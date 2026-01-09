Украйна: Руският удар с ракета „Орешник“ е сериозна заплаха за европейската сигурност

Руският удар през изминалата нощ с ракета "Орешник" близо до границата на ЕС и НАТО е "сериозна опасност" за европейската сигурност и "тест" за Запада, заяви днес министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс и Франс прес, предаде БТА.
Той призова партньорите на Украйна да засилят натиска върху Москва.
Сибига заяви, че Киев е запознал по дипломатически канали САЩ, европейските партньори и други държави с подробностите около удара.
"(Руският президент Владимир) Путин използва балистична ракета със среден обсег близо до границата на ЕС и НАТО в отговор на своите собствени халюцинации. Това наистина е сериозна заплаха. И тя изисква международнa реакция", посочи Сибига.
Русия заяви, че е нанесла удари по "стратегически" цели в Украйна, използвайки за втори път свръхзвуковата ракета "Орешник", отбелязва АФП.
Атаката е била насочена срещу "инфраструктурен обект" в украинската Лвовска област, граничеща с Полша, членка на ЕС и НАТО, съобщи областният управител Максим Козицки. Той не спомена за жертви, но посочи, че атаката е задействала автоматична система за безопасност на газопреносната система в Рудне, прекъсвайки снабдяването със синьо гориво за няколкостотин жители в населения пункт.
Руските медии, от своя страна, съобщиха, че атаката е засегнала голямо газохранилище.
Москва заяви, че е използвала "Орешник" в отговор на предполагаема украинска атака с дронове през декември срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин. Украйна отрече този удар, а американският президент Доналд Тръмп, който настоява двете страни да сключат мирно споразумение, заяви, че не вярва, че ударът е бил нанесен, припомня АФП.
"Абсурдно е Русия да се опитва да оправдае този удар с фалшивата "атака срещу резиденцията на Путин", която никога не се е случвала", добави Сибига в изявлението си.
1 Митко Пешев
Коментиран от #30
13:38 09.01.2026
2 Браво
13:38 09.01.2026
3 Европеец
Коментиран от #15, #18
13:40 09.01.2026
4 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT
Фидел Кастро 1992 г.
13:40 09.01.2026
5 ...не било пудра захар
13:40 09.01.2026
6 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #90, #96
13:40 09.01.2026
7 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT
13:41 09.01.2026
8 Гончар Романенко
13:41 09.01.2026
9 Гръм и мълнии
13:41 09.01.2026
10 Митко Пешев
13:41 09.01.2026
11 гръмовержецът💥
Коментиран от #57
13:41 09.01.2026
12 Лудият от портиерната
13:42 09.01.2026
13 Руски колхозник
13:43 09.01.2026
14 Гориил
Коментиран от #21
13:43 09.01.2026
15 млка корекция
До коментар #3 от "Европеец":Малка корекция ти правя, не е съперник, а е СКЪПЕРНИК.
13:43 09.01.2026
16 Много яки ватенки
Коментиран от #28, #36, #51
13:45 09.01.2026
17 Ей,кво нещо...
13:45 09.01.2026
18 Да знаеш
До коментар #3 от "Европеец":От поста ти разбрах, че имаш проблем с буква "К" на клавиатурата!
Няма нужда да ми благодариш.
13:45 09.01.2026
19 !!!?
Сега може да очакваме от Кремъл да си признае, че това е стара съветска ракета...!
Коментиран от #47, #125
13:45 09.01.2026
20 БАРС
13:46 09.01.2026
21 456
До коментар #14 от "Гориил":Има ударени натовски складове в Лвов. За дронове , за пилоти на Ф16 и ракети. Говори се ,че между 10-20 американци са дали фира.
13:46 09.01.2026
22 Вовата съм
13:46 09.01.2026
23 Механик
А и нали помните, че руснаците нямат ракети още от 22-ра година? Урсула го заяви публично и категорично.
