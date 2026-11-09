КЗП сезира КЗК за различни надценки в нова верига ОБЗОР

Комисията за защита на потребителите изпраща нов сигнал до Комисията за защита на конкуренцията след проверка в голяма търговска верига. При анализа на документите за доставните и продажните цени са установени различни по размер търговски надценки при съпоставими хранителни продукти от една и съща продуктова категория. Разликите надхвърлят законовия праг от 10%.

Проверените стоки са доставяни от различни производители. Според КЗП подобно ценообразуване може да постави част от доставчиците в по-неблагоприятно положение спрямо други и да засегне условията за лоялна конкуренция. В сигнала комисията е посочила данните от проверката и е предоставила на КЗК събраните документи за преценка по компетентност.

Правилото е записано в чл. 37б, ал. 1, т. 25, буква „б“ от Закона за защита на конкуренцията. То определя като забранена практика прилагането на различни надценки към съпоставими селскостопански и хранителни продукти от една и съща категория, когато разликата е над 10%. Ако КЗК установи нарушение, санкцията може да достигне до 10% от оборота на съответното предприятие.

Пореден сигнал за надценките

Това е пореден сигнал на КЗП до антимонополния орган за сходни практики в големи търговски вериги. Комисията продължава да проверява доставните и продажните цени на основни хранителни продукти, както и отношенията между търговци, производители и доставчици. Името на проверената верига не е посочено.

В края на октомври председателят на КЗП Мая Манолова заяви, че комисията разполага с документи, предоставени при официални проверки. „Заковала съм ги търговските вериги с документи, които те са ми предоставили при официални проверки – доставни цени, фактури с доставни цени и продажни цени“, каза Манолова. По данни на КЗП при предишни проверки са установени надценки между 99% и 141% при основни хранителни продукти, но самият размер на надценката не е незаконен автоматично. Нарушение може да има при доказана забранена практика, включително при различно третиране на съпоставими продукти и доставчици.

След получаването на сигнала КЗК трябва да извърши собствена преценка и да реши дали са налице основания за последващи действия. До произнасянето на антимонополния орган твърденията за нарушение не представляват установена вина на търговската верига.

Източници: novini.bg