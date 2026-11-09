Факелно изгаряне в „Лукойл“ след късо съединение

Интензивно факелно изгаряне е регистрирано в „Лукойл Нефтохим Бургас“ след рязък спад на захранващото напрежение практически до нула. В резултат аварийно са спрели близо 80% от технологичните инсталации, а от факелна кула са се издигнали черен дим и силен пламък.
От рафинерията обясниха в писмена позиция до БНТ, че причината е външна за предприятието и е свързана с подстанция „Камено“, която работи на 110/20 киловолта. По същото време там са извършвани планови профилактични дейности.
В подстанцията е възникнало трифазно късо съединение, довело до три последователни смущения на напрежението. Те са продължили съответно 400 милисекунди, една секунда и отново 400 милисекунди. Предстои Електроенергийният системен оператор да установи дали става дума за човешка грешка или за техническа неизправност.
Факелите са част от системата за безопасност
От „Лукойл Нефтохим Бургас“ посочват, че подобно по дълбочина и мащаб външно електрическо смущение не е регистрирано в рафинерията през последните 25 години.
Рафинерията разполага с четири въглеводородни факела и един факел за сероводород. При нормална експлоатация те са в постоянна готовност, като работят само пилотните горелки. При пускане или спиране на оборудване и технологични инсталации факелните системи приемат отделените газове и ги изгарят контролирано, за да не се натрупват и изпускат директно в атмосферата.
Факелните глави използват водна пара за бездимно горене. При внезапно и масово постъпване на въглеводородни газове е необходимо време за регулиране на пароподаването. Именно в този преходен период може да се появи черен дим, който се дължи основно на фини частици сажди при непълно изгаряне.
Не са отчетени превишения на показателите
По оперативната информация, представена от рафинерията, измервателните станции в Бургас, Камено и Долно Езерово не са регистрирали превишения на контролираните показатели за замърсяване вследствие на факелното изгаряне. Независимите системи за мониторинг на предприятието също не са отчели превишения.
От рафинерията заявяват, че не са постъпвали оплаквания от граждани, свързани със замърсяване на въздуха. „Към момента няма основания за притеснение сред населението“, се казва в позицията.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Изгарянето е било
18:48 09.11.2026
3 Кой
Коментиран от #30
18:48 09.11.2026
4 Айдее
18:50 09.11.2026
5 с дрон
18:51 09.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хммм
18:57 09.11.2026
8 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #10
18:58 09.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Карай бе
До коментар #8 от "Стоянчо Пуканката":Това е руско.
19:00 09.11.2026
11 Да не са
19:05 09.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Руските хакери ни цакат
19:11 09.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Показателното
Коментиран от #19
19:15 09.11.2026
19 Анонимен
До коментар #18 от "Показателното":Надявам се в АЕЦ Козлодуй поколението Z да не направят някоя магария че в нашата фирма уж всичко те знаят а ползват само Al интелект а реално били големи специалисти а даже някои енджинери не са завършили даже
19:22 09.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Алипиперов
19:31 09.11.2026
22 Българин
Коментиран от #31
19:33 09.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Не можах
19:40 09.11.2026
26 Професионалист
19:41 09.11.2026
27 Аз пък прочетох
19:42 09.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Мнение
До коментар #3 от "Кой":Как кой?!
Тия същите дето дърпат конците на урсулите, макроните, мерцовете и бг евроотлантиците:
шорошите, вангардите, ротшилдите и др подобни самопровъзгласили се за "господари" на света!
Коментиран от #32
19:44 09.11.2026
31 оня с коня
До коментар #22 от "Българин":ами той зеля от три месеца го няма у киеф при кого да ходи нашия радев?
къде да го търси? зеля се крие по зелмяките у полско, после в испания, страх го е да се прибере че боксьорчето го чака ха ха ха
19:45 09.11.2026
32 мнението си го
До коментар #30 от "Мнение":.аври при бананите
Коментиран от #35
19:45 09.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Нок
19:50 09.11.2026
35 Мнение
До коментар #32 от "мнението си го":Че нали бананите са при вас петроханците (между другото, това ви бе основен аргумент против бай Тошовото време, че нямало банани, а чак сега разбирам какво всъщност сте имали предвид)?!
Използвай си ги както обикновено за собствени нужди и не съди за другите по себе си! :D
19:50 09.11.2026