Освен това нали уж това бяха "мултики" и "кюнци"? Ко стана? М?
13:47 09.01.2026
24 Вашето мнение
13:47 09.01.2026
25 Бразди по БНТ
13:48 09.01.2026
26 Гай Турий
Коментиран от #127
13:48 09.01.2026
27 Е 6а го наркомана
13:49 09.01.2026
28 Ауууу
До коментар #16 от "Много яки ватенки":И най- голямото газохранилище хвръкна. Смятай ако е в целта.🤣😂🤣😂
13:49 09.01.2026
29 Стига
13:49 09.01.2026
30 Муахахах
До коментар #1 от "Митко Пешев":САЩ получиха наготово послеедни версии на с300 и су30 с последните ракети р77 във Венецуела. Безплатно.
Коментиран от #52, #93
13:50 09.01.2026
31 Трол
13:50 09.01.2026
32 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT
13:50 09.01.2026
33 Чики-Рики
13:50 09.01.2026
34 Ура копейки
Пусин 🤡пак уплаши гаргите🤣
13:51 09.01.2026
35 Бялджип
Москва не е заявила, че отговаря на ПРЕДПОЛАГАЕМА атака?!
13:52 09.01.2026
36 Механик
До коментар #16 от "Много яки ватенки":Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.
Коментиран от #38
13:52 09.01.2026
37 пффф
13:53 09.01.2026
38 Соня
До коментар #36 от "Механик":Ама виж китайците какви тапи правят, станал ти е три цола.
13:54 09.01.2026
39 Бай онзи
13:55 09.01.2026
40 Без коментар
Коментиран от #49
13:55 09.01.2026
41 Брат ми Путин
Координатите ще ти ги пратя на имел.
И да ти докладвам Тромпета напълни памперса както и Урсулата а макарона се скри под полата на Бриджит Зеленски реве по телефона на Тръмп а той му каза да зареди бункера с памперси.
Европа трябваше да си трае Русия и Украината да се оправят и всичко щеше да свъри по-бързо и с по малко жертви.Но европата и САЩ искаха да водят война с Русия чрез Украйна, но Тромпета разбра, че няма шанс да спечели и се отдръпна да не става САЩ за смях. Но пък европата стана за такъв смях, че и бебетата в родилното не плачат ами се смеят.
13:56 09.01.2026
42 Гориил
13:56 09.01.2026
43 Запахата е само за УКР
Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против:
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиране на Майдана
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Коментиран от #48
13:56 09.01.2026
44 Какво
13:57 09.01.2026
45 Глупости, това е руска пропаганда,
13:57 09.01.2026
46 Тома
13:58 09.01.2026
47 Масово производство с/у Укр
До коментар #19 от "!!!?":Ако това е старата ракета. Как ще рагираш на новите?
Батюшка Махно
Бий бандеровците докато почервенеят,
Бий Урко-неонацитите докато посинеят и
в добавка
Бий полско-националистите и наемниците от Южна Америка, докато пожълтекат ( в га-щите)
стана като цвета на укр знаме
Коментиран от #56
14:00 09.01.2026
48 факт
До коментар #43 от "Запахата е само за УКР":Нямаше да се воюва ако Путлер не беше нарушил Будапещенските споразумения. Всичко останало са приказки от болшевишката пропаганда.
14:00 09.01.2026
49 Какви
До коментар #40 от "Без коментар":жертви чакаш? Те там по принцип са безсмъртни.
14:01 09.01.2026
51 Безаналогови сте само вие
До коментар #16 от "Много яки ватенки":подлогите на отворено общество о сирос униклани наркомани не можеш да седнеш постоянно поемаш Орешник
14:02 09.01.2026
52 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
До коментар #30 от "Муахахах":Системата С-300 е приета на въоръжение в СССР през 1978 година,
Су-30 също е от тогава - 1978 година,
а ракетата Р-77 е почти нова - от 1994 година.
Нека се учат краварите и да си мислят, че нищо по-ново не е изобретено...
