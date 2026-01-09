Русия извърши безпрецедентен удар в Украйна с ракета „Орешник“ в отговор на атаката срещу Путин

Русия атакува Лвов в Украйна с балистична ракета „Орешник“. Руските въоръжени сили потвърдиха, че са нанесли масиран удар в Лвовска област, включително с „Орешник“, предаде агенция ТАСС.
Властите в Лвов обявиха, че това е безпрецедентен удар, защото за първи път от началото на пълномащабната инвазия Русия атакува Лвов с балистична ракета, движеща се със скорост 13 000 километра в час.
Москва обяви, че атаката е била отговор на декемврийското нападение на Киев срещу резиденцията на руския лидер Владимир Путин в Новгородска област. Няма доказателства, че Украйна е нападнала резиденцията на руския президент – каквито са обвиненията на руските служби.
В Лвов са били чути серия от експлозии. Властите информираха, че е бил ударен критичен инфраструктурен обект.
Западното командване на украинските военновъздушни сили заяви , че на 8 януари в 23:47 ч. руските сили са нанесли удари по инфраструктурни обекти в Лвов с балистична ракета. „Въздушната цел се е движела с приблизително 13 000 километра в час по балистична траектория“, се казва в изявлението. Типът на ракетата ще бъде определен след изследване на всички нейни компоненти.
Преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп постави под съмнение предполагаемата украинска атака срещу резиденция на руския му колега Владимир Путин в края на миналата година. Русия обвини Украйна, че е изпратила 91 дрона срещу резиденцията на Путин в северозападната Новгородска област. Киев отрече това твърдение, което според него има за цел да саботира мирните преговори.
Руските въоръжени сили нанесоха „масивен удар с високоточни оръжия с голям обсег, включително с мобилен наземен ракетен комплекс „Орешник“ със среден обсег“, както и с дронове, съобщиха от министерството и добавиха, че атаката е извършена в отговор на „терористичното нападение“ на Киев срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин на 29 декември 2025 г.
То добави, че целите на удара са постигнати, като са поразени цехове за производство на дронове, както и енергийна инфраструктура. Украйна отрича да е нанасяла удар срещу резиденцията на Путин и обвини Москва, че използва измислени твърдения, за да оправдае атаките си срещу правителствени сгради в Киев.
За първи път Москва атакува с „Орешник“ украинския индустриален град Днепър (Днипро на украински език) през ноември 2024 г., пише БТА.
Путин твърди, че западните системи за противовъздушна отбрана не могат да прехващат ракетата и добави, че тя може да достигне цели на голямо разстояние в Западна Европа. Западните военни анализатори заявиха, че „Орешник“ има способност да носи ядрена бойна глава.
Русия порази критична инфраструктура в западния град Лвов, като е използвана неидентифицирана балистична ракета, съобщи кметът на града Андрий Садовий. Западното командване на украинските ВВС уточни, че ракетата е летяла със скорост 13 000 км/ч, но типът ѝ все още се установява.
Video of Oreshnik strike on Stryi 🇺🇦— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) January 8, 2026
Russia could have done the strike as a propaganda victory and to intimidate Europe
Similar to the Oreshnik strike on Dnipro which caused no damage due to empty MIRVs. The case could be the same with Russia’s Oreshnik strike on Lviv pic.twitter.com/89PnQKg9o6
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Пич
Коментиран от #195, #227, #273, #284, #322
10:10 09.01.2026
4 СВО
Коментиран от #17, #114, #318
10:10 09.01.2026
6 Крум
Коментиран от #182
10:10 09.01.2026
7 Кънчо
10:11 09.01.2026
8 урсула
10:11 09.01.2026
9 АГАТ а Кристи
Коментиран от #19, #92, #94
10:11 09.01.2026
11 Съдията
10:11 09.01.2026
12 Робин Хорсфол
Коментиран от #230
10:11 09.01.2026
13 Тома
10:11 09.01.2026
14 Нямало доказателства
но даже американския NYT публикува признание,
че CIA е организирало атаката, която украинците са осъществили
ПО ВРЕМЕ на телефонния разговор на Тръмп и Путин ...
10:12 09.01.2026
15 Роден в НРБ
Коментиран от #131
10:12 09.01.2026
16 в отговор на атаката срещу Путин
опитали бандерите
Коментиран от #45
10:12 09.01.2026
17 Вашето мнение
До коментар #4 от "СВО":След всичките хвалби на перукан и радостното кудкудякане на паветното цяла седмица, Орешник.
10:12 09.01.2026
18 ахахаха
10:12 09.01.2026
19 Ха,ха,ха
До коментар #9 от "АГАТ а Кристи":Да се цели в зеления бункер Императора. Хак да ви е
10:13 09.01.2026
20 Софиянец
Хаахаххаха, мед ми капе от сърцето 🇧🇬❤️🇷🇺
Коментиран от #37
10:13 09.01.2026
21 Хаха
10:13 09.01.2026
23 Истината
10:14 09.01.2026
25 наблюдател
Коментиран от #41, #107, #121, #193
10:14 09.01.2026
26 супер
Коментиран от #65, #73
10:15 09.01.2026
27 защо не по Киев
До коментар #1 от "Вашето мнение":В Украйна са предимно бандеровци и нео-фашисти. "Патриотите" са малко. А и не вършат работа срещу Орешака.
10:15 09.01.2026
29 ДУБРУ ЮТРО УКРАЙНА
10:15 09.01.2026
30 Путин
10:15 09.01.2026
31 Ракетата "Орешник"
Коментиран от #49, #55, #71, #75, #163, #202
10:15 09.01.2026
32 Трол
10:15 09.01.2026
33 КОЛЬО ПАРЪМА
10:15 09.01.2026
35 Ъъъъ не!
До коментар #2 от "стоян георгиев":Кремълска пропаганда! На нас DW ни каза, че такива ракети няма и всичко било анимация!
Трябва нещо друго да ги треснало нацистите, светкавица, гръмотевица!😂😂😂
10:15 09.01.2026
36 Тома
Коментиран от #224
10:16 09.01.2026
37 Соня
До коментар #20 от "Софиянец":Манол пейков, кирчо, кокорчо и мирчеф немедленно да изпратят бидони с гориво на закъсалите бандерюги.
10:16 09.01.2026
38 Някой
Иначе, браво на руснаците! по-често трябва да използват "Орешник", за да спекат малко Запада. Че много се разпусна напоследък. А и като се има в предвид, че на 6-ти януари са ударени предимно промишлени обекти, използвани за военни цели, които са американска собственост, сигнала е ясен.
10:16 09.01.2026
39 Да знаеш
До коментар #1 от "Вашето мнение":Патриотите са слепи и глухи в случая:
Версията PAC-2 се движи с 5 630 км/ч,
а PAC-3, която обаче не е доставена на Украйна - 6 170 км/ч.
