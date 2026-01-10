Делси Родригес: Избрахме път, който ще осигури завръщането на президента Мадуро и първата дама във Венецуела

Венецуела и Съединените щати проучват възможността за откриване на посолства, обяви изпълняващият длъжността президент на латиноамериканската държава Делси Родригес по телевизионния канал Venezolana de Televisión.

„Венецуела и Съединените щати проучват възможността за откриване на посолства“, каза Родригес, цитирайки по-ранно изявление на Министерството на външните работи на републиката. Тя подчерта, че страната ще използва боливарската мирна дипломация, за да защити независимостта, стабилността, суверенитета и мира на Венецуела.

Родригес вярва, че републиката „е избрала път, който ще осигури завръщането на венецуелския президент Николас Мадуро и първата дама Силия Флорес“, които бяха заловени и отведени в Съединените щати.

„Следваме този път със стратегическо търпение, решителност, безкрайна преданост и най-вече дълбока любов към нашия народ“, подчерта Родригес.

Венецуела прекъсна дипломатическите си отношения със Съединените щати през януари 2019 г., след като Вашингтон призна за президент "самопровъзгласилият се" за държавен глава Хуан Гуайдо.