14:02 09.01.2026
53 Незнайко
Дано войни повече да няма, ноо...
Коментиран от #58
14:03 09.01.2026
54 Питар
Не знам защо намесват европейската сигурност.
14:03 09.01.2026
55 Перо
14:04 09.01.2026
56 ха ха ха
До коментар #47 от "Масово производство с/у Укр":Ти кажи как реагира руското ПВО на американските ракети в Иран и Венецуела.Безаналогова излагация. Като приберат следващия танкер пак изстреляйте орешник а Тръмп ще се уплаши и ще си го премести в другия крачол.
Коментиран от #59, #61, #74
14:04 09.01.2026
57 минувач 🚗
До коментар #11 от "гръмовержецът💥":Всъщност пердахът за укрите още не е започнал , това е само за загрявка ....Все още е СВО , война на този етап няма ...
Коментиран от #66
14:05 09.01.2026
58 въпросче
До коментар #53 от "Незнайко":Е като имаш такива диваци на границата си които тоалетни нямат като хората ама тръгнали да грабят и убиват дали не е добре да се въоръжиш?
Коментиран от #65, #67, #86
14:06 09.01.2026
59 село мое , 🐮
До коментар #56 от "ха ха ха":Интересно какво ще ,,мести ,, Тръмп , като ,, то ,, отдавна е неизползваемо . Питай Мелания- тя най-добре знае .
14:07 09.01.2026
60 Хахахахаха
14:08 09.01.2026
61 Да знаеш
До коментар #56 от "ха ха ха":В Иран и Венецуела печелят с подкупи, не го ли разбираш?
Коментиран от #73
14:08 09.01.2026
62 Някой
14:08 09.01.2026
63 Гориил
14:08 09.01.2026
64 лиз ач евроатлантик
14:09 09.01.2026
65 отговорче
До коментар #58 от "въпросче":Диваци отидоха переееепик@ват оградата на Мечока. Сега реват от него.
Коментиран от #70
14:09 09.01.2026
66 самагончики
До коментар #57 от "минувач 🚗":Е 4 години загрявка направо е рекорд. Загрявката стана по дълга от от Отечествената война. Докато загряват Асад прегря,Мадуро хвърли кърпата , а сега и аятолаха стяга куфарите....Да продължават да загряват все така , а Тръмп да си прави малки 3 часови СВО та за забавление.
Коментиран от #69
14:10 09.01.2026
67 овч, 🐑
До коментар #58 от "въпросче":Сигурно урките си имал предвид , нали ?! Те и вашите тоалетни по селата са външни , ама за това нищо не казвате .
14:11 09.01.2026
68 мишо
14:12 09.01.2026
69 минувач 🚗
До коментар #66 от "самагончики":Искам още поне 44 години да е ,,загрявката ,,, че такива като теб да вдянат , че с руснаците шега не бива ! Умните хора отдавна са го разбрали , но вие - едва ...Медицината има обяснение за това , но не е тук мястото да го коментирам .Понял ?!
14:14 09.01.2026
70 отговор
До коментар #65 от "отговорче":Диваците нападнаха суверенна държава. Тях никой не ги е нападал. Това са фактите.Ти какво си измисляш не е важно.
Коментиран от #72, #78, #84
14:14 09.01.2026
71 Дедо ви...
14:16 09.01.2026
72 село мое , 🐮
До коментар #70 от "отговор":,,Тях никой не ги е нападал,, ...................Защото не могат и не искат да ги нападат ! Понимаеш или нет ?! Щраус .....
14:16 09.01.2026
73 Рижко Наглия
До коментар #61 от "Да знаеш":С подкупи сега искат да вземат и Гренландия, вече го обявиха -
дават по 100 000 долара на всеки, който гласува за отцепване от Дания.
