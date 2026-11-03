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Проданов отрече прехвърляне на вноски от втория стълб

Проданов отрече прехвърляне на вноски от втория стълб

3 Ноември, 2026 17:56 793 18

  • пенсионна система-
  • втори пенсионен стълб-
  • нои-
  • пенсионни вноски-
  • пенсионна реформа

Медийни публикации предизвикаха спор за възможно намаляване на вноската към частните пенсионни фондове. Официален текст на подобна мярка не е представен

Проданов отрече прехвърляне на вноски от втория стълб - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов отрече да има планове част от вноската за втория пенсионен стълб да бъде прехвърлена към Националния осигурителен институт. Повод за изявлението станаха публикации, според които в проектобюджета за 2027 г. се обсъжда намаляване на вноската към универсалните пенсионни фондове от 5% на 2,5%, а останалите 2,5 процентни пункта да постъпват в държавното обществено осигуряване.

„Такова нещо няма. Не се планира, не е било планирано“, заяви Проданов по време на брифинг, цитиран от bTV. По думите му разпространяваната информация за подготвяна „квазинационализация“ на пенсионни средства е дезинформация.

Към момента няма представен официален текст на бюджетна мярка за пренасочване на бъдещи вноски от индивидуалните партиди към НОИ. Публикациите по темата се позовават на неофициална информация, а вече натрупаните средства по партидите не са посочени като обект на промяна. При евентуално въвеждане на такава схема непосредственият ефект би бил по-малко средства да се натрупват по личните сметки на осигурените и повече пари да постъпват в солидарния първи стълб.

Какво твърдят противниците на идеята

Опозиционни политици определиха евентуалното намаляване на вноската към втория стълб като частична национализация и като прехвърляне на тежестта от личните партиди към НОИ. Асен Василев заяви, че „Продължаваме промяната“ би призовала към протести, ако мярката бъде включена в бюджета. От „Да, България“ настояха, че личните пенсионни спестявания не трябва да се използват за покриване на бюджетен дефицит.

Според изчисления, цитирани от Дарик, прехвърлянето на 2,5 процентни пункта би намалило средното годишно натрупване по индивидуалните партиди с 433 евро. Критиците подчертават и разликата между двата модела: средствата във втория стълб се водят по лична партида и могат да бъдат наследявани при условията на закона, докато парите в НОИ не са лична собственост и не се наследяват по същия ред.

Данните за дефицита и предложенията за промяна

При представянето на одити на Сметната палата Проданов посочи, че разходите за пенсии и обезщетения са нараснали с приблизително 56%, докато брутният вътрешен продукт е увеличен с 87,6%. По думите му покритието на пенсионните разходи със събрани осигурителни вноски е спаднало от 59,9% на 54,9%, а недостигът във фонд „Пенсии“ достига близо 12 млрд. лева годишно. Тези средства се осигуряват чрез трансфери от централния бюджет.

Проданов свързва проблема с промени, правени на части, и със смесването на осигурителни плащания със социално подпомагане. Като пример той посочи включването на временни Covid добавки в пенсионната формула. Според него около 45% от пенсионерите получават минимална пенсия, което показва отслабената връзка между осигурителния принос и размера на пенсията.

В управленската програма е заложено по-голяма тежест да има действително натрупаният осигурителен стаж. Предвижда се плащанията без осигурителен принос да бъдат извадени от пенсионната система и да се финансират чрез социалното подпомагане. Законопроектът трябва да бъде подготвен до декември 2027 г., а минималният и максималният осигурителен доход да се актуализират ежегодно.

Паралелно се подготвят промени във втория стълб, включително възможност за избор между динамичен, балансиран и консервативен подфонд от 1 януари 2027 г. Обсъжда се и постепенно намаляване на максималната удръжка от осигурителната вноска за пенсионните дружества от 3,75% до 2,10% през 2036 г. Тези предложения са различни от твърдяното пренасочване на вноски към НОИ и засягат начина, по който се управляват личните пенсионни спестявания.

