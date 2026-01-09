Новини
  Тема: Украйна

Кирил Дмитриев: Кая Калас не е особено интелигентна, но дори тя трябва да разбере, че няма противовъздушна отбрана срещу "Орешник“

9 Януари, 2026 17:33 2 588 125

По-рано руското Министерство на отбраната съобщи, че е нанесло масиран удар, включително с ракета "Орешник“, срещу критични украински цели в отговор на декемврийската атака на Киев срещу резиденцията на Владимир Путин в Новгородска област

Кирил Дмитриев: Кая Калас не е особено интелигентна, но дори тя трябва да разбере, че няма противовъздушна отбрана срещу "Орешник“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Специалният представител на руския президент и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев напомни на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас, че в света няма системи за противовъздушна отбрана (ПВО), способни да прехванат хиперзвуковата ракета "Орешник“, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

"Кая Калас не е особено интелигентна или знаеща, но дори тя би трябвало да разбере, че няма противовъздушна отбрана срещу хиперзвуковата ракета "Орешник“, която достига скорост от 10 Маха“, написа той в публикацията си в блога си, коментирайки изявленията на Калас за необходимостта от разполагане на системи за противовъздушна отбрана в Украйна след удара на руските въоръжени сили с ракетата "Орешник“.

По-рано руското Министерство на отбраната съобщи, че е нанесло масиран удар, включително с ракетата "Орешник“, срещу критични украински цели в отговор на декемврийската атака на Киев срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област. Министерството отбеляза, че целите на удара са постигнати.

Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 58 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 оня с коня

    78 22 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    Коментиран от #9

    17:35 09.01.2026

  • 3 Пич

    69 15 Отговор
    Кая и тая-оная:
    - Ще направим стена срещу ракети !

    17:35 09.01.2026

  • 4 Пут кинаж

    31 83 Отговор
    Време е ядрените държави Англия и Франция да отговорят подобаващо!

    Коментиран от #17, #22, #41

    17:35 09.01.2026

  • 5 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    23 52 Отговор
    Тебе питам.

    17:36 09.01.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    98 27 Отговор
    Украйна все още съществува, защото Путин жали етническите руснаци в Украйна, които са болшинството от населението. Ракетни и бомбови удари се извършват само по обекти извън работно време, за да се намалят жертвите. Не се употребява ядрено оръжие и не се предвижда употребата му.
    Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.

    Коментиран от #11

    17:36 09.01.2026

  • 7 Атина Палада

    61 13 Отговор
    Аааааа,Кая е идол на нашата ш.оро.шня...:))))

    17:36 09.01.2026

  • 8 Мъдуро

    16 29 Отговор
    Ама мен не ма спаси !

    17:36 09.01.2026

  • 9 Хахахаха

    20 47 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Хващайте се на работа копейки! Да плащате данъци в подкрепа на ВСУ!

    17:37 09.01.2026

  • 10 Атина Палада

    59 17 Отговор

    До коментар #1 от "Омазана ватенка":

    Вчера какво беше в Лвов? Франсета,англета отлетяха за Бандера...:) затова много се рИве на Запад...

    Коментиран от #18, #28, #33

    17:37 09.01.2026

  • 11 Пут кинаж

    13 32 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Нещо не ти е добре май.

    Коментиран от #32

    17:37 09.01.2026

  • 12 Защо Русия се управлява от

    21 55 Отговор
    Такива простаци?Горките орки.

    Коментиран от #23

    17:38 09.01.2026

  • 13 Дякон Унуфрий Араллампиев

    55 10 Отговор
    Във Библията се говори за ОГЪН ОТ НЕБЕТО Днес го видяхме на яве Десетина такива ракети и бананите ще узреят преждевременно Да живее демокрацията

    17:38 09.01.2026

  • 14 Ултиматум

    19 20 Отговор
    За всеки отвлечен другар-диктатор,ще пускаме по един Орешник!

    17:38 09.01.2026

  • 15 Хахахаха

    22 41 Отговор
    Да се дадат томахавки на Киев, и третополовата кремълска хунта да бъда заличена!

