САЩ обмислят провеждането на ядрени опити, "за да поддържат предимството си"

Представители на администрацията на Вашингтон продължават да обсъждат възможността Съединените щати да провеждат ядрени опити, но все още не са разработени конкретни планове.

Това заяви министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт пред репортери в Белия дом.

„Диалогът по този въпрос продължава“, каза той, когато беше попитан дали САЩ възнамеряват да възобновят ядрените експлозии за тестови цели и кога това може да се случи. „Президентът Тръмп е ангажиран с факта, че трябва да поддържаме значително предимство. Нашият ядрен арсенал трябва да бъде значително по-добър от всички наши противници в света“, добави той.

Говорейки за това как точно САЩ биха могли да провеждат опити, Райт отбеляза: „Няма конкретен план как бихме направили това.“ „Използвайки технологии и симулация, можем да тестваме всички ядрени оръжия, с изключение на техните радиоактивни компоненти, с много добър контрол на качеството“, добави той, обсъждайки дали САЩ трябва да възобновят експлозивните ядрени опити. Американският ядрен военен комплекс е под юрисдикцията на Министерството на енергетиката на САЩ.

През октомври 2025 г. Тръмп обяви решението си да възобнови ядрените опити. Нито той, нито други служители на американската администрация обаче изясниха дали това включва експлозивни опити.