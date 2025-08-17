Новини
Времето днес, прогноза за неделя, 17 август: Слънчево със слаб вятър. Купеста облачност на места следобед

17 Август, 2025 06:54, обновена 17 Август, 2025 06:00 370 2

Максималните температури ще бъдат отново между 30° и 35°

Времето днес, прогноза за неделя, 17 август: Слънчево със слаб вятър. Купеста облачност на места следобед - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преди обяд ще е слънчево, предаде БНТ. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в северозападните и югоизточните райони ще превали и прегърми.

Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат отново между 30° и 35°.

Над Черноморието сутринта, главно над южното крайбрежие, временно ще има ниска облачност, но към обяд вече ще е слънчево.

Ще продължи да духа слаб и умерен североизточен вятър. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Над планините преди обяд ще бъде слънчево, а след обяд главно в Източните Родопи и Западна Стара планина ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от север-североизток.

В началото на новата седмица на много места ще има валежи, придружени от гръмотевици, в понеделник - в Западна и Централна България, а във вторник - и на изток. Температурите слабо и временно ще се понижат.

В сряда в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с превалявания само в планинските райони. Ще започне затопляне, което според по-дългосрочните прогнози ще продължи и през следващите дни.

До около 25 август ще се задържи и предимно слънчево. След това ще има и слънчеви часове, но се увеличава вероятността за валежи и гръмотевична дейност.

Температурите ще се понижават и ще се доближат до обичайните за края на август.


  • 1 хаберих

    2 2 Отговор
    Седи си една блондинка и изведнъж чува шум в главата си, и пита:
    - Кой е там?
    - Аз съм червей - мозъкояд!
    - Какво правиш там?
    - Гладувам!

    06:02 17.08.2025

  • 2 Име

    1 0 Отговор
    Хубав ден!

    06:06 17.08.2025

