Времето днес, прогноза за неделя, 17 август: Слънчево със слаб вятър. Купеста облачност на места следобед

Преди обяд ще е слънчево, предаде БНТ. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в северозападните и югоизточните райони ще превали и прегърми.

Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат отново между 30° и 35°.



Над Черноморието сутринта, главно над южното крайбрежие, временно ще има ниска облачност, но към обяд вече ще е слънчево.



Ще продължи да духа слаб и умерен североизточен вятър. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.



Над планините преди обяд ще бъде слънчево, а след обяд главно в Източните Родопи и Западна Стара планина ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от север-североизток.



В началото на новата седмица на много места ще има валежи, придружени от гръмотевици, в понеделник - в Западна и Централна България, а във вторник - и на изток. Температурите слабо и временно ще се понижат.



В сряда в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с превалявания само в планинските райони. Ще започне затопляне, което според по-дългосрочните прогнози ще продължи и през следващите дни.



До около 25 август ще се задържи и предимно слънчево. След това ще има и слънчеви часове, но се увеличава вероятността за валежи и гръмотевична дейност.

Температурите ще се понижават и ще се доближат до обичайните за края на август.