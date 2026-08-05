Важните новини във ФАКТИ на 05.08.2026 г.

Георги Кандев: Започнаха да “прибират” колегите, които върнаха надеждите на хората!

Започнаха да “прибират” колегите, които върнаха надеждите на хората!

Костадин Костадинов: Румен Радев е атакуван от плажoвете от неговите депутати

"Възраждане" обвини премиера Румен Радев, че се опитва да отклони вниманието от проваленото заседание на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната, свикано заради случая с 23-годишната българка Ива Михайлова в Република Северна Македония. Лидерът на партията Костадин Костадинов разпространи позиция, в която отправя критики към министър-председателя и към управляващото мнозинство. Публикуваме позицията без редакторска намеса:

Проведе се обществено обсъждане на десетгодишния план за развитие на "Булгартрансгаз"

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе обществено обсъждане на Десетгодишния план на "Булгартрансгаз" ЕАД за развитие на мрежите за периода 2026-2035 г., съобщават от КЕВР.

„Демократична България“ призова Гълъб Донев да защити държавния дял в Пловдивския панаир

"Демократична България" призова министър-председателя Румен Радев и министъра на финансите Гълъб Донев да предприемат действия, за да не бъде прекратено делото за собствеността върху 29% от акциите на Международен панаир - Пловдив. От коалицията твърдят, че от решението на финансовия министър зависи дали бизнесменът Георги Гергов ще получи възможност да придобие контрол върху дружеството.

Над милион евро за самолетни билети за депутатите на Румен Радев

Народното събрание обяви мащабни обществени поръчки за транспортни разходи, включително закупуване на самолетни билети и гориво, на обща стойност близо милион и половина евро. По информация на телевизия NOVA, депутатите от 52-рия парламент планират да пътуват до 57 дестинации по света през следващите две години. Само сумата за въздушен транспорт възлиза на 869 196 евро без ДДС, като след начисляването на данъка разходът надхвърля един милион.

Георги Вулджев: Личният фалит не спасява от ипотека

Гражданите в България вече могат да подават молби за обявяване в несъстоятелност, след като от 3 август 2026 година официално заработи дългоочакваният Регистър по несъстоятелност, съобщават от Българското национално радио. Със заповед на министъра на правосъдието Николай Найденов системата е въведена в експлоатация, което дава зелена светлина за реалното прилагане на Закона за несъстоятелност на физическите лица.

Бойко Борисов на разговор с бургаския кмет Димитър Николов! Той ли ще е кандидат за президент на ГЕРБ?

В ГЕРБ се обсъжда издигането на Димитър Николов за кандидат-президент на партията, научи News.bg от свои източници. По непотвърдена информация Бойко Борисов вече е имал среща с бургаския кмет.

BG автомобилен гений: Полицията в Пловдив спря самоделно возило, сглобено с дунапрен и изолибанд

Мъж беше задържан в пловдивския квартал „Тракия“, след като се опита да избяга от полицейска проверка със самоделно електрическо превозно средство. Случаят се разиграл по време на автопатрул в района, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Правителството създава високотехнологичен парк за космически разработки край Доброславци

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и "СТАРБЕЙС ЮРЪП" ЕООД за сътрудничество по реализацията на приоритетния инвестиционен проект "Високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център - Доброславци".

Правителството засече неоторизиран достъп до административни мрежи

Правителство е установило неоторизиран достъп, който засяга определени административни мрежи. Проблемът е открит при работата по внедряването на нова национална система за киберсигурност, съобщиха от пресцентъра на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ).

Бойко Борисов: ГЕРБ готви правителство в сянка

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че политическата формация ще представи свое правителство в сянка преди предстоящите местни избори, за да демонстрира готовност и капацитет за управление. Това стана ясно от негово видеообръщение, разпространено чрез политическата платформа „Новите умове“, съобщават от БГНЕС.

Сметната палата започна проверка на Пеевски за конфликт на интереси

Сметната палата образува производство за установяване на евентуален конфликт на интереси по отношение на народния представител Делян Пеевски, съобщават от Нова телевизия. Проверката е започнала след постъпил на 31 юли сигнал, в който се поставят въпроси за съответствието между декларираните от депутата имущество и доходи и реалния му начин на живот.