Даже и срещу "Орешник" да лети, не може да го уцели!!!
10:16 09.01.2026
40 РФ има една ракета дето не я хващат
41 цели и задачи
До коментар #25 от "наблюдател":Не е и нужно - тя е с 6 бойни глави, които се разделят и имат отделни цели.
10:16 09.01.2026
42 минувач 🚗
10:17 09.01.2026
43 Стоян чо,
До коментар #2 от "стоян георгиев":Нещо за двата руски танкера в атлантика?
Нещо за реакцията на джуджи покрай Мадуро ?
Нали беше за ТРИ дни, а вече ЧЕТВЪРТА година.???
Коментиран от #46, #57, #89
10:17 09.01.2026
44 Орешника е бил кух
Коментиран от #53, #63
10:18 09.01.2026
45 Ъъъъъъъъ
До коментар #16 от "в отговор на атаката срещу Путин":"значи си признавате накрая че са се
опитали бандерите"
Не са укрите.... Те дори си нямат идея. ЦРУ е! И Тръмп го знае.
Коментиран от #56
10:18 09.01.2026
46 стоян георгиев
До коментар #43 от "Стоян чо,":Така ли ти каза телевизора 😂😂😂
10:18 09.01.2026
47 Атина Палада
10:18 09.01.2026
48 По този прекрасен повод
10:19 09.01.2026
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "Ракетата "Орешник"":Я напиши америка от колко договора е излязла?
И Орешника не е този тип ракета, не влиза в никакви договори
10:19 09.01.2026
50 По-важния въпрос е,
Коментиран от #58, #299
10:19 09.01.2026
52 Варненец
10:21 09.01.2026
53 Кух като
До коментар #44 от "Орешника е бил кух":Тъпата тиглава .
10:21 09.01.2026
54 Трътлю
10:22 09.01.2026
До коментар #31 от "Ракетата "Орешник"":Да, но една система Пейтриът струва 1 милиард долара, а една ракета-прихващач за нея - 2 милиона! А Орешака няма как да бъде прихванат от тази система, заради голямата скорост!
10:22 09.01.2026
До коментар #45 от "Ъъъъъъъъ":Да,така е! Затова удара не е бил конкретно по инфраструктура на Украйна а по западен военен персонал . Пейтриътите не са ги спасили...
10:23 09.01.2026
57 Някой
До коментар #43 от "Стоян чо,":Това, че не се говори за руската реакция, не означава че няма такава. Но това е страшно за всички нас. щото като не се говори, идват ракетите.
Ударът с Орешник е добър сигнал и към американци, и към "коалицията на желаещите", към която незнайно защо се присъеднидяваме и ние. На 6-ти сутринта в Украйна са поразени доста цели, собствениците на които са американск фирми. Не ви го казват, защото не трябва да го знаете. Но пък е добър сигнал към бай Дончо.
Тъй че, злорадството ти е малко прибързано.
Коментиран от #62
10:23 09.01.2026
59 Правят провокации срещу Русия
10:23 09.01.2026
60 Орешник е име
Коментиран от #88
Коментиран от #66
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 предишния път
До коментар #44 от "Орешника е бил кух":Предишния път от едно военно предприятие беше останал само чакъл....
10:25 09.01.2026
64 И каквото това
Довечера бяха н...кани ...сега празнуват..
Скоро ще има новини от Иран,другари!
10:25 09.01.2026
65 Мерси
До коментар #26 от "супер":Гол охлюв - тъкмо се чудех на какво ми прилича. Добро сравнение
10:25 09.01.2026
До коментар #61 от "Хмм":С проруското си свиркаджийство.
10:25 09.01.2026
10:26 09.01.2026
68 Някой
До коментар #51 от "НИЯ":Явно Путин няма за цел да приключи бързо с Украйна. Чрез нея той отслабва Европа и САщ. Последните се дръпнаха, от както Дончо дойде на власт. Но сегашното положение работи срещу ЕС и НАТО - води ги към фалит и към изразходване на бойните арсенали. Това пък е добре за САЩ, защото ще има трилионни поръчки към техните оръжейни производители.
Та, на Путин не му трябва бърз край на войната в Украйна.
Коментиран от #105, #111, #123, #176
10:26 09.01.2026
69 Анонимен
10:26 09.01.2026
70 Орешник = смешник
10:26 09.01.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Ивелин Михайлов
Коментиран от #169
10:27 09.01.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 хихи
"Орешник" ще има за всички заслужили от сърце...
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Видно ти си против Европа
До коментар #73 от "Ти против":Щом си за източването и .
10:28 09.01.2026
77 БАРС
До коментар #1 от "Вашето мнение":ПРАВ СИ,А САЩ СЕ СМЕЕХА НА СТАРИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА ДЕТО ГИ ПРЕДАДЕ ВЕНЕЦУЕЛСКИЯТ ГЕНЕРАЛ.А НА УКРАИНА ИМА ПЕТРИАТ НАЛИ СА НАЙ,НАЙ,НАЙ,ДОБРИТЕ.НЕЩО МАЛЧАТ.НО НАЙ ИНТЕРЕСТНОТО ЩЕ СЕ ЗЕ МОЖЕ БИ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ И ЩЕ КАЖЕ ,ЧЕ ВСИЧКИ ДРУГИ РАКЕТИ СА БИЛЕ СБИТА САМО ЕДНА НЕ СА УСПЕЛИ КАКТО И ДРОНОВЕ А ИСТИНАТА Е ДРУГА ВСИЧКО КОЕТО СА ЗАПЛАНУВАЛИ РАШКИТЕ Е УЦЕЛЕНО.
10:28 09.01.2026
78 БеГемот
Коментиран от #134
10:29 09.01.2026
79 Руски поЗДРАВ за ЕС с крепкие орешки
10:29 09.01.2026
80 Радио Ереван
да еще много-много много раз.
Удри Вова !
10:30 09.01.2026
81 Това не прилича на Център на Херсон??
10:31 09.01.2026
83 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
НАТО НЯМА ПВО!!!
Америка няма ПВО
( за украйна да не говорим, те ток и гащи нямат)
Коментиран от #91
10:31 09.01.2026
84 И НАСТЪПИ ТЯГОСТНА
10:31 09.01.2026
85 фактите
И още една малка подробност - Орешник не е балистична ракета и съответно траекторията не е балистична. Квазибалистична поради това че двигателят работи през цялото време.
10:31 09.01.2026
86 Аз за разлика от теб
До коментар #58 от "Абе Глуп исла ве":съм израснал на 500 метра от военно стрелбище, а чичо ми беше полковник, главнокомандващ на него. Всеки ден играехме там с аверите, а военните не можеха да ме изгонят, защото чичо ми им беше началник. Ходил съм в казарма, но най-вече и на училище, като добре зная, че предмети със скорост 13000, се ловят единствено с наасрани гащи.
