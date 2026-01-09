Новини
Украйна: Руският удар с ракета „Орешник“ е сериозна заплаха за европейската сигурност
  Тема: Украйна

Украйна: Руският удар с ракета „Орешник“ е сериозна заплаха за европейската сигурност

9 Януари, 2026 13:36 3 102 127

Министърът на външните работи на Украйна призова партньорите на страната да засилят натиска върху Москва

Украйна: Руският удар с ракета „Орешник“ е сериозна заплаха за европейската сигурност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Руският удар през изминалата нощ с ракета "Орешник" близо до границата на ЕС и НАТО е "сериозна опасност" за европейската сигурност и "тест" за Запада, заяви днес министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс и Франс прес, предаде БТА.

Той призова партньорите на Украйна да засилят натиска върху Москва.

Сибига заяви, че Киев е запознал по дипломатически канали САЩ, европейските партньори и други държави с подробностите около удара.

"(Руският президент Владимир) Путин използва балистична ракета със среден обсег близо до границата на ЕС и НАТО в отговор на своите собствени халюцинации. Това наистина е сериозна заплаха. И тя изисква международнa реакция", посочи Сибига.

Русия заяви, че е нанесла удари по "стратегически" цели в Украйна, използвайки за втори път свръхзвуковата ракета "Орешник", отбелязва АФП.

Атаката е била насочена срещу "инфраструктурен обект" в украинската Лвовска област, граничеща с Полша, членка на ЕС и НАТО, съобщи областният управител Максим Козицки. Той не спомена за жертви, но посочи, че атаката е задействала автоматична система за безопасност на газопреносната система в Рудне, прекъсвайки снабдяването със синьо гориво за няколкостотин жители в населения пункт.

Руските медии, от своя страна, съобщиха, че атаката е засегнала голямо газохранилище.

Москва заяви, че е използвала "Орешник" в отговор на предполагаема украинска атака с дронове през декември срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин. Украйна отрече този удар, а американският президент Доналд Тръмп, който настоява двете страни да сключат мирно споразумение, заяви, че не вярва, че ударът е бил нанесен, припомня АФП.

"Абсурдно е Русия да се опитва да оправдае този удар с фалшивата "атака срещу резиденцията на Путин", която никога не се е случвала", добави Сибига в изявлението си.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 35 гласа.
  • 1 Митко Пешев

    93 5 Отговор
    Тихо бе пръдльо

    Коментиран от #30

    13:38 09.01.2026

  • 2 Браво

    123 9 Отговор
    Малко им е! Каквото повикало, такова се обадило.

    13:38 09.01.2026

  • 3 Европеец

    100 5 Отговор
    От статията разбрах, че Путин е съперник защото е черпил с орехови само в Лвов....

    Коментиран от #15, #18

    13:40 09.01.2026

  • 4 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT

    83 7 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:40 09.01.2026

  • 5 ...не било пудра захар

    85 4 Отговор
    Наркоман да говори за халюцинации, звучи интересно .

    13:40 09.01.2026

  • 6 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT

    44 6 Отговор
    Следващата Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #90, #96

    13:40 09.01.2026

  • 7 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT

    64 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:41 09.01.2026

  • 8 Гончар Романенко

    58 3 Отговор
    Украинския удар по резиденцията е така, само "Майтап бе, Уили!"?!

    13:41 09.01.2026

  • 9 Гръм и мълнии

    72 4 Отговор
    6 ах тоа Путин кви нерви има.

    13:41 09.01.2026

  • 10 Митко Пешев

    83 3 Отговор
    Абе това не беше ли РАКЕТА от АНИМАЦИОННите филми

    13:41 09.01.2026

  • 11 гръмовержецът💥

    86 3 Отговор
    Струва ми се , че урките няма да се разминат само с един-два Орешник-а ! Ще има и още , и още, има време -и това ще видим . Путин за никъде не бърза .

    Коментиран от #57

    13:41 09.01.2026

  • 12 Лудият от портиерната

    81 2 Отговор
    Значи потвърждават че газохранилището е унищожено

    13:42 09.01.2026

  • 13 Руски колхозник

    70 3 Отговор
    Сега, оня трол да отговори, където му казвах,че Новата година ще започне с Орешник.

    13:43 09.01.2026

  • 14 Гориил

    88 3 Отговор
    Това е отговор на онези, които призовават за „засилен натиск върху Москва“. Още един призив и Русия ще нанесе втори удар по обекти и складове на НАТО в Лвов.

