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Антон Кутев: „Прогресивна България“ ще подкрепи бюджета
  Тема: Икономика

Антон Кутев: „Прогресивна България“ ще подкрепи бюджета

7 Ноември, 2026 19:56 764 24

  • антон кутев-
  • бюджет-
  • прогресивна българия-
  • съдебна реформа-
  • висш съдебен съвет

Депутатът заяви, че е очаквал по-смели реформи и предупреди за сериозна съпротива срещу промените в съдебната система

Антон Кутев: „Прогресивна България“ ще подкрепи бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите на „Прогресивна България“ ще подкрепят бюджета, заяви Антон Кутев, председател на Комисията по култура и медии в Народното събрание. В предаването „Говори сега“ той определи финансовата рамка като ключов политически документ, чиято основна задача е да ограничи нарастването на бюджетния дефицит и държавния дълг.

По думите му това трябва да стане без намаляване на социалните разходи и без спиране на икономическия растеж. „Продължаваме да увеличаваме пенсиите и доходите, но не можем да го правим с темпове, които водят до натрупване на десетки милиарди нов дълг“, заяви Кутев.

Очаквал е по-смели промени

Кутев призна, че лично е очаквал по-решителни действия от управляващите. Според него настоящият бюджет трудно може да доведе до съществени структурни реформи.

„Лично аз бих искал по-смели реформи. Искаше ми се нашето управление да започне с много по-резки ходове. Този бюджет обаче няма как да направи съществени реформи. Надявам се следващата година това да бъде възможно“, каза Антон Кутев.

Изборът на нов ВСС е ключов залог

По отношение на съдебната реформа депутатът определи избора на нов Висш съдебен съвет като един от най-важните политически залози. Според него в състава му трябва да влязат хора с чиста биография, които да гарантират независимостта на съдебната система.

„Нашата цел не е да накажем предишните, а да създадем ред, който да важи за предишните, за сегашните и за бъдещите“, заяви Кутев. Той предупреди, че съпротивата срещу реформата ще бъде сериозна, но изрази надежда парламентът да събере необходимото мнозинство.

Предупреждение след президентските избори

Кутев определи слабата мобилизация на част от избирателите на президентските избори като сериозен предупредителен сигнал за управляващите. „Вълната приключи. Оттук нататък всичко е на масата и никой няма да ни отпусне нито един глас, който не сме заработили лично“, каза той.

Депутатът призова политическият дебат да се върне към реалните проблеми и предложенията за бъдещето на страната. Според него избирателите на „Прогресивна България“ са предимно леви, но сред тях има и значителна част центристи. Кутев подчерта, че по-важни от политическото позициониране са реалните резултати.

„Единственият шанс да останем възможно най-дълго на власт и да променим възможно най-много неща е да докажем на хората, че можем да свършим реална работа“, заключи Антон Кутев.

Източник: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    16 0 Отговор
    2026 г а държавата ни е заграбена тотално от червените олигарси

    Коментиран от #3, #12

    19:57 07.11.2026

  • 2 Няма

    16 2 Отговор
    и съмнение , другарю , ояден и ненаял се .

    19:57 07.11.2026

  • 3 Малеееее

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Когато Кутев и оня мразовитият Василев се появят по медиите, поддръжниците на Румен Радев намаляват.

    Коментиран от #4

    20:00 07.11.2026

  • 4 Анонимен

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Малеееее":

    Незнам какво намалява и се увеличава но знам че 2026 г а държавата ни е заграбена от червени олигарси тотално

    Коментиран от #21

    20:02 07.11.2026

  • 5 Овчар

    7 0 Отговор
    Всеки ден не нужни политически утрепки и платени анализатори а другите които казват истината и дават адекватни решения са скрити ..За това ще вървим все към дъното и тинята ..Там ни е мястото явно..

    20:02 07.11.2026

  • 6 Държява !

    6 0 Отговор
    Която Генерира Дефицит !

    Не Е Държава !

    А Разпадаща Се !

    Губерния !

