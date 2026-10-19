Красимир Манов: Президентът трябва да е коректив на властта

Президентът трябва да бъде обединител на нацията, но и коректив на властта, заяви кандидатът за вицепрезидент от МЕЧ Красимир Манов в ефира на „Тази сутрин“. Той е в кандидат-президентска двойка с лидера на партията Радостин Василев, а изборите са насрочени за 25 октомври.

„Президентът трябва да бъде обединител на нацията, но когато изпълнителната и законодателната власт допускат грешки, е съвсем логично да се намеси“, каза Манов.

Каква трябва да бъде ролята на вицепрезидента

Според кандидата вицепрезидентът трябва да подпомага държавния глава и да изпълнява възложените му правомощия. Манов заяви, че би участвал активно в обсъждането на решения, свързани с енергетиката, икономиката, финансите и геополитиката, където има професионална експертиза.

По думите му решенията трябва да се вземат след сериозен дебат с експерти, но крайната отговорност остава за президента.

Критики за помилванията и решенията на президентската институция

„Преди да се вземе каквото и да е решение, разбира се, че се води дебат. Всеки си казва мнението, но крайното решение е на президента“, посочи Манов.

Манов коментира и казуса с помилването на известния като „Петричкия Ескобар“. Той отправи критики към президента Илияна Йотова и заяви, че отговорността за подобни решения не може да бъде прехвърляна върху експертни комисии.

Според него помилването е изключителен акт на държавна милост и трябва да се прилага много рядко.

Позицията му за Украйна и дроновете в Черно море

„Ние никога няма да помилваме наркотрафиканти. Това е висша проява на държавна милост, която трябва да се използва много рядко“, заяви кандидатът за вицепрезидент.

По отношение на войната в Украйна Манов заяви, че България трябва да поставя националния си интерес на първо място. Той критикува действията на правителството по случая с информацията за дронове в Черно море и определи посланията за техния произход като противоречиви.

Според него институциите не трябва да правят категорични заключения, преди да приключат необходимите експертизи.

„Трябва да имаш много ясна позиция, която да се базира на факти. В този случай ние нямаме фактите“, каза Манов.

Той допусна, че случаят може да е провокация, но подчерта, че това не може да бъде установено без достатъчно доказателства. По думите му България е трябвало да заеме неутрална позиция по войната още в началото.

Критики към политиките на Европейския съюз

Манов коментира и протестите в европейски държави, свързани с високите цени, намаляващата покупателна способност и недоверието към политическото управление. Според него недоволството е резултат от провали в политиките на Европейския съюз.

Той разкритикува Зелената сделка и управлението на Европейската комисия под ръководството на Урсула фон дер Лайен.

„Това са логични последици от некадърността на управлението на Европейския съюз“, заяви Манов.

Кандидатът на МЕЧ посочи Унгария, Словакия, Чехия и Полша като примери за държави, които според него отстояват по-категорично националните си позиции в европейските институции. Той отправи критики и към управлението на публичните финанси, което свърза с недостатъчната защита на националните интереси.

Източници: btvnovinite.bg