Кметът на Банско: Младежки пререкания са нещо нормално за град с много много туристи

Много се интерпретира с реалността, явно хората и медиите искат сензации. Това заяви пред БНР кметът Банско Стойчо Баненски за скандала, който се разпали в Италия и бе подет и у нас, след струпване на непълнолетни българи, отправяли обиди и скандирали нацистки лозунги пред хотела на млади италиански евреи, които били на семинар в курортния град.

Вигенин: Северна Македония трябва да спечели подкрепата на българските граждани

„Ако Република Северна Македония иска да бъде член на Европейския съюз, не е достатъчно нейните представители да обикалят европейските столици и да търсят пътеки в Европейския парламент. Те трябва да спечелят подкрепата на българските граждани и не бива да подценяват този въпрос.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин в подкаста на БНТ „#Балкани“.

Официално: Кабинетът "Радев" започва работа по Бюджет 2027

Със свое решение правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година, съобщиха от правителствената пресслужба. С нея се създава необходимата организация и координация между отделните институции в процеса на бюджетно планиране и съставяне на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2027 г. и на актуализираната средносрочната бюджетна прогноза за периода 2027-2029 г., представляваща мотиви към него.

По искане на омбудсмана: КС образува дело срещу Закона за държавния бюджет

Конституционният съд образува дело по искане на националния омбудсман срещу Закона за държавния бюджет. Жалбата е за разпоредбите, които засягат промяната на начина на изчисляване на минималната работна заплата и изчисляване на трудовия стаж, приети в бюджета, информират от БНР.

Възможен е недостиг на плодове и зеленчуци у нас

Засиленият контрол на вноса на плодове и зеленчуци по границите продължава. Акцията започва след седмици на напрежение в сектора и сигнали от производители, че местната продукция остава непродадена, докато на пазара влиза евтина чужда стока. Българските плодове и зеленчуци се изкупуват на цени под себестойност, а потребителят плаща 4-5 пъти по-висока цена, разказват земеделци пред бТВ.

Шишков обяви плановете на МРРБ за 2027: Проекти за Детска болница и за 800 км. магистрали

"Искаме до края на другата година да имаме готов проект за детската болница, да проектираме и онези 800 километра магистрали, които след това ще дадем на концесия".

Задържаха трима за нелегално производство на зехтин край София

Трима души са арестувани при специализирана акция срещу незаконно производство и бутилиране на зехтин в софийското село Житен.

СО: Собственик на имота с нелегалната лаборатория за фентанил е Селскостопанската академия

“Във връзка с разпространената информация, че имотът, в който е разкрита нелегалната лаборатория за производство на фентанил, е собственост на Столична община, заявяваме категорично, че това твърдение не отговаря на фактите”, заявяват от пресцентъра ѝ.

Петър Стоянов няма намерение да участва в президентските избори

Петър Стоянов няма да се кандидатира за президент. Това разкри Илиян Василев, бивш посланик на България в Русия, в профила си в социалната мрежа, цитиран от news.bg.

Здравната министърка за Държавната психиатрия в София: Няма да допуснем ново забавяне

Министерството на здравеопазването няма да разреши ново удължаване на срока за пребазирането на Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски” в София. Това обяви здравният министър Катя Ивкова.

Почина журналистът и белетрист Димитър Шумналиев

След дълго боледуване почина известният български журналист и белетрист Димитър Шумналиев, съобщиха от семейството му.

Румен Радев: Съхранихме безценно свидетелство за борбите на македонските българи

"След 15 години усилия България придоби Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Гаджев“. Ние не просто придобихме едни безценни архиви. Ние съхранихме едно безценно свидетелство от користни посегателства - за борбите на македонските българи за свобода и национално единение, за българския дух и за българското етническо самосъзнание, език и култура на македонската имиграция в САЩ и Канада от началото на ХХ век. Българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина, паметта и честта на нашите предци и занапред". Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на днешното заседание на Министерския съвет.