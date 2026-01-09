Москва: Изстрелването на хиперзвукова ракета срещу Украйна е предупреждение към съюзниците на Киев

Русия съобщи, че е използвала най-съвременната си ракета срещу Украйна за втори път през продължаващата от почти четири години война, силен сигнал към Киев и западните му съюзници в момент, когато водените от САЩ мирни преговори навлизат в нова и решаваща фаза, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Хиперзвуковата балистична ракета със среден обсег „Орешник“ порази Лвовска област в Западна Украйна снощи, въпреки че официални представители не споменаха дали тя е причинила жертви. Районът се намира близо до военна база в съседна Полша, която служи като важен разпределителен център за военната помощ за Киев.

Някои московски коментатори казаха, че атаката е предупреждение към европейските лидери за предложенията им да разположат войски в Украйна като част от евентуално мирно споразумение. Русия казва, че няма да приеме подобно базиране на военни сили и ще ги смята за легитимни цели.

Русия използва за пръв път „Орешник“ срещу украинския град Днепър през ноември 2024 година. Президентът Владимир Путин заяви, че „Орешник“, „леска“ на руски език, се спуска със скорост 10 пъти по-висока от тази на звука, или Мах 10, „като метеорит“ и е неуловим за всички системи за противоракетна отбрана.

По думите му оръжието е толкова мощно, че няколко такива ракети – дори носещи конвенционални бойни глави – биха могли да бъдат опустошителни, колкото ядрен удар. Той каза, че то може да разрушава подземни бункери „на три, четири или повече етажа под земята“.

Руските въоръжени сили заявиха, че „Орешник“ може да носи ядрени или конвенционални бойни глави и може да достигне всяка цел в Европа.

Някои руски военни блогъри отбелязаха, че ударът в Лвовска област, недалеч от границата с Полша, е послание към съюзниците на Киев.

„За пръв път на командването на НАТО бе демонстриран стратегически удар практически на границата му“, каза военният експерт Валерий Ширяев. „Това има за цел да демонстрира решителността на руското военно и политическо ръководство да използва подобни оръжия с ядрени бойни глави, ако това се наложи“, добави той.

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) потвърди днес, че Русия е нанесла удар тази нощ срещу Лвовска област с ракетата си от последно поколение "Орешник", и публикува снимки на отломки, предаде Франс прес.

Русия заяви, че е изстреляла тази хиперзвукова балистична ракета срещу Украйна за втори път от началото на инвазията си в Украйна преди четири години, но не уточни целта на удара.

ССУ посочи в изявление, че е локализирала отломките в Лвовска област, граничеща с Полша, която е страна членка на Европейския съюз и НАТО.

Сред намерените отломки има елементи за стабилизиране и насочване на ракетата, както и части от двигателя, заяви ССУ.

Това е първото официално потвърждение, че Лвовска област е станала обект на удар с тази ракета, способна да носи няколко бойни глави, включително с ядрен заряд, посочва АФП.

ССУ обаче не уточни нито целите, които са били набелязани, нито мащаба на щетите.

Кметът на Лвов Андрий Садови съобщи тази сутрин за изстреляна срещу Лвовска област ракета, без да уточнява дали е "Орешник". Руски военни блогъри твърдят, че е било поразено важно газохранилище, намиращо се в Лвовска област. Садови се ограничи да заяви, че е била засегната "важна инфраструктура", но че ударите не са причинили жертви.