87 Хайо
10:32 09.01.2026
88 Хмм
До коментар #60 от "Орешник е име":Орешник е лешник, може би взривното устройство е по форма като лешник, изстрелва ракетата лешника, той пада и като се взриви ...
Коментиран от #135
10:32 09.01.2026
89 Ъъъъъъъ
Коментиран от #98
10:32 09.01.2026
Коментиран от #192
10:32 09.01.2026
91 уточнение
До коментар #83 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Няма ПВО против орешници и тем подобни. Имаче си има и то много добро.
10:33 09.01.2026
92 Смотльо,
До коментар #9 от "АГАТ а Кристи":Когато Тръмп арестува след договорка Мадуро ,било сила ,когато Путин го прави били безсилие .
Щото коцето,волгин и цончо отдавна го сториха.!
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Не мога
10:34 09.01.2026
96 123456
10:34 09.01.2026
97 Хайо
Коментиран от #115
98 Танкерът Маринера
До коментар #89 от "Ъъъъъъъ":28 души персонал:
20 украинеца
2. Руснаци
Коментиран от #106, #110
10:35 09.01.2026
99 Хмм
10:35 09.01.2026
100 Владимир Путин, президент
Идеята беше да се унищожи най-голямото газохранилище в Европа, ма като всичко ру3ко снова все о6осрали. Язък за Орешника.
10:36 09.01.2026
101 Един
10:36 09.01.2026
102 ЗОРО
Коментиран от #140
10:37 09.01.2026
Коментиран от #117
10:37 09.01.2026
105 рашистка излагация
До коментар #68 от "Някой":Ударена е САМО една подстанция и няма ток в 2 квартала на Лвов... Поредната рашистка излагация. 50 милиона долара на вятъра..
Коментиран от #149
10:38 09.01.2026
До коментар #98 от "Танкерът Маринера":Да! Бизнеса си е бизнес. Какво от това, че двете държави воюват?
Тук малко като Майбаха на Ким. Така и не стана ясно чий е кораба дето му го закара до Северна Корея. 😁
10:38 09.01.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Слаба Мукраине
Коментиран от #118
10:39 09.01.2026
110 И да продължим...
До коментар #98 от "Танкерът Маринера":Танкерът Маринера е бил пазен от руска атомна подводница и в момента на пленяването е бил издигнат руски флаг като си мислели,че това ще ги спаси.
10:39 09.01.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 СССРБарета
Коментиран от #124
10:40 09.01.2026
113 ДрБр
До коментар #65 от "Мерси":На мен ми прилича на Ху..ва глава.
10:40 09.01.2026
114 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "СВО":ама то така ли се прави за смях-като бомбиш свой народ и республика СССР?
10:41 09.01.2026
115 От Кремъл
До коментар #97 от "Хайо":Кретень!В Париж и Лондон са ни децата и парите.
10:41 09.01.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 100
До коментар #104 от "Стомната":Когато Путлер не разбира от намек, украинците ще го повторят и потретят.
10:41 09.01.2026
118 Ще ти
До коментар #109 от "Слаба Мукраине":Изправя гурбицата на теб .И да те таковат братята ти чеченци якути буряти тувинци и още каква ли не пап лач.
10:41 09.01.2026
119 Нее,
10:42 09.01.2026
120 Георги
Коментиран от #138, #144
10:43 09.01.2026
121 Чудесна
До коментар #25 от "наблюдател":Информация. Сега ще коригират мерника
10:43 09.01.2026
122 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:43 09.01.2026
123 Раша е при крайцера и СССР
До коментар #68 от "Някой":с единия крак
10:43 09.01.2026
124 Ей я скоро
До коментар #112 от "СССРБарета":СССРбарета не съм п о р и л ,ама тебе ще ти върже руская ш л ю х а,м а з н а.
10:43 09.01.2026
125 Владимир Путин, президент
До коментар #116 от "Вълк":"...0888.."
Спасибо братуха.
Давай и другите цифри да ти звънкам 🎅
Коментиран от #133
10:44 09.01.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Рублевка
10:44 09.01.2026
128 Нека да пиша
10:44 09.01.2026
129 Хаха
До коментар #111 от "Пиши се Тъп чо":"пожертва над 1 милион и 200 хиляди крепостни за мераците си... "
А поименно можеш ли да посочиш бе, шуш.як!? Или приемаш желаното за действително!? Да ти припомня резултата от размяната на убити - над 12 000 за малко над 200 познай в чия полза!? Всичко друго са приказки от шипковия храст!
10:45 09.01.2026
130 Слаба Мукраине
10:45 09.01.2026
131 А можеше да е
До коментар #15 от "Роден в НРБ":в 23,59ч на 31.12.2025г. в центъра на кииФ ! Щеше да още по-зрелищна зарята !
10:45 09.01.2026
132 Соня
Коментиран от #161
10:45 09.01.2026
133 Вълк
До коментар #125 от "Владимир Путин, президент":888888
10:46 09.01.2026
134 това което си написал
До коментар #78 от "БеГемот":БОК някаква неправителствена организация ли е?
10:46 09.01.2026
135 Орешник
До коментар #88 от "Хмм":е кръстен по орехът, които орехи зад черупката имат формата на орли секири, същия орел секира от пеласгийската керамика. Бог Арис (арила), познат още като Херос Пер-кон (орел перкащ с кон), познат още и като Тракийския конник, е слънцето орел секира, или същите седем секири от българската розета слънце. Орех няма нищо общо с лешник. Руснаците със старо име ружки (руски), носят името на бог Арис - А-ружа (О-руже), именно затова за герб имат орел (бог Арис). Те са потомци на будини, анти и алани, всички деца на маса-гетите (мизо-гети), сиреч блъг-ари.
10:46 09.01.2026
136 Мдаааа
10:46 09.01.2026
137 Механик
Как така руснаците са нанесли удар с несъществуваща ракетна система? Да не са били сапьорски лопатки?
Щото по-рано в годините една Урсула каза, че руснаците нямат оръжие вече?
Коментиран от #178, #292, #308
10:46 09.01.2026
138 Абе Смех
До коментар #120 от "Георги":За 2 г.2 ракети иначе вожда ти ка Путин каза ,че била на дежурство.Те произведоха 5 от които 2 се взривиха у Русия еднана полигона.
Коментиран от #155
10:46 09.01.2026
139 Хи хи
10:46 09.01.2026
140 Георги
До коментар #103 от "Еййййй":как от 12 часа , като ударът е бил преди 11?
