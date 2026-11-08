Явор Колев: Има повод за тревога за бомбените заплахи

Има повод за притеснение от бомбените заплахи, заяви бившият ръководител на отдел „Киберсигурност“ в ГДБОП Явор Колев в ефира на „Събуди се“. По думите му тези атаки не трябва да се приемат само като случайни инциденти, а да се търси кой има интерес от дестабилизация в Европа и разполага с ресурс да я предизвика.

„Отговорът на всички тези въпроси е Русия“, каза Колев. Той уточни, че към момента няма резултати от разследванията, включително по случаите със заплахи към училища от началото на октомври в България, Италия и други европейски държави. Според него Русия разглежда Европа като враждебна.

Страх и проверка на институциите

Колев смята, че целта на атаките е да бъдат внесени страх и паника, както и да се провери готовността на институциите за реакция. „Виждаме, че нямат готовност“, заяви той.

Като пример експертът посочи случая с хладилните системи в супермаркети, при който температурите в част от тях са били променени дистанционно. Според него, въпреки че този инцидент е станал в началото на октомври, подобна атака се повтаря и води до същия ефект. Колев заяви, че органите за киберсигурност е трябвало още тогава да информират потенциалните жертви в други държави от Европейския съюз.

Той предположи, че в България са предприети мерки, ако хладилните системи на хранителните вериги са били уязвими. „Големите хранителни вериги са чули по новините, ако не са го разбрали от органите за киберсигурност, че има такъв проблем и трябва да предприемат мерки“, каза Колев.

Призив за още инвестиции

По думите му в България се инвестира в киберсигурност и се развиват органите, които отговарят за нея. Колев заяви, че страната е част от европейската система за сигурност, но подчерта, че направеното досега не е достатъчно.

„Все повече трябва да се инвестира в киберсигурност“, каза в заключение бившият ръководител на отдела в ГДБОП.

Източници: nova.bg