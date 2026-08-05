Проведе се обществено обсъждане на десетгодишния план за развитие на "Булгартрансгаз"

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе обществено обсъждане на Десетгодишния план на "Булгартрансгаз" ЕАД за развитие на мрежите за периода 2026-2035 г., съобщават от КЕВР.

В плана са заложени цели като разширяването на газохранилището в Чирен, повишаване на капацитета за пренос по инициативата за Вертикален коридор, както и развитие на вътрешната преносна мрежа. Като други важни цели се открояват осигуряването на възможности за развитие на конкурентен пазар и диверсификация на източниците и на маршрутите за доставка и гарантирането на сигурността на газовите доставки, посочи news.bg.

Отчита се спад в потреблението на природен газ през 2025 г. с около 1 процент, спрямо 2024 г. Потреблението през изминалата година възлиза на 27 656 GWh. Делът на природния газ в енергийния баланс на страната остава по-нисък от средното ниво за страните от ЕС, но е налице потенциал за устойчив ръст.

Към края на изминалата година у нас оперират 25 лицензирани газоразпределителни дружества, които осъществяват дейност на 36 лицензионни територии, обхващащи 174 общини (65% от всички общини в страната). Съгласно данните в 10-годишния план към 31.12.2025 г. общият брой клиенти на газоразпределителните дружества e 167 715, от които 8 846 небитови и 158 869 битови клиенти. Броят на клиентите е нараснал с 3% за една година - от 162 663 през 2024 г. на 167 715 през 2025 г. Битовите клиенти са се увеличили с 3,1%, а небитовите - с 3,2%.

"Булгартрансгаз" е сключило договори за достъп и пренос с около 120 компании, търговци на природен газ, като тенденцията е постоянно увеличение на техния дял. През 2025 г. се отчита ръст от 11% на пренесените количества до трансгранични точки, спрямо 2024 г.

Що се отнася до съхранението на природен газ, през 2025 г. общо нагнетените количества природен газ в ПГХ "Чирен" са в размер на 4 103 GWh, като запълнеността на хранилището в края на нагнетателния период е 84%, предвид увеличения от 1.05.2025 г. капацитет за съхранение. Реално добитите количества за годината са 3 597 GWh.

По време на дискусиите КЕВР засегна и темите за спазването на крайния срок за разширяването на газохранилището в Чирен, както и предвидената технология на сондажите, пазарната обосновка на предстоящото разширяване на газопреносната мрежа, включително разширението на КС "Кардам" и др.

Заинтересованите страни разполагат с 14-дневен срок да внесат писмени становищапо Десетгодишния план на "Булгартрансгаз". КЕВР ще вземе окончателно решение на закрито заседание на 26.08.2026 г.