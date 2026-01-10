Тръмп: Никой в историята не заслужава Нобеловата награда за мир повече от мен. Обама още се чуди защо я получи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на среща с ръководителите на големи петролни компании в Белия дом, че заслужава Нобелова награда за мир за разрешаването "на всеки от осемте си военни конфликта".
„Не мога да се сетя за някой в историята, който да заслужава Нобелова награда за мир повече от мен. И не искам да се хваля, но никой друг никога не е спирал война. Обама е спечелил Нобелова награда за мир. И дори не е знаел защо. И все още не знае“, каза американският лидер.
„Вижте, независимо дали хората харесват Тръмп или не: аз сложих край на осем войни, големи войни“, добави той.
„Искам да кажа, че трябва да се получава Нобелова награда за мир за всяка война, на която си сложил край. И това бяха големи войни“, обясни държавният глава на САЩ.
Тръмп многократно е заявявал, че се смята за достоен за Нобелова награда за мир, тъй като е участвал пряко в прекратяването на осем регионални войни и конфликти. В актуализираната Стратегия за национална сигурност на САЩ се отбелязва, че въпросните конфликти включват тези между Камбоджа и Тайланд, Демократична република Конго и Руанда, Индия и Пакистан, Израел и Иран, Египет и Етиопия, както и Азербайджан и Армения.
В документа се отбелязва също, че участието на Тръмп е допринесло за прекратяването на военните действия в ивицата Газа и намаляването на напрежението около Косово.
На 10 октомври 2025 г. обаче Нобеловият комитет обяви наградата на бившия член на парламента на Венецуела от опозицията Мария Корина Мачадо.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
04:55 10.01.2026
2 Следващите
04:55 10.01.2026
3 ТРЪМП:
05:00 10.01.2026
4 Българин
05:02 10.01.2026
5 побърканяк
Коментиран от #8
05:09 10.01.2026
6 На зелена бука
Бай Дърдончо се побърка!
Какъв миротворец си ти, бе спечена костенкрко? Само във Венецуела уби над 100 невинни хора, ей така от мирни подбуди!
Ще играеш скоро казачок ми се струва!
05:14 10.01.2026
7 Макрон
05:18 10.01.2026
8 СЗО
До коментар #5 от "побърканяк":Той най вероятно си вярва дори.
05:29 10.01.2026
9 Този идиот
05:32 10.01.2026