    Коментиран от #47

    17:39 09.01.2026

  • 16 Някой

    69 15 Отговор
    Кефи ме как руснака казва истината право в очите. Всички знаем, че Кая си е откровено неумна. Това важи и за Урсула и останалите жени на ръководни позиции в ЕС и държавите членки (много от минаващите за мъже в Брюксел са на другия бряг).

    Коментиран от #57, #66

    17:39 09.01.2026

  • 17 Абе

    34 11 Отговор

    До коментар #4 от "Пут кинаж":

    Я ми кажи , как ще отговорят подобаващо.

    Коментиран от #44

    17:39 09.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Киробрейка

    16 13 Отговор
    Орешника беше за Лондон!

    17:40 09.01.2026

  • 20 койдазнай

    11 23 Отговор
    А срещу ракетата Тризъбец каква е противовъздушната отбрана? И колко е ефективна?

    17:40 09.01.2026

  • 21 Хаха

    16 30 Отговор
    Нещастник и Мадуро мислеше така и къде се озова накрая.

    17:40 09.01.2026

  • 22 Заети

    13 12 Отговор

    До коментар #4 от "Пут кинаж":

    Са да се прицелват в САЩ , които ще атакуват Гренландия.

    17:40 09.01.2026

  • 23 Някой

    43 12 Отговор

    До коментар #12 от "Защо Русия се управлява от":

    Защо да е простак? Защото казва истината без да увърта и ида използва политкоректни думички?

    17:40 09.01.2026

  • 24 Хахахаха

    18 35 Отговор
    А аз до колкото видях, и руските ракети не помогнаха на Венецуела! Дмитриев знае ли го това, понеже е по-умен?

    Коментиран от #49

    17:41 09.01.2026

  • 25 Тити

    16 33 Отговор
    Явно рашистите си мислят че са в центъра на света ама нещата не седят така никой не се страхува от Рашистите.

    Коментиран от #37

    17:41 09.01.2026

  • 26 ХЪ ХЪ ЪЪ

    14 35 Отговор
    Тия пияндурници само се хвалят с тоя орех пък вече четири години отъпкаха границата с Украйна и не могат да влязат в Украйна, после европейците били тъпи че не ги разбирали. Бай Дончо за секунди превзе Венецуела макар че няма орехи и бадеми.

    17:41 09.01.2026

  • 27 Хипотетично

    13 39 Отговор
    ✔️"Кая Калас не е особено интелигентна или знаеща"✔️
    Такива персонални изявления не са си позволявали дори по време на студената война.
    Вероятно много са се спихнали след като руските противо въздушни комплекси в Иран и в Венецуела бяха така безапелационно подтиснати, та се налага отново да развяват ядреното оръжие с неуправляемия хиперзвуков снаряд като носител за кураж.
    Ердоган даже подхвърли възможността да препродаде С400, ако го върнат в програмата за Ф35.

    Коментиран от #34

    17:41 09.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 разгеле

    11 15 Отговор
    Ох на мама ентелигентния червей!

    17:42 09.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Орешника

    13 19 Отговор
    помогна ли нещо за Купянск?

    17:43 09.01.2026

  • 32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 7 Отговор

    До коментар #11 от "Пут кинаж":

    повече пари пащат от руското щото, бай дончо нещо спря парите

    17:43 09.01.2026

  • 33 Там пишеше

    16 30 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Западът е по курортите,а путин ,Медведев ,Захарова,и сие в бункерите,а руснаците ги избиват като кучета в Донбас от 2014 година.

    17:43 09.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 И Киев е Руски

    30 11 Отговор
    Основната цел на Русия е постигането на целите на Централния военен окръг, които включват денацификация, демилитаризация и връщане на руския език и култура (православната религия на Московската патриаршия). Бандеровците все още не са прогонени, депутатите се борят със зъби и нокти срещу руския език, църкви продължават да бъдат завземани, а енориашите – малтретирани. За каква дипломация можем да говорим? Никой не е готов да се съобрази с Русия. Янките са на кръстопът, еврогеите искат да продължат да се борят. Хохлобандерлозите са уморени от войната, но за тях мирът е самоубийство. Нашите сили за сигурност, надявам се, ще хванат всички бандерложки негодници и ако не ги изправят пред съда, то със сигурност ще ги предадат на стената

    17:44 09.01.2026

  • 36 си дзън

    15 23 Отговор
    Димитриев се слага на Путин, ама май го е предал на американците.

