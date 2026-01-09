Новини
Свят »
Украйна »
Русия извърши безпрецедентен удар в Украйна с ракета „Орешник“ в отговор на атаката срещу Путин
  Тема: Украйна

Русия извърши безпрецедентен удар в Украйна с ракета „Орешник“ в отговор на атаката срещу Путин

9 Януари, 2026 10:07 7 664 332

  • украйна-
  • орешник-
  • лвов-
  • русия-
  • владимир путин-
  • балистична ракета

Русия порази критична инфраструктура в западния град Лвов, като е използвана балистична ракета, съобщи кметът на града

Русия извърши безпрецедентен удар в Украйна с ракета „Орешник“ в отговор на атаката срещу Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия атакува Лвов в Украйна с балистична ракета „Орешник“. Руските въоръжени сили потвърдиха, че са нанесли масиран удар в Лвовска област, включително с „Орешник“, предаде агенция ТАСС.

Властите в Лвов обявиха, че това е безпрецедентен удар, защото за първи път от началото на пълномащабната инвазия Русия атакува Лвов с балистична ракета, движеща се със скорост 13 000 километра в час.

Москва обяви, че атаката е била отговор на декемврийското нападение на Киев срещу резиденцията на руския лидер Владимир Путин в Новгородска област. Няма доказателства, че Украйна е нападнала резиденцията на руския президент – каквито са обвиненията на руските служби.

В Лвов са били чути серия от експлозии. Властите информираха, че е бил ударен критичен инфраструктурен обект.

Западното командване на украинските военновъздушни сили заяви , че на 8 януари в 23:47 ч. руските сили са нанесли удари по инфраструктурни обекти в Лвов с балистична ракета. „Въздушната цел се е движела с приблизително 13 000 километра в час по балистична траектория“, се казва в изявлението. Типът на ракетата ще бъде определен след изследване на всички нейни компоненти.

Преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп постави под съмнение предполагаемата украинска атака срещу резиденция на руския му колега Владимир Путин в края на миналата година. Русия обвини Украйна, че е изпратила 91 дрона срещу резиденцията на Путин в северозападната Новгородска област. Киев отрече това твърдение, което според него има за цел да саботира мирните преговори.

Руските въоръжени сили нанесоха „масивен удар с високоточни оръжия с голям обсег, включително с мобилен наземен ракетен комплекс „Орешник“ със среден обсег“, както и с дронове, съобщиха от министерството и добавиха, че атаката е извършена в отговор на „терористичното нападение“ на Киев срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин на 29 декември 2025 г.

То добави, че целите на удара са постигнати, като са поразени цехове за производство на дронове, както и енергийна инфраструктура. Украйна отрича да е нанасяла удар срещу резиденцията на Путин и обвини Москва, че използва измислени твърдения, за да оправдае атаките си срещу правителствени сгради в Киев.

За първи път Москва атакува с „Орешник“ украинския индустриален град Днепър (Днипро на украински език) през ноември 2024 г., пише БТА.

Путин твърди, че западните системи за противовъздушна отбрана не могат да прехващат ракетата и добави, че тя може да достигне цели на голямо разстояние в Западна Европа. Западните военни анализатори заявиха, че „Орешник“ има способност да носи ядрена бойна глава.

Русия порази критична инфраструктура в западния град Лвов, като е използвана неидентифицирана балистична ракета, съобщи кметът на града Андрий Садовий. Западното командване на украинските ВВС уточни, че ракетата е летяла със скорост 13 000 км/ч, но типът ѝ все още се установява.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 80 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    213 231 Отговор
    Това и аз съм го казвал , но още Бисмарк го е казал по хубаво от мене - Русия винаги ще дойде за своето !!!

    Коментиран от #195, #227, #273, #284, #322

    10:10 09.01.2026

  • 4 СВО

    211 24 Отговор
    Нека г-н Тръмп сега каже колко е разочарован, че някъкъв си Орешник го направи за смях.