14:17 09.01.2026
74 Холивуд
До коментар #56 от "ха ха ха":Особено елегантна беше операцията с нискорастящите хеликоптери. Можеха да бъдат отпускани с обикновени РПГ. Но нито един изстрел?! Сравнително евтина холивудска продукция. Само 50 млн. долара (поне толкова обявиха). Ако руската ПВО е толкова безполезна, интересно защо разни f16 и други гениални западни изделия се крият зад хоризонта. В редките случаи когато някой излети обикновено "аварира" и някой герой Украiнi дава фира.
14:18 09.01.2026
75 БЕЙ хазаров !
ПРОЩАЙ уКРАЙна, ПРОЩАЙ €$ И нато!
ZA ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ!
14:18 09.01.2026
76 Бг Копейка
14:19 09.01.2026
77 Не бе надрусаняк
14:20 09.01.2026
78 Така е
До коментар #70 от "отговор":Диваците нападнаха суверенна държава- Венецуела и отвлякоха президента и. Диваци са. Пирати. Терористи.
14:20 09.01.2026
79 Карго 200
Коментиран от #83
14:22 09.01.2026
80 Тагарев
Второ: Зелетски каза, че никакво газохранилище не е ударено, а някакъв частен дом. Трима ранени.
Трето: Зеленски кога ще посети Украина?
14:22 09.01.2026
81 НЯМА са плашите !
Коментиран от #92
14:23 09.01.2026
83 604
До коментар #79 от "Карго 200":е ти сакаш да прати ядра на запада , тъ тогава да се списва мир?
14:25 09.01.2026
84 456
До коментар #70 от "отговор":Нямам намерение подобни теми да коментирам ,но понеже твърде често се споменава ,че Русия е нападнала Осрайна ще ти препоръчам да отвориш на ООН 1991 и да погледнеш къде има ОБЯВЕНИ ГРАНИЦИ на Украйна. Ако искаш провери ,но ще ти кажа - няма обявени граници т.е. според ООН това са руски земи. Осрайна си ги загради тези земи благодарение на предателя с белега. И това без да коментирам ,темите за население ,земя ,икономика , вяра и прочие. Реално в мовента това което става е гражданска война ,без да е обявявана война.
Коментиран от #101
14:25 09.01.2026
85 Карго 200
Жалки до мозайка на вехтите си кости!
Украйна няма да се пречупи,колкото и да ви се ще!
Русия ще погребем на дълбоко така,че да не вони!
14:27 09.01.2026
86 Отговорче и въпросче.
До коментар #58 от "въпросче":Те и в Щатите на много места са със септични ями. Това, какво означава, че живеят в първобитно общинен строй? Ае не ми отговаряй, най-много някоя неумнотия да изтърсиш. Пък и въпросът ми беше риторичен. За Бг-то няма да ти казвам.
14:27 09.01.2026
87 Лука
Коментиран от #94
14:28 09.01.2026
88 Дедо ви...
14:28 09.01.2026
89 Хи хи хи
14:30 09.01.2026
90 Лука
До коментар #6 от "CъBETckияT ПпEHиC akp0баT":Москва не вярва на сълзи а аз не вярвам на москва !
Коментиран от #100, #126
14:30 09.01.2026
91 Предупреждават ви
14:31 09.01.2026
92 Неразбрал
До коментар #81 от "НЯМА са плашите !":Някой да ми обясни трябва ли да си даваме последните левове и след година да обръщаме евро във лев .....защото на ЕС му се клатят краката Урсулите и войнолюбците го провалиха???????
Коментиран от #112
14:33 09.01.2026
93 Буда
До коментар #30 от "Муахахах":Фантазиите са ти присъщи Фаши , ама още няма сухопътна акция във Венецуела … факт все пак виденията са безплатни , същото важи и за смъркача хихи
14:33 09.01.2026
94 Загубилият е Европа
До коментар #87 от "Лука":САЩ я унищожава. А 2/3 от света е зад Русия.
14:33 09.01.2026
95 Антон
Естествени това няма да го чуем по нашите демократични медии, за да не излгежда Русия силна.