    17:44 09.01.2026

  • 37 льольо

    26 14 Отговор

    До коментар #25 от "Тити":

    "никой не се страхува от Рашистите.", ми тогава що не ходиш на фронта да им биеш шамари!

    17:45 09.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Това заглавие кърти 😂

    19 11 Отговор
    По точно не можеше да се каже. 😀

    17:46 09.01.2026

  • 40 Цъцъцъ

    29 12 Отговор
    Колко заблудени) платени глупендери- укрия приключи!!!
    Не случайно зеления-сопол не се прибира

    Коментиран от #42, #45

    17:46 09.01.2026

  • 41 Европеец

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пут кинаж":

    Ха, ха, ха......

    17:47 09.01.2026

  • 42 Да де

    10 12 Отговор

    До коментар #40 от "Цъцъцъ":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.

    17:47 09.01.2026

  • 43 ха ха хааа

    13 10 Отговор
    Тоя жираф много "ентелегентен" ... 🤭😁

    17:47 09.01.2026

  • 44 Ще връчат дипломатическа нота

    20 8 Отговор

    До коментар #17 от "Абе":

    ето как.
    А може и декларация, осъждаща високата скорост на ракетата.

    17:48 09.01.2026

  • 45 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 14 Отговор

    До коментар #40 от "Цъцъцъ":

    Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #48

    17:49 09.01.2026

  • 46 Запознат😁

    22 14 Отговор
    Лъже кремълския peптил. САЩ и Израел имат такива ПВО системи, а Германия наскоро също купи от евреите.

    Стрела 3 - Екзоатмосферен прехващач за балистични ракети с голям обсег.
    ​Възможности: Системата е изключително маневрена и може да поразява цели на много голяма височина в космоса.

    Коментиран от #54, #65, #99, #119

    17:49 09.01.2026

  • 47 Европеец

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Ха, ха, ха......

    17:50 09.01.2026

  • 48 Кой ти требе

    5 6 Отговор

    До коментар #45 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    папагале?😀

    17:50 09.01.2026

  • 49 Гледаш

    16 9 Отговор

    До коментар #24 от "Хахахаха":

    но не виждаш! Не разбра ли вече,че Мадуро беше предаден от генералите си! Пишеш глупости тук!

    17:50 09.01.2026

  • 50 ха ха хааа

    10 12 Отговор
    "Нападението" срещу резиденцията на Царь , е предпоставка , малката ханъма да се зарови още по-дълбоко ...

    17:51 09.01.2026

  • 51 След месец има празник

    9 13 Отговор
    Русия влиза в 5-та година на СВУ.
    Ех, втарая.

    Коментиран от #53

    17:51 09.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Браво на Русия

    12 11 Отговор

    До коментар #51 от "След месец има празник":

    Да е жива и здрава и все така да мачка фашизма.

    Коментиран от #58, #91

    17:52 09.01.2026

  • 54 Ох лелеее,

    8 9 Отговор

    До коментар #46 от "Запознат😁":

    ела Господи си събери вересиите! Разбирачи,ха ха!

    17:52 09.01.2026

  • 55 Петка

    4 5 Отговор
    Чапаев,белите идват!.....Чапаев,белите идват!...

    17:53 09.01.2026

  • 56 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    11 11 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    17:53 09.01.2026

  • 57 Че оня озел

    12 5 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Борел да не бе умник?

    От същото тесто замесен и от същите назначен.

    17:54 09.01.2026

  • 58 Там пишеше

    8 12 Отговор

    До коментар #53 от "Браво на Русия":

    36 руски генерала станаха на тор.