    Коментиран от #21

    13:43 09.01.2026

  • 15 млка корекция

    38 3 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Малка корекция ти правя, не е съперник, а е СКЪПЕРНИК.

    13:43 09.01.2026

  • 16 Много яки ватенки

    9 57 Отговор
    Орешника е паднал наблизо до поставената цел. Затова ще сменят целта, а не ще коригират мерника. Безаналогови!!!

    Коментиран от #28, #36, #51

    13:45 09.01.2026

  • 17 Ей,кво нещо...

    63 2 Отговор
    Тръмп ги шашка от запад, Путин от изток...а известно е,когато си по средата, какво става🔞🤣🤣🤣

    13:45 09.01.2026

  • 18 Да знаеш

    10 10 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    От поста ти разбрах, че имаш проблем с буква "К" на клавиатурата!
    Няма нужда да ми благодариш.

    13:45 09.01.2026

  • 19 !!!?

    41 8 Отговор
    Украинците се усетиха - започнаха да преувеличават "орешките" на Путлер като заплаха за Европа...!
    Сега може да очакваме от Кремъл да си признае, че това е стара съветска ракета...!

    Коментиран от #47, #125

    13:45 09.01.2026

  • 20 БАРС

    76 4 Отговор
    АБЕ ХОРА КАКВО СТАВА БЕ? УЖ РАШКИТЕ ЛЪЖЕЛИ ЧЕ ИМАТ ОРЪЖИЕ ВЪЗМЕЗДИЕ ,А СЕГА ГОЛЯМА ОПАСТНОСТ.ИНТЕРЕСТНО НА УКРИТЕ НЕ ИМ ЛИ ИДВА В ГЛАВИТЕ ,ЧЕ ПОВЕЧЕ САНКЦИИ НА РАША ПОВЕЧЕ ОРЕХИ ЩЕ СИ ХАПВАТ УКРАИНЦИТЕ .НАЛИ УЧЕНИТЕ КАЗВАТ ,ЧЕ ОРЕХИТЕ БИЛЕ МНОГО ПОЛЕЗНИ ОСОБЕННО НА ПАМЕТТА В МОЗАКА

    13:46 09.01.2026

  • 21 456

    69 2 Отговор

    До коментар #14 от "Гориил":

    Има ударени натовски складове в Лвов. За дронове , за пилоти на Ф16 и ракети. Говори се ,че между 10-20 американци са дали фира.

    13:46 09.01.2026

  • 22 Вовата съм

    67 3 Отговор
    Украйна не е Европа! иначе за първи път се съгласявам с констатацията: Орешника- ка е сериозна опасност и то за всеки не само за Европа... ще минат поне 5 година за може Натю да намери отговор. Дотогава обаче ще има нов "Орех" и ще е същото.... но пък в Юдемократичния запад" ще са създали поне още 3345 пол-а и гей паради

    13:46 09.01.2026

  • 23 Механик

    69 1 Отговор
    Малко ви е, бандеровци! Малко ви е!
    А и нали помните, че руснаците нямат ракети още от 22-ра година? Урсула го заяви публично и категорично.
    Освен това нали уж това бяха "мултики" и "кюнци"? Ко стана? М?

    13:47 09.01.2026

  • 24 Вашето мнение

    81 3 Отговор
    Това, което трябва да знаете. Снощи с Орешник беше поразено най-голямото газохранилище в европа, където газ съхраняваха над 200 чужди компании, в т.ч и американски. Поради тази причина то бе охранявано от най-модерното пво на американците. Бяха необходими няколко секунди и всичко да стане леш, а господарите на нашиот паветен още да не могат да се освестят.

    13:47 09.01.2026

  • 25 Бразди по БНТ

    66 2 Отговор
    Да се радва,че Путин само една лопата е изпратил, а не целият инвентар

    13:48 09.01.2026

  • 26 Гай Турий

    65 2 Отговор
    Ако брюкселските зелки и мозъчни търтеи можеха правилно да разберат посланието с орешника, щяха да се спрат и и кажат, какво ни е грижа нас за тая дива укра. Да се оправят сами и започне мирът! Иначе светът е пред развала.

    Коментиран от #127

    13:48 09.01.2026

  • 27 Е 6а го наркомана

    41 2 Отговор
    Времето вън е слънчево, отивам на разходка.

    13:49 09.01.2026

  • 28 Ауууу

    54 3 Отговор

    До коментар #16 от "Много яки ватенки":

    И най- голямото газохранилище хвръкна. Смятай ако е в целта.🤣😂🤣😂

    13:49 09.01.2026

  • 29 Стига

    41 6 Отговор
    си плашил европейците бе келеш - аман вече от теб. Гледай си собствения кенеф и се оправяй както можеш - с нищо не сме ти длъжни.