    Коментиран от #17, #114, #318

    10:10 09.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Крум

    174 20 Отговор
    Като не щеш мира (и добросъседство), на ти....

    Коментиран от #182

    10:10 09.01.2026

  • 7 Кънчо

    183 23 Отговор
    Със терористи така се действа,даже е малко,требва и едно орехче по зелената кратуна а ония желаещите да се фанат за ръчички и да вървът в украйна с голи гърдички

    10:11 09.01.2026

  • 8 урсула

    191 16 Отговор
    това не е вярно руснаците нямат перални и се бият само лопати.

    10:11 09.01.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    37 202 Отговор
    Безсилието на един бутоксовия плъх не може нищо друго да роди !

    Коментиран от #19, #92, #94

    10:11 09.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Съдията

    177 20 Отговор
    Малко фойерверки, за да напомнят на евроатлантическите пудели, че времето за вдигане на бялото знаме изтича. Тук-там.

    10:11 09.01.2026

  • 12 Робин Хорсфол

    158 10 Отговор
    В цял свят напрежението расте. Всички ще ядем бахур съвсем скоро.

    Коментиран от #230

    10:11 09.01.2026

  • 13 Тома

    139 18 Отговор
    Айде честито на бандеровци

    10:11 09.01.2026

  • 14 Нямало доказателства

    170 15 Отговор
    Не само, че има доказателства,
    но даже американския NYT публикува признание,
    че CIA е организирало атаката, която украинците са осъществили
    ПО ВРЕМЕ на телефонния разговор на Тръмп и Путин ...

    10:12 09.01.2026

  • 15 Роден в НРБ

    151 18 Отговор
    Браво, но още трябва. Тези орешници не да ги пуска по къра, а в центъра на Киев и Лвов трябва.

    Коментиран от #131

    10:12 09.01.2026

  • 16 в отговор на атаката срещу Путин

    140 16 Отговор
    значи си признавате накрая че са се
    опитали бандерите

    Коментиран от #45

    10:12 09.01.2026

  • 17 Вашето мнение

    127 13 Отговор

    До коментар #4 от "СВО":

    След всичките хвалби на перукан и радостното кудкудякане на паветното цяла седмица, Орешник.

    10:12 09.01.2026

  • 18 ахахаха

    75 12 Отговор
    То няма доказателства

    10:12 09.01.2026

  • 19 Ха,ха,ха

    103 15 Отговор

    До коментар #9 от "АГАТ а Кристи":

    Да се цели в зеления бункер Императора. Хак да ви е

    10:13 09.01.2026

  • 20 Софиянец

    193 19 Отговор
    Орешника е занулил най-голямото газово хранилище в европа, което западните фашисти си го присвоиха и го обявиха за стратегически обект пазен от натовско пво!

    Хаахаххаха, мед ми капе от сърцето 🇧🇬❤️🇷🇺

    Коментиран от #37

    10:13 09.01.2026

  • 21 Хаха

    132 9 Отговор
    Абе "бързо" реагирате на "новината"! С има/няма 10 часа закъснение...

    10:13 09.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Истината

    107 12 Отговор
    Това не е удар а заря за коледа

    10:14 09.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 наблюдател

    16 136 Отговор
    Тази ракета не може да улучи точно целта защото се движи с голяма скорост - първата ракета паднала на 500 метра от завода бяха казали украинците и показаха кадри

    Коментиран от #41, #107, #121, #193

    10:14 09.01.2026

  • 26 супер

    155 13 Отговор
    А нашия нелигитимен Гол охлюв във Франция се включва към коалицията на "желаещите". Съд за тоя

    Коментиран от #65, #73

    10:15 09.01.2026

  • 27 защо не по Киев

    95 13 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    В Украйна са предимно бандеровци и нео-фашисти. "Патриотите" са малко. А и не вършат работа срещу Орешака.

    10:15 09.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ДУБРУ ЮТРО УКРАЙНА

    100 12 Отговор
    ТАКА ДОБРЕ ЛИ ВИ Е ?!

