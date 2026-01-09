Новини
Свят »
Москва: Изстрелването на хиперзвукова ракета срещу Украйна е предупреждение към съюзниците на Киев
  Тема: Украйна

Москва: Изстрелването на хиперзвукова ракета срещу Украйна е предупреждение към съюзниците на Киев

9 Януари, 2026 16:48 1 038 59

  • орешник-
  • ракети-
  • дронове-
  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • лвов

Хиперзвуковата балистична ракета със среден обсег „Орешник“ порази Лвовска област в Западна Украйна снощи, въпреки че официални представители не споменаха дали тя е причинила жертви

Москва: Изстрелването на хиперзвукова ракета срещу Украйна е предупреждение към съюзниците на Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия съобщи, че е използвала най-съвременната си ракета срещу Украйна за втори път през продължаващата от почти четири години война, силен сигнал към Киев и западните му съюзници в момент, когато водените от САЩ мирни преговори навлизат в нова и решаваща фаза, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Хиперзвуковата балистична ракета със среден обсег „Орешник“ порази Лвовска област в Западна Украйна снощи, въпреки че официални представители не споменаха дали тя е причинила жертви. Районът се намира близо до военна база в съседна Полша, която служи като важен разпределителен център за военната помощ за Киев.

Още новини от Украйна

Някои московски коментатори казаха, че атаката е предупреждение към европейските лидери за предложенията им да разположат войски в Украйна като част от евентуално мирно споразумение. Русия казва, че няма да приеме подобно базиране на военни сили и ще ги смята за легитимни цели.

Русия използва за пръв път „Орешник“ срещу украинския град Днепър през ноември 2024 година. Президентът Владимир Путин заяви, че „Орешник“, „леска“ на руски език, се спуска със скорост 10 пъти по-висока от тази на звука, или Мах 10, „като метеорит“ и е неуловим за всички системи за противоракетна отбрана.

По думите му оръжието е толкова мощно, че няколко такива ракети – дори носещи конвенционални бойни глави – биха могли да бъдат опустошителни, колкото ядрен удар. Той каза, че то може да разрушава подземни бункери „на три, четири или повече етажа под земята“.

Руските въоръжени сили заявиха, че „Орешник“ може да носи ядрени или конвенционални бойни глави и може да достигне всяка цел в Европа.

Някои руски военни блогъри отбелязаха, че ударът в Лвовска област, недалеч от границата с Полша, е послание към съюзниците на Киев.

„За пръв път на командването на НАТО бе демонстриран стратегически удар практически на границата му“, каза военният експерт Валерий Ширяев. „Това има за цел да демонстрира решителността на руското военно и политическо ръководство да използва подобни оръжия с ядрени бойни глави, ако това се наложи“, добави той.

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) потвърди днес, че Русия е нанесла удар тази нощ срещу Лвовска област с ракетата си от последно поколение "Орешник", и публикува снимки на отломки, предаде Франс прес.

Русия заяви, че е изстреляла тази хиперзвукова балистична ракета срещу Украйна за втори път от началото на инвазията си в Украйна преди четири години, но не уточни целта на удара.

ССУ посочи в изявление, че е локализирала отломките в Лвовска област, граничеща с Полша, която е страна членка на Европейския съюз и НАТО.

Сред намерените отломки има елементи за стабилизиране и насочване на ракетата, както и части от двигателя, заяви ССУ.

Това е първото официално потвърждение, че Лвовска област е станала обект на удар с тази ракета, способна да носи няколко бойни глави, включително с ядрен заряд, посочва АФП.

ССУ обаче не уточни нито целите, които са били набелязани, нито мащаба на щетите.

Кметът на Лвов Андрий Садови съобщи тази сутрин за изстреляна срещу Лвовска област ракета, без да уточнява дали е "Орешник". Руски военни блогъри твърдят, че е било поразено важно газохранилище, намиращо се в Лвовска област. Садови се ограничи да заяви, че е била засегната "важна инфраструктура", но че ударите не са причинили жертви.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    9 4 Отговор
    Заглавието е вярно......

    Коментиран от #7, #16, #27

    16:51 09.01.2026

  • 2 Хаха

    11 15 Отговор
    Путин да не отиде при Мадуро.

    Коментиран от #55

    16:51 09.01.2026

  • 3 Хипотетично

    12 20 Отговор
    Хиперзвуковата ракета е опит за измиване срама от подтиснатата руска ПВОтбрана във Венецуела.

