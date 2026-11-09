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Пожарникарите настояват за увеличение на заплатите през 2027 г

Пожарникарите настояват за увеличение на заплатите през 2027 г

9 Ноември, 2026 17:07 540 22

  • пожарникари-
  • спасители-
  • мвр-
  • бюджет 2027-
  • заплати

Синдикатът „Огнеборец“ се противопоставя на липсата на предвидено увеличение за служителите в сектор „Сигурност“. От организацията настояват рискът и отговорността на професията да бъдат отчетени

Пожарникарите настояват за увеличение на заплатите през 2027 г - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Националният синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“ настоява за увеличение на възнагражденията през 2027 г. Организацията се противопоставя на липсата на предвидено повишение за служителите в сектор „Сигурност“, включително за пожарникарите и спасителите.

От синдиката посочват, че бюджетната дисциплина е необходима, но не трябва да се постига за сметка на хората, чиято работа е пряко свързана с опазването на имущество и човешки живот. Според „Огнеборец“ политиката по доходите трябва да отчита професионалните рискове, отговорностите и спецификата на службата, без отделни професионални групи да бъдат поставяни в неравностойно положение.

„Увеличението на доходите през последните години в сектор „Сигурност“ единствено компенсираше сериозното изоставане на доходите на служителите в МВР“.

Синдикатът твърди, че професионалните отговорности на служителите продължават да нарастват, докато възнагражденията им остават без индексация, която да компенсира инфлацията през тази година. От организацията настояват за „справедливо и устойчиво решение“, което да гарантира достойно заплащане на пожарникарите и спасителите.

Позицията идва след протест в Брюксел

На 3 ноември представители на „Огнеборец“ участваха в общоевропейски протест на пожарникари в Брюксел. В демонстрацията се включиха представители на пожарни служби от над 15 европейски държави, които поискаха по-добри условия на труд и конкретни мерки за безопасността и защитата на огнеборците.

След протеста са проведени срещи с представители на Европейския парламент. Сред обсъжданите теми са били необходимостта от по-добри условия на труд, по-висока безопасност и адекватна реакция при бедствия и големи горски пожари.

На този фон синдикатът определя като непоследователно настояването за по-високи стандарти на европейско равнище, ако на национално ниво пожарникарите и спасителите останат извън предвидената финансова политика.

Проектът на бюджета за 2027 г. предвижда увеличение на разходите за персонал в бюджетната сфера с 5%, но според информацията за обсъжданите параметри възнагражденията в МВР може да останат без допълнително увеличение. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че такъв вариант се обсъжда.

Източници: news.bg, bntnews.bg, nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казуар

    15 1 Отговор
    Бойко и Пеевски натовариха силовите структори със заплати за да ги пазят.

    Коментиран от #6

    17:15 09.11.2026

  • 2 Софийски селянин,Пенсионер

    14 2 Отговор
    И на тях ли..
    Ами аз съм родом от едно малко подбалканско градче,тази година нямаше нито един пожар
    Какво кибичене и лишкунене пада,четворка белот дай коз цигари кафета..
    Че доста от тях така се охранили,под 100 кила няма...

    Коментиран от #11, #12

    17:16 09.11.2026

  • 3 От Тук ! Нататък !

    4 1 Отговор
    Без Заплати !

    За дап вдигнат Заплатите Н Полюционерите !

    И Пожарникарите !

    И 48 % Здравна Осигуровка !

    Държавата Да Се Оправя !

    С Бюджета ! И На НЗОК !

    И Прлиходите от ДДС и Акциз !

    17:17 09.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сега колко пари взима за месец?

    6 0 Отговор
    Един пожарникар.

    Коментиран от #7

    17:20 09.11.2026

  • 6 Повече

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Казуар":

    Бойко години наред нищо не даваше даже обратното. Подхърляше трохи. Избраха го 70 000 семейства бройте по 4 души Военни и Плицаи и други. После съкрати от тях здраво и никакво увеличение от 2009 до 2014г.Съвсем никакво. Заедно с другият корифей на МВР рязаха хора и щатове и подариха активи на техни хора. Честа смяна на министри и директори и така до сега

    17:22 09.11.2026

  • 7 1500-1800евро

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сега колко пари взима за месец?":

    За месец. Проверете в гугъл.

    17:23 09.11.2026

  • 8 безпартиен

    3 1 Отговор
    Когато някой работещ в бюджетната сфера поиска увеличение на заплатите,нека каже ОТ КЪДЕ И ОТ КОГО ЩЕ ВЗЕМАТ за да дадат на протестиращите!!!! Всичко друго е политическа акция на една или друга партия!

    17:26 09.11.2026

  • 9 А50

    2 0 Отговор
    Колко взимат сега

    Коментиран от #10

    17:26 09.11.2026

  • 10 Ако

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "А50":

    ги вземат...

    17:28 09.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Джихади Йово

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Въпросът е когато дотрябват на някого (дано не трябват на никого!) - да ги има и да са подготвени!

    17:30 09.11.2026

  • 13 Щом всички

    5 1 Отговор
    Шапкари със 2000 + € заплати искат увеличение, представям си тези които са на МРЗ. Зимата ще е интересна за хунтата.

    17:31 09.11.2026

  • 14 Пак

    1 4 Отговор
    Плебеите правите сметка на чуждите пари!
    Затова нямате ваши!

    17:34 09.11.2026

  • 15 А бе

    2 2 Отговор
    Истината е като няма пожар си лежат с телефона и в почивката подкарва буса

    17:35 09.11.2026

  • 16 Бойко съм

    2 3 Отговор
    Всеки пожарникар е потенциален премиер.

    17:36 09.11.2026

  • 17 Просфетник

    1 1 Отговор
    За даскалите може, за пожарникарите - не

    17:39 09.11.2026

  • 18 Без надбавките и бонусите взимат-

    0 0 Отговор
    Депутат-4236евро. , Министър-5700 евро. , Заместник-председател на НС-6124 евро , Председател на НС-6566 евро. , Министър-председател-6566 евро. , Президент-8472 евро.

    Коментиран от #22

    17:40 09.11.2026

  • 19 Без надбавките и бонусите взимат-

    0 0 Отговор
    Депутат-4236евро. , Министър-5700 евро. , Заместник-председател на НС-6124 евро , Председател на НС-6566 евро. , Министър-председател-6566 евро. , Президент-8472 евро.

    Коментиран от #21

    17:41 09.11.2026

  • 20 От Каспичан,

    1 0 Отговор
    Трябва да са като в Щатите към общините..

    17:44 09.11.2026

  • 21 От Каспичан,

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Без надбавките и бонусите взимат-":

    Румбата взема още и военна пенсия

    17:45 09.11.2026

  • 22 Това са

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Без надбавките и бонусите взимат-":

    Заплатите без ДДС нали?

    17:48 09.11.2026

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