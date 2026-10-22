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Асен Василев: Пълно самозабравяне!

Асен Василев: Пълно самозабравяне!

22 Октомври, 2026 22:09 1 368 47

  • нсо-
  • соня колтуклиева-
  • михаела доцова-
  • асен василев-
  • политически реакции

Ивайло Мирчев и Атанас Атанасов поискаха отговорност от институциите за инцидента със Соня Колтуклиева

Асен Василев: Пълно самозабравяне! - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Инцидентът между служители на Националната служба за охрана и журналистката Соня Колтуклиева предизвика политически реакции, искания за оставки и проверка на действията на охранителите. Случаят е станал по време на мероприятие с присъствие на охранявани от НСО лица.

От службата съобщиха, че е разпоредена проверка на действията на служителите по сигурността. В съобщението се посочва, че инцидентът е бил между служители на НСО и представител на Информационна агенция ПИК.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев публикува видеозапис от случилото се. Според описанието на кадрите Соня Колтуклиева отваря задната врата на автомобила, в който се намира председателят на Народното събрание Михаела Доцова. След това служител на НСО я избутва и тя пада на земята.

„Пълно самозабравяне. В неделя имаме шанс да им покажем, че държавата не е тяхна. България е ваша“, написа Асен Василев.

Заместник-председателят на парламента Атанас Атанасов поиска оставката на Михаела Доцова. В позицията му, разпространена от „Демократи за силна България“, като повод е посочено „недопустимо посегателство и нанасяне на телесна повреда на журналист пред очите ѝ, останало без човешка реакция от нейна страна“.

„Подобно бездушие и нехуманно отношение е несъвместимо с поста на председател на парламента“, заяви Атанасов.

Съпредседателят на „Да, България“ и депутат Ивайло Мирчев също осъди действията на охранителите. Той заяви, че функцията на НСО е да пази държавата от враждебни атаки, а не управляващите от въпроси.

„Не може да повалиш човек на земята и след това просто да го подминеш, сякаш нищо не се е случило. Не може да посягаш на жена!“, написа Мирчев.

Той посочи, че има сериозни разминавания със Соня Колтуклиева по начина, по който тя прави журналистика, но според него това не оправдава употребата на сила. Мирчев заяви още, че реакцията на НСО е под всякаква критика и призова Илияна Йотова да поиска обяснения и да се търси отговорност.

Към момента потвърденото от НСО е, че по случая има разпоредена проверка. Именно тя трябва да изясни действията на служителите по сигурността и да даде основание за последващи решения.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически парк

    36 8 Отговор
    3 дена до изборите и вече пуснаха платените актьори 🤡

    Коментиран от #36

    22:14 22.10.2026

  • 2 Радев

    30 7 Отговор
    Лели герб и сглобката в атака 🤣😂

    22:14 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Робот

    20 8 Отговор
    Айде сега от мухата слон..Ще се оправи момичето случва се.. Всяко чудо за три дни.

    22:15 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    17 22 Отговор
    Блъснаха възрастната жена на паважа и я зарязаха като куче.А Доца се смееше.Това са нечовеци

    22:15 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Луд

    19 4 Отговор
    Това малко наподобява онзи клип заради който спряха Господари на ефира. Този дето снима много загрижен ,ама не помага ами снима. Дали ако беше член от семейството му щеше да снима или щеше да хвърли телефона. И ми е интересно ако не я беше докоснал защото той това направи и тя скочи като Сираков тя дали щеше да се качи в колата. На Боко и на Шиши не му дърпаха така вратата.

    22:17 22.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Цако Даков

    21 4 Отговор
    Паднала за дузпа.

    22:19 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мда

    14 5 Отговор
    Намсикойси асен василев се издаде. Вече няма никакво съмнение, че е в сглобка с герб/дпс.

    22:21 22.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 служебен абонамент

    6 6 Отговор
    Кадър по-красноречив от коментар!
    А днес управляващите се възмущаваха от натръшканите при колоните на министерския съвет по времената на вдигнатия юмрук.

    22:22 22.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Исторически парк

    16 3 Отговор
    Сега няма кой да пише статиите на пик 😅😂😂😆😁

    22:23 22.10.2026

  • 23 Ужас безкрай

    9 10 Отговор
    НСО отдавна трябва ше да бъде закрита. И не само тази служба.

    22:23 22.10.2026

  • 24 Софиянец

    14 5 Отговор
    Малко й е на колтука

    22:23 22.10.2026

  • 25 ИВЕЛИН СЪЩО Е ВОЗИЛ КАКИ И Е ЗАПОЗНАТ

    9 2 Отговор
    СЯКАШ ОХРАНИТЕЛЯ Я Е ВЗЕЛ ТРУЖЕНИЧКАТА ОТ АДРЕС. БЪРЗО СЕ ОМЕТОХА.