    Коментиран от #21

    16:51 09.01.2026

  • 4 Гръм и мълнии

    6 7 Отговор
    Руският бай брадър наблюдава всьо

    16:51 09.01.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    14 18 Отговор
    Още 2 съюзника на Маскалия утекоха у каналя.
    1. Ирак национализира най голямото си нефтено находище, което беше собственост на Лукойл, а опорките на нашите русофили бяха, че Америка е заграбила нефта на Ирак!
    2. Иран утича също у каналя! Масови протести!

    Коментиран от #10

    16:51 09.01.2026

  • 6 Дреме им

    7 10 Отговор
    На съюзниците. Бомбят Путин, не съюзниците на Киев.

    Коментиран от #31

    16:51 09.01.2026

  • 7 989898

    16 9 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Западните страни все още не разбират мащаба на катастрофата, която ги връхлетя след удара с «Орешник». Те все още са на онзи психологически етап от приемане на неизбежното, който включва поведение от пълно игнориране на събитието до отказ да дадеш адекватен отговор. Това пише в профила си в социалната режа „Х“ американският ядрен физик проф. Майк Адамс.
    «Орешник» размаза всичко дори без боен заряд, а на Западът му остана само да се чуди и мига на парцали. Неизвестните до сега бойни глави разрушиха подземията на завода само с огромната си кинетична енергия равна на 13 тона тротил. Всички подземия в огромния завод на дълбочина до около 30 м. под земята са пулверизирани.

    Коментиран от #19, #26

    16:51 09.01.2026

  • 8 Нека да пиша

    11 15 Отговор
    Нищо не е поразила,само плашат !

    16:51 09.01.2026

  • 9 стоян георгиев

    10 14 Отговор
    След толкова неуспехи за русия единственото дето остана е тази ракета казваща се рубеж,но сменена с името орешник за да мине за нова.четвърта атака с нея нула резултат.

    16:52 09.01.2026

  • 10 Грешка

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    Има официално изявление на иракските власти, че договорът за концесия е изтекъл.

    Коментиран от #22

    16:52 09.01.2026

  • 11 си дзън

    8 9 Отговор
    Руснаците се съдраха от предупреждения и червени линии, а Уралса е на 35.

    16:53 09.01.2026

  • 12 Като удавници за сламка

    11 14 Отговор
    са се хванали руснята с тези летящи кюнци! Жалка работа!

    16:53 09.01.2026

  • 13 Бомбят Русия на поразия

    8 9 Отговор
    Путин да му мисли......съюзниците на Киев са по плажовете и ски курортите.

    16:53 09.01.2026

  • 14 Садови

    13 5 Отговор
    Само така:бой,бой,бой по нацистката пасмина,и да ти имат страха.

    16:53 09.01.2026

  • 15 Гръм и мълнии

    8 5 Отговор
    Трябва нещо по-сериозно от Орешник

    16:53 09.01.2026

  • 16 Мдааааааа

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Американски военен учен: Край на НАТО, м@.л0..мниците се напънаха да играят шах с Путин
    Западните страни и до днес не разбират с какво се сблъскаха след удара на «Орешник», предпочитайки да игнорират липсата на адекватен отговор, пише американският военен учен Майк Адамс в социалната мрежа Х.
    „На Запад все още никой не разбира напълно какво представлява комплекса «Орешник». … Моят извод? Край на НАТО. Западът няма представа какво го е ударило. Руският комплекс «Орешник» е шах и мат за САЩ и НАТО. Всички американски самолетоносачи могат да бъдат унищожени в рамките на една минута“, изрази мнението си експертът.
    Според него единственият отговор на Запада на руския комплекс «Орешник» може да бъде или отстъпление, или използване на ядрено оръжие, което те могат да използват поради своята гл.п0.ст, арогантност и неразбиране на ситуацията.
    „Това е като да играеш шах с Путин и да си мислиш, че можеш да се конкурираш с него, а след това внезапно царицата на Путин изважда огнехвъргачка … и изпържва всичките ти фигури. …
    Мислехте, че играете шах, но Путин играеше друга игра, наречена „огнехвъргачка“, отбеляза той.