    10:15 09.01.2026

  • 30 Путин

    91 11 Отговор
    Яжте ми Лешниците!

    10:15 09.01.2026

  • 31 Ракетата "Орешник"

    21 115 Отговор
    носи боен заряд от 1200кг, за сравнение Искандер носи 500кг. Щетите които ще нанесе са колкото 2-3 Искандера от които има хвърлени няколко хиляди по Украйна от началото на войната. Забравят да споменат, че "Орешник" струва $50млн. колкото 2 МиГ-29 или 10 танка. Пълна лудост е да се използва с конвенционален заряд, а за ядрен - това е друга бира, но има и много други начини на доставка на ядрен заряд - ракета с малък обсег, авиобомба, дрон, включително и диверсионен способ. Светът отдавна е запознат с този клас ракети( ракети със среден радиус на действие (intermediate-range nuclear forces, INF)) и беше подписан договор за тяхното неразпространение и ликвидиране на съществуващите от СССР и САЩ на 8.12.1987г. от Рейгън и Горбачов. Явно на Путин не му се иска да спазва договори.

    Коментиран от #49, #55, #71, #75, #163, #202

    10:15 09.01.2026

  • 32 Трол

    16 70 Отговор
    Трябва да се увеличат санкциите.

    10:15 09.01.2026

  • 33 КОЛЬО ПАРЪМА

    62 10 Отговор
    Бравоо

    10:15 09.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ъъъъ не!

    124 17 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Кремълска пропаганда! На нас DW ни каза, че такива ракети няма и всичко било анимация!
    Трябва нещо друго да ги треснало нацистите, светкавица, гръмотевица!😂😂😂

    10:15 09.01.2026

  • 36 Тома

    123 12 Отговор
    Само да обърна внимание - не по правителствения квартал на Киев, не по резиденция на Зеленски, не по ресторант, пълен с цивилни, ударът е по военни обекти в Лвов.

    Коментиран от #224

    10:16 09.01.2026

  • 37 Соня

    103 11 Отговор

    До коментар #20 от "Софиянец":

    Манол пейков, кирчо, кокорчо и мирчеф немедленно да изпратят бидони с гориво на закъсалите бандерюги.

    10:16 09.01.2026

  • 38 Някой

    109 11 Отговор
    "пълномащабната инвазия" - като видя това, знам, че "журналиста" позлва спуснатите от ЕС и САЩ указания как да се манипулира общественото мнение по въпроса за Украйна. А, ако беше пълномащабна инвазията, то Украйна щеше да е заличена. Щото това означава Русия да използва 100% от наличните си военни ресурси, вмеасто скромните 10% сега.
    Иначе, браво на руснаците! по-често трябва да използват "Орешник", за да спекат малко Запада. Че много се разпусна напоследък. А и като се има в предвид, че на 6-ти януари са ударени предимно промишлени обекти, използвани за военни цели, които са американска собственост, сигнала е ясен.

    Коментиран от #174

    10:16 09.01.2026

  • 39 Да знаеш

    85 11 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Патриотите са слепи и глухи в случая:
    Версията PAC-2 се движи с 5 630 км/ч,
    а PAC-3, която обаче не е доставена на Украйна - 6 170 км/ч.
    Даже и срещу "Орешник" да лети, не може да го уцели!!!

    10:16 09.01.2026

  • 40 РФ има една ракета дето не я хващат

    73 8 Отговор
    ударила дронов център на газохранилище 90 м под земята . кат мамник нещо . едни звуци . а не знаели дали е била ракета или дрон . нещо снимките не я заснели щото 30 маха скорост . отива до луната и се връща 3-4 пъти за 2 секунди . щом няма ранени значи е минало без бъз и шубене .

    10:16 09.01.2026

  • 41 цели и задачи

    68 8 Отговор

    До коментар #25 от "наблюдател":

    Не е и нужно - тя е с 6 бойни глави, които се разделят и имат отделни цели.