    22:23 22.10.2026

  • 26 КУ РТОКЛА ТИЕВСКА

    13 1 Отговор
    СЛАБА СЦЕНКА ОТ ЕЛИНПЕЛИНСКИЯ ТЕАТЪР

    22:23 22.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гост

    16 6 Отговор
    Това е директна атака срещу втория човек в Държавата! НСО не е длъжно да познава всички журналисти, или подобни твари, да не говорим че журналиста нарушава закона! И той добре го знае! И си го получи! Оп, оп!!!

    Коментиран от #32

    22:24 22.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ПИК

    12 1 Отговор
    КАЗАХМЕ И ДА ПАДНЕ ПО РАНО,,,,АМА ТЯ,,,,!!!?? !,,,

    22:28 22.10.2026

  • 32 Председателя на парламента

    10 1 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    е най-високата позиция в България, т.е. Доцова е първия човек

    22:28 22.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Варненец

    8 2 Отговор
    Сглобката ревнаха в един глас 😂 Радев беше прав, тия никога не са се разделяли!

    22:30 22.10.2026

  • 35 1234

    12 1 Отговор
    Някой отваря вратата на автомобила, в който се намира Председателят на Народното събрание, един от тримата големи в държавата, и очаква охраната да стои безучастно?! Откъде служителите на НСО да знаят дали това е журналист с микрофон, или нападател с оръжие? При подобен пробив в охраната защитаваното лице може да бъде убито! НСО е длъжна да реагира незабавно, а не да гадае намеренията на нарушителя. Журналистическата карта не дава право да се нахлува в охраняван автомобил. Какво би се случило в САЩ, а във Франция? Действията на охраната подлежат на проверка, но сигурността на държавните институции не може да става заложник на журналистически провокации и евтин политически цирк!

    22:32 22.10.2026

  • 36 Пешо

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически парк":

    Е как ще отваря вратата на охранявано лице.... май журналистката и асен са се самозабравили. Държавата не е на наглите. Наша е, Асенее!

    22:32 22.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Верно ли

    8 1 Отговор
    Страшна атака от вси страни - мисирката на Шиши и тр@леите на Мирчев :))) Оууу, гледам двете шишита искат оставката на Председателката на парламента, все едно тя е атакувала Колтука, а не обратното! Пролетарии от всички страни - съединявайте се! :)))))))

    22:33 22.10.2026

  • 39 Живко

    5 1 Отговор
    Добре бе , само на мен ли ми минава през ума ,че според тези вайкащи се лумпени , сулю и пулю може да отвори вратата на третия човек в държавата по значимост (какъвто и да е той или тя) и ко кафе ли да му направят. С баклава да го почерпят. Ми то ако така става да не са останали хора на висши постове . То хубаво свобода ама нашето си е свободия, И както винаги на този клон ще се качат 100 маймуни дето си търсят политически точки. Ужас

    Коментиран от #45

    22:34 22.10.2026

  • 40 1234

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Сатана Z":

    Какво общо има тази политическа тирада с конкретния инцидент? Журналист отваря вратата на автомобил с охранявано държавно лице, а вие ни занимавате със социологически проценти, Боташ, цените на цигарите и световната конспирация! Охранителите нямат как да знаят дали срещу тях стои журналист, провокатор или въоръжен нападател. Длъжни са да реагират незабавно. Утре някой може да отвори същата врата с оръжие в ръка. Тогава пак ли ще обвинявате НСО, че си върши работата? Политическата омраза явно вече е изместила и елементарната логика!

    22:34 22.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Пълен Провал

    1 0 Отговор
    Киро Простото беше бил кофти лакът в корема на Караколев.... или забравихме??

    22:39 22.10.2026

  • 43 Оффф

    2 0 Отговор
    На запад тази щяха да я .... още с приближаването до колата

    22:42 22.10.2026

  • 44 Раев

    0 0 Отговор
    Всички видяхме как тази пача се опита да нападне председателят на народното събрание,който по конституция е първият човек в държавата,освен това упражни и невербална агресия обиждайки с долни и нецензурни думи изречени на висок глас.Как очаквате да се постъпи с такъв боклук.А да не забравяме,че само преди няколко месеца самия Мирчев извърши физическо нападение над доставчик на храна,а Божанов е подсъдим за престъпления, заради които ще му бъде снет депутатския имунитет

    22:43 22.10.2026

  • 45 Раев

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Живко":

    По конституция България е парламентарна република и председателят на народното събрание е първият човек в държавата

    22:44 22.10.2026

  • 46 Това му е грешката на Радев

    0 0 Отговор
    Че не ги запука тия сглобкаджинси мекерета още от ден първи ,та място да не можеха да си намерят ,а той ги остави на воля да си разиграват коня и сега му се качват на главата.

    22:46 22.10.2026

  • 47 цирк Буш

    0 0 Отговор
    Голям цирк - припаднала, но здраво стиска телефона и чантата си...

    22:47 22.10.2026

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