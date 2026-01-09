Специалният представител на руския президент и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев напомни на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас, че в света няма системи за противовъздушна отбрана (ПВО), способни да прехванат хиперзвуковата ракета "Орешник“, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.
"Кая Калас не е особено интелигентна или знаеща, но дори тя би трябвало да разбере, че няма противовъздушна отбрана срещу хиперзвуковата ракета "Орешник“, която достига скорост от 10 Маха“, написа той в публикацията си в блога си, коментирайки изявленията на Калас за необходимостта от разполагане на системи за противовъздушна отбрана в Украйна след удара на руските въоръжени сили с ракетата "Орешник“.
По-рано руското Министерство на отбраната съобщи, че е нанесло масиран удар, включително с ракетата "Орешник“, срещу критични украински цели в отговор на декемврийската атака на Киев срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област. Министерството отбеляза, че целите на удара са постигнати.
Кирил Дмитриев: Кая Калас не е особено интелигентна, но дори тя трябва да разбере, че няма противовъздушна отбрана срещу "Орешник“
9 Януари, 2026 17:33 2 588 125
По-рано руското Министерство на отбраната съобщи, че е нанесло масиран удар, включително с ракета "Орешник“, срещу критични украински цели в отговор на декемврийската атака на Киев срещу резиденцията на Владимир Путин в Новгородска област
Специалният представител на руския президент и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев напомни на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас, че в света няма системи за противовъздушна отбрана (ПВО), способни да прехванат хиперзвуковата ракета "Орешник“, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 оня с коня
Коментиран от #9
17:35 09.01.2026
3 Пич
- Ще направим стена срещу ракети !
17:35 09.01.2026
4 Пут кинаж
Коментиран от #17, #22, #41
17:35 09.01.2026
5 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
17:36 09.01.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.
Коментиран от #11
17:36 09.01.2026
7 Атина Палада
17:36 09.01.2026
8 Мъдуро
17:36 09.01.2026
9 Хахахаха
До коментар #2 от "оня с коня":Хващайте се на работа копейки! Да плащате данъци в подкрепа на ВСУ!
17:37 09.01.2026
10 Атина Палада
До коментар #1 от "Омазана ватенка":Вчера какво беше в Лвов? Франсета,англета отлетяха за Бандера...:) затова много се рИве на Запад...
Коментиран от #18, #28, #33
17:37 09.01.2026
11 Пут кинаж
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Нещо не ти е добре май.
Коментиран от #32
17:37 09.01.2026
12 Защо Русия се управлява от
Коментиран от #23
17:38 09.01.2026
13 Дякон Унуфрий Араллампиев
17:38 09.01.2026
14 Ултиматум
17:38 09.01.2026
15 Хахахаха
Коментиран от #47
17:39 09.01.2026
16 Някой
Коментиран от #57, #66
17:39 09.01.2026
17 Абе
До коментар #4 от "Пут кинаж":Я ми кажи , как ще отговорят подобаващо.
Коментиран от #44
17:39 09.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Киробрейка
17:40 09.01.2026
20 койдазнай
17:40 09.01.2026
21 Хаха
17:40 09.01.2026
22 Заети
До коментар #4 от "Пут кинаж":Са да се прицелват в САЩ , които ще атакуват Гренландия.
17:40 09.01.2026
23 Някой
До коментар #12 от "Защо Русия се управлява от":Защо да е простак? Защото казва истината без да увърта и ида използва политкоректни думички?
17:40 09.01.2026
24 Хахахаха
Коментиран от #49
17:41 09.01.2026
25 Тити
Коментиран от #37
17:41 09.01.2026
26 ХЪ ХЪ ЪЪ
17:41 09.01.2026
27 Хипотетично
Такива персонални изявления не са си позволявали дори по време на студената война.
Вероятно много са се спихнали след като руските противо въздушни комплекси в Иран и в Венецуела бяха така безапелационно подтиснати, та се налага отново да развяват ядреното оръжие с неуправляемия хиперзвуков снаряд като носител за кураж.
Ердоган даже подхвърли възможността да препродаде С400, ако го върнат в програмата за Ф35.