    10:16 09.01.2026

  • 42 минувач 🚗

    78 12 Отговор
    Следващият път Орешник да се цели в зеления бункер ! Дай боже все така да е докрай ! Идва им края на урките .

    10:17 09.01.2026

  • 43 Стоян чо,

    16 112 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Нещо за двата руски танкера в атлантика?
    Нещо за реакцията на джуджи покрай Мадуро ?
    Нали беше за ТРИ дни, а вече ЧЕТВЪРТА година.???
    Комунистическото ВИ безОЧИЕ е съизмеримо само с +безкрайност

    Коментиран от #46, #57, #89

    10:17 09.01.2026

  • 44 Орешника е бил кух

    15 93 Отговор
    Змията хапе когато умира.Поражения нулеви като предишният път.

    Коментиран от #53, #63

    10:18 09.01.2026

  • 45 Ъъъъъъъъ

    68 6 Отговор

    До коментар #16 от "в отговор на атаката срещу Путин":

    "значи си признавате накрая че са се
    опитали бандерите"

    Не са укрите.... Те дори си нямат идея. ЦРУ е! И Тръмп го знае.

    Коментиран от #56

    10:18 09.01.2026

  • 46 стоян георгиев

    61 7 Отговор

    До коментар #43 от "Стоян чо,":

    Така ли ти каза телевизора 😂😂😂

    10:18 09.01.2026

  • 47 Атина Палада

    84 9 Отговор
    Обаче тук не пишат,че удара е бил по фр-енски и ан-глийски военен персонал! Всичко е отлетяло при Бандера.

    10:18 09.01.2026

  • 48 По този прекрасен повод

    65 5 Отговор
    се пийнува,ай наздраве !

    10:19 09.01.2026

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    66 8 Отговор

    До коментар #31 от "Ракетата "Орешник"":

    Я напиши америка от колко договора е излязла?
    И Орешника не е този тип ракета, не влиза в никакви договори

    Коментиран от #150

    10:19 09.01.2026

  • 50 По-важния въпрос е,

    79 7 Отговор
    украинците прихванаха ли е с най-модерните западнали оръжия? 😝

    Коментиран от #58, #299

    10:19 09.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Варненец

    65 5 Отговор
    Буахахах, при бандера в прегъпкано от натовски фашаги след снощи, хихихи

    10:21 09.01.2026

  • 53 Кух като

    40 3 Отговор

    До коментар #44 от "Орешника е бил кух":

    Тъпата тиглава .

    10:21 09.01.2026

  • 54 Трътлю

    75 5 Отговор
    Точно Лвов трябва да остане без ток. Точно там където се говори на мова и руският език е забранен. Удряш змията по главата.

    10:22 09.01.2026

  • 55 цени и цели

    61 3 Отговор

    До коментар #31 от "Ракетата "Орешник"":

    Да, но една система Пейтриът струва 1 милиард долара, а една ракета-прихващач за нея - 2 милиона! А Орешака няма как да бъде прихванат от тази система, заради голямата скорост!

    10:22 09.01.2026

  • 56 Атина Палада

    59 6 Отговор

    До коментар #45 от "Ъъъъъъъъ":

    Да,така е! Затова удара не е бил конкретно по инфраструктура на Украйна а по западен военен персонал . Пейтриътите не са ги спасили...

    10:23 09.01.2026

  • 57 Някой

    73 7 Отговор

    До коментар #43 от "Стоян чо,":

    Това, че не се говори за руската реакция, не означава че няма такава. Но това е страшно за всички нас. щото като не се говори, идват ракетите.
    Ударът с Орешник е добър сигнал и към американци, и към "коалицията на желаещите", към която незнайно защо се присъеднидяваме и ние. На 6-ти сутринта в Украйна са поразени доста цели, собствениците на които са американск фирми. Не ви го казват, защото не трябва да го знаете. Но пък е добър сигнал към бай Дончо.
    Тъй че, злорадството ти е малко прибързано.

    Коментиран от #62

    10:23 09.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Правят провокации срещу Русия

    57 5 Отговор
    После реват!