    Коментиран от #64

    17:54 09.01.2026

  • 59 Хипотетично

    8 10 Отговор
    За хиперзвуковите ракети, вероятно вече има тестови изпитания, но те ще са все още тайна и няма да бъдат разполагани в Украйна, където й продават само старо оръжие.
    Няма и необходимост , защото орешниците са само за демонстрация на сила, а не се ползват масово за постигане на тактически резултати (скъпи са и са малък брой)

    17:54 09.01.2026

  • 60 Киробрейка

    3 9 Отговор
    Аз съм най-интелигентен!

    17:54 09.01.2026

  • 61 Хи хи хи

    16 5 Отговор
    Абе Димитрий калас е свикнала да хваща орехите много добре .......нека укронацистите да я вземат и да я инсталират за ПВО !!!!!

    Коментиран от #70

    17:54 09.01.2026

  • 62 ха ха

    7 14 Отговор
    На тия несретници май единият орешник им остана. Никой не брои джуджето за слива а те: "орешник та орешник". Хубуу де, разбрахме за орешника. Я кажете сега как ще пазите Мадуро с орешник.

    17:55 09.01.2026

  • 63 Бай Ганьо

    8 12 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    17:55 09.01.2026

  • 64 Не бе

    10 6 Отговор

    До коментар #58 от "Там пишеше":

    Пишеше Браво на Русия. Да е жива и здрава и все така да мачка фашизма.

    Коментиран от #86

    17:55 09.01.2026

  • 65 БаГо

    6 13 Отговор

    До коментар #46 от "Запознат😁":

    Ми нямат. За да е ефективна такава ракета, тя трябва да постига скоростта на целта х2. Орешник - Max 10, Arrow 3 -Max 9.

    Коментиран от #68, #74

    17:55 09.01.2026

  • 66 ЕСССР

    14 8 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Всички Другарки ръководителки на ЕСССР не могат да сформират и една мозъчна клетка!

    17:55 09.01.2026

  • 67 Ний ша Ва упрайм

    11 8 Отговор
    ндааааа втория тест пак е успешен натовската техника пак не са я засекли

    Коментиран от #72

    17:55 09.01.2026

  • 68 Я пъ тоа

    8 13 Отговор

    До коментар #65 от "БаГо":

    То 7 срещу С400 немаше оръжия, пък кво стана във Венецуела.

    Коментиран от #75, #116

    17:56 09.01.2026

  • 69 Хохо Бохо

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "Омазана ватенка":

    И кво ще стане ако ги нападнат бе паве тник??? Какво ще стане ако Русия избомби натовски склад в Полша или Румъния? Мислиш ли, че в Лондон и Ню Йорк им се живее под земята около 500 години??? Мислиш ли, че богатите евреи ще си развалят рахатлъка заради некви лакеи като мамалигари и паляци???? Мислиш ли, че ядрени страни ще нашаднат най=ядрената държава???? Ама аре кажи чесно да не ти казвам кво да правиш с член 5

    17:57 09.01.2026

  • 70 Ааааааа не !

    12 5 Отговор

    До коментар #61 от "Хи хи хи":

    Урсулата никак не е по назад от тая калас и тя хваща наред .......ама милиарди евраци и само чака някой грип за да поръча ваксини отново за целия фес !!!!

    17:57 09.01.2026

  • 71 Кая калас

    14 5 Отговор
    Ще наложим пакет от санкции на Орешник.

    17:57 09.01.2026

  • 72 Не го мисли

    7 10 Отговор

    До коментар #67 от "Ний ша Ва упрайм":

    Нека Путин я тества срещу НАТО....ако му стиска де

    17:57 09.01.2026

  • 73 Данко

    5 4 Отговор
    И срещу V-2 ВСВ нямаше противовъздушна отбрана, ама ..................

    17:57 09.01.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Това се нарича преврат бе мъник 😀

    9 10 Отговор

    До коментар #68 от "Я пъ тоа":

    Отде да знае дете, ударило дъното да го ползва деградиралият запад, залят от фашизъм, за тролене срещу Русия.