    13:49 09.01.2026

  • 30 Муахахах

    8 37 Отговор

    До коментар #1 от "Митко Пешев":

    САЩ получиха наготово послеедни версии на с300 и су30 с последните ракети р77 във Венецуела. Безплатно.

    Коментиран от #52, #93

    13:50 09.01.2026

  • 31 Трол

    32 1 Отговор
    Европейската сигурност се осъществява с повече данъчни постъпления.

    13:50 09.01.2026

  • 32 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT

    41 3 Отговор
    Уркити и урсулистите не разбраха даже от къде дойде лешника, ха ха

    13:50 09.01.2026

  • 33 Чики-Рики

    35 1 Отговор
    Още малко време ще ви се струват абсурдни някои неща, още малко!

    13:50 09.01.2026

  • 34 Ура копейки

    6 41 Отговор
    Едно село останало без ток и на един колекционери на книги на В.Ленин му изгоряла библиотеката😅:⁠-⁠)
    Пусин 🤡пак уплаши гаргите🤣

    13:51 09.01.2026

  • 35 Бялджип

    39 2 Отговор
    "...Москва заяви, че е използвала "Орешник" в отговор на предполагаема украинска атака с дронове през декември..."

    Москва не е заявила, че отговаря на ПРЕДПОЛАГАЕМА атака?!

    13:52 09.01.2026

  • 36 Механик

    3 41 Отговор

    До коментар #16 от "Много яки ватенки":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    Коментиран от #38

    13:52 09.01.2026

  • 37 пффф

    46 3 Отговор
    Сега да вземат евротроловете да се синхронизират. Нали беше някаква измислица орешника, а и сега последно има или, или нема удар, или и той е измислица, или пък не? Щото аз помня, че като изчезна оня ПОДЗЕМЕН завод, коалицията на западналите желаещи три дена мълча. евротролажа има голям късмет, че Путин е доста спокоен, и уравновесен, да си представи някой малко по-лабилен аккво може да причини за джафкащия запад.

    13:53 09.01.2026

  • 38 Соня

    22 1 Отговор

    До коментар #36 от "Механик":

    Ама виж китайците какви тапи правят, станал ти е три цола.

    13:54 09.01.2026

  • 39 Бай онзи

    41 3 Отговор
    Нема да се плашите.Това е било ракета от анимационен филм от 2018г.,когато Запада се смееше на анимацията.

    13:55 09.01.2026

  • 40 Без коментар

    20 4 Отговор
    Страшен удар, но няма информация за жертви.

    Коментиран от #49

    13:55 09.01.2026

  • 41 Брат ми Путин

    40 2 Отговор
    Пусни 3 броя в Брюксел когато зелето и бабата урсулка са там и 1 бр. за София на онези дето ни набутаха €.
    Координатите ще ти ги пратя на имел.
    И да ти докладвам Тромпета напълни памперса както и Урсулата а макарона се скри под полата на Бриджит Зеленски реве по телефона на Тръмп а той му каза да зареди бункера с памперси.
    Европа трябваше да си трае Русия и Украината да се оправят и всичко щеше да свъри по-бързо и с по малко жертви.Но европата и САЩ искаха да водят война с Русия чрез Украйна, но Тромпета разбра, че няма шанс да спечели и се отдръпна да не става САЩ за смях. Но пък европата стана за такъв смях, че и бебетата в родилното не плачат ами се смеят.

    13:56 09.01.2026

  • 42 Гориил

    45 3 Отговор
    Русия ще усмири и смаже всички опити на Лондон да въведе войски в Украйна.

    13:56 09.01.2026

  • 43 Запахата е само за УКР

    39 3 Отговор
    Не знаете ли, че отказът безопасността на Русия, е причината за войната, както Западът правеше последните 34 години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.
    Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против:
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиране на Майдана
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.

    Коментиран от #48

    13:56 09.01.2026

  • 44 Какво

    35 2 Отговор
    става с парите за Украйна. ЕС преведе ли ги?

    13:57 09.01.2026

  • 45 Глупости, това е руска пропаганда,

    35 5 Отговор
    защото всички които четем редовно форума на Факти бг знаем, че руснаците лъжат, че имат такава ракета, и всички знаем, че хиперзвуковите им ракети с анимация и целият свят им смее, и даже въобще нямат ракети, защото чиповете от украински перални свършиха отдавна

    13:57 09.01.2026

  • 46 Тома

    40 2 Отговор
    Кажете на хората че в Лвов е нацелено депото от където идва западното оръжие

    13:58 09.01.2026

  • 47 Масово производство с/у Укр

    29 3 Отговор

    До коментар #19 от "!!!?":

    Ако това е старата ракета. Как ще рагираш на новите?