Коментиран от #183
10:47 09.01.2026
141 ZA ПОБЕДУ!
ПРОЩАЙ уКРАЙна, ПРОЩАЙ €$ И нато!
ZA ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ!
10:48 09.01.2026
142 Рублевка
10:48 09.01.2026
143 Пламен
10:48 09.01.2026
144 Хаха
До коментар #120 от "Георги":Значи егати и летящата лопата/кирка с 13000.... Урсула се блещи учудено! Ама пък руснаците едва ли имат европейстото изобретение - капачката да не се отделя от шишето!
Коментиран от #153, #159
10:48 09.01.2026
145 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:48 09.01.2026
146 Владимир Путин, президент
До коментар #126 от "Мим":"...даде зелена светлина за Путин да действа,както си знае...."
Така, така...
Точно това и делаю !!!
Седя си в бункера с пистолет и водка в ръце и тщательно изучавам сивата бетонна стена пред мен.
Велик съм, да ? 🎅
Коментиран от #156, #157, #162, #184
10:48 09.01.2026
147 Иван
10:48 09.01.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Механик
До коментар #105 от "рашистка излагация":Като е ударена само една подстанция, що така силно реват укрите, бе? Я чети по-горе какво пише в статията и кой какво казва!
10:49 09.01.2026
150 Точно такава е,
До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":балистична ракета с радиус на действие над 500км. до 8000км. е със среден радиус на действие. Орешникът струва $50млн. и пуска 18 болванки(метални заготовки) по 70кг. всяка. Красиво и зрелищно, но с малък ефект. Опитвали са с бойна глава, но при 4км/с взривът се изпарява от топлината. Подходяща е само за ЯО.
10:50 09.01.2026
151 Антон
Глуповатия западняк накара зеленски да прати дронове по резиденцията на Путин, Освен новина, никаква друга цел не постигнаха. Впоследствие разбраха че са стъпили лошо на мотиката и започнаха да се оправдават че не са. Явно са очаквали Путин да стреля по правителствения квартал в киев. Но както обикновено Путин удари болезнено. Сега газ няма в укрия, ще стоят на студено, проблем и за индустрията, а ес трябва да бръкне и плати нова газ за укрите. А ес сме всички ние. Така че стягайте коланите, защото ще плащаме за газ за зеленски.
Освен това газ се купува, но разрушенаъа инфраструктура за това находище не се възстановява за 1 година. Вероятно няма и да бъде възстановена, защото ще струва милиарди.
И да питам къде са пейтриътите и ф16-ки че не го свалиха тпзи Орешник?
Сега остава да слушаме как колектнивния запад вие в един глас.
10:50 09.01.2026
152 Мимчят
10:50 09.01.2026
153 Георги
До коментар #144 от "Хаха":тяхното е по-добро - сармат , който не се отделя от силоза!
10:50 09.01.2026
154 Тиква
10:51 09.01.2026
155 Георги
До коментар #138 от "Абе Смех":как 2 години 2 ракети, като ВСУ всеки ден сваля по 50-60 ракети?
10:51 09.01.2026
156 Хаха
До коментар #146 от "Владимир Путин, президент":А при срещата с Орешник тия в бункера в Лвов не са имали време и за погледнат бетонната стена, камо ли да я изучават...
10:52 09.01.2026
157 Иван
До коментар #146 от "Владимир Путин, президент":А еврейския равин-педофил свободно се придвижи от Лас Вегас до Тел Авив.
10:53 09.01.2026
158 1 евро 50 гривни
10:53 09.01.2026
159 Хи хи
До коментар #144 от "Хаха":Тва за капачката да не се отделя е такъв технологичен евро напредък, че стига за следващите 2-3 века !!
Коментиран от #168
10:53 09.01.2026
160 ореховка медна
10:53 09.01.2026
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Мим
До коментар #146 от "Владимир Путин, президент":Оти,ти съмняваш ли се,че е велик???Каквото искаш си измисляй за твое успокоение,но истината си е такава....
10:54 09.01.2026
163 дядо поп
До коментар #31 от "Ракетата "Орешник"":Ами те тези с ядрените бойни глави си стоят и чакат , ама тръгнат ли няма да имаш време да си изключиш компютъра.
Коментиран от #171
10:54 09.01.2026
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Тиквун Великолепний
10:55 09.01.2026
166 Под вода
До коментар #82 от "Шшшт":mршооо, да не вдигаш прах
10:56 09.01.2026
167 !!!?
Коментиран от #177, #186
10:56 09.01.2026
168 Хаха
До коментар #159 от "Хи хи":Да бе! Особено "ефективно" е когато пиеш айрян от бутилката да си заливаш блузата с капки от капачката.... "Безценно"!
Коментиран от #180
10:57 09.01.2026
169 Къде
До коментар #72 от "Ивелин Михайлов":го слагаш в А група, венерическия парк на еничарския айдук Схемалин?
Коментиран от #305
10:57 09.01.2026
170 а где
До коментар #161 от "Доналд Тръмп, Президентът":зеля?
10:58 09.01.2026
171 Рублевка
До коментар #163 от "дядо поп":Благодарен съм на Путин, че е толкова разумен и се въздържа от ЯО. Нямам желание да бъда изпарен, докато спя.
Коментиран от #190, #198
11:00 09.01.2026
172 Баба Меца
11:01 09.01.2026
173 Урсулът
11:01 09.01.2026
174 Гого
До коментар #38 от "Някой":Е, много умно! Нали като използва 100% срещу Украйна й остава 0% и става със свалени г.щи? А после??
Коментиран от #226
11:02 09.01.2026
175 А пък тук синоптиците
11:02 09.01.2026
176 Поредната голяма ИЗЛАГАЦИЯ
До коментар #68 от "Някой":и демонстрация на безсилието на рашистите...
Коментиран от #319
11:03 09.01.2026
177 604
До коментар #167 от "!!!?":радвай съ да не му наденат ядрата!!!! че тогава с полвин орешник и сте вирнали дупките къде кремля....
11:03 09.01.2026
178 Този коментар е премахнат от модератор.
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 Рублевка
До коментар #168 от "Хаха":Пуховика, с който се разхождам, става на лекета от капките, които изтичат от капачката. Купих си КИТАЙСКА бутилка за спорт и преливам в нея.
11:04 09.01.2026
181 Този коментар е премахнат от модератор.
182 Хахахаха
До коментар #6 от "Крум":Рашите като неискат мира, ще получат секира!
Коментиран от #187
11:08 09.01.2026
183 Ти пък сега
До коментар #140 от "Георги":Образно казано, не се хващай за един час. Всеки би разбрал, какво съм написал. Недей издребнява. 👍
11:09 09.01.2026
184 хо-хо-хо
До коментар #146 от "Владимир Путин, президент":с воскресением ребятасоросята! черпим с лешници за здраве!
