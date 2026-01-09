Украйна: Руският удар с ракета „Орешник“ е сериозна заплаха за европейската сигурност

Руският удар през изминалата нощ с ракета "Орешник" близо до границата на ЕС и НАТО е "сериозна опасност" за европейската сигурност и "тест" за Запада, заяви днес министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс и Франс прес, предаде БТА.

Той призова партньорите на Украйна да засилят натиска върху Москва.

Сибига заяви, че Киев е запознал по дипломатически канали САЩ, европейските партньори и други държави с подробностите около удара.

"(Руският президент Владимир) Путин използва балистична ракета със среден обсег близо до границата на ЕС и НАТО в отговор на своите собствени халюцинации. Това наистина е сериозна заплаха. И тя изисква международнa реакция", посочи Сибига.

Русия заяви, че е нанесла удари по "стратегически" цели в Украйна, използвайки за втори път свръхзвуковата ракета "Орешник", отбелязва АФП.

Атаката е била насочена срещу "инфраструктурен обект" в украинската Лвовска област, граничеща с Полша, членка на ЕС и НАТО, съобщи областният управител Максим Козицки. Той не спомена за жертви, но посочи, че атаката е задействала автоматична система за безопасност на газопреносната система в Рудне, прекъсвайки снабдяването със синьо гориво за няколкостотин жители в населения пункт.

Руските медии, от своя страна, съобщиха, че атаката е засегнала голямо газохранилище.

Москва заяви, че е използвала "Орешник" в отговор на предполагаема украинска атака с дронове през декември срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин. Украйна отрече този удар, а американският президент Доналд Тръмп, който настоява двете страни да сключат мирно споразумение, заяви, че не вярва, че ударът е бил нанесен, припомня АФП.

"Абсурдно е Русия да се опитва да оправдае този удар с фалшивата "атака срещу резиденцията на Путин", която никога не се е случвала", добави Сибига в изявлението си.