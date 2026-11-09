Пожарникарите настояват за увеличение на заплатите през 2027 г

Националният синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“ настоява за увеличение на възнагражденията през 2027 г. Организацията се противопоставя на липсата на предвидено повишение за служителите в сектор „Сигурност“, включително за пожарникарите и спасителите.
От синдиката посочват, че бюджетната дисциплина е необходима, но не трябва да се постига за сметка на хората, чиято работа е пряко свързана с опазването на имущество и човешки живот. Според „Огнеборец“ политиката по доходите трябва да отчита професионалните рискове, отговорностите и спецификата на службата, без отделни професионални групи да бъдат поставяни в неравностойно положение.„Увеличението на доходите през последните години в сектор „Сигурност“ единствено компенсираше сериозното изоставане на доходите на служителите в МВР“.
Синдикатът твърди, че професионалните отговорности на служителите продължават да нарастват, докато възнагражденията им остават без индексация, която да компенсира инфлацията през тази година. От организацията настояват за „справедливо и устойчиво решение“, което да гарантира достойно заплащане на пожарникарите и спасителите.
Позицията идва след протест в Брюксел
На 3 ноември представители на „Огнеборец“ участваха в общоевропейски протест на пожарникари в Брюксел. В демонстрацията се включиха представители на пожарни служби от над 15 европейски държави, които поискаха по-добри условия на труд и конкретни мерки за безопасността и защитата на огнеборците.
След протеста са проведени срещи с представители на Европейския парламент. Сред обсъжданите теми са били необходимостта от по-добри условия на труд, по-висока безопасност и адекватна реакция при бедствия и големи горски пожари.
На този фон синдикатът определя като непоследователно настояването за по-високи стандарти на европейско равнище, ако на национално ниво пожарникарите и спасителите останат извън предвидената финансова политика.
Проектът на бюджета за 2027 г. предвижда увеличение на разходите за персонал в бюджетната сфера с 5%, но според информацията за обсъжданите параметри възнагражденията в МВР може да останат без допълнително увеличение. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че такъв вариант се обсъжда.
Източници: news.bg, bntnews.bg, nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Казуар
Коментиран от #6
17:15 09.11.2026
2 Софийски селянин,Пенсионер
Ами аз съм родом от едно малко подбалканско градче,тази година нямаше нито един пожар
Какво кибичене и лишкунене пада,четворка белот дай коз цигари кафета..
Че доста от тях така се охранили,под 100 кила няма...
Коментиран от #11, #12
17:16 09.11.2026
3 От Тук ! Нататък !
За дап вдигнат Заплатите Н Полюционерите !
И Пожарникарите !
И 48 % Здравна Осигуровка !
Държавата Да Се Оправя !
С Бюджета ! И На НЗОК !
И Прлиходите от ДДС и Акциз !
17:17 09.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сега колко пари взима за месец?
Коментиран от #7
17:20 09.11.2026
6 Повече
До коментар #1 от "Казуар":Бойко години наред нищо не даваше даже обратното. Подхърляше трохи. Избраха го 70 000 семейства бройте по 4 души Военни и Плицаи и други. После съкрати от тях здраво и никакво увеличение от 2009 до 2014г.Съвсем никакво. Заедно с другият корифей на МВР рязаха хора и щатове и подариха активи на техни хора. Честа смяна на министри и директори и така до сега
17:22 09.11.2026
7 1500-1800евро
До коментар #5 от "Сега колко пари взима за месец?":За месец. Проверете в гугъл.
17:23 09.11.2026
8 безпартиен
17:26 09.11.2026
9 А50
Коментиран от #10
17:26 09.11.2026
10 Ако
До коментар #9 от "А50":ги вземат...
17:28 09.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Джихади Йово
До коментар #2 от "Софийски селянин,Пенсионер":Въпросът е когато дотрябват на някого (дано не трябват на никого!) - да ги има и да са подготвени!
17:30 09.11.2026
13 Щом всички
17:31 09.11.2026
14 Пак
Затова нямате ваши!
17:34 09.11.2026
15 А бе
17:35 09.11.2026
16 Бойко съм
17:36 09.11.2026
17 Просфетник
17:39 09.11.2026
18 Без надбавките и бонусите взимат-
Коментиран от #22
17:40 09.11.2026
19 Без надбавките и бонусите взимат-
Коментиран от #21
17:41 09.11.2026
20 От Каспичан,
17:44 09.11.2026
21 От Каспичан,
До коментар #19 от "Без надбавките и бонусите взимат-":Румбата взема още и военна пенсия
17:45 09.11.2026
22 Това са
До коментар #18 от "Без надбавките и бонусите взимат-":Заплатите без ДДС нали?
17:48 09.11.2026