11:09 09.01.2026
185 Оляха се
11:09 09.01.2026
186 Ъъъъъъъ
До коментар #167 от "!!!?":Ма що бе? Нали твърдяхте, че такова животно няма? Сега, когато ста наясно че не само го има, но и вече пуцат с него, що го използвали? То на вас не може да ви се угоди.
И чувам, че имало една ракета, на която пишело:
"На Урсула! С любофф!"
Това по повод изказването и за чиповете....🤣
Коментиран от #191, #267
11:10 09.01.2026
187 а где
До коментар #182 от "Хахахаха":батько наш бандера? а где зеля?
11:10 09.01.2026
188 Хахахаха
Коментиран от #194
11:11 09.01.2026
189 МРЪН МРЪН..
11:11 09.01.2026
190 Какво жали Путин бе,
До коментар #171 от "Рублевка":ако удари тила на Украйна с ЯО какво ще плячкосва? Как ще обясни на милионите облъчени обречени хора, че е дошъл да ги освобождава. Промишлеността унищожена на 100%, плодородната украинска земя радиоактивна за следващите 100-200 години. Милиони изпарени между които и руснаци. А и възмездие ще има ако посегне на столици и големи градове на членки на НАТО.
11:11 09.01.2026
191 Хахахаха
До коментар #186 от "Ъъъъъъъ":А рашите как живеят брат, за ракетите разбрахме! А рашите как са?
Коментиран от #196, #199, #201, #204
11:13 09.01.2026
192 Този коментар е премахнат от модератор.
193 гост
До коментар #25 от "наблюдател":Ракетата е паднала на 500км от целта като независимо от това Лвов остава без ПВО и без газ!
11:13 09.01.2026
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 Орешникът е все едно да
До коментар #3 от "Пич":си купиш 5 килограмов чyк за да счупиш едно яйце ...😂😂😂
Голяма ИЗЛАГАЦИЯ .
11:13 09.01.2026
196 рашките са очен харашо
До коментар #191 от "Хахахаха":а как са укрите в лвив? имат ли газ има ли ток?
Коментиран от #203
11:14 09.01.2026
197 Този коментар е премахнат от модератор.
199 гост
До коментар #191 от "Хахахаха":Рашите са направили една хубава тояга да се пазят от кучетата.Другото ще си дойде.
11:14 09.01.2026
200 Адрес 4000
Ако има убити деца още по добре нали?
И това няма да помогне на Путлерката
Губи трети верен съюзник за по-малко от година
Накрая ще му остане само северна корея
Коментиран от #206
11:15 09.01.2026
201 Е теб що рашите те интересуват
До коментар #191 от "Хахахаха":А не ЮЕвропа, която е източвана и унищожавана от САЩ и инсталираните и продажни политици?
Коментиран от #205
11:16 09.01.2026
202 Тома
До коментар #31 от "Ракетата "Орешник"":Забавно демонстрираш видимо изобилие на интелект и осведоменост!
Записвай:
1. Един Орешник не е равностоен на 2-3 Искандера, както публично си се заблудил. И защото се позоваваш на ТД от точно никакъв сериозен източник, и защото обсегът му е различен, и защото скоростта е по-висока, и защото към поразяващата сила на експлозивните вещества, които носи, се добавят и последиците от огромната кинетична енергия, която се отделя. А при удар с двойна на Искандера хиперзвукова скорост кинетиката расте експоненциално, не линейно. Южмаш бе изкормен тотално с един-единствен удар, при който ракетата даже не носеше взрив, а бойните й глави са пълни с волфрамови фрагменти.
2. Ударът срещу Лвов с Орешник е просто поредното разклащане на пръст срещу режима в Киев. Демонстрира постигнатата точност на удара. Напомняне на неща, които и Зеленски, и коалицията на желаещите видимо са забравили - наличието на стратегически оръжия в ръцете на руснаците, на които желаещите нямат никакъв отговор. И които могат да бъдат употребени по много по болезнени цели. Но не са. Което е знак на добра воля.
3. Сочиш цена на Орешника при положение, че за това черпиш сведения единствено от врачките в киевското Столипиново. Лошо няма, а и е здравословно смешно.
Толкова от мен.
Коментиран от #211
11:16 09.01.2026
203 Хахахаха
До коментар #196 от "рашките са очен харашо":А рашките като са очен хорошо, те знаят ли го това?
Коментиран от #212, #241
11:16 09.01.2026
204 Този коментар е премахнат от модератор.
205 Този коментар е премахнат от модератор.
206 батько наш бандера давно лежить в могиле
До коментар #200 от "Адрес 4000":а где зеля?
11:18 09.01.2026
207 Ццц
11:18 09.01.2026
208 Българин
Коментиран от #231
11:18 09.01.2026
209 Да така е
До коментар #205 от "Хахахаха":Източва го САЩ, а това са нашите пари. Но ти не си европейче. Ко ти дреме, че САЩ унищожава Европа!
11:18 09.01.2026
210 Ъъъъъъъъ
До коментар #198 от "Хахахаха":"Някой да не е нападнал раша?"
Ми то и Израел никой не ги беше нападнал, но Урсула каза, че те имат право да се защитават.... Та и ние така: излумкай някой и после ще те гледат в очите и в.....
Коментиран от #220
11:20 09.01.2026
211 Хахахаха
До коментар #202 от "Тома":Помня че един Мадуро много се перчеше пред тръмпоча, ей така както и ти ги обясняваш нещата. Помниш ли, какво стана с Мадуро, че не се сещам? Взеха го май на екскурзия до колкото чух.
Коментиран от #214, #251
11:20 09.01.2026
212 хахаха
До коментар #203 от "Хахахаха":а где зеля? ушел в гостей к бандера?
11:21 09.01.2026
213 Хахахаха
До коментар #204 от "Ъъъъъъъъ":Ти това от къде го видя? От руската теуевизия ли?
Коментиран от #216, #218
11:21 09.01.2026
214 Всички видяха
До коментар #211 от "Хахахаха":Терориста САЩ, в отвличане на държавен глава на суверенна страна!
Коментиран от #222
11:22 09.01.2026
215 Този коментар е премахнат от модератор.
216 Ъъъъъъъъъ
До коментар #213 от "Хахахаха":"От руската теуевизия ли?"
Нямам руска телевизия. В държавата, в която живея я спряха....
11:24 09.01.2026
217 Григор
Коментиран от #232, #233
11:24 09.01.2026
218 хахаха
До коментар #213 от "Хахахаха":а где изчез газа в лвив? а где изчез зеля?
