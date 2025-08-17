Времето днес, прогноза за неделя, 17 август: Слънчево със слаб вятър. Купеста облачност на места следобед

Преди обяд ще е слънчево, предаде БНТ. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в северозападните и югоизточните райони ще превали и прегърми.
Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат отново между 30° и 35°.
Над Черноморието сутринта, главно над южното крайбрежие, временно ще има ниска облачност, но към обяд вече ще е слънчево.
Ще продължи да духа слаб и умерен североизточен вятър. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
Над планините преди обяд ще бъде слънчево, а след обяд главно в Източните Родопи и Западна Стара планина ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от север-североизток.
В началото на новата седмица на много места ще има валежи, придружени от гръмотевици, в понеделник - в Западна и Централна България, а във вторник - и на изток. Температурите слабо и временно ще се понижат.
В сряда в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с превалявания само в планинските райони. Ще започне затопляне, което според по-дългосрочните прогнози ще продължи и през следващите дни.
До около 25 август ще се задържи и предимно слънчево. След това ще има и слънчеви часове, но се увеличава вероятността за валежи и гръмотевична дейност.
Температурите ще се понижават и ще се доближат до обичайните за края на август.