    Коментиран от #33

    16:53 09.01.2026

  • 17 гост

    6 7 Отговор
    САЩ задържаха и руския танкер "Олина". Още 15 танкера се опитват да избягат В момента американските военни провеждат операция по задържането на танкера "Олина" в Карибско море близо до Тринидад. Това е петото подобно задържане на кораби през последните седмици като част от усилията на Вашингтон за контрол на износа на венецуелски петрол, съобщи американски служител, цитиран от Ройтерс. Според NYT, САЩ преследват група от общо 16 санкционирани танкера, превозващи венецуелски петрол, включително кораби под руски флаг. След като "Олина" е задържан, останалите 15 танкера се опитват да пробият блокадата.

    Коментиран от #25

    16:54 09.01.2026

  • 18 Продължаваме Промяната

    4 6 Отговор
    Ако беше вярно щяха вече да са приключили с Киев и зеления пуловер

    16:54 09.01.2026

  • 19 Дреме му на Запада

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "989898":

    Бомбят Путин, не Запада.

    16:54 09.01.2026

  • 20 Сатана Z

    7 3 Отговор
    Това са "мултики".За никакъв Орешник не може да става и дума.Нити за унищоженото газохранилище с 17 млрд.кубика газ за Западна Европа

    16:54 09.01.2026

  • 21 Вярваш ли

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Хипотетично":

    На тези приказки? ...та венецуелските предатели изобщо не са задействали системите.

    16:55 09.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 гръмовержецът💥

    5 4 Отговор
    Браво на руснаците - все така да продължават !

    Коментиран от #41

    16:55 09.01.2026

  • 24 456

    3 1 Отговор
    Интересно . Никой от официална Москва не обявява това което е в заглавието. А в статията предположения нй хора ,блогъри и прочие.
    Когато някой от управляващите в Москва обяви това което е в заглавието ,тогава е новина. Другото са само догатки.

    16:55 09.01.2026

  • 25 Путине, Путине...

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    Остана без танкерчета...САЩ та разкатаха

    16:55 09.01.2026

  • 26 си дзън

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "989898":

    Тоя американски физик май е завършил Пернишкия или Библиотекарския.
    Един енергиен еквивалент не може да сметне

    16:55 09.01.2026

  • 27 Точно!!!!!

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Дж. Сакс: Западът/Ние/ се бием с Русия чрез Украйна. Даже мята по Русия ракети със среден обсег, нещо спряха да мятат напоследък, откакто Русия им изпепели складовете, шлюзовете и летищата. По същото това време Русия метна Орешникът и да си кажем честно, май оттогава насам започна да се вгорчава живота на глобалистите в САЩ. От Орешникът насам започнаха чистки в министерствата на САЩ, започна окрупняването на САЩ в Северна Америка и уверено убедено Западът върви към вътре натовска война. Просто моля за малко мисъл! Кой и как ще продължи да воюва с Русия бе? Малко ли им е досега? Не разбраха ли какво стои насреща им? Пак за Лешникът си мисля ... Това е по повод официални и неофициални приказки за ИЗПРАЩАНЕ НА РОДНИ ИЛИ ЧУЖДИ ВОЙСКИ В УКРАЙНА. Все пак не очаквам Западът да признае открито - НИЕ ЗАГУБИХМЕ ОТ РУСИЯ И ЛИЧНО ОТ ПУТИН. Цялото внимание на Тръмп сега е приковано към разговорът очи в очи с Путин. От този разговор зависи едно много важно нещо и сега отново ще кажа истината, която малцина приемат и споделят. От отношенията с Путин зависи вътрешната политика и политическия успех на Тръмп в САЩ!!! Ако има добри и хармонични отношения с Путин, Тръмп ще може да победи ДД и да върне в ръцете на народа си ограбеното от тъмните елити в собствената си държава и да даде надежда за спасение на всички други държави, на България включително. Ако няма добри и хармонични отношения с Путин, Тръмп влиза в спирала от катастрофални проблеми по всяка тема на полит

    Коментиран от #36, #44, #45

    16:56 09.01.2026

  • 28 Някой

    2 1 Отговор
    Със заглавието се опитват да манипулират мнението на публиката. Защото от него се подразбира, че официална Москва е казала това. А четейки по-надолу излиза, че това са думи на някакъв си военен експерт. А те са в изобилие и могат да си говорят, каквото си поискат, Също като нашите военни "експерти".
    Иначе, в ЕС и НАТО са застинали за няколко минути, чудейки се дали ракетата няма да подмине украинската територия в ападна посока.