    17:58 09.01.2026

  • 76 Чичо ви Путин ще ви напляска

    13 6 Отговор
    деца ако не слушате! Орешника е за разядка и комплимент от заведението в Москва с име Европейска тротинетка с американско знаме.
    За десерт ще има:

    Ракета- Авангард
    Скорост 33 000км.ч. Единствена в света!!!!
    постоянно променяща траектория, при тази скорост около ракетата се поучава плазма която начупва радио вълните и ПВО- тата стават за боклЮУка.Дори и без бойна глава прави големи бели. Така че тихо и да слушате.

    17:59 09.01.2026

  • 77 Смешник

    10 6 Отговор
    Кая Калас е куха лейка какво очаквате да каже

    17:59 09.01.2026

  • 78 Владимир Путин, президент

    7 13 Отговор
    Няма и лек срещу Сибирска язва и руска импотентност.
    В своята история Русия винаги е имала два съюзника !!!
    Мизерия и Глад 🎅🎅🎅

    18:00 09.01.2026

  • 79 Пепи Волгата

    6 8 Отговор
    Изобщо не ми дреме за Орешници и Орехи, важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 20000 еврака на месец в топлото джобче!

    Коментиран от #81, #84

    18:01 09.01.2026

  • 80 Минетчик

    8 4 Отговор

    До коментар #74 от "Зенитчик":

    Пво не я вижда неграмотно, чети ако можеш!

    18:01 09.01.2026

  • 81 Браво на Волгин

    11 4 Отговор

    До коментар #79 от "Пепи Волгата":

    Европа има нужда от достойни хора като него.

    18:02 09.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Захари Псесков Мечков

    6 7 Отговор
    Тръмп се паникьоса и изпраща Мадуро в Москва!С трите танкера!

    Коментиран от #88

    18:02 09.01.2026

  • 84 Коцето Копейкин

    5 9 Отговор

    До коментар #79 от "Пепи Волгата":

    Пепи и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората, бях се уплашил да не минем към палячовската рубла

    Коментиран от #85

    18:03 09.01.2026

  • 85 Само безродника му е гадно

    7 3 Отговор

    До коментар #84 от "Коцето Копейкин":

    че има България и Европа.

    18:05 09.01.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 az СВО Победа 80

    11 4 Отговор
    Кайчето е чудовищен игнорант, но нали все пак трябва да каже нещо...., за нея важи правилото: Като ти е празна главата, по-добре не си отваряй устата! 🤣

    18:05 09.01.2026

  • 88 Захари Псесков Мечков

    5 1 Отговор

    До коментар #83 от "Захари Псесков Мечков":

    И на изпроводяк му е сторгал нанет😀

    18:05 09.01.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Поп фолк звездата Мария

    5 1 Отговор
    И аз избрах еврото

    18:05 09.01.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Дмитриев

    9 4 Отговор
    ске присъединява към Евродепутатът Мартин Зоннеборн и речта му пред Европарламента за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    18:07 09.01.2026

  • 93 Абе

    1 4 Отговор

    До коментар #89 от "Сюлейман":

    Ти мълчи там

    18:07 09.01.2026

  • 94 Мама Данчи

    5 6 Отговор
    Аз също избрах еврото

    18:07 09.01.2026

  • 95 Руснак

    4 9 Отговор
    Ще се бием до последния танкер!

    18:08 09.01.2026

  • 96 Търновец

    2 8 Отговор
    Това изявление е много невярно - преди години позиционирано на елиптична орбита лазерно оръдие порази хиперзвукова балистична ракета и лично Генсека Горбачов подписа указ за създаване на орбитална станция въоръжена с лазерни оръдия с цел унищожаване на балистични ракети. А оттогава технологиите напреднаха и има нов метод

    Коментиран от #109

    18:08 09.01.2026

  • 97 не може да бъде

    9 4 Отговор
    На Кирил Дмитриев -според мен -не се обръща достатъчно внимание от евроатлантическата преса ...може би са объркани от личността му!?Има бакалавърска степен от Станфорд и магистърска от Харвард...но ако беше само това -значи нищо!?А той има зад гърба си както много успешни проекти така и успешна служба в много важни институции като е установил тесни връзки с много влиятелни личности -напр.Мохамед бин Салман!?В момента Дмитриев се превръща в главен преговарящ от страна на Русия и вече успешно замества Лавров във важни мисии .Дмитриев е доста млад -50г.-и това е още едно предимство за перспективата той да заеме важна длъжност -даже може би това няма да е м-р на външните работи хоризонтът му е по-широк ...не изключвам напр.даже да стане президент на Русия ...ако събитията се развият така че той да спечели от това!?

