мими 🐕

    5 1 Отговор
    С какво се храни този юнак?
    🦧🐖🐖🐖🤣🐖🐖🐖🦧

    09:33 19.10.2026

  • 5 Такава не

    3 2 Отговор
    може да бъде никога Йотовата , напъваща се с все сили !

    Коментиран от #6

    09:34 19.10.2026

  • 6 Питам

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Такава не":

    Може ли да бъде президент на България същество, което е избягало от дълга си към родината да отбие военната си служба КАТО ТАРИКАТА ГЮРО ?

    Коментиран от #8

    09:38 19.10.2026

  • 7 Трябва !

    2 1 Отговор
    Но До Сега !

    Подкрепя !

    Единствино !

    Крадливата Клика !

    На Управляващите !

    09:53 19.10.2026

  • 8 007 лиценз ту кил

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Питам":

    Той не е избягал, но едно време военните комисии правеха един специфичен преглед на бузките и някои наборници отпадаха.

    10:05 19.10.2026

  • 9 Луд

    1 1 Отговор
    По принцип ми е все едно кои ще избере народа.Но Йотова всеки ден по хиляди повтаряния на Нова тв казва ,,Не трябва да дадем управлението на държавата ни на случаини хора.Та питам кой от кандидатите са СЛУЧАИНИ ХОРА,,СЛУЧАИНИЦИ,,Демагогия наи долна явно милиони са платени за реклама .Как да и вярва човек на тази журналистка без завършено политическо образование.АНОНСО може да е подготвяло комунистически кадри но наистина бяха научени,

    10:47 19.10.2026

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