Антон Кутев: „Прогресивна България“ ще подкрепи бюджета

Депутатите на „Прогресивна България“ ще подкрепят бюджета, заяви Антон Кутев, председател на Комисията по култура и медии в Народното събрание. В предаването „Говори сега“ той определи финансовата рамка като ключов политически документ, чиято основна задача е да ограничи нарастването на бюджетния дефицит и държавния дълг.
По думите му това трябва да стане без намаляване на социалните разходи и без спиране на икономическия растеж. „Продължаваме да увеличаваме пенсиите и доходите, но не можем да го правим с темпове, които водят до натрупване на десетки милиарди нов дълг“, заяви Кутев.
Очаквал е по-смели промени
Кутев призна, че лично е очаквал по-решителни действия от управляващите. Според него настоящият бюджет трудно може да доведе до съществени структурни реформи.
Изборът на нов ВСС е ключов залог
По отношение на съдебната реформа депутатът определи избора на нов Висш съдебен съвет като един от най-важните политически залози. Според него в състава му трябва да влязат хора с чиста биография, които да гарантират независимостта на съдебната система.
„Нашата цел не е да накажем предишните, а да създадем ред, който да важи за предишните, за сегашните и за бъдещите“, заяви Кутев. Той предупреди, че съпротивата срещу реформата ще бъде сериозна, но изрази надежда парламентът да събере необходимото мнозинство.
Предупреждение след президентските избори
Кутев определи слабата мобилизация на част от избирателите на президентските избори като сериозен предупредителен сигнал за управляващите. „Вълната приключи. Оттук нататък всичко е на масата и никой няма да ни отпусне нито един глас, който не сме заработили лично“, каза той.
Депутатът призова политическият дебат да се върне към реалните проблеми и предложенията за бъдещето на страната. Според него избирателите на „Прогресивна България“ са предимно леви, но сред тях има и значителна част центристи. Кутев подчерта, че по-важни от политическото позициониране са реалните резултати.
„Единственият шанс да останем възможно най-дълго на власт и да променим възможно най-много неща е да докажем на хората, че можем да свършим реална работа“, заключи Антон Кутев.
Източник: bntnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #3, #12
19:57 07.11.2026
2 Няма
19:57 07.11.2026
3 Малеееее
До коментар #1 от "Анонимен":Когато Кутев и оня мразовитият Василев се появят по медиите, поддръжниците на Румен Радев намаляват.
Коментиран от #4
20:00 07.11.2026
4 Анонимен
До коментар #3 от "Малеееее":Незнам какво намалява и се увеличава но знам че 2026 г а държавата ни е заграбена от червени олигарси тотално
Коментиран от #21
20:02 07.11.2026
5 Овчар
20:02 07.11.2026
6 Държява !
Не Е Държава !
А Разпадаща Се !
Губерния !
20:07 07.11.2026
7 Време е
20:08 07.11.2026
8 бидона
20:11 07.11.2026
9 ШЕФА
20:20 07.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кути
20:28 07.11.2026
12 безпартиен
До коментар #1 от "Анонимен":Чак сега ли го разбра? Това е вече 45+36 години!!!Прав е бил "великият кормчия" когато е казал,че"ВЛАСТ СЕ ВЗИМА С ОРЪЖИЕ И СЕ ЗАДЪРЖА С ПИСАЛКА!!!А на мераклиите за власт писалка няма да дадат а за оръжие дори не си помисляйте! Който разбрал-разбрал.
20:32 07.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ще подкрепите
20:34 07.11.2026
15 Гарван
20:35 07.11.2026
16 Баба Вуна
20:43 07.11.2026
17 Статистика БНБ
20:43 07.11.2026
18 Червената олигархия ще ни оправи
20:45 07.11.2026
19 Дичо
20:46 07.11.2026
20 Ауууу
20:53 07.11.2026
21 Прав си!
До коментар #4 от "Анонимен":Червеният Иван Костов постави началото на кражбите.
20:59 07.11.2026
22 На Дедо.
21:05 07.11.2026
23 Горски
• Международни и чуждестранни фондации: Това е най-често обсъжданият източник в България. Организации, които се занимават с разследваща журналистика, съдебна реформа, антикорупция и човешки права, често кандидатстват и получават грантове от големи донори. Сред най-активните в България са базираната в САЩ фондация „Америка за България“, както и европейски фондове като Норвежкия финансов механизъм (Фонд Активни граждани) и германските политически фондации („Конрад Аденауер“, „Фридрих Еберт“, „Хайнрих Бьол“). Само като си помисля, че социализма го обявиха за фалирал със 10 милиарда дълг за всичките 45 години .Демокрацията я обявяват за успешна и само за една година теглят 13 милиарда . Има общини дето нямат и 3000 души население ,но имат цялата паразитна администрация. Администраторите даже не живеят в общината а идват всеки ден от големия град.Същото е и с общинските болници - доктори скачащи като скакалци от болница в болница. Всички партии знаят, че това трябва да стане ,но не смeят. Никави дългове нямаше да има България , ако ментора Костов не беше направил приватизация и ликвидациони съвети .Какво ликвидира ? Ако върне БГА Балкан която продаде за 150 000 долара цялата барабар със самолетите , линиите , летищата , миже да се окаже че нямаме дъгове.
21:11 07.11.2026
24 колко ли
21:11 07.11.2026