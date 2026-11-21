Близки на четиригодишния Румен за втори път излязоха на протест в Плевен с искане за справедливост и доживотен затвор за 19-годишния шофьор, блъснал детето в село Гривица.

Протестиращите се събраха пред Съдебната палата. Те настояват мярката за неотклонение на шофьора да бъде променена от подписка на „задържане под стража“. Близките на Румен заявиха, че обвиненият не трябва да бъде на свобода.

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„Не трябва да бъде на свобода. Трябва да бъде задържан“, заявиха част от участниците в протеста.

Лелята на загиналото дете каза: „Искам този човек в затвора. Той уби детето ми. Протестите няма да спрат“.

Други протестиращи посочиха: „Искаме доживотен затвор. Няма да отстъпим“.

За кратко участниците блокираха движението на кръстовище в центъра на Плевен. Новината е съобщена от Българското национално радио.

Източници: bnrnews.bg