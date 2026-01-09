Москва: Изстрелването на хиперзвукова ракета срещу Украйна е предупреждение към съюзниците на Киев

Русия съобщи, че е използвала най-съвременната си ракета срещу Украйна за втори път през продължаващата от почти четири години война, силен сигнал към Киев и западните му съюзници в момент, когато водените от САЩ мирни преговори навлизат в нова и решаваща фаза, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.
Хиперзвуковата балистична ракета със среден обсег „Орешник“ порази Лвовска област в Западна Украйна снощи, въпреки че официални представители не споменаха дали тя е причинила жертви. Районът се намира близо до военна база в съседна Полша, която служи като важен разпределителен център за военната помощ за Киев.
Някои московски коментатори казаха, че атаката е предупреждение към европейските лидери за предложенията им да разположат войски в Украйна като част от евентуално мирно споразумение. Русия казва, че няма да приеме подобно базиране на военни сили и ще ги смята за легитимни цели.
Русия използва за пръв път „Орешник“ срещу украинския град Днепър през ноември 2024 година. Президентът Владимир Путин заяви, че „Орешник“, „леска“ на руски език, се спуска със скорост 10 пъти по-висока от тази на звука, или Мах 10, „като метеорит“ и е неуловим за всички системи за противоракетна отбрана.
По думите му оръжието е толкова мощно, че няколко такива ракети – дори носещи конвенционални бойни глави – биха могли да бъдат опустошителни, колкото ядрен удар. Той каза, че то може да разрушава подземни бункери „на три, четири или повече етажа под земята“.
Руските въоръжени сили заявиха, че „Орешник“ може да носи ядрени или конвенционални бойни глави и може да достигне всяка цел в Европа.
Някои руски военни блогъри отбелязаха, че ударът в Лвовска област, недалеч от границата с Полша, е послание към съюзниците на Киев.
„За пръв път на командването на НАТО бе демонстриран стратегически удар практически на границата му“, каза военният експерт Валерий Ширяев. „Това има за цел да демонстрира решителността на руското военно и политическо ръководство да използва подобни оръжия с ядрени бойни глави, ако това се наложи“, добави той.
Службата за сигурност на Украйна (ССУ) потвърди днес, че Русия е нанесла удар тази нощ срещу Лвовска област с ракетата си от последно поколение "Орешник", и публикува снимки на отломки, предаде Франс прес.
Русия заяви, че е изстреляла тази хиперзвукова балистична ракета срещу Украйна за втори път от началото на инвазията си в Украйна преди четири години, но не уточни целта на удара.
ССУ посочи в изявление, че е локализирала отломките в Лвовска област, граничеща с Полша, която е страна членка на Европейския съюз и НАТО.
Сред намерените отломки има елементи за стабилизиране и насочване на ракетата, както и части от двигателя, заяви ССУ.
Това е първото официално потвърждение, че Лвовска област е станала обект на удар с тази ракета, способна да носи няколко бойни глави, включително с ядрен заряд, посочва АФП.
ССУ обаче не уточни нито целите, които са били набелязани, нито мащаба на щетите.
Кметът на Лвов Андрий Садови съобщи тази сутрин за изстреляна срещу Лвовска област ракета, без да уточнява дали е "Орешник". Руски военни блогъри твърдят, че е било поразено важно газохранилище, намиращо се в Лвовска област. Садови се ограничи да заяви, че е била засегната "важна инфраструктура", но че ударите не са причинили жертви.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #7, #16, #27
16:51 09.01.2026
2 Хаха
Коментиран от #55
16:51 09.01.2026
3 Хипотетично
Коментиран от #21
16:51 09.01.2026
4 Гръм и мълнии
16:51 09.01.2026
5 Ганя Путинофила
1. Ирак национализира най голямото си нефтено находище, което беше собственост на Лукойл, а опорките на нашите русофили бяха, че Америка е заграбила нефта на Ирак!
2. Иран утича също у каналя! Масови протести!
Коментиран от #10
16:51 09.01.2026
6 Дреме им
Коментиран от #31
16:51 09.01.2026
7 989898
До коментар #1 от "Европеец":Западните страни все още не разбират мащаба на катастрофата, която ги връхлетя след удара с «Орешник». Те все още са на онзи психологически етап от приемане на неизбежното, който включва поведение от пълно игнориране на събитието до отказ да дадеш адекватен отговор. Това пише в профила си в социалната режа „Х“ американският ядрен физик проф. Майк Адамс.