11:25 09.01.2026
219 оружник
11:25 09.01.2026
220 Хахахаха
До коментар #210 от "Ъъъъъъъъ":А кой изстреля 5 хиляди ракети по Израел на 7 октомври? Кой взе заложници? Не помните ли копейки? Не, че защитавам действията на Израел, но много добре помня, кой започна войната поне. Или вие и това не помните? Или така си ви изкривили мисленето по руската теуевизия, че вече мозъка не го ползвате за мислене?
Коментиран от #223, #229, #246
11:25 09.01.2026
221 Да така е
До коментар #215 от "Обзервателят":Фашизма на запад е толкова отчаян, че падна до ниво да бори Русия с простотия, лъжи и глупава пропаганда, от 5 глупака продадени като сардини! Ще свикнат.
11:26 09.01.2026
222 Хахахаха
До коментар #214 от "Всички видяха":Е добре де, а рашите и те правят същото и те са терористи? Как едните са терористи, защото правят нещо което другите, обаче те вече са убави?
Коментиран от #235
11:27 09.01.2026
223 хахаха
До коментар #220 от "Хахахаха":а где зеля? прятатся при натаняху в израиле?
11:27 09.01.2026
224 Напрежение
До коментар #36 от "Тома":Какъв ресторант в 2:35 през нощта?
Стига си лъгал. Удрят складове, ръководни центрове, газови инсталации
Коментиран от #327
11:28 09.01.2026
225 Весел Патиланец
Имат една, единствена ракета, от която могад да си позволят по един пуск на високосна година и вече да припадаме!
Не са пуснали Патриотите, че няма ракети останали затова падна ракетата на земята - обикновено гърми още при пуска, но сега имАло да става, казва шопа ;-)))))
Коментиран от #236
11:28 09.01.2026
226 Боа
До коментар #174 от "Гого":А после още "орешник"!За отворените!
11:28 09.01.2026
227 Редакторите
До коментар #3 от "Пич":не виждат ли манипулация с гласуването?
Коментиран от #243
11:28 09.01.2026
228 Този жалък безмислен старец утьо
11:28 09.01.2026
229 Утре пак същото ще питаш
До коментар #220 от "Хахахаха":Насилието поражда насилие. Всички избити жени и деца от Израел, до какво мислиш ще доведе?
Коментиран от #242
11:28 09.01.2026
230 Един от онези
До коментар #12 от "Робин Хорсфол":Бахур за теб, за нас културата!
руЗЗнаците съвсем се изолират!
11:29 09.01.2026
231 гост
До коментар #208 от "Българин":Унищожен е и американски координационен център, планиращ и координиращ действията на украинците.
11:29 09.01.2026
232 Хахахаха
До коментар #217 от "Григор":Е да попитам, рашите като удрят само военни цели, както казват, защо удрят газохранилище? Какво общо има газохранилище с военни?
11:29 09.01.2026
233 Хахахаха
До коментар #217 от "Григор":Змията най-силната хапе докато умира, така и рашите.
Коментиран от #240
11:30 09.01.2026
234 Чуй чуй
11:30 09.01.2026
235 Май си лъжец
До коментар #222 от "Хахахаха":Не случайно си ползван от фашизма и упадъка на запада. Жалко за родители отгледали лъжец.. Не се радвай на терорист като САЩ. Утре ще ревеш и това, че си глупав и пропаднал, няма да те спаси.
Коментиран от #252
11:31 09.01.2026
236 Доналд Тръмп, президент
До коментар #225 от "Весел Патиланец":а где зеля? хочет томахавли? получил орешки
11:31 09.01.2026
237 БАНко
11:31 09.01.2026
238 Рублевка
11:31 09.01.2026
239 Орешник
11:31 09.01.2026
240 Така е
До коментар #233 от "Хахахаха":Затова упадъка и фашизма на запад опря ди някой друг продаден глупак да показва падението им с лъжи срерщу Русия.
Коментиран от #269
11:32 09.01.2026
241 Този коментар е премахнат от модератор.
242 Хахахаха
До коментар #229 от "Утре пак същото ще питаш":Аз не коментирам Израел и не съм написал, че подкрепям действията на Израел. Написах, кой започна войната там, защото вие копейките и това не знаете! Войната я започна Хамас, с атаката по Израел, точка!
Коментиран от #244
11:33 09.01.2026
243 Виждат
До коментар #227 от "Редакторите":нали те ги правят манипулациите.
11:34 09.01.2026
244 Тя войната
До коментар #242 от "Хахахаха":не е от вчера.
11:34 09.01.2026
245 Божеее
11:34 09.01.2026
246 Ъъъъъъъъ
До коментар #220 от "Хахахаха":"Не, че защитавам действията на Израел, но много добре помня, кой започна войната поне."
Ти сериозно ли?🤔
Щото тази война не започна на през 2023, а а малко по-рано....В нощта на 9-ти срещу 10-ти април 1948г, отрядите на ционистките бойци "Иргун“(" Ецел“) и "Лехи“ нападат мирното палестинско село Дейр-Ясин и избиват до един невъоръжените му жители. Убити са общо 245 палестинци - мъже, жени и деца. Командири на " Ецел“ и "Лехи“ са съответно Менахем Бегин и Ицхак Шамир, които след време стават премиер-министри на Израел..... Колкото до 7-ми октомври, Мосад организира атаката.... А евреите бяха избити от израелската армия.... Около 700 от тях. Тогава все "Директивата Ханибал" все още в имаше и беше задействана.
11:35 09.01.2026
247 Хе хей
11:35 09.01.2026
248 Този коментар е премахнат от модератор.
249 ха ха ха
Коментиран от #282
11:35 09.01.2026
250 Симо
Да, само с демагогия няма да стане. Ако ще и оранжевият клоун да получи 1,5 трилиона военен бюджет. То само с напечатване на кинти не става. Трябва и акъл и технологии, които явно не са и по силите.
Коментиран от #285, #316
11:35 09.01.2026
251 Тома
До коментар #211 от "Хахахаха":Не виждаш разлика между Мадуро и Путин? Между Русия и Венецуела?
Нормално, хаха-вел си.
Коментиран от #259
11:35 09.01.2026
252 Хахахаха
До коментар #235 от "Май си лъжец":Аз не се радвам на САЩ! Аз питах, като рашите правят като американците и обратното, защо за вас американците са лоши а рашите убави? Отговорете на въпроса? А демокрацията все пак си е демокрация, ето в България свалихте правителство с протести, опитайте това в С. Корея или раша?
Коментиран от #260, #264
11:35 09.01.2026
253 Лидия
11:36 09.01.2026
254 Баце ЕООД
11:36 09.01.2026
255 Факти
Коментиран от #258, #281
11:36 09.01.2026
256 Този коментар е премахнат от модератор.
257 Този коментар е премахнат от модератор.
