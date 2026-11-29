Снеговалежите усложниха зимната обстановка в редица райони на България. Най-сериозни са проблемите в Северна и Централна България, по планинските проходи и в Предбалкана, където са натрупани преспи, видимостта е намалена, а движението се извършва при зимни условия.

В област Велико Търново е спряно движението на товарни автомобили над 12 тона по всички пътища. По направлението Русе–Велико Търново са закъсали камиони при селата Самоводене и Куцина, както и в района на Присовските завои. Няма данни за бедстващи хора.

Ограничения за тежкотоварния трафик са въведени и по други засегнати направления. По прохода Петрохан снежната покривка е между 5 и 10 сантиметра, а преминаването на камиони над 12 тона е ограничено. На прохода Шипка снежната покривка е достигнала около 20 сантиметра, като пътят се почиства и обработва. По данни на „24 часа“ при спускането към Берковица е станал сблъсък между снегорин и лек автомобил.

Затворен проход и задължителни вериги в Родопите

Проходът „Превала“ остава затворен заради почистване. Пътищата в района на Смолян са заснежени и се използват при зимни условия. Кметът на Смолян Николай Мелемов предупреди:

„Веригите са задължителни, а спирането и паркирането по аварийния път е забранено.“

Целта е да не бъде блокирано движението и да се осигури достъп на снегопочистващата техника.

Във Варненска област всички пътища са проходими. Снеговалеж има в общините Аксаково и Дългопол, като техниката е в готовност за обработка на трасетата. Националният институт по метеорология и хидрология предупреждава, че в Добруджа и по планинските проходи са възможни виелици и образуване на преспи.

Аварии оставиха населени места без ток

30 населени места в общините Габрово, Севлиево и Дряново са без електрозахранване след снеговалежа. Проблеми с електричеството има и в отделни квартали. Аварийни екипи работят по възстановяването на захранването, но от областната администрация определят обстановката като динамична заради продължаващия сняг.

Промени в автобусния и железопътния транспорт

В София автобусни линии 61 и 66 до Витоша временно не се движат. Линия 63 пътува по съкратен маршрут до спирка „Бялата чешма“. Промяната е въведена заради натрупаната снежна покривка и опасността от заледяване по пътищата в планината.

Зимната обстановка затруднява и железопътния транспорт. БДЖ съобщава за временно преустановено движение между гарите Цветино и Аврамово заради паднала скална маса върху железния път. Крайградският влак Троян–Левски се движи със 17 минути закъснение след снегонавяване и образуване на преспи в гара Дойренци.

Източници: bnrnews.bg, bdz.bg