    20:07 07.11.2026

  • 7 Време е

    8 0 Отговор
    това недоразумение Кутев, да му е последна Коледа. Време е да хваща чаршафа и билет в една посока....

    20:08 07.11.2026

  • 8 бидона

    8 0 Отговор
    Дръжте се мизерията започна.

    20:11 07.11.2026

  • 9 ШЕФА

    1 7 Отговор
    Щом унищожителите на България ГРОБ и ПП-ДБ толкова реват срещу бюджета значи е добър.

    20:20 07.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кути

    1 0 Отговор
    ??????????

    20:28 07.11.2026

  • 12 безпартиен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Чак сега ли го разбра? Това е вече 45+36 години!!!Прав е бил "великият кормчия" когато е казал,че"ВЛАСТ СЕ ВЗИМА С ОРЪЖИЕ И СЕ ЗАДЪРЖА С ПИСАЛКА!!!А на мераклиите за власт писалка няма да дадат а за оръжие дори не си помисляйте! Който разбрал-разбрал.

    20:32 07.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ще подкрепите

    6 0 Отговор
    вашия рундьо, защото ви е осигурил хранилката. Няма да е за дълго! И тоя път ще е окончателно, наиграхте се! Некадърници!

    20:34 07.11.2026

  • 15 Гарван

    3 0 Отговор
    Нашата цел не е да накажем предишните? Гарван гарвану око не вади.МНОГО ДЪРЖАВИ СИ ИМАТ МАФИЯ В България МАФИЯТА си има Държава.ДО КОГА????

    20:35 07.11.2026

  • 16 Баба Вуна

    0 0 Отговор
    Новината на годината !

    20:43 07.11.2026

  • 17 Статистика БНБ

    0 0 Отговор
    От 2020 г.кое правителство колко външен дълг са взели

    20:43 07.11.2026

  • 18 Червената олигархия ще ни оправи

    4 0 Отговор
    Копринков.Узунов Радев

    20:45 07.11.2026

  • 19 Дичо

    2 0 Отговор
    Пенсионери на оръжие .

    20:46 07.11.2026

  • 20 Ауууу

    4 0 Отговор
    Каква изненада!

    20:53 07.11.2026

  • 21 Прав си!

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Червеният Иван Костов постави началото на кражбите.

    20:59 07.11.2026

  • 22 На Дедо.

    2 0 Отговор
    Ще ни скубят,перо по перо. Кутев! немедлено призовете Виденов. И да се свършва с тази мъка. И слепите видяха на къде отива Държавата.

    21:05 07.11.2026

  • 23 Горски

    1 0 Отговор
    Финансиране на НПО и граждански представители:
    • Международни и чуждестранни фондации: Това е най-често обсъжданият източник в България. Организации, които се занимават с разследваща журналистика, съдебна реформа, антикорупция и човешки права, често кандидатстват и получават грантове от големи донори. Сред най-активните в България са базираната в САЩ фондация „Америка за България“, както и европейски фондове като Норвежкия финансов механизъм (Фонд Активни граждани) и германските политически фондации („Конрад Аденауер“, „Фридрих Еберт“, „Хайнрих Бьол“). Само като си помисля, че социализма го обявиха за фалирал със 10 милиарда дълг за всичките 45 години .Демокрацията я обявяват за успешна и само за една година теглят 13 милиарда . Има общини дето нямат и 3000 души население ,но имат цялата паразитна администрация. Администраторите даже не живеят в общината а идват всеки ден от големия град.Същото е и с общинските болници - доктори скачащи като скакалци от болница в болница. Всички партии знаят, че това трябва да стане ,но не смeят. Никави дългове нямаше да има България , ако ментора Костов не беше направил приватизация и ликвидациони съвети .Какво ликвидира ? Ако върне БГА Балкан която продаде за 150 000 долара цялата барабар със самолетите , линиите , летищата , миже да се окаже че нямаме дъгове.

    21:11 07.11.2026

  • 24 колко ли

    0 0 Отговор
    ще нагълта тоя на снимката от бюджетя?

    21:11 07.11.2026

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