    Коментиран от #102, #108

    18:09 09.01.2026

  • 98 В събота

    4 1 Отговор
    има свиждане с Мадуро!Заповядайте !

    18:09 09.01.2026

  • 99 гдфгдф

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "Запознат😁":

    ЗАПОЗНАТ СИ САМО СЪС ОПОРКИТЕ,КОЙТО ТИ СПУСКАТ .Аре бегай дрънкай тия у маслата.

    18:10 09.01.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Малееей

    1 2 Отговор
    По-ярка е от Слънцето!

    18:11 09.01.2026

  • 102 Поп фолк звездата Мария

    6 0 Отговор

    До коментар #97 от "не може да бъде":

    Пари има ли,да взема пак да се омъжа?

    Коментиран от #123

    18:11 09.01.2026

  • 103 Мултик

    4 2 Отговор
    Пуснаха ли филмчето?

    18:11 09.01.2026

  • 104 Цвети Янева

    4 1 Отговор
    Аз избрах еврото и Пеевски

    18:13 09.01.2026

  • 105 Тръмп

    3 2 Отговор
    Аз пък пипнах най-големите залежи на петрол!Барела 15$!

    18:13 09.01.2026

  • 106 Маринов

    5 2 Отговор

    До коментар #52 от "Заглавието ще допадне":

    Дано не се стигне до там. Гледал съм филм през 1980 г, как се краде спътник в космоса. Наскоро имаше демонстрация и вой до небесата, че Русия си пробва лазер в космоса. Ами те целите там са набелязани и кой кого ще гърми или реже. Та прав си, но след това се натискат едни копчета, стартират се ракети с ядрени глави и ще е една...

    18:15 09.01.2026

  • 107 Григор

    6 1 Отговор
    "Кая Калас не е особено интелигентна".
    Така е! Тя е уникално глупава! "Орешник" е изстрелян срещу военни обекти и срещу такива осигуряващи функционирането на военните заводи. Още нещо. Това е хиперзвукова ракета със среден обсег на действие с шест бойни глави, всяка от които има самостоятелно насочване. И сега внимание. НИТО ЕДНА ОТ ШЕСТТЕ БОЙНИ ГЛАВИ НЕ Е ИМАЛА ЗАРЯД! А зарядът може да е експлозив или ядрена бойна глава. Да се прихване и унищожи ракета движеща се с 13 000 км/ч е невъзможно. Поне на този етап това е невъзможно. Кая Калас е недоразумение, което отговаря за външната политика на Европейския съюз. Сега тя предлага да се въведат нови санкции срещу Русия. Питаме: КЪДЕ БЕШЕ КАЯ КАЛАС, КОГАТО НАВРЪХ НОВА ГОДИНА УКРАИНСКИ БЕЗПИЛОТНИ АПАРАТИ АТАКУВАХА КАФЕТО В ХОРЛИ? ТАМ ХОРАТА СА БИЛИ ЦИВИЛННИ МЕСТНИ ХОРА, КОИТО СА ПОСРЕЩАЛИ НОВА ГОДИНА. РЕЗУЛТАТЪТ? УБИТИТЕ СА 29 ОТ КОИТО 2 ДЕЦА И МНОГО ЖЕНИ. В БОЛНИЦА В ТЕЖКО СЪСТОЯНИЕ СА 10 ВЪЗРАСТНИ И 4 ДЕЦА? КЪДЕ СИ КАЯ? ЗА ТОВА ВАРВАРСТВО САНКЦИИ НЯМА ЛИ ДА ИМА?