    Батюшка Махно
    Бий бандеровците докато почервенеят,

    Бий Урко-неонацитите докато посинеят и
    в добавка

    Бий полско-националистите и наемниците от Южна Америка, докато пожълтекат ( в га-щите)
    стана като цвета на укр знаме

    Коментиран от #56

    14:00 09.01.2026

  • 48 факт

    2 34 Отговор

    До коментар #43 от "Запахата е само за УКР":

    Нямаше да се воюва ако Путлер не беше нарушил Будапещенските споразумения. Всичко останало са приказки от болшевишката пропаганда.

    14:00 09.01.2026

  • 49 Какви

    8 4 Отговор

    До коментар #40 от "Без коментар":

    жертви чакаш? Те там по принцип са безсмъртни.

    14:01 09.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Безаналогови сте само вие

    22 4 Отговор

    До коментар #16 от "Много яки ватенки":

    подлогите на отворено общество о сирос униклани наркомани не можеш да седнеш постоянно поемаш Орешник

    14:02 09.01.2026

  • 52 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    24 4 Отговор

    До коментар #30 от "Муахахах":

    Системата С-300 е приета на въоръжение в СССР през 1978 година,
    Су-30 също е от тогава - 1978 година,
    а ракетата Р-77 е почти нова - от 1994 година.
    Нека се учат краварите и да си мислят, че нищо по-ново не е изобретено...

    14:02 09.01.2026

  • 53 Незнайко

    27 4 Отговор
    Не зная какво става. Чета коментари и мнения, че руското оръжие е калпаво. Армията им е вторая в Украйна. В същото време ще се харчат 800 милиарда евро за въоръжаване, защото има заплаха. Кое е вярното?
    Дано войни повече да няма, ноо...

    Коментиран от #58

    14:03 09.01.2026

  • 54 Питар

    25 3 Отговор
    По скоро Орешник е заплаха за украинската сигурно.
    Не знам защо намесват европейската сигурност.

    14:03 09.01.2026

  • 55 Перо

    28 4 Отговор
    Овцете от ЕС трябва да са изключително тъпи за да не схващат как милиардите € ще се изпарят! Тръмп е прав и се усети на време!

    14:04 09.01.2026

  • 56 ха ха ха

    4 25 Отговор

    До коментар #47 от "Масово производство с/у Укр":

    Ти кажи как реагира руското ПВО на американските ракети в Иран и Венецуела.Безаналогова излагация. Като приберат следващия танкер пак изстреляйте орешник а Тръмп ще се уплаши и ще си го премести в другия крачол.

    Коментиран от #59, #61, #74

    14:04 09.01.2026

  • 57 минувач 🚗

    26 2 Отговор

    До коментар #11 от "гръмовержецът💥":

    Всъщност пердахът за укрите още не е започнал , това е само за загрявка ....Все още е СВО , война на този етап няма ...

    Коментиран от #66

    14:05 09.01.2026

  • 58 въпросче

    3 19 Отговор

    До коментар #53 от "Незнайко":

    Е като имаш такива диваци на границата си които тоалетни нямат като хората ама тръгнали да грабят и убиват дали не е добре да се въоръжиш?

    Коментиран от #65, #67, #86

    14:06 09.01.2026

  • 59 село мое , 🐮

    22 1 Отговор

    До коментар #56 от "ха ха ха":

    Интересно какво ще ,,мести ,, Тръмп , като ,, то ,, отдавна е неизползваемо . Питай Мелания- тя най-добре знае .

    14:07 09.01.2026

  • 60 Хахахахаха

    19 1 Отговор
    Мале тея укри какви са оцапани, още не се е почнало и взеха да вият от страх хахахах

    14:08 09.01.2026

  • 61 Да знаеш

    17 2 Отговор

    До коментар #56 от "ха ха ха":

    В Иран и Венецуела печелят с подкупи, не го ли разбираш?

    Коментиран от #73

    14:08 09.01.2026

  • 62 Някой

    20 1 Отговор
    Удара като нищо да е предупреждение за Тръмп, да не закача руски танкери. Нищо че такива са с неясен характер и само се водят някъде. Сигурно такава ракета е идеална за потапянето на самолетоносач.