«Орешник» размаза всичко дори без боен заряд, а на Западът му остана само да се чуди и мига на парцали. Неизвестните до сега бойни глави разрушиха подземията на завода само с огромната си кинетична енергия равна на 13 тона тротил. Всички подземия в огромния завод на дълбочина до около 30 м. под земята са пулверизирани.
Коментиран от #19, #26
16:51 09.01.2026
8 Нека да пиша
16:51 09.01.2026
9 стоян георгиев
16:52 09.01.2026
10 Грешка
До коментар #5 от "Ганя Путинофила":Има официално изявление на иракските власти, че договорът за концесия е изтекъл.
Коментиран от #22
16:52 09.01.2026
11 си дзън
16:53 09.01.2026
12 Като удавници за сламка
16:53 09.01.2026
13 Бомбят Русия на поразия
16:53 09.01.2026
14 Садови
16:53 09.01.2026
15 Гръм и мълнии
16:53 09.01.2026
16 Мдааааааа
До коментар #1 от "Европеец":Американски военен учен: Край на НАТО, м@.л0..мниците се напънаха да играят шах с Путин
Западните страни и до днес не разбират с какво се сблъскаха след удара на «Орешник», предпочитайки да игнорират липсата на адекватен отговор, пише американският военен учен Майк Адамс в социалната мрежа Х.
„На Запад все още никой не разбира напълно какво представлява комплекса «Орешник». … Моят извод? Край на НАТО. Западът няма представа какво го е ударило. Руският комплекс «Орешник» е шах и мат за САЩ и НАТО. Всички американски самолетоносачи могат да бъдат унищожени в рамките на една минута“, изрази мнението си експертът.
Според него единственият отговор на Запада на руския комплекс «Орешник» може да бъде или отстъпление, или използване на ядрено оръжие, което те могат да използват поради своята гл.п0.ст, арогантност и неразбиране на ситуацията.
„Това е като да играеш шах с Путин и да си мислиш, че можеш да се конкурираш с него, а след това внезапно царицата на Путин изважда огнехвъргачка … и изпържва всичките ти фигури. …
Мислехте, че играете шах, но Путин играеше друга игра, наречена „огнехвъргачка“, отбеляза той.
Коментиран от #33
16:53 09.01.2026
17 гост
Коментиран от #25
16:54 09.01.2026
18 Продължаваме Промяната
16:54 09.01.2026
19 Дреме му на Запада
До коментар #7 от "989898":Бомбят Путин, не Запада.
16:54 09.01.2026
20 Сатана Z
16:54 09.01.2026
21 Вярваш ли
До коментар #3 от "Хипотетично":На тези приказки? ...та венецуелските предатели изобщо не са задействали системите.
16:55 09.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 гръмовержецът💥
Коментиран от #41
16:55 09.01.2026
24 456
Когато някой от управляващите в Москва обяви това което е в заглавието ,тогава е новина. Другото са само догатки.
16:55 09.01.2026
25 Путине, Путине...
До коментар #17 от "гост":Остана без танкерчета...САЩ та разкатаха
16:55 09.01.2026
26 си дзън
До коментар #7 от "989898":Тоя американски физик май е завършил Пернишкия или Библиотекарския.
Един енергиен еквивалент не може да сметне
16:55 09.01.2026
27 Точно!!!!!