    Коментиран от #110, #114, #115

    18:17 09.01.2026

  • 108 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор

    До коментар #97 от "не може да бъде":

    "...Димитриев  да стане президент на Русия.."

    Никъв шанс, традиционно па руски ще турят някоя фуражка - Дюмин ири Патрушев.
    Но дори и да стане Димитриев президент, нищо в Русия няма се промени. Сиганин, монголец и татарин козината си менят, манталитета нивга. Което и наблюдаваме от Четири Года руска бездарност във всичко.

    18:17 09.01.2026

  • 109 Ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #96 от "Търновец":

    Тръновеца щом казва ,ке му верваме.Той Горби само с черешови и лазерни топчета плашеше янките и затова свали гащите.

    Коментиран от #125

    18:18 09.01.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Цеко

    2 5 Отговор
    Тази тъпа ватенка да си завре Орешник в жопата!

    18:21 09.01.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 голем смех

    1 4 Отговор
    Могъщото руско ПВО всичко ли сваля, или е най-добро срещу свои самолети? Ай жива да не бях!

    18:22 09.01.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Владимир Путин, президент

    3 4 Отговор

    До коментар #107 от "Григор":

    Нормално....
    Някоя пиянa pycка вaтeнкa пак е забравила да сложи заряд в Орешника. Pycийо, pycиййоооо.....кой те направи, кой те създаде ма ? 🎅🎅🎅

    18:24 09.01.2026

  • 116 БаГо

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Я пъ тоа":

    Нищо. Никой не се е и опитал да прави нещо .

    18:27 09.01.2026

  • 117 Путин може ли Европа и Хамерика

    1 2 Отговор
    Да ми пратят по вайбър някакво филмче с Милфчета от парламента, че не съм го местил от доста време.

    18:27 09.01.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Запознат😁":

    Стрела.По хеликоптери и танкове става.

    18:29 09.01.2026

  • 120 Симо

    2 1 Отговор
    Кая е глупавичка, но за сметка на това е и грозна! Нека бъдем толерантни към наказаните от бог!

    18:30 09.01.2026

  • 121 стоян

    0 4 Отговор
    Другаре путинофили гледахте ли филмчето за удара на тоя орешник дето ударил газово хранилище - видяхте ли пламъци до небето - аз не видях - тая крива ракета не удря точно заради скороста си - гледал съм рузко запалено газохранилище от украинците пламъците са като от атомна бомба но тук не видях пламъци - вие видяхте ли

    18:30 09.01.2026

  • 122 Ненадминатият рашистки

    0 4 Отговор
    нарцисизъм гарниран с вопиюща арогантност и луциферски цинизъм отново се прояви. Не знам колко по-очебийни трябва да станат приликите с нацистите в Германия. Рашките са се самозабравили в желанието половината свят да им се кланя. Но историята многократно е показала как завършват такива псевдо "империи".

    18:30 09.01.2026

  • 123 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Поп фолк звездата Мария":

    Дмитриев е женен -не е омъжен като Макрон напр.- и жена му казват е истинска красавица ...и не знам дали Отварачката може да и бъде конкуренция ...освен по джуки ...!?

    18:31 09.01.2026

  • 124 Аз казах

    0 1 Отговор
    Орките си дават вид и помпят самочувствие,но то е само защото са натикани в ъгъла и не им остана нищо друго освен тъпия,условен рефлекс да се тараежат.Русия няма бъдеще.Тя е изправена пред икономически колапс и тотална разруха.А щенията и на глобална сила и геополитическите и мераци бяха отрязани само с две безобидни акции на спец частите на морската пехота на САЩ......

    18:33 09.01.2026

  • 125 Търновец

    0 1 Отговор

    До коментар #109 от "Ха ха":

    Ако търсите на Интернет ще намерите това което казвам, а енергетичен лазерен лъч изминава 300000 км секунда и в горна мъртва точка където балистичните ракети сменят траектория от възходяща в низходяща те стават добра цел

    18:35 09.01.2026