През юни Народното събрание възложи на Сметната палата одити на публичните финанси, държавното обществено осигуряване и Агенция „Пътна инфраструктура“. Одитът на пенсионната система трябва да даде оценка на натрупаните ефекти от промените през последните години. Окончателните бюджетни параметри ще покажат дали спорното прехвърляне на вноски изобщо присъства като законодателно предложение.

Източници: dunavmost.com, business.dir.bg, dariknews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво да очакваш

    8 3 Отговор
    От ЗКПЧ финансист. Грабеж….

    18:00 03.11.2026

  • 2 честен ционист

    8 4 Отговор
    Аз на Проданов му нямам ама никаква вяра.

    «Советский рай — ложись и помирай»

    Коментиран от #4

    18:00 03.11.2026

  • 3 Кой бик се нарича вол?

    3 2 Отговор
    На Радев не му достига смелост за нищо. Като си се захванал и като си застанал пред всички, покажи нещо, за което да се гордеем, а то все умерено, умерено...

    18:02 03.11.2026

  • 4 Я тихо!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Той и раят и СССР са все ваше изобретение!

    18:03 03.11.2026

  • 5 гражданин

    3 7 Отговор
    ПП пуснаха пушилката за вторият стълб !!! Петроханци са мазихисти и нямат набиване и др..... работи !!!

    18:04 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хохо Бохо

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Излизам на контрапротести в подкрепа на генерал Радев и президент Йотова! Ще се трошим. Война е - който оцелее

    Коментиран от #15

    18:06 03.11.2026

  • 8 Дупката в бюджета за 6 месеца

    7 1 Отговор
    Управление на мунчо е 5.3 милиарда евро + изтегли 9 милиарда за половин година! Къде отидоха? Населението не видя нищо от тях!

    18:08 03.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Е, да, жълтопаветник да си

    2 2 Отговор
    Лъжа след лъжа, манипулации и врякане, ето защо управляващите да не мълчат, с техните камъни по техните глави

    Коментиран от #13

    18:14 03.11.2026

  • 11 Мнение

    3 0 Отговор
    Увеличиха си заплатите. Назначиха калинки с големи бонуси Администрацията не е пипната. Освен това ще им вдигат заплатите. Та кой ще плаща? Частния сектор, който произвежда. Ако се пипне 2 я стълб това ще бъде откровена кражба. Просто ще видите как 50% от това което сте внасяли отива в НОИ и не можете да го проследите. Той не отрече а каза, че още не е ясно и няма нищо гласувано. Намалете си заплатите както си бяха януари. Намалете ненужната администрация махнете бонусите. Така или иначе нищо не правите.Та така ще има пари.Между другото и осигуровките бяха вдигнати два пъти тази година.

    18:16 03.11.2026

  • 12 В това правителство не си общуват

    4 0 Отговор
    Не са гласували личното мнение на всеки на партийно събрание.
    Който набара микрофон, приказва, каквото реши, често пъти различно от друг партиец.
    Поне малко синхрон, а?

    18:19 03.11.2026

  • 13 Възраждане ще ти се обидят

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Е, да, жълтопаветник да си":

    Коцетата най-често са се ситуирали на жъштите павета под една или друга форма.

    18:21 03.11.2026

  • 14 Радев:

    2 0 Отговор
    Млъкнете, електорални единици!
    Молчать, не рассуждать!
    Боташа няма аз да го плащам я!
    Глей ги ти!

    18:28 03.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Под фуражка акъл не вирее

    1 0 Отговор
    Тези смешници изпаднаха в ситуацията на секретарката на срещата на ООН.

    18:48 03.11.2026

  • 17 ТУРЦИЯ СИ ЧАКА ПАРИТЕ

    0 1 Отговор
    ОТ ДОГОВОРА С БОТАШ, КОЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ЩЕ ГО ПЛАЩА, ТЕЗИ С МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ОТ 660 €

    18:49 03.11.2026

  • 18 Докога ще търпим лъжите им?

    1 0 Отговор
    Солени глоби и съд за авторите на откровени лъжи, а платените тролове да се вземат на отчет

    18:57 03.11.2026

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