258 Пропагандата
До коментар #255 от "Факти":винаги се цели в глупака!
Коментиран от #270
11:37 09.01.2026
259 Хахахаха
До коментар #251 от "Тома":Разлика явно има! По имената се разбира! Единия е от мъжки пол, а другия от женски!
Коментиран от #277
11:37 09.01.2026
260 Този коментар е премахнат от модератор.
261 наблюдател
Коментиран от #275
11:38 09.01.2026
262 Зеленски
11:39 09.01.2026
263 Там пишеше
До коментар #256 от "Пак ли папагалим 😄":Че Русия е кочина😁
Коментиран от #271
11:39 09.01.2026
264 Ами не правят
До коментар #252 от "Хахахаха":Засега само САЩ сме виждали да отвлича държавен глава от суверенна страна. Лъжеца е жалко нещо. Затова упадъка на запада го ползва за лъжи срещу Русия.
Коментиран от #287
11:39 09.01.2026
265 Този коментар е премахнат от модератор.
266 Некой си
Нали нямаше такава ракета орешник, драги желаещи? Било измишльотина на Мосфильм.
Защо западното комадване на украинското ВСУ твърди, че ималонещо, дето летяло с 13000 км в час? Можеби сапьорска лопатка?
Коментиран от #325
11:39 09.01.2026
267 Абе шъ дойде е денят
До коментар #186 от "Ъъъъъъъ":на който на ракетното тяло ще пише "Америка фърст". Чекай мало
11:40 09.01.2026
268 Този коментар е премахнат от модератор.
269 Този коментар е премахнат от модератор.
270 Факти
До коментар #258 от "Пропагандата":Така е. Затова толкова много хора подкрепят войната на Путин - най-смъртоносната в 21-ви век.
Коментиран от #274
11:40 09.01.2026
271 Този коментар е премахнат от модератор.
272 Учуден
До коментар #248 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета,сърдят се,пенявят се и си плюят в пазвата?!
11:40 09.01.2026
273 Бисмарк не е казвал
До коментар #3 от "Пич":подобна глупост ...
11:40 09.01.2026
274 Пропагандата
До коментар #270 от "Факти":винаги има за цел глупака!
11:41 09.01.2026
275 Доналд Трамп, президент
До коментар #261 от "наблюдател":Зеля хотел томагавки. Получил орешко!
11:41 09.01.2026
276 Цитат
11:41 09.01.2026
277 Тома
До коментар #259 от "Хахахаха":Чуждият пол няма да помогне на психичното ти заболяване, кашонче.
11:41 09.01.2026
278 Херодот
11:42 09.01.2026
279 Този коментар е премахнат от модератор.
280 Аз съм веган
11:42 09.01.2026
281 Рублевка
До коментар #255 от "Факти":Руското общество е недоволно, че Путин не пълни ракетите с атом. А аз съм му благодарен, защото не искам някоя нощ да бъда изпарен от руските ракети.
11:42 09.01.2026
282 Ъъъъъъъъ
До коментар #249 от "ха ха ха":"Хаяско си гърми патроните,а Тръмп ще му прибере още танкери."
Той затова ли "Хаяско" посъветва всички, които искат да избегнат проблеми с американците, да си регистрират корабите в Русия и да плават под руски флаг. 🤣
Коментиран от #301
11:42 09.01.2026
283 Този коментар е премахнат от модератор.
284 Макиавели
До коментар #3 от "Пич":Украинците нали са руснаци. Затова гледаме 5 години позор, както Бисмарк е казал: "Не се занимава с руснаци, от тях очаквай само мръсотии и лъжи."
11:42 09.01.2026
285 Наско
До коментар #250 от "Симо":Ракети които летят с 30 000 км в час имаше още 50 те години в САЩ ама ти от къде да знаеш. Важното е че с великите руски ракети и безаналогова армия превзехте Киев за 3 дни и опазихте Мадуро и Асад.
Коментиран от #302, #306
11:43 09.01.2026
286 Фоерверки за руската Н.Г.
Коментиран от #296
11:43 09.01.2026
287 Хахахаха
До коментар #264 от "Ами не правят":Аз до сега от путлера не съм видял да е спрял войните, от както управлява! От 2014 година води война в Украйна, а преди това бяха Грузия и Чечня! Така управлява вече 26 години!
Коментиран от #294
11:43 09.01.2026
288 хахаха
До коментар #268 от "Някой":има ли свръхзвукови чипове от пералня? право в празните укропитешки кофи!
11:43 09.01.2026
289 Лудият от портиерната
11:44 09.01.2026
290 Лидия
До коментар #265 от "Тома":Не знаеш какво е в Русия, защото никога не си стъпвал там. Явно нямаш пари за екскурзии, като припечелиш, иди да видиш и после пиши!
Коментиран от #309
11:44 09.01.2026
291 Някой
Коментиран от #314
11:44 09.01.2026
292 Макиавели
До коментар #137 от "Механик":Украинците нали са руснаци. Затова гледаме 5 години позор, както Бисмарк е казал: "Не се занимава с руснаци, от тях очаквай само мръсотии и лъжи."
Коментиран от #304
11:44 09.01.2026
293 много късно
11:45 09.01.2026
294 Ами да беше
До коментар #287 от "Хахахаха":слушал Путин като 8 години предупреждаваше, а САЩ и Великобритания тикаха Украйна към война и унищожение. Дреме ти на теб, че с Украйна унищожават Европа!
11:45 09.01.2026
295 Този коментар е премахнат от модератор.
296 Този коментар е премахнат от модератор.
297 Този коментар е премахнат от модератор.
298 ZA ПОБЕДУ!
ПРОЩАЙ уКРАЙна, ПРОЩАЙ €$ И нато!
ZA ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ!
11:46 09.01.2026
299 Не!!! Не я прихванаха...
До коментар #50 от "По-важния въпрос е,":Но,Личная охрана трахнула женшину президнетом Зеленского в волосатая киска и она прихватила отнесколько парень товая рибка для потдарък своего мужа,зельонй папугай...
11:46 09.01.2026
300 Този коментар е премахнат от модератор.
301 зрител
До коментар #282 от "Ъъъъъъъъ":Явно за това ще да е. Даже им изпраща подводници и кораби за ескорт да гледат как американцките спец. части ги прибират на топло.
Коментиран от #311
11:46 09.01.2026
302 ко речи?
До коментар #285 от "Наско":де ги тез краварските ракети? бърже хаповете!
11:46 09.01.2026
303 Враг ти е САЩ
До коментар #297 от "Лука":Враг ти е Лондон. Те унищожават Европа, а не Русия!
Коментиран от #312
11:47 09.01.2026
304 Тома
До коментар #292 от "Макиавели":Цитирай правилно Бисмарк, чийто оригинален цитат е "Ако някой след 150 години твърди, че е Макиавели, който ме цитира, викайте лекар, човекът има нужда!"
