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Владимир Малинов подаде оставка и от „Газов хъб „Балкан“
  Тема: Икономика

Владимир Малинов подаде оставка и от „Газов хъб „Балкан“

9 Ноември, 2026 17:32 1 212 7

  • владимир малинов-
  • газов хъб балкан-
  • булгартрансгаз-
  • кирил равначки-
  • министерство на енергетиката

Бившият ръководител на „Булгартрансгаз“ напуска и председателския пост в държавната газова борса

Владимир Малинов подаде оставка и от „Газов хъб „Балкан“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Владимир Малинов е подал оставка като председател на борда на директорите на държавната газова борса „Газов хъб „Балкан“, съобщава „24 часа“, позовавайки се на информация от Министерството на енергетиката.

„Газов хъб „Балкан“ е дъщерно дружество на газопреносния оператор „Булгартрансгаз“. Малинов беше освободен като изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ в края на юли, но остана начело на борда на директорите на газовата борса.

Хронологията на рокадите

Малинов оглави „Булгартрансгаз“ през март 2018 г. след смъртта на дотогавашния изпълнителен директор Георги Гегов. На 12 април 2024 г. той беше освободен от Управителния съвет на компанията, за да поеме поста служебен министър на енергетиката в кабинетите на Димитър Главчев.

Докато Малинов беше министър, начело на „Булгартрансгаз“ застана Кирил Равначки, който дотогава ръководеше „Газов хъб „Балкан“. След изтичането на мандата на служебното правителство Малинов се върна в газопреносното дружество през януари 2025 г., а Равначки отново пое управлението на газовата борса.

След последното освобождаване на Малинов изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ отново стана Кирил Равначки. Малинов обаче остана председател на борда на „Газов хъб „Балкан“, докато не подаде оставка и от тази длъжност.

В информацията не се посочва кой ще наследи Малинов като председател на борда на държавната газова борса.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    5 4 Отговор
    Ще има ли режим на тока..,?

    Коментиран от #2, #4

    17:35 09.11.2026

  • 2 С тези

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    Некадърници може и режим на водата да има!

    17:36 09.11.2026

  • 3 Запари

    10 1 Отговор
    му яко под краката . И сега с оставката всичко ли приключи за другаря ?

    17:37 09.11.2026

  • 4 Ако

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    има ток !

    17:38 09.11.2026

  • 5 Цвете

    7 0 Отговор
    ЩЕ ИМА ОЩЕ ЕДИН МЕДАЛ ОТ КРИМ ЛИ ? ГЛАДЕН НЯМА ДА ОСТАНЕ ,ДА МУ МИСЛЯТ ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ НАЛОЖАТ НЯКОЙ ТЕХЕН " РУСКОБЪЛГАРСКИ КАПАЦИТЕТ"?

    17:48 09.11.2026

  • 6 Красимир Петров

    6 0 Отговор
    Този беше разследван за Чирен

    18:00 09.11.2026

  • 7 Наследник

    0 0 Отговор
    Кой, кой ще го наследи?

    18:42 09.11.2026

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