Тръмп: Никой в историята не заслужава Нобеловата награда за мир повече от мен. Обама още се чуди защо я получи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на среща с ръководителите на големи петролни компании в Белия дом, че заслужава Нобелова награда за мир за разрешаването "на всеки от осемте си военни конфликта".

„Не мога да се сетя за някой в ​​историята, който да заслужава Нобелова награда за мир повече от мен. И не искам да се хваля, но никой друг никога не е спирал война. Обама е спечелил Нобелова награда за мир. И дори не е знаел защо. И все още не знае“, каза американският лидер.

„Вижте, независимо дали хората харесват Тръмп или не: аз сложих край на осем войни, големи войни“, добави той.

„Искам да кажа, че трябва да се получава Нобелова награда за мир за всяка война, на която си сложил край. И това бяха големи войни“, обясни държавният глава на САЩ.

Тръмп многократно е заявявал, че се смята за достоен за Нобелова награда за мир, тъй като е участвал пряко в прекратяването на осем регионални войни и конфликти. В актуализираната Стратегия за национална сигурност на САЩ се отбелязва, че въпросните конфликти включват тези между Камбоджа и Тайланд, Демократична република Конго и Руанда, Индия и Пакистан, Израел и Иран, Египет и Етиопия, както и Азербайджан и Армения.

В документа се отбелязва също, че участието на Тръмп е допринесло за прекратяването на военните действия в ивицата Газа и намаляването на напрежението около Косово.

На 10 октомври 2025 г. обаче Нобеловият комитет обяви наградата на бившия член на парламента на Венецуела от опозицията Мария Корина Мачадо.