    10:23 09.01.2026

  • 60 Орешник е име

    45 4 Отговор
    по орел, който оре, името на бог Арис, познат още като Херос Перкон. Като гледам как перкат от небето, все едно гледам перкавиците на Перкунас, същия небесен бог Орач. Шъ ги хванат за дедовия!

    Коментиран от #88

    10:24 09.01.2026

  • 61 Хмм

    48 5 Отговор
    Тръмп защити украинците и ето какво се случи, навремето Байдън отхвърли обвинението, че украинска ракета е убила поляците на полска територия, а Тръмп се опитва да седи на два стола

    Коментиран от #66

    10:24 09.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 предишния път

    59 5 Отговор

    До коментар #44 от "Орешника е бил кух":

    Предишния път от едно военно предприятие беше останал само чакъл....

    10:25 09.01.2026

  • 64 И каквото това

    6 56 Отговор
    Ей,голямо копейкаджийско жъркате.!
    Довечера бяха н...кани ...сега празнуват..
    Скоро ще има новини от Иран,другари!

    10:25 09.01.2026

  • 65 Мерси

    25 3 Отговор

    До коментар #26 от "супер":

    Гол охлюв - тъкмо се чудех на какво ми прилича. Добро сравнение

    Коментиран от #113

    10:25 09.01.2026

  • 66 Защо ни занимаваш

    8 46 Отговор

    До коментар #61 от "Хмм":

    С проруското си свиркаджийство.

    10:25 09.01.2026

  • 67 Вашето мнение

    51 6 Отговор
    Перукан изфъфли ли нещо разбираемо за американското величие и мощ след демонстрацията снощи?

    10:26 09.01.2026

  • 68 Някой

    37 46 Отговор

    До коментар #51 от "НИЯ":

    Явно Путин няма за цел да приключи бързо с Украйна. Чрез нея той отслабва Европа и САщ. Последните се дръпнаха, от както Дончо дойде на власт. Но сегашното положение работи срещу ЕС и НАТО - води ги към фалит и към изразходване на бойните арсенали. Това пък е добре за САЩ, защото ще има трилионни поръчки към техните оръжейни производители.
    Та, на Путин не му трябва бърз край на войната в Украйна.

    Коментиран от #105, #111, #123, #176

    10:26 09.01.2026

  • 69 Анонимен

    29 44 Отговор
    Малко радост в изтерзаните русофилски душици.2 села останали без газоподаване.,а половин милион в белгородска област са без ток от 24 часа .

    10:26 09.01.2026

  • 70 Орешник = смешник

    48 62 Отговор
    Ударена е САМО една подстанция и няма ток в 2 квартала на Лвов... Поредната рашистка излагация. 50 милиона долара на вятъра...

    10:26 09.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Ивелин Михайлов

    44 6 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна поздравява Русия за успешния удар!

    Коментиран от #169

    10:27 09.01.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 хихи

    47 2 Отговор
    Зън, Зън. Зън С червените ботушки потропва дядо Мраз....
    "Орешник" ще има за всички заслужили от сърце...

    10:27 09.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Видно ти си против Европа

    19 2 Отговор

    До коментар #73 от "Ти против":

    Щом си за източването и .

    10:28 09.01.2026

  • 77 БАРС

    44 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    ПРАВ СИ,А САЩ СЕ СМЕЕХА НА СТАРИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА ДЕТО ГИ ПРЕДАДЕ ВЕНЕЦУЕЛСКИЯТ ГЕНЕРАЛ.А НА УКРАИНА ИМА ПЕТРИАТ НАЛИ СА НАЙ,НАЙ,НАЙ,ДОБРИТЕ.НЕЩО МАЛЧАТ.НО НАЙ ИНТЕРЕСТНОТО ЩЕ СЕ ЗЕ МОЖЕ БИ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ И ЩЕ КАЖЕ ,ЧЕ ВСИЧКИ ДРУГИ РАКЕТИ СА БИЛЕ СБИТА САМО ЕДНА НЕ СА УСПЕЛИ КАКТО И ДРОНОВЕ А ИСТИНАТА Е ДРУГА ВСИЧКО КОЕТО СА ЗАПЛАНУВАЛИ РАШКИТЕ Е УЦЕЛЕНО.