    14:08 09.01.2026

  • 63 Гориил

    32 1 Отговор
    Руснаците имат отлична памет и никога не забравят престъпленията на Европа на руска земя. Затова българският народ трябва да принуди своя компрадорски елит да се въздържи от участие във войната срещу Русия. Рано или късно тези две исторически близки нации ще станат съюзници и ще въведат ера на естествени икономически, финансови и търговски връзки, основани на уважение и сърдечност.

    14:08 09.01.2026

  • 64 лиз ач евроатлантик

    16 2 Отговор
    Я сега да излязат великите анализатори и соросоиди да ни обяснят,че "Орешник" няма,това е анимация

    14:09 09.01.2026

  • 65 отговорче

    17 2 Отговор

    До коментар #58 от "въпросче":

    Диваци отидоха переееепик@ват оградата на Мечока. Сега реват от него.

    Коментиран от #70

    14:09 09.01.2026

  • 66 самагончики

    2 19 Отговор

    До коментар #57 от "минувач 🚗":

    Е 4 години загрявка направо е рекорд. Загрявката стана по дълга от от Отечествената война. Докато загряват Асад прегря,Мадуро хвърли кърпата , а сега и аятолаха стяга куфарите....Да продължават да загряват все така , а Тръмп да си прави малки 3 часови СВО та за забавление.

    Коментиран от #69

    14:10 09.01.2026

  • 67 овч, 🐑

    15 2 Отговор

    До коментар #58 от "въпросче":

    Сигурно урките си имал предвид , нали ?! Те и вашите тоалетни по селата са външни , ама за това нищо не казвате .

    14:11 09.01.2026

  • 68 мишо

    13 1 Отговор
    да се чете : немахме идея тая ракета откъде доиде май...

    14:12 09.01.2026

  • 69 минувач 🚗

    16 2 Отговор

    До коментар #66 от "самагончики":

    Искам още поне 44 години да е ,,загрявката ,,, че такива като теб да вдянат , че с руснаците шега не бива ! Умните хора отдавна са го разбрали , но вие - едва ...Медицината има обяснение за това , но не е тук мястото да го коментирам .Понял ?!

    14:14 09.01.2026

  • 70 отговор

    2 19 Отговор

    До коментар #65 от "отговорче":

    Диваците нападнаха суверенна държава. Тях никой не ги е нападал. Това са фактите.Ти какво си измисляш не е важно.

    Коментиран от #72, #78, #84

    14:14 09.01.2026

  • 71 Дедо ви...

    16 1 Отговор
    А бе айде сега, малко лешници ги пообрулили.... само дето Кличко призова жителите на Киев които имат възмажност да напуснат града...

    14:16 09.01.2026

  • 72 село мое , 🐮

    15 4 Отговор

    До коментар #70 от "отговор":

    ,,Тях никой не ги е нападал,, ...................Защото не могат и не искат да ги нападат ! Понимаеш или нет ?! Щраус .....

    14:16 09.01.2026

  • 73 Рижко Наглия

    19 1 Отговор

    До коментар #61 от "Да знаеш":

    С подкупи сега искат да вземат и Гренландия, вече го обявиха -
    дават по 100 000 долара на всеки, който гласува за отцепване от Дания.

    14:17 09.01.2026

  • 74 Холивуд

    20 3 Отговор

    До коментар #56 от "ха ха ха":

    Особено елегантна беше операцията с нискорастящите хеликоптери. Можеха да бъдат отпускани с обикновени РПГ. Но нито един изстрел?! Сравнително евтина холивудска продукция. Само 50 млн. долара (поне толкова обявиха). Ако руската ПВО е толкова безполезна, интересно защо разни f16 и други гениални западни изделия се крият зад хоризонта. В редките случаи когато някой излети обикновено "аварира" и някой герой Украiнi дава фира.

    14:18 09.01.2026

  • 75 БЕЙ хазаров !

    14 2 Отговор
    БЕЙ ха за ров И В$€ БУД€Т ХОРОШО!
    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ПРОЩАЙ €$ И нато!
    ZA ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ!

    14:18 09.01.2026

  • 76 Бг Копейка

    3 12 Отговор
    Нашия кяр какъв, ще е тогава?

    14:19 09.01.2026

  • 77 Не бе надрусаняк

    21 1 Отговор
    Руската ракета орешник е пряка заплаха за теб клоун , ако искаха Русите щяха да те премахнат във самото начало !!!!! Но те оставиха жив за да източиш западналия запад и да направиш услугата и им я поднесеш сам !!!!!!

