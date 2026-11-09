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Факелно изгаряне в „Лукойл“ след късо съединение
  Тема: Икономика

Факелно изгаряне в „Лукойл“ след късо съединение

9 Ноември, 2026 18:46 1 344 35

  • лукойл нефтохим бургас-
  • факелно изгаряне-
  • електрозахранване-
  • подстанция камено-
  • трифазно късо съединение

Аварийно са спрели близо 80% от технологичните инсталации в рафинерията. Причината е свързана с трифазно късо съединение в подстанция „Камено“

Факелно изгаряне в „Лукойл“ след късо съединение - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Интензивно факелно изгаряне е регистрирано в „Лукойл Нефтохим Бургас“ след рязък спад на захранващото напрежение практически до нула. В резултат аварийно са спрели близо 80% от технологичните инсталации, а от факелна кула са се издигнали черен дим и силен пламък.

От рафинерията обясниха в писмена позиция до БНТ, че причината е външна за предприятието и е свързана с подстанция „Камено“, която работи на 110/20 киловолта. По същото време там са извършвани планови профилактични дейности.

В подстанцията е възникнало трифазно късо съединение, довело до три последователни смущения на напрежението. Те са продължили съответно 400 милисекунди, една секунда и отново 400 милисекунди. Предстои Електроенергийният системен оператор да установи дали става дума за човешка грешка или за техническа неизправност.

Факелите са част от системата за безопасност

От „Лукойл Нефтохим Бургас“ посочват, че подобно по дълбочина и мащаб външно електрическо смущение не е регистрирано в рафинерията през последните 25 години.

Рафинерията разполага с четири въглеводородни факела и един факел за сероводород. При нормална експлоатация те са в постоянна готовност, като работят само пилотните горелки. При пускане или спиране на оборудване и технологични инсталации факелните системи приемат отделените газове и ги изгарят контролирано, за да не се натрупват и изпускат директно в атмосферата.

Факелните глави използват водна пара за бездимно горене. При внезапно и масово постъпване на въглеводородни газове е необходимо време за регулиране на пароподаването. Именно в този преходен период може да се появи черен дим, който се дължи основно на фини частици сажди при непълно изгаряне.

Не са отчетени превишения на показателите

По оперативната информация, представена от рафинерията, измервателните станции в Бургас, Камено и Долно Езерово не са регистрирали превишения на контролираните показатели за замърсяване вследствие на факелното изгаряне. Независимите системи за мониторинг на предприятието също не са отчели превишения.

От рафинерията заявяват, че не са постъпвали оплаквания от граждани, свързани със замърсяване на въздуха. „Към момента няма основания за притеснение сред населението“, се казва в позицията.

Източници: bntnews.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Изгарянето е било

    9 1 Отговор
    фЕкално.

    18:48 09.11.2026

  • 3 Кой

    10 6 Отговор
    дръпна фитила от червената пасмина ?

    Коментиран от #30

    18:48 09.11.2026

  • 4 Айдее

    7 1 Отговор
    пак източиха милиончета!

    18:50 09.11.2026

  • 5 с дрон

    5 11 Отговор
    Украйна ни поздравява

    18:51 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хммм

    4 1 Отговор
    Бургаска област,Бурнас, Камено са целите във фекалии.

    18:57 09.11.2026

  • 8 Стоянчо Пуканката

    6 1 Отговор
    "Държавата е лош стопанин"-нали така беше!? Или?...

    Коментиран от #10

    18:58 09.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Карай бе

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Стоянчо Пуканката":

    Това е руско.

    19:00 09.11.2026

  • 11 Да не са

    5 2 Отговор
    идвали ,,германчета"?

    19:05 09.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Руските хакери ни цакат

    3 0 Отговор
    Русия е саботьорец.

    19:11 09.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Показателното

    6 0 Отговор
    Е 25години! Какво образование получават новите кадри!

    Коментиран от #19

    19:15 09.11.2026

  • 19 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Показателното":

    Надявам се в АЕЦ Козлодуй поколението Z да не направят някоя магария че в нашата фирма уж всичко те знаят а ползват само Al интелект а реално били големи специалисти а даже някои енджинери не са завършили даже

    19:22 09.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Алипиперов

    0 0 Отговор
    Дреме ми,вдигам нафтата!

    19:31 09.11.2026

  • 22 Българин

    1 3 Отговор
    Ако не зачитаме интересите на Зеленски и на Украйна, от Лукойл ще остане едно мазно петно, а за горива само ще си спомняме! За това Радев трябва официално да заяви пълно подчинение пред интересите на Зеленски, за да ни осигури мир! За нас мира е най-важенн, и шом трябва да правим отстъпки, не трябва да има никакво колебание, че ще удволитворим интересите на Украйна. Иначе ще стоим на студено и на тъмно! За това Радев да отива в Киев и да моли за мир!

    Коментиран от #31

    19:33 09.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Не можах

    1 1 Отговор
    Да разбера голЕмата важност на тази голяма новина. Имало горене, ама то било предвидено, за да не стават бели. Никой не се оплакал, нямало проблеми. Ха сега де.

    19:40 09.11.2026

  • 26 Професионалист

    2 1 Отговор
    Тези нагляри печелят 30% от нас бедните български граждани. Радев задължително трябва да спре това разграбване от народа.

    19:41 09.11.2026

  • 27 Аз пък прочетох

    2 0 Отговор
    ф е к а лно изгаряне, туз български многу сложен бе

    19:42 09.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мнение

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кой":

    Как кой?!
    Тия същите дето дърпат конците на урсулите, макроните, мерцовете и бг евроотлантиците:
    шорошите, вангардите, ротшилдите и др подобни самопровъзгласили се за "господари" на света!

    Коментиран от #32

    19:44 09.11.2026

  • 31 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    ами той зеля от три месеца го няма у киеф при кого да ходи нашия радев?

    къде да го търси? зеля се крие по зелмяките у полско, после в испания, страх го е да се прибере че боксьорчето го чака ха ха ха

    19:45 09.11.2026

  • 32 мнението си го

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Мнение":

    .аври при бананите

    Коментиран от #35

    19:45 09.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Нок

    0 0 Отговор
    Подстанция Камено е на EVN,това е факт ,но защо ГПП 4,2 и 1 в Лукоил както и комбинатския ТЕЦ не са си свършили задачата да осигурят стабилно захранване?Лукоил въведе електронни защити,честотни инвертори и много модерно оборудване в подстанциите на комбината,не ми се вярва там да е проблема.Според мен грешката е на отдела който е наредил на ел.диспечерите да се работи по грешна схема на управление на пиковите товари.

    19:50 09.11.2026

  • 35 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "мнението си го":

    Че нали бананите са при вас петроханците (между другото, това ви бе основен аргумент против бай Тошовото време, че нямало банани, а чак сега разбирам какво всъщност сте имали предвид)?!

    Използвай си ги както обикновено за собствени нужди и не съди за другите по себе си! :D

    19:50 09.11.2026

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