    Коментиран от #50

    16:56 09.01.2026

  • 29 Бомбят Путин...

    4 1 Отговор
    Дреме му на Запада.......

    Коментиран от #35

    16:57 09.01.2026

  • 30 Колективен руски крепостен

    5 1 Отговор
    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    16:57 09.01.2026

  • 31 Келнера

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Дреме им":

    Съюзниците като платят сметката и тогава ще им задреме

    16:57 09.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Христо Христов

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мдааааааа":

    Пропагандата винаги се цели в глупака!

    16:57 09.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Лее се руска кръв

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Бомбят Путин...":

    Натовците сме по курортите.

    16:58 09.01.2026

  • 36 Лее се РУСКА КРЪВ, ЗАПАДНА

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Точно!!!!!":

    Кой с кого ли се бие......

    16:58 09.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Орешник

    3 2 Отговор
    война не печели! Няма да спечели и войната в Украйна.
    Вярно - ефектна е, впечатляваща е. Но и други държави имат подобни оръжия, имат и оръжия, които руснаците нямат.
    Войната я печели икономиката, а Русия има слаба икономика.
    Украинците успешно постигат същите резултати
    с други, далеч по малко впечатляващи , оръжия.
    Войната превърна Русия в суровинен придатък на Китай и Индия.

    Коментиран от #49, #53

    16:58 09.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 да питам

    1 1 Отговор
    Не разбирам едно - това "СВО" ли е , Асвабадительна ли е ?! 🤔

    16:59 09.01.2026

  • 41 Христо Христов

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "гръмовержецът💥":

    Пропагандата винаги се цели в глупака!

    16:59 09.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Бомбят Путин.....

    3 1 Отговор
    Пък и танкерчетата му конфискуват. Тръгнал с орешници НАТО да плаши.

    16:59 09.01.2026

  • 44 Христо Христов

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Точно!!!!!":

    Пропагандата винаги се цели в глупака!

    17:00 09.01.2026

  • 45 Мдаааа

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Точно!!!!!":

    И Вацев така вика🤣🤣🤣

    17:00 09.01.2026

  • 46 456

    3 2 Отговор
    Москва съобщава ,че е изтреляла Орешник.
    Къде чухте ,че Москва казва ,че е предупреждение към ОТАН?

    17:00 09.01.2026

  • 47 мдаааа

    2 0 Отговор
    Димон изпуска газове ...

    17:00 09.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Орешник":

    Ти вярваш ли си изобщо???

    17:01 09.01.2026

  • 50 Никой не напада НАТО.

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Някой":

    Иначе умира веднага.

    Коментиран от #56

    17:01 09.01.2026

  • 51 Много се извинявам, ама...

    1 0 Отговор
    Търся си нова колежка. Понеже знам, че нищо няма да умее поне да има цици...
    Кандидатствайте със FB и instagram профил. CV не щЪ!

    17:01 09.01.2026

  • 52 Чакаме още много орехи

    2 1 Отговор
    Взе да става интересно за ненормалния Зелен наркоман

    17:02 09.01.2026

  • 53 Курешник

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Орешник":

    "Украинците успешно постигат същите резултати", това къде го чете?????

    Коментиран от #57

    17:02 09.01.2026

  • 54 Натовско оръжие бомби Путин

    0 1 Отговор
    Не обратното. Явно Путин трудно схваща.

    17:02 09.01.2026

  • 55 Имаме 4 орешника, два

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    вече ги изгърмяхме, но тази година ще произведем още един!

    17:02 09.01.2026

  • 56 НАТО е

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Никой не напада НАТО.":

    Разложен труп!
    Смърящ!

    Коментиран от #59

    17:03 09.01.2026

  • 57 Така де

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Курешник":

    Да избиеш 1,2 милиона путинисти си е добър резултат....

    17:03 09.01.2026

  • 58 000

    1 0 Отговор
    Взривовете са били видими от пжрския гпад жежов. Ужас, орешник вече пада почти в полша. Нато дали ще ке намеси директно вече, или се подготвя да воюва с датската армия? С нато е свършено.

    17:04 09.01.2026

  • 59 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "НАТО е":

    Дреме ни кво мислиш за НАТО....ама Путин не смее да ни барне...

    17:04 09.01.2026