    14:20 09.01.2026

  • 78 Така е

    20 2 Отговор

    До коментар #70 от "отговор":

    Диваците нападнаха суверенна държава- Венецуела и отвлякоха президента и. Диваци са. Пирати. Терористи.

    14:20 09.01.2026

  • 79 Карго 200

    3 15 Отговор
    Русия продължава да гори милиарди, тероризирайки украинците, атакувайки критично важен инфраструктурен обект близо до Лвов. Омаловажен от Америка напоследък, бункерният джудже се нахвърля върху Украйна, вместо да се изправи срещу истинската власт, бележки на отчаян диктатор, опитващ се да изпрати послание.

    Коментиран от #83

    14:22 09.01.2026

  • 80 Тагарев

    19 2 Отговор
    Първо: Зеленски каза, че Орешник не съществува и това е стара украинска ракета.
    Второ: Зелетски каза, че никакво газохранилище не е ударено, а някакъв частен дом. Трима ранени.
    Трето: Зеленски кога ще посети Украина?

    14:22 09.01.2026

  • 81 НЯМА са плашите !

    18 2 Отговор
    Европейския съюз е тъй разгащен , че чака само някой да го барне за Г .....Z......@ за да вирне краката !!!!!!!

    Коментиран от #92

    14:23 09.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 604

    10 1 Отговор

    До коментар #79 от "Карго 200":

    е ти сакаш да прати ядра на запада , тъ тогава да се списва мир?

    14:25 09.01.2026

  • 84 456

    12 2 Отговор

    До коментар #70 от "отговор":

    Нямам намерение подобни теми да коментирам ,но понеже твърде често се споменава ,че Русия е нападнала Осрайна ще ти препоръчам да отвориш на ООН 1991 и да погледнеш къде има ОБЯВЕНИ ГРАНИЦИ на Украйна. Ако искаш провери ,но ще ти кажа - няма обявени граници т.е. според ООН това са руски земи. Осрайна си ги загради тези земи благодарение на предателя с белега. И това без да коментирам ,темите за население ,земя ,икономика , вяра и прочие. Реално в мовента това което става е гражданска война ,без да е обявявана война.

    Коментиран от #101

    14:25 09.01.2026

  • 85 Карго 200

    3 11 Отговор
    Факти,вие ядете огризките изхвърлени в руските кофи за смет.
    Жалки до мозайка на вехтите си кости!
    Украйна няма да се пречупи,колкото и да ви се ще!
    Русия ще погребем на дълбоко така,че да не вони!

    14:27 09.01.2026

  • 86 Отговорче и въпросче.

    12 3 Отговор

    До коментар #58 от "въпросче":

    Те и в Щатите на много места са със септични ями. Това, какво означава, че живеят в първобитно общинен строй? Ае не ми отговаряй, най-много някоя неумнотия да изтърсиш. Пък и въпросът ми беше риторичен. За Бг-то няма да ти казвам.

    14:27 09.01.2026

  • 87 Лука

    3 10 Отговор
    Не зависимо открая на войната русия ще спечели милиони врагове и ще загуби милони почитатели !!!

    Коментиран от #94

    14:28 09.01.2026

  • 88 Дедо ви...

    12 2 Отговор
    А бе нещо наркоклоуна забрави за преговори сред погрома нощес. Киев пълен блекаут, над 500 000 жители са без ток и вода. Наркофюрера ще предава стратегическите запаси от литий на обкръжението на риж дедо с надеждата да си купи благоразположението му

    14:28 09.01.2026

  • 89 Хи хи хи

    10 1 Отговор
    То и натюфците се биха барабар със бандерите на територията на Русия във Курск .... Ама тоя кютюк защо мълчи за това и беше много доволен ????

    14:30 09.01.2026

  • 90 Лука

    4 11 Отговор

    До коментар #6 от "CъBETckияT ПпEHиC akp0баT":

    Москва не вярва на сълзи а аз не вярвам на москва !

    Коментиран от #100, #126

    14:30 09.01.2026

  • 91 Предупреждават ви

    13 3 Отговор
    Провокирате Русия, а после ревете. Най голямата заплаха за Европа сте вие фашистите и продажните урсули, които ви спонсорират терористичният и фашистки режим.

    14:31 09.01.2026

  • 92 Неразбрал

    13 2 Отговор

    До коментар #81 от "НЯМА са плашите !":

    Някой да ми обясни трябва ли да си даваме последните левове и след година да обръщаме евро във лев .....защото на ЕС му се клатят краката Урсулите и войнолюбците го провалиха???????