До коментар #1 от "Европеец":Дж. Сакс: Западът/Ние/ се бием с Русия чрез Украйна. Даже мята по Русия ракети със среден обсег, нещо спряха да мятат напоследък, откакто Русия им изпепели складовете, шлюзовете и летищата. По същото това време Русия метна Орешникът и да си кажем честно, май оттогава насам започна да се вгорчава живота на глобалистите в САЩ. От Орешникът насам започнаха чистки в министерствата на САЩ, започна окрупняването на САЩ в Северна Америка и уверено убедено Западът върви към вътре натовска война. Просто моля за малко мисъл! Кой и как ще продължи да воюва с Русия бе? Малко ли им е досега? Не разбраха ли какво стои насреща им? Пак за Лешникът си мисля ... Това е по повод официални и неофициални приказки за ИЗПРАЩАНЕ НА РОДНИ ИЛИ ЧУЖДИ ВОЙСКИ В УКРАЙНА. Все пак не очаквам Западът да признае открито - НИЕ ЗАГУБИХМЕ ОТ РУСИЯ И ЛИЧНО ОТ ПУТИН. Цялото внимание на Тръмп сега е приковано към разговорът очи в очи с Путин. От този разговор зависи едно много важно нещо и сега отново ще кажа истината, която малцина приемат и споделят. От отношенията с Путин зависи вътрешната политика и политическия успех на Тръмп в САЩ!!! Ако има добри и хармонични отношения с Путин, Тръмп ще може да победи ДД и да върне в ръцете на народа си ограбеното от тъмните елити в собствената си държава и да даде надежда за спасение на всички други държави, на България включително. Ако няма добри и хармонични отношения с Путин, Тръмп влиза в спирала от катастрофални проблеми по всяка тема на полит
Коментиран от #36, #44, #45
16:56 09.01.2026
28 Някой
Иначе, в ЕС и НАТО са застинали за няколко минути, чудейки се дали ракетата няма да подмине украинската територия в ападна посока.
Коментиран от #50
16:56 09.01.2026
29 Бомбят Путин...
Коментиран от #35
16:57 09.01.2026
30 Колективен руски крепостен
16:57 09.01.2026
31 Келнера
До коментар #6 от "Дреме им":Съюзниците като платят сметката и тогава ще им задреме
16:57 09.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Христо Христов
До коментар #16 от "Мдааааааа":Пропагандата винаги се цели в глупака!
16:57 09.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Лее се руска кръв
До коментар #29 от "Бомбят Путин...":Натовците сме по курортите.
16:58 09.01.2026
36 Лее се РУСКА КРЪВ, ЗАПАДНА
До коментар #27 от "Точно!!!!!":Кой с кого ли се бие......
16:58 09.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Орешник
Вярно - ефектна е, впечатляваща е. Но и други държави имат подобни оръжия, имат и оръжия, които руснаците нямат.
Войната я печели икономиката, а Русия има слаба икономика.
Украинците успешно постигат същите резултати
с други, далеч по малко впечатляващи , оръжия.
Войната превърна Русия в суровинен придатък на Китай и Индия.
Коментиран от #49, #53
16:58 09.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 да питам
16:59 09.01.2026
41 Христо Христов
До коментар #23 от "гръмовержецът💥":Пропагандата винаги се цели в глупака!
16:59 09.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Бомбят Путин.....
16:59 09.01.2026
44 Христо Христов
До коментар #27 от "Точно!!!!!":Пропагандата винаги се цели в глупака!
17:00 09.01.2026
45 Мдаааа
До коментар #27 от "Точно!!!!!":И Вацев така вика🤣🤣🤣
17:00 09.01.2026
46 456
Къде чухте ,че Москва казва ,че е предупреждение към ОТАН?
17:00 09.01.2026
47 мдаааа
17:00 09.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Българин
До коментар #38 от "Орешник":Ти вярваш ли си изобщо???
17:01 09.01.2026
50 Никой не напада НАТО.
До коментар #28 от "Някой":Иначе умира веднага.
Коментиран от #56
17:01 09.01.2026
51 Много се извинявам, ама...
Кандидатствайте със FB и instagram профил. CV не щЪ!
17:01 09.01.2026
52 Чакаме още много орехи
17:02 09.01.2026
53 Курешник
До коментар #38 от "Орешник":"Украинците успешно постигат същите резултати", това къде го чете?????
Коментиран от #57
17:02 09.01.2026
54 Натовско оръжие бомби Путин
17:02 09.01.2026
55 Имаме 4 орешника, два
До коментар #2 от "Хаха":вече ги изгърмяхме, но тази година ще произведем още един!
17:02 09.01.2026
56 НАТО е
До коментар #50 от "Никой не напада НАТО.":Разложен труп!
Смърящ!
Коментиран от #59
17:03 09.01.2026
57 Така де
До коментар #53 от "Курешник":Да избиеш 1,2 милиона путинисти си е добър резултат....
17:03 09.01.2026
58 000
17:04 09.01.2026
59 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #56 от "НАТО е":Дреме ни кво мислиш за НАТО....ама Путин не смее да ни барне...
17:04 09.01.2026