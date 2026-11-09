Факелно изгаряне в „Лукойл“ след късо съединение

Интензивно факелно изгаряне е регистрирано в „Лукойл Нефтохим Бургас“ след рязък спад на захранващото напрежение практически до нула. В резултат аварийно са спрели близо 80% от технологичните инсталации, а от факелна кула са се издигнали черен дим и силен пламък.

От рафинерията обясниха в писмена позиция до БНТ, че причината е външна за предприятието и е свързана с подстанция „Камено“, която работи на 110/20 киловолта. По същото време там са извършвани планови профилактични дейности.

В подстанцията е възникнало трифазно късо съединение, довело до три последователни смущения на напрежението. Те са продължили съответно 400 милисекунди, една секунда и отново 400 милисекунди. Предстои Електроенергийният системен оператор да установи дали става дума за човешка грешка или за техническа неизправност.

Факелите са част от системата за безопасност

От „Лукойл Нефтохим Бургас“ посочват, че подобно по дълбочина и мащаб външно електрическо смущение не е регистрирано в рафинерията през последните 25 години.

Рафинерията разполага с четири въглеводородни факела и един факел за сероводород. При нормална експлоатация те са в постоянна готовност, като работят само пилотните горелки. При пускане или спиране на оборудване и технологични инсталации факелните системи приемат отделените газове и ги изгарят контролирано, за да не се натрупват и изпускат директно в атмосферата.

Факелните глави използват водна пара за бездимно горене. При внезапно и масово постъпване на въглеводородни газове е необходимо време за регулиране на пароподаването. Именно в този преходен период може да се появи черен дим, който се дължи основно на фини частици сажди при непълно изгаряне.

Не са отчетени превишения на показателите

По оперативната информация, представена от рафинерията, измервателните станции в Бургас, Камено и Долно Езерово не са регистрирали превишения на контролираните показатели за замърсяване вследствие на факелното изгаряне. Независимите системи за мониторинг на предприятието също не са отчели превишения.

От рафинерията заявяват, че не са постъпвали оплаквания от граждани, свързани със замърсяване на въздуха. „Към момента няма основания за притеснение сред населението“, се казва в позицията.

Източници: bntnews.bg