    Коментиран от #112

    14:33 09.01.2026

  • 93 Буда

    11 1 Отговор

    До коментар #30 от "Муахахах":

    Фантазиите са ти присъщи Фаши , ама още няма сухопътна акция във Венецуела … факт все пак виденията са безплатни , същото важи и за смъркача хихи

    14:33 09.01.2026

  • 94 Загубилият е Европа

    15 0 Отговор

    До коментар #87 от "Лука":

    САЩ я унищожава. А 2/3 от света е зад Русия.

    14:33 09.01.2026

  • 95 Антон

    17 1 Отговор
    В укрия в момента, нещата са критични. кмета на киев е призовал жителите да напуснат града и да потърсят подслон на места, където има ток, отопление и водоснабдяване. В града няма ток, парно, мислия в няко райони и водАа. От топлопреносната мрежа се източва водата, за да не замръзне и нанесе допълнитешни шети. И тук говорим за киев. Представете си за какво иде реч в малките градове.
    Естествени това няма да го чуем по нашите демократични медии, за да не излгежда Русия силна.
    Обшо взето каквото търсеха укрите, намериха го. Може и още но Путин е търпелив и човечен.

    Коментиран от #98

    14:34 09.01.2026

  • 96 Българин

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "CъBETckияT ПпEHиC akp0баT":

    Блажени са вярващите

    14:34 09.01.2026

  • 97 На Европа не и пука за

    12 0 Отговор
    Европейската сигурност. Това е само в главите на журналистите да им се четат статиите, иначе глад баце...

    14:36 09.01.2026

  • 98 Българин

    1 12 Отговор

    До коментар #95 от "Антон":

    РуZийката изглежда само като терорист. Нищо повече.

    Коментиран от #105, #109

    14:36 09.01.2026

  • 99 Жбръц

    11 1 Отговор
    Защо не напишете сухата,чиста фактология,а винаги увъртане,винаги по удобната лайсна.Сега сме 21 век.Информационни канали със хиляди! Или още живеете с мисълта,че освен вас и няколко контролирани ТВ,друг няма.А истината е,че с един Лешник,руснака унищожи най големия газов хъб- хранилище до Лвов,където до днес мислеха че война няма.Газохранилище с обем17,5 млрд кубометра газ.На голямото газово хранилище в ЕвропаОт там се захранва и цяла Германия другите,около Незалежная ( без унгарци ) .Сега няма газ срещу кинти и железария,а изведнъж централна Европа,ще се окаже в газова криза в тежката зима,а цените на борсата ще литнат нагоре.Това се случи.За другото: конвоите с тежка техника от Жежув навътре в Незалежная,който иска,да потърси независими източници.Рояци от леки и средни дронове,кинжали с дузини,,ФАБ от три тона .Леш,само това ще кажа.

    Коментиран от #102, #103

    14:38 09.01.2026

  • 100 Въпрос

    9 1 Отговор

    До коментар #90 от "Лука":

    Че кой си ти да вярваш на Москва , след като там не се интересува никой от теб бре байо ? Никой !

    14:38 09.01.2026

  • 101 Лука

    0 9 Отговор

    До коментар #84 от "456":

    Границите на украйна са признати и от русия на беловежкото споразумение 1991г и на будапещенския меморандум 1994г

    14:40 09.01.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Българин

    0 12 Отговор

    До коментар #99 от "Жбръц":

    Затова Азов и Десен сектор режат руски тикви.

    Коментиран от #110, #113, #118

    14:41 09.01.2026

  • 104 "Предполагаема

    8 2 Отговор
    Фалшива атака към резиденцията на Путин". Абе той и Мадуро е фалшиф наркотрафикант ама ей на кво стана с него.

    14:42 09.01.2026

  • 105 Минувач

    11 0 Отговор

    До коментар #98 от "Българин":

    Ти не изглеждаш и на българин … четири години драскаш три едни и същи изречения … много слабо !

    14:42 09.01.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Изпражнението зеленски

    8 0 Отговор

    До коментар #102 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Послъгваш аркадаш.

    14:45 09.01.2026

  • 109 Сиганин

    8 0 Отговор

    До коментар #98 от "Българин":

    Бате, ши даваШ пет еврю да слага на табу настата

    Коментиран от #115

    14:45 09.01.2026

  • 110 Ха ХаХа

    11 0 Отговор

    До коментар #103 от "Българин":

    284 азовци са унищожени край Пакровск като плъхове

    14:46 09.01.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Аз съм

    10 0 Отговор

    До коментар #92 от "Неразбрал":

    Готов и по-рано да обърна € в ЛВ., що трябва чакам някакво жалко ЕС да се разпадне.

