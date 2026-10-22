Асен Василев: Пълно самозабравяне!

Инцидентът между служители на Националната служба за охрана и журналистката Соня Колтуклиева предизвика политически реакции, искания за оставки и проверка на действията на охранителите. Случаят е станал по време на мероприятие с присъствие на охранявани от НСО лица.
От службата съобщиха, че е разпоредена проверка на действията на служителите по сигурността. В съобщението се посочва, че инцидентът е бил между служители на НСО и представител на Информационна агенция ПИК.
Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев публикува видеозапис от случилото се. Според описанието на кадрите Соня Колтуклиева отваря задната врата на автомобила, в който се намира председателят на Народното събрание Михаела Доцова. След това служител на НСО я избутва и тя пада на земята.
Заместник-председателят на парламента Атанас Атанасов поиска оставката на Михаела Доцова. В позицията му, разпространена от „Демократи за силна България“, като повод е посочено „недопустимо посегателство и нанасяне на телесна повреда на журналист пред очите ѝ, останало без човешка реакция от нейна страна“.„Подобно бездушие и нехуманно отношение е несъвместимо с поста на председател на парламента“, заяви Атанасов.
Съпредседателят на „Да, България“ и депутат Ивайло Мирчев също осъди действията на охранителите. Той заяви, че функцията на НСО е да пази държавата от враждебни атаки, а не управляващите от въпроси.„Не може да повалиш човек на земята и след това просто да го подминеш, сякаш нищо не се е случило. Не може да посягаш на жена!“, написа Мирчев.
Той посочи, че има сериозни разминавания със Соня Колтуклиева по начина, по който тя прави журналистика, но според него това не оправдава употребата на сила. Мирчев заяви още, че реакцията на НСО е под всякаква критика и призова Илияна Йотова да поиска обяснения и да се търси отговорност.
Към момента потвърденото от НСО е, че по случая има разпоредена проверка. Именно тя трябва да изясни действията на служителите по сигурността и да даде основание за последващи решения.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически парк
Коментиран от #36
22:14 22.10.2026
2 Радев
22:14 22.10.2026
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4 Робот
22:15 22.10.2026
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6 Последния Софиянец
22:15 22.10.2026
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11 Луд
22:17 22.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Цако Даков
22:19 22.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
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16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мда
22:21 22.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 служебен абонамент
А днес управляващите се възмущаваха от натръшканите при колоните на министерския съвет по времената на вдигнатия юмрук.
22:22 22.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Исторически парк
22:23 22.10.2026
23 Ужас безкрай
22:23 22.10.2026
24 Софиянец
22:23 22.10.2026
25 ИВЕЛИН СЪЩО Е ВОЗИЛ КАКИ И Е ЗАПОЗНАТ
22:23 22.10.2026
26 КУ РТОКЛА ТИЕВСКА
22:23 22.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Гост
Коментиран от #32
22:24 22.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ПИК
22:28 22.10.2026
32 Председателя на парламента
До коментар #28 от "Гост":е най-високата позиция в България, т.е. Доцова е първия човек
22:28 22.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Варненец
22:30 22.10.2026
35 1234
22:32 22.10.2026
36 Пешо
До коментар #1 от "Исторически парк":Е как ще отваря вратата на охранявано лице.... май журналистката и асен са се самозабравили. Държавата не е на наглите. Наша е, Асенее!
22:32 22.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Верно ли
22:33 22.10.2026
39 Живко
Коментиран от #45
22:34 22.10.2026
40 1234
До коментар #27 от "Сатана Z":Какво общо има тази политическа тирада с конкретния инцидент? Журналист отваря вратата на автомобил с охранявано държавно лице, а вие ни занимавате със социологически проценти, Боташ, цените на цигарите и световната конспирация! Охранителите нямат как да знаят дали срещу тях стои журналист, провокатор или въоръжен нападател. Длъжни са да реагират незабавно. Утре някой може да отвори същата врата с оръжие в ръка. Тогава пак ли ще обвинявате НСО, че си върши работата? Политическата омраза явно вече е изместила и елементарната логика!
22:34 22.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Пълен Провал
22:39 22.10.2026
43 Оффф
22:42 22.10.2026
44 Раев
22:43 22.10.2026
45 Раев
До коментар #39 от "Живко":По конституция България е парламентарна република и председателят на народното събрание е първият човек в държавата
22:44 22.10.2026
46 Това му е грешката на Радев
22:46 22.10.2026
47 цирк Буш
22:47 22.10.2026