Пожарникарите настояват за увеличение на заплатите през 2027 г

Националният синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“ настоява за увеличение на възнагражденията през 2027 г. Организацията се противопоставя на липсата на предвидено повишение за служителите в сектор „Сигурност“, включително за пожарникарите и спасителите.

От синдиката посочват, че бюджетната дисциплина е необходима, но не трябва да се постига за сметка на хората, чиято работа е пряко свързана с опазването на имущество и човешки живот. Според „Огнеборец“ политиката по доходите трябва да отчита професионалните рискове, отговорностите и спецификата на службата, без отделни професионални групи да бъдат поставяни в неравностойно положение.

„Увеличението на доходите през последните години в сектор „Сигурност“ единствено компенсираше сериозното изоставане на доходите на служителите в МВР“.

Синдикатът твърди, че професионалните отговорности на служителите продължават да нарастват, докато възнагражденията им остават без индексация, която да компенсира инфлацията през тази година. От организацията настояват за „справедливо и устойчиво решение“, което да гарантира достойно заплащане на пожарникарите и спасителите.

Позицията идва след протест в Брюксел

На 3 ноември представители на „Огнеборец“ участваха в общоевропейски протест на пожарникари в Брюксел. В демонстрацията се включиха представители на пожарни служби от над 15 европейски държави, които поискаха по-добри условия на труд и конкретни мерки за безопасността и защитата на огнеборците.

След протеста са проведени срещи с представители на Европейския парламент. Сред обсъжданите теми са били необходимостта от по-добри условия на труд, по-висока безопасност и адекватна реакция при бедствия и големи горски пожари.

На този фон синдикатът определя като непоследователно настояването за по-високи стандарти на европейско равнище, ако на национално ниво пожарникарите и спасителите останат извън предвидената финансова политика.

Проектът на бюджета за 2027 г. предвижда увеличение на разходите за персонал в бюджетната сфера с 5%, но според информацията за обсъжданите параметри възнагражденията в МВР може да останат без допълнително увеличение. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че такъв вариант се обсъжда.

Източници: news.bg, bntnews.bg, nova.bg