11:48 09.01.2026
305 Ивелин Михайлов
До коментар #169 от "Къде":Ти си в Я група бе гербарино Исторически парк е духовната столица на България!
Коментиран от #315
11:48 09.01.2026
306 Ъъъъъъъъ
До коментар #285 от "Наско":"....опазихте Мадуро и Асад."
И вие ще възможност да опазите Гренландия. Да видим как ще го направите? Щото ми се пини, че Тръмп ще си вземе Гренландия както Путин си взе Крим - без един изстрел и без да плати нито стотинка. Дори после ще твърдите, че в знак на благодарност, сте решили да му я подарите.
11:49 09.01.2026
307 Този коментар е премахнат от модератор.
308 Ти като механик
До коментар #137 от "Механик":Какво ще кажеш за новия руски танк тип Глухарче. Направо кърти мивките в Трето РПУ.
А тоя Орешник толкова бързо летял, че никой не го видял. А какви времена бяха по 200 кинжала на нощ изстрелваха руснаците.
11:49 09.01.2026
309 Тома
До коментар #290 от "Лидия":Предполагай каквото ти е угодно, лошо няма, особено когато така демонстрираш озлобеното си безсилие.
11:50 09.01.2026
310 Хахахаха
До коментар #307 от "Как защо бе тъ пей":Прочетох ви! Вие искате България като Донбас, копейките!
Коментиран от #320
11:50 09.01.2026
311 Ъъъъъъъ
До коментар #301 от "зрител":Ми не е имало, но вече ще има. И подводници, и кораби....
11:50 09.01.2026
312 доктор
До коментар #303 от "Враг ти е САЩ":След като бъде избито известно количество копейки България ще се оправи.
Коментиран от #328
11:50 09.01.2026
313 1111
Коментиран от #321
11:50 09.01.2026
314 ха ха ха
До коментар #291 от "Някой":Само да не се бъзика с Тръмпи че оня не го слуша главата и ще му метне една бомба по бункерчето на Хаяско както направи в Иран. Там добре се видя че руското ПВО не работи за американски самолети.
Коментиран от #331
11:51 09.01.2026
315 Връщай
До коментар #305 от "Ивелин Михайлов":Парите!
11:51 09.01.2026
316 Ти бе
До коментар #250 от "Симо":С колко псевдонима пишеш? 30-40? Наясно сме, че половината хвалебствия ги пишеш ти.
11:51 09.01.2026
317 Хахахаха
До коментар #307 от "Как защо бе тъ пей":Те и ако хората в Донбас знаеха, какво ги чака с руския мир, нямаше да искат. Ама вече е късно! Дано и за България все още не е късно!
Коментиран от #323
11:51 09.01.2026
318 не може да бъде
До коментар #4 от "СВО":Считам че е неправилно и вредно да се твърди че Орешник-ът е направил Тръмп за смях!?Прегледът на международната преса засега показва следното -след гръмките подигравки и отричане че такава ракета съществува -украинската преса Билд Дойче веле -сега тонът е много минорен!?в крайната фаза от ракетата са се отделили 6 бойни глави които изглежда са ударили най-голямото газохранилище в Украйна където около 200 западни фирми съхраняват свой газ за около 3-4-5-6 /или друго число от този порядък /млрд.долара !?Сега могат да го запишат в графата невъзвратими загуби!?Ударът с тази ракета дава отговор на доста въпроси в -т.ч и за отвличането на 2 танкера които са издигнали руски флаг-казвам така защото още не ясно кой точно е собственик на тези два танкера!?Ударът с ракетата показва че руснаците вече са решили всички проблеми по използването на Орешник и са готови да го използват -а това би трябвало да стресне някои желаещи да нанесат стратегическо поражение на Русия!?Даже считам че сега бай Дончо че каже на европейските бабаити -нали ви казах че с Путин трябва да се преговаря!?
11:52 09.01.2026
319 Някой
До коментар #176 от "Поредната голяма ИЗЛАГАЦИЯ":Кисело ли е гроздето? А?
11:52 09.01.2026
320 Прав бях
До коментар #310 от "Хахахаха":Лъжец ползван от пропадналият запад. 😄 После защо Русия е велика, а запада стана дъното на света. Лъжата е приоритет на пропаднали хора. Жалко за вашите.
Коментиран от #324
11:52 09.01.2026
321 Мадуро подсъдим
До коментар #313 от "1111":Видяхме ги колко стреляха и в Сирия и във Венецуела.
11:53 09.01.2026
322 Радина Кържилова
До коментар #3 от "Пич":Мен повече ме интересува, какво Ванга казва на Нешка за Путин.
11:53 09.01.2026
323 Ами те не искаха
До коментар #317 от "Хахахаха":фашизма и тероризма, с който ги заля запада. Но теб те радва, Че в Украйна има война заради САЩ. Че Европа си заминава заради САЩ. Както казах, мечтата на безродника.
Коментиран от #329
11:54 09.01.2026
324 факт
До коментар #320 от "Прав бях":От Путин и болшевиките по големи льжци няма
Коментиран от #332
11:54 09.01.2026
325 Хаха
До коментар #266 от "Некой си":"Рецепта на деня: Орехов чийзкейк с карамел"
Заглавие от съседната статия във Факти! Случайно днес дават рецепти с орехи!
11:54 09.01.2026
326 Факти
11:54 09.01.2026
327 Тома
До коментар #224 от "Напрежение":Четеш без да разбираш смисъла на прочетеното?
Нормално е при крАтените, не се безпокой.
11:55 09.01.2026
328 Вместо да драскаш
До коментар #312 от "доктор":и показваш упадъка на запада да ви ползва в отчаянието си срещу Русия, да бе научила, че копейката е монета!
11:56 09.01.2026
329 истината
До коментар #323 от "Ами те не искаха":Войната я започна Путин не САЩ. Сега ще си сърба попарата.
11:56 09.01.2026
330 Иран
Руските бабета каквито са мощни не ми се мисли, каква тор ще пада.
11:56 09.01.2026
331 Ъъъъъъъъ
До коментар #314 от "ха ха ха":Тръум не сме е да мята бомби по тези, които имат ракети.... Той се заиграва с малките и слабите. Наложи им санкции и след 30-на години ги напада.... Ма те хората вече взели-дали.... И американската армия е много силна. Що и във Венецуела не посмяха да отидат сами, вълреки, че им бяха постлали червения килим? Мали много силно? Що пак отидоха с британците?🤣
11:57 09.01.2026
332 За съжаление виждам теб
До коментар #324 от "факт":Евтин глупак, показващ упадъка и фашизма залял запада.
11:57 09.01.2026