Коментиран от #34
17:41 09.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 разгеле
17:42 09.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Орешника
17:43 09.01.2026
32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "Пут кинаж":повече пари пащат от руското щото, бай дончо нещо спря парите
17:43 09.01.2026
33 Там пишеше
До коментар #10 от "Атина Палада":Западът е по курортите,а путин ,Медведев ,Захарова,и сие в бункерите,а руснаците ги избиват като кучета в Донбас от 2014 година.
17:43 09.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 И Киев е Руски
17:44 09.01.2026
36 си дзън
17:44 09.01.2026
37 льольо
До коментар #25 от "Тити":"никой не се страхува от Рашистите.", ми тогава що не ходиш на фронта да им биеш шамари!
17:45 09.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Това заглавие кърти 😂
17:46 09.01.2026
40 Цъцъцъ
Не случайно зеления-сопол не се прибира
Коментиран от #42, #45
17:46 09.01.2026
41 Европеец
До коментар #4 от "Пут кинаж":Ха, ха, ха......
17:47 09.01.2026
42 Да де
До коментар #40 от "Цъцъцъ":Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
17:47 09.01.2026
43 ха ха хааа
17:47 09.01.2026
44 Ще връчат дипломатическа нота
До коментар #17 от "Абе":ето как.
А може и декларация, осъждаща високата скорост на ракетата.
17:48 09.01.2026
45 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #40 от "Цъцъцъ":Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #48
17:49 09.01.2026
46 Запознат😁
Стрела 3 - Екзоатмосферен прехващач за балистични ракети с голям обсег.
Възможности: Системата е изключително маневрена и може да поразява цели на много голяма височина в космоса.
Коментиран от #54, #65, #99, #119
17:49 09.01.2026
47 Европеец
До коментар #15 от "Хахахаха":Ха, ха, ха......
17:50 09.01.2026
48 Кой ти требе
До коментар #45 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":папагале?😀
17:50 09.01.2026
49 Гледаш
До коментар #24 от "Хахахаха":но не виждаш! Не разбра ли вече,че Мадуро беше предаден от генералите си! Пишеш глупости тук!
17:50 09.01.2026
50 ха ха хааа
17:51 09.01.2026
51 След месец има празник
Ех, втарая.
Коментиран от #53
17:51 09.01.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Браво на Русия
До коментар #51 от "След месец има празник":Да е жива и здрава и все така да мачка фашизма.
Коментиран от #58, #91
17:52 09.01.2026
54 Ох лелеее,
До коментар #46 от "Запознат😁":ела Господи си събери вересиите! Разбирачи,ха ха!
17:52 09.01.2026
55 Петка
17:53 09.01.2026
56 Бункерен плъх-Плешивия охлюв
17:53 09.01.2026
57 Че оня озел
До коментар #16 от "Някой":Борел да не бе умник?
От същото тесто замесен и от същите назначен.
17:54 09.01.2026
58 Там пишеше
До коментар #53 от "Браво на Русия":36 руски генерала станаха на тор.
Коментиран от #64
17:54 09.01.2026
59 Хипотетично
Няма и необходимост , защото орешниците са само за демонстрация на сила, а не се ползват масово за постигане на тактически резултати (скъпи са и са малък брой)
17:54 09.01.2026
60 Киробрейка
17:54 09.01.2026
61 Хи хи хи
Коментиран от #70
17:54 09.01.2026
62 ха ха
17:55 09.01.2026
63 Бай Ганьо
17:55 09.01.2026
64 Не бе
До коментар #58 от "Там пишеше":Пишеше Браво на Русия. Да е жива и здрава и все така да мачка фашизма.
Коментиран от #86
17:55 09.01.2026
65 БаГо
До коментар #46 от "Запознат😁":Ми нямат. За да е ефективна такава ракета, тя трябва да постига скоростта на целта х2. Орешник - Max 10, Arrow 3 -Max 9.
Коментиран от #68, #74
17:55 09.01.2026
66 ЕСССР
До коментар #16 от "Някой":Всички Другарки ръководителки на ЕСССР не могат да сформират и една мозъчна клетка!
17:55 09.01.2026
67 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #72
17:55 09.01.2026
68 Я пъ тоа
До коментар #65 от "БаГо":То 7 срещу С400 немаше оръжия, пък кво стана във Венецуела.
