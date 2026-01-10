Новини
Свят »
САЩ »
САЩ обмислят провеждането на ядрени опити, "за да поддържат предимството си"

САЩ обмислят провеждането на ядрени опити, "за да поддържат предимството си"

10 Януари, 2026 05:18, обновена 10 Януари, 2026 05:22 342 5

  • ядрени опити-
  • сащ-
  • крис райт-
  • министър-
  • енергетика

Все още не са разработени конкретни планове за това, заяви министърът на енергетиката Крис Райт

САЩ обмислят провеждането на ядрени опити, "за да поддържат предимството си" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представители на администрацията на Вашингтон продължават да обсъждат възможността Съединените щати да провеждат ядрени опити, но все още не са разработени конкретни планове.

Това заяви министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт пред репортери в Белия дом.

„Диалогът по този въпрос продължава“, каза той, когато беше попитан дали САЩ възнамеряват да възобновят ядрените експлозии за тестови цели и кога това може да се случи. „Президентът Тръмп е ангажиран с факта, че трябва да поддържаме значително предимство. Нашият ядрен арсенал трябва да бъде значително по-добър от всички наши противници в света“, добави той.

Говорейки за това как точно САЩ биха могли да провеждат опити, Райт отбеляза: „Няма конкретен план как бихме направили това.“ „Използвайки технологии и симулация, можем да тестваме всички ядрени оръжия, с изключение на техните радиоактивни компоненти, с много добър контрол на качеството“, добави той, обсъждайки дали САЩ трябва да възобновят експлозивните ядрени опити. Американският ядрен военен комплекс е под юрисдикцията на Министерството на енергетиката на САЩ.

През октомври 2025 г. Тръмп обяви решението си да възобнови ядрените опити. Нито той, нито други служители на американската администрация обаче изясниха дали това включва експлозивни опити.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да знайш

    0 0 Отговор
    Русия е с 20 г. пред Обора в ядрената енергетика! И във военните технологии.

    Коментиран от #3

    05:26 10.01.2026

  • 2 койдазнай

    0 0 Отговор
    Ядрените опити ще се провеждат на земите, обитавани от противниците на Тръмп.
    Който не се е сетил, че трябва да е в пълно съгласие с политиката и желанията на Тръмп, може да остане силно изненадан.

    05:28 10.01.2026

  • 3 България - законна цел

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да знайш":

    Съвсем скоро ще се види реално, кой колко е напред в ядрените технологии!

    05:29 10.01.2026

  • 4 Перник

    0 0 Отговор
    К...л...а...н...е със с...е...к...и...р..а за Г...р...о...з...н... и...о У...р...у...н...г...е..л и П...л...е...ш...о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в.

    05:30 10.01.2026

  • 5 Перник

    0 0 Отговор
    Слава за Прасето деница сачева.

    05:31 10.01.2026