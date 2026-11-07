Антон Кутев: „Прогресивна България“ ще подкрепи бюджета

Депутатите на „Прогресивна България“ ще подкрепят бюджета, заяви Антон Кутев, председател на Комисията по култура и медии в Народното събрание. В предаването „Говори сега“ той определи финансовата рамка като ключов политически документ, чиято основна задача е да ограничи нарастването на бюджетния дефицит и държавния дълг.

По думите му това трябва да стане без намаляване на социалните разходи и без спиране на икономическия растеж. „Продължаваме да увеличаваме пенсиите и доходите, но не можем да го правим с темпове, които водят до натрупване на десетки милиарди нов дълг“, заяви Кутев.

Очаквал е по-смели промени

Кутев призна, че лично е очаквал по-решителни действия от управляващите. Според него настоящият бюджет трудно може да доведе до съществени структурни реформи.

Изборът на нов ВСС е ключов залог

„Лично аз бих искал по-смели реформи. Искаше ми се нашето управление да започне с много по-резки ходове. Този бюджет обаче няма как да направи съществени реформи. Надявам се следващата година това да бъде възможно“, каза Антон Кутев.

По отношение на съдебната реформа депутатът определи избора на нов Висш съдебен съвет като един от най-важните политически залози. Според него в състава му трябва да влязат хора с чиста биография, които да гарантират независимостта на съдебната система.

„Нашата цел не е да накажем предишните, а да създадем ред, който да важи за предишните, за сегашните и за бъдещите“, заяви Кутев. Той предупреди, че съпротивата срещу реформата ще бъде сериозна, но изрази надежда парламентът да събере необходимото мнозинство.

Предупреждение след президентските избори

Кутев определи слабата мобилизация на част от избирателите на президентските избори като сериозен предупредителен сигнал за управляващите. „Вълната приключи. Оттук нататък всичко е на масата и никой няма да ни отпусне нито един глас, който не сме заработили лично“, каза той.

Депутатът призова политическият дебат да се върне към реалните проблеми и предложенията за бъдещето на страната. Според него избирателите на „Прогресивна България“ са предимно леви, но сред тях има и значителна част центристи. Кутев подчерта, че по-важни от политическото позициониране са реалните резултати.

„Единственият шанс да останем възможно най-дълго на власт и да променим възможно най-много неща е да докажем на хората, че можем да свършим реална работа“, заключи Антон Кутев.

Източник: bntnews.bg