Коментиран от #75, #116
17:56 09.01.2026
69 Хохо Бохо
До коментар #1 от "Омазана ватенка":И кво ще стане ако ги нападнат бе паве тник??? Какво ще стане ако Русия избомби натовски склад в Полша или Румъния? Мислиш ли, че в Лондон и Ню Йорк им се живее под земята около 500 години??? Мислиш ли, че богатите евреи ще си развалят рахатлъка заради некви лакеи като мамалигари и паляци???? Мислиш ли, че ядрени страни ще нашаднат най=ядрената държава???? Ама аре кажи чесно да не ти казвам кво да правиш с член 5
17:57 09.01.2026
70 Ааааааа не !
До коментар #61 от "Хи хи хи":Урсулата никак не е по назад от тая калас и тя хваща наред .......ама милиарди евраци и само чака някой грип за да поръча ваксини отново за целия фес !!!!
17:57 09.01.2026
71 Кая калас
17:57 09.01.2026
72 Не го мисли
До коментар #67 от "Ний ша Ва упрайм":Нека Путин я тества срещу НАТО....ако му стиска де
17:57 09.01.2026
73 Данко
17:57 09.01.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Това се нарича преврат бе мъник 😀
До коментар #68 от "Я пъ тоа":Отде да знае дете, ударило дъното да го ползва деградиралият запад, залят от фашизъм, за тролене срещу Русия.
17:58 09.01.2026
76 Чичо ви Путин ще ви напляска
За десерт ще има:
Ракета- Авангард
Скорост 33 000км.ч. Единствена в света!!!!
постоянно променяща траектория, при тази скорост около ракетата се поучава плазма която начупва радио вълните и ПВО- тата стават за боклЮУка.Дори и без бойна глава прави големи бели. Така че тихо и да слушате.
17:59 09.01.2026
77 Смешник
17:59 09.01.2026
78 Владимир Путин, президент
В своята история Русия винаги е имала два съюзника !!!
Мизерия и Глад 🎅🎅🎅
18:00 09.01.2026
79 Пепи Волгата
Коментиран от #81, #84
18:01 09.01.2026
80 Минетчик
До коментар #74 от "Зенитчик":Пво не я вижда неграмотно, чети ако можеш!
18:01 09.01.2026
81 Браво на Волгин
До коментар #79 от "Пепи Волгата":Европа има нужда от достойни хора като него.
18:02 09.01.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Захари Псесков Мечков
Коментиран от #88
18:02 09.01.2026
84 Коцето Копейкин
До коментар #79 от "Пепи Волгата":Пепи и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората, бях се уплашил да не минем към палячовската рубла
Коментиран от #85
18:03 09.01.2026
85 Само безродника му е гадно
До коментар #84 от "Коцето Копейкин":че има България и Европа.
18:05 09.01.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 az СВО Победа 80
18:05 09.01.2026
88 Захари Псесков Мечков
До коментар #83 от "Захари Псесков Мечков":И на изпроводяк му е сторгал нанет😀
18:05 09.01.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Поп фолк звездата Мария
18:05 09.01.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Дмитриев
" Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."
18:07 09.01.2026
93 Абе
До коментар #89 от "Сюлейман":Ти мълчи там
18:07 09.01.2026
94 Мама Данчи
18:07 09.01.2026
95 Руснак
18:08 09.01.2026
96 Търновец
Коментиран от #109
18:08 09.01.2026
97 не може да бъде
Коментиран от #102, #108
18:09 09.01.2026
98 В събота
18:09 09.01.2026
99 гдфгдф
До коментар #46 от "Запознат😁":ЗАПОЗНАТ СИ САМО СЪС ОПОРКИТЕ,КОЙТО ТИ СПУСКАТ .Аре бегай дрънкай тия у маслата.
18:10 09.01.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Малееей
18:11 09.01.2026
102 Поп фолк звездата Мария
До коментар #97 от "не може да бъде":Пари има ли,да взема пак да се омъжа?
Коментиран от #123
18:11 09.01.2026
103 Мултик
18:11 09.01.2026
104 Цвети Янева
18:13 09.01.2026
105 Тръмп
18:13 09.01.2026
106 Маринов
До коментар #52 от "Заглавието ще допадне":Дано не се стигне до там. Гледал съм филм през 1980 г, как се краде спътник в космоса. Наскоро имаше демонстрация и вой до небесата, че Русия си пробва лазер в космоса. Ами те целите там са набелязани и кой кого ще гърми или реже. Та прав си, но след това се натискат едни копчета, стартират се ракети с ядрени глави и ще е една...