    14:46 09.01.2026

  • 113 Мислител

    13 0 Отговор

    До коментар #103 от "Българин":

    Азов и татуираните брадати фашаги ги извадиха от дупките им в Мелиопул и ги показаха на целия свят / факт и друго , русите взеха Крим , Луганск и Донецк и продължават напред - факт и друго - драскай си фантазиите и си вярвай хихи

    14:47 09.01.2026

  • 114 стоян георгиев-π4оka

    10 0 Отговор
    Сега когато няма вече и запаси от руска недемократична газ ,ойропейците ще трябва насила яко да прррррр ∆ яяятттт и да си събират душите си в шишета вече ,да наблягат на боб, леща ,зеле ,лук и чесън ,въпреки ,че народът е казал с пррррр ∆ няяяяя боя не става !

    14:48 09.01.2026

  • 115 Българин

    8 0 Отговор

    До коментар #109 от "Сиганин":

    Да водя и жината Десислава Димитрова ,че и тя прояви интерес ?

    14:49 09.01.2026

  • 116 Лука-мука

    9 0 Отговор
    Русите смазаха фашагите навсякъде дето ги напипаха , те това е истината ,,

    Коментиран от #120

    14:50 09.01.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Оня с керпеденя

    7 0 Отговор

    До коментар #103 от "Българин":

    Не знам Азов и Десен Сектор какво режат ,но ще мина за всеки случай да те оббре жжа ,знам ли в катуна може и да са те пропуснали .

    14:54 09.01.2026

  • 119 Украйна

    8 0 Отговор
    Тия май са майстори на изнудването и шантажа - обраха на цял свят парите тия МОШЕ..н.ници!

    14:55 09.01.2026

  • 120 Лука

    3 3 Отговор

    До коментар #116 от "Лука-мука":

    Кой ме търси ,винаги съм на линия ?Слава на Русия ,защитница на Православието от 89 половитте сатта ниссти 👿 !

    14:56 09.01.2026

  • 121 Няма да има мир, защото лидерите на ЕС

    5 0 Отговор
    и Англия ще загубят властта си и ще бъдат принудени да се обясняват за милиардите похарчени, ако се откажат от конфликта с Русия и подкрепата за Украйна. Последствията са описани от бившия анализатор на ЦРУ Рей МакГовърн в неговия YouTube канал. "Ако кажат на народа си: Загубихме. Мислехме, че е добра идея, но похарчихме повече от 50 милиарда долара и всичко беше откраднато и изчезна без резултат. (…) Ще се опитаме да направим всичко възможно…, "тези момчета ще напуснат местата си в рамките на година или година и половина след резултатите от изборите", е казал МакГуърн. Според него Европейските политици все пак ще трябва да се обяснят пред населението си какви са причините за покачване цените на петрола, газта и хранителните продукти. По-рано Алексей Пушков бе заявил, че Европейският съюз в сегашното си състояние не е готов да воюва с Русия, просто няма сили, средства и готови да умират бойци.

    15:08 09.01.2026

  • 122 Пълномащабен и с нищо непредизвикан

    4 0 Отговор
    Виете ли виете от мъка ,злоба и най вече безпомощност козяшки зюмбюли ,стиснали нервно малките изпотени юмручета с лакирани ноктета💅 ,бай Дончо и той периодично си джафка ,но не вреди а Орешника гордо лети ли лети и с адски трядък се стоварва .

    15:09 09.01.2026

  • 123 си пън

    2 0 Отговор
    зелен надрусан,не е заплаха а възпиране чрез сила

    15:14 09.01.2026

  • 124 От Мордор с Любов

    3 0 Отговор
    Кво ставаа вее жълтопаветни козячета ,нали нямало орешник ,а и гърмял още в самата установка при изстрелване 🤣🤣🤣 ?Орешници ще има за всички от сърце и с много любов !

    15:14 09.01.2026

  • 125 си пън

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "!!!?":

    и лопатките не падат по долу от орехите

    15:16 09.01.2026

  • 126 Тити

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Лука":

    ДзиннГа МаннГа пуккк ,пълни гащи с Луккк.

    15:19 09.01.2026

  • 127 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Гай Турий":

    да кажат ама кат всички са в дългове до ушите,само зануляване ги оправя,а то само с война става,ама некой яко ги е подлъгал натювцуте,че са нещо

    15:20 09.01.2026

