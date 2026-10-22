Асен Василев: Пълно самозабравяне!

Инцидентът между служители на Националната служба за охрана и журналистката Соня Колтуклиева предизвика политически реакции, искания за оставки и проверка на действията на охранителите. Случаят е станал по време на мероприятие с присъствие на охранявани от НСО лица.

От службата съобщиха, че е разпоредена проверка на действията на служителите по сигурността. В съобщението се посочва, че инцидентът е бил между служители на НСО и представител на Информационна агенция ПИК.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев публикува видеозапис от случилото се. Според описанието на кадрите Соня Колтуклиева отваря задната врата на автомобила, в който се намира председателят на Народното събрание Михаела Доцова. След това служител на НСО я избутва и тя пада на земята.

„Пълно самозабравяне. В неделя имаме шанс да им покажем, че държавата не е тяхна. България е ваша“, написа Асен Василев.

Заместник-председателят на парламента Атанас Атанасов поиска оставката на Михаела Доцова. В позицията му, разпространена от „Демократи за силна България“, като повод е посочено „недопустимо посегателство и нанасяне на телесна повреда на журналист пред очите ѝ, останало без човешка реакция от нейна страна“.

„Подобно бездушие и нехуманно отношение е несъвместимо с поста на председател на парламента“, заяви Атанасов.

Съпредседателят на „Да, България“ и депутат Ивайло Мирчев също осъди действията на охранителите. Той заяви, че функцията на НСО е да пази държавата от враждебни атаки, а не управляващите от въпроси.

„Не може да повалиш човек на земята и след това просто да го подминеш, сякаш нищо не се е случило. Не може да посягаш на жена!“, написа Мирчев.

Той посочи, че има сериозни разминавания със Соня Колтуклиева по начина, по който тя прави журналистика, но според него това не оправдава употребата на сила. Мирчев заяви още, че реакцията на НСО е под всякаква критика и призова Илияна Йотова да поиска обяснения и да се търси отговорност.

Към момента потвърденото от НСО е, че по случая има разпоредена проверка. Именно тя трябва да изясни действията на служителите по сигурността и да даде основание за последващи решения.

Източници: bta.bg