18:15 09.01.2026
107 Григор
Така е! Тя е уникално глупава! "Орешник" е изстрелян срещу военни обекти и срещу такива осигуряващи функционирането на военните заводи. Още нещо. Това е хиперзвукова ракета със среден обсег на действие с шест бойни глави, всяка от които има самостоятелно насочване. И сега внимание. НИТО ЕДНА ОТ ШЕСТТЕ БОЙНИ ГЛАВИ НЕ Е ИМАЛА ЗАРЯД! А зарядът може да е експлозив или ядрена бойна глава. Да се прихване и унищожи ракета движеща се с 13 000 км/ч е невъзможно. Поне на този етап това е невъзможно. Кая Калас е недоразумение, което отговаря за външната политика на Европейския съюз. Сега тя предлага да се въведат нови санкции срещу Русия. Питаме: КЪДЕ БЕШЕ КАЯ КАЛАС, КОГАТО НАВРЪХ НОВА ГОДИНА УКРАИНСКИ БЕЗПИЛОТНИ АПАРАТИ АТАКУВАХА КАФЕТО В ХОРЛИ? ТАМ ХОРАТА СА БИЛИ ЦИВИЛННИ МЕСТНИ ХОРА, КОИТО СА ПОСРЕЩАЛИ НОВА ГОДИНА. РЕЗУЛТАТЪТ? УБИТИТЕ СА 29 ОТ КОИТО 2 ДЕЦА И МНОГО ЖЕНИ. В БОЛНИЦА В ТЕЖКО СЪСТОЯНИЕ СА 10 ВЪЗРАСТНИ И 4 ДЕЦА? КЪДЕ СИ КАЯ? ЗА ТОВА ВАРВАРСТВО САНКЦИИ НЯМА ЛИ ДА ИМА?
Коментиран от #110, #114, #115
18:17 09.01.2026
108 Владимир Путин, президент
До коментар #97 от "не може да бъде":"...Димитриев да стане президент на Русия.."
Никъв шанс, традиционно па руски ще турят някоя фуражка - Дюмин ири Патрушев.
Но дори и да стане Димитриев президент, нищо в Русия няма се промени. Сиганин, монголец и татарин козината си менят, манталитета нивга. Което и наблюдаваме от Четири Года руска бездарност във всичко.
18:17 09.01.2026
109 Ха ха
До коментар #96 от "Търновец":Тръновеца щом казва ,ке му верваме.Той Горби само с черешови и лазерни топчета плашеше янките и затова свали гащите.
Коментиран от #125
18:18 09.01.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Цеко
18:21 09.01.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 голем смех
18:22 09.01.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Владимир Путин, президент
До коментар #107 от "Григор":Нормално....
Някоя пиянa pycка вaтeнкa пак е забравила да сложи заряд в Орешника. Pycийо, pycиййоооо.....кой те направи, кой те създаде ма ? 🎅🎅🎅
18:24 09.01.2026
116 БаГо
До коментар #68 от "Я пъ тоа":Нищо. Никой не се е и опитал да прави нещо .
18:27 09.01.2026
117 Путин може ли Европа и Хамерика
18:27 09.01.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Ха ха
До коментар #46 от "Запознат😁":Стрела.По хеликоптери и танкове става.
18:29 09.01.2026
120 Симо
18:30 09.01.2026
121 стоян
18:30 09.01.2026
122 Ненадминатият рашистки
18:30 09.01.2026
123 не може да бъде
До коментар #102 от "Поп фолк звездата Мария":Дмитриев е женен -не е омъжен като Макрон напр.- и жена му казват е истинска красавица ...и не знам дали Отварачката може да и бъде конкуренция ...освен по джуки ...!?
18:31 09.01.2026
124 Аз казах
18:33 09.01.2026
125 Търновец
До коментар #109 от "Ха ха":Ако търсите на Интернет ще намерите това което казвам, а енергетичен лазерен лъч изминава 300000 км секунда и в горна мъртва точка където балистичните ракети сменят траектория от възходяща в низходяща те стават добра цел
18:35 09.01.2026