Обшо взето каквото търсеха укрите, намериха го. Може и още но Путин е търпелив и човечен.
Коментиран от #98
14:34 09.01.2026
96 Българин
До коментар #6 от "CъBETckияT ПпEHиC akp0баT":Блажени са вярващите
14:34 09.01.2026
97 На Европа не и пука за
14:36 09.01.2026
98 Българин
До коментар #95 от "Антон":РуZийката изглежда само като терорист. Нищо повече.
Коментиран от #105, #109
14:36 09.01.2026
99 Жбръц
Коментиран от #102, #103
14:38 09.01.2026
100 Въпрос
До коментар #90 от "Лука":Че кой си ти да вярваш на Москва , след като там не се интересува никой от теб бре байо ? Никой !
14:38 09.01.2026
101 Лука
До коментар #84 от "456":Границите на украйна са признати и от русия на беловежкото споразумение 1991г и на будапещенския меморандум 1994г
14:40 09.01.2026
103 Българин
До коментар #99 от "Жбръц":Затова Азов и Десен сектор режат руски тикви.
Коментиран от #110, #113, #118
14:41 09.01.2026
104 "Предполагаема
14:42 09.01.2026
105 Минувач
До коментар #98 от "Българин":Ти не изглеждаш и на българин … четири години драскаш три едни и същи изречения … много слабо !
14:42 09.01.2026
108 Изпражнението зеленски
До коментар #102 от "Изпражнението гайтанджиева":Послъгваш аркадаш.
14:45 09.01.2026
109 Сиганин
До коментар #98 от "Българин":Бате, ши даваШ пет еврю да слага на табу настата
Коментиран от #115
14:45 09.01.2026
110 Ха ХаХа
До коментар #103 от "Българин":284 азовци са унищожени край Пакровск като плъхове
14:46 09.01.2026
112 Аз съм
До коментар #92 от "Неразбрал":Готов и по-рано да обърна € в ЛВ., що трябва чакам някакво жалко ЕС да се разпадне.
14:46 09.01.2026
113 Мислител
До коментар #103 от "Българин":Азов и татуираните брадати фашаги ги извадиха от дупките им в Мелиопул и ги показаха на целия свят / факт и друго , русите взеха Крим , Луганск и Донецк и продължават напред - факт и друго - драскай си фантазиите и си вярвай хихи
14:47 09.01.2026
114 стоян георгиев-π4оka
14:48 09.01.2026
115 Българин
До коментар #109 от "Сиганин":Да водя и жината Десислава Димитрова ,че и тя прояви интерес ?
14:49 09.01.2026
116 Лука-мука
Коментиран от #120
14:50 09.01.2026
118 Оня с керпеденя
До коментар #103 от "Българин":Не знам Азов и Десен Сектор какво режат ,но ще мина за всеки случай да те оббре жжа ,знам ли в катуна може и да са те пропуснали .
14:54 09.01.2026
119 Украйна
14:55 09.01.2026
120 Лука
До коментар #116 от "Лука-мука":Кой ме търси ,винаги съм на линия ?Слава на Русия ,защитница на Православието от 89 половитте сатта ниссти 👿 !
14:56 09.01.2026
121 Няма да има мир, защото лидерите на ЕС
15:08 09.01.2026
122 Пълномащабен и с нищо непредизвикан
15:09 09.01.2026
123 си пън
15:14 09.01.2026
124 От Мордор с Любов
15:14 09.01.2026
125 си пън
До коментар #19 от "!!!?":и лопатките не падат по долу от орехите
15:16 09.01.2026
126 Тити
До коментар #90 от "Лука":ДзиннГа МаннГа пуккк ,пълни гащи с Луккк.
15:19 09.01.2026
127 1234
До коментар #26 от "Гай Турий":да кажат ама кат всички са в дългове до ушите,само зануляване ги оправя,а то само с война става,ама некой яко ги е подлъгал натювцуте,че са нещо
15:20 09.01.2026