Седмичен хороскоп за 13 - 19 октомври 2025 г.

Втората пълна седмица на октомври пристига с магическа енергия, която обещава да промени начина, по който виждате себе си и взаимоотношенията си. Венера влиза в своята домакинска зодия Везни на 13 октомври, докато Плутон излиза от ретрограден ход във Водолей. Това е космическа комбинация, която кани всички ни да открием баланса между красотата и трансформацията. Меркурий продължава пътуването си през Скорпион, разкривайки тайни и истини, докато Луната танцува от Рак през Лъв до Дева. Ако напоследък сте се чувствали блокирани, тази седмица идва със своята освобождаваща енергия - време е да превърнете вътрешната работа във външна реалност и да живеете по-автентично, пише dunavmost.com.

Овен

Партньорските отношения стават вашият най-голям учител тази седмица. С Венера във вашия сектор на брака усещате нужда от баланс и хармония. На 17 октомври Слънцето се изправя срещу Хирон във вашата зодия, докосвайки стари рани. Някой може да ви покаже огледало, което не искате да видите, но това е подарък. Плутон ви дава смелост да създадете нови приятелства. В професионален план четвъртък и петък са най-добри за важни разговори. Дете от миналото може да се появи неочаквано, носейки затваряне на незавършена глава.

Телец

Времето за бездействие приключи! Венера танцува в сектора на ежедневието и здравето, подтиквайки ви към промени в рутината. Може би е време да започнете онази йога или да подредите хранителните навици. Плутон ви подканя да трансформирате кариерните си амбиции. В средата на седмицата може да получите неочаквано предложение за работа. Когато Луната е в Лъв на 14-15 октомври, домашният уют става приоритет. Обърнете внимание на червен предмет в сряда. Любовта цъфти в обикновените моменти: споделена чаша кафе, усмивка в асансьора.

Близнаци

Креативността ви експлодира като бенгалски огън в есенната нощ! Венера озарява вашия пети дом на романтиката и творчеството, правейки ви неустоими. Ако сте сингъл, очаквайте флирт с някой, който ще ви предизвика интелектуално. За тези във връзка - спонтанното бягство през уикенда може да запали пламъка. Меркурий в Скорпион ви кара да копаете дълбоко в темите за споделени финанси. До средата на седмицата ще разберете важна истина. Марс подхранва страстта, но внимавайте да не станете притежаващи. Лилавото носи късмет.

Рак

Луната започва седмицата във вашата зодия, давайки ви емоционална яснота и интуитивна сила. Това е моментът да преразгледате домашните планове. Венера влиза във вашия четвърти дом на семейството, карайки ви да инвестирате в любимото си пространство. Може би е време да пребоядисате или да декорирате отново. След като Луната премине в Лъв на 14 октомври, фокусът се премества към пари. До края на седмицата може да откриете нов източник на доход. Когато Луната влезе в Дева в четвъртък, комуникацията става ключова. Разговор със сестра или брат разкрива информация.

Лъв

Социалната ви батерия е напълно заредена! С Венера във вашия сектор на комуникацията чувствате нуждата да се свържете и да откриете новости в квартала. Вторникът, когато Луната е във вашата зодия, е идеален за фокусиране върху себе си. Това е ден за себепочитта и радостта. Плутон ви кани да трансформирате начина, по който се свързвате с партньора си. Няма място за игри на власт - само истински разговори. В края на седмицата имате шанс да се срещнете с роднини или да научите новина за дома, която променя перспективата. Златистите тонове засилват сияние.

Дева

Материалният свят ви вика! Венера влиза във вашия втори дом на финансите, карайки ви да се погрижите за себе си и да инвестирате в неща, които отразяват ценностите ви. Това е времето да си купите онова качествено нещо или да инвестирате в себеобразование. Плутон трансформира начина ви на мислене за рутините и здравето. Когато Луната влезе във вашата зодия в четвъртък, усещате облекчение - идеално време за редактиране на проекти или планиране на срещи. Внимавайте за късокуса комуникация в началото на седмицата. Синьото и бялото са цветовете на късмета.

Везни

Това е ВАШАТА седмица! Венера се завръща в родната си зодия на 13 октомври, възвръщайки ви природния магнетизъм и увереност. Последните седмици на изолация отстъпват място на блестяща излъчване. Всички очи са насочени към вас по правилен начин. Това е моментът да обновите външния си вид или да започнете нови творчески проекти. Плутон ви подтиква да се потопите в креативността и романтиката с нова интензивност. Ако сте художник - очаквайте прозрения. До края на седмицата може да почувствате нужда да се оттеглите и да заредите батериите. Пастелните цветове са перфектни.

Скорпион

Нещо ври под повърхността и вие го усещате ясно. Меркурий във вашата зодия ви дава силата да изследвате тайни и психологически прозрения, но тази седмица е за събиране на информация. Венера влиза във вашия дванадесети дом на подсъзнанието - време е да инвестирате в себепознанието. Медитация, терапия или самота под звездите ще донесат яснота. Плутон, вашият управител, излиза от ретрограден ход, което означава, че вътрешната работа е готова да се прояви навън. Прегледайте планове около дома и семейството. Интензивността расте с някой нов в четвъртък - доверете се на инстинкта.

Стрелец

Вашият социален живот процъфтява като пролетна градина! Венера озарява вашия дом на приятелствата, правейки ви магнетични за нови познанства и бизнес партньорства. Това не са обикновени връзки - те носят най-голяма стойност. В началото на седмицата може да почувствате натиск около кариерата. Плутон трансформира начина, по който общувате и мислите. Средата на седмицата е идеална за писане или споделяне на идеите ви. Когато Луната влезе в Дева в четвъртък, вашата кариера изисква внимание - бъдете практични, но не се страхувайте да мислите извън кутията. Лилавото и турското са цветове на късмета.

Козирог

Всички очи са насочени към върха на планината, където стоите! Венера влиза във вашия дом на кариерата, носейки признание за работата, която сте вършили. Усилията ви най-накрая стават видими. Но можете да почувствате дискомфорт от високите очаквания. Плутон ви подканя да преосмислите дългосрочните финансови планове. Може да откриете, че старите ценности не съответстват на новата ви версия. Напрежението у дома изостря около сряда, но не избягвайте - адресирайте го директно. До края на седмицата една възможност за пътуване или обучение се открива неочаквано. Сивото и кафявото са цветове на стабилност.

Водолей

Свободата ви зове! Плутон излиза от ретрограден ход във вашата зодия на 13 октомври, сигнализирайки, че вътрешната работа от последните месеци е готова да се прояви в реалността. Вие не сте същите като миналата пролет. Време е да преструктурирате живота си според новата идентичност. Венера озарява вашия девети дом на приключенията - вътрешният ви авантюрист се пробужда. Може да планирате пътуване или да изследвате квартала по нов начин. Започнете да се връщате към това, което обичате истински. Ако животът се е усещал като мелница, тази седмица носи инспирация. Електрическото синьо и среброто са цветове на новото начало.

Риби

Дълбоко в емоционалните води плувате тази седмица. Венера влиза във вашия осми дом на интимността, засилвайки чувствата на желание и страст. Това е време да решите с кого искате да работите или да прекарвате време, но внимавайте - борби за власт са вероятни. Нептун, вашият управител, накратко се връща във вашата зодия, давайки ви още един шанс да завършите духовната работа. Свържете се с подсъзнанието и усилете интуицията. Плутон инспирира мечти за бъдещето. В края на седмицата очаквайте пробив в колаборация. Прочетете фиността в договорите. Аквамариновото и морското зелено са ваши цветове на трансформация.