    10:28 09.01.2026

  • 78 БеГемот

    24 2 Отговор
    Прилича.на наказание от БОК! хахахаха....

    Коментиран от #134

    10:29 09.01.2026

  • 79 Руски поЗДРАВ за ЕС с крепкие орешки

    50 2 Отговор
    Сега чакаме с интерес и отговора на руснаците за пленения руски танкер от пирата Дончо!

    10:29 09.01.2026

  • 80 Радио Ереван

    42 1 Отговор
    Эх, раз, да еще раз
    да еще много-много много раз.
    Удри Вова !

    10:30 09.01.2026

  • 81 Това не прилича на Център на Херсон??

    5 26 Отговор
    Сградата цяла и Плетена Оградка от Клони,??? Докарали от някъде няколко стари Ламарини!!! Фейкове и маниполации!

    10:31 09.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    56 2 Отговор
    Извода от " Орешника" е само един:
    НАТО НЯМА ПВО!!!
    Америка няма ПВО
    ( за украйна да не говорим, те ток и гащи нямат)

    Коментиран от #91

    10:31 09.01.2026

  • 84 И НАСТЪПИ ТЯГОСТНА

    62 2 Отговор
    ЗАПАДНЯШКА ТИШИНА,НИ ВОПЪЛ НИ СТОН ЗА ПОРАЖЕНИЯТА. ЩЕ ИМ СЕ СТОПИ МЕРАКА ЗА НАТОВСКИ ВОЙСКИ В УКРАЙНА И ЩЕ СЕКНЕ ЕУФОРИЯТА НА РИЖИЯ ДОНЧО.

    10:31 09.01.2026

  • 85 фактите

    51 2 Отговор
    Опраскано е най-голямото газохранилище на Украина, около 50% от общият им капацитет за съхраняване. Русия "пренастройва" енергийната схема на Европа.
    И още една малка подробност - Орешник не е балистична ракета и съответно траекторията не е балистична. Квазибалистична поради това че двигателят работи през цялото време.

    10:31 09.01.2026

  • 86 Аз за разлика от теб

    52 2 Отговор

    До коментар #58 от "Абе Глуп исла ве":

    съм израснал на 500 метра от военно стрелбище, а чичо ми беше полковник, главнокомандващ на него. Всеки ден играехме там с аверите, а военните не можеха да ме изгонят, защото чичо ми им беше началник. Ходил съм в казарма, но най-вече и на училище, като добре зная, че предмети със скорост 13000, се ловят единствено с наасрани гащи.

    10:32 09.01.2026

  • 87 Хайо

    40 2 Отговор
    Най после една чудесна новина ,но е нищо .Трябва 72 часа без прекъсване ,до като от Украйна остане само изгоряла земя .

    10:32 09.01.2026

  • 88 Хмм

    30 2 Отговор

    До коментар #60 от "Орешник е име":

    Орешник е лешник, може би взривното устройство е по форма като лешник, изстрелва ракетата лешника, той пада и като се взриви ...

    Коментиран от #135

    10:32 09.01.2026

  • 89 Ъъъъъъъ

    55 6 Отговор

    До коментар #43 от "Стоян чо,":

    "Нещо за двата руски танкера в атлантика?"

    За двата танкера ли? Ми питай американците защо започнаха да пелтечат, че не са знаели, че е руски кораб, че не е имало руски флаг и затова са го конфискували. А британците побързаха да си измият ръцете с американците....Не знам какво са си казали по комуникационните канали, но е факт, че американците изведнъж влезнаха в обяснителен режим.

    Коментиран от #98

    10:32 09.01.2026

  • 90 Смеххх

    6 42 Отговор
    Малиии страшна работа,Киев за 3 дни,а 4-та година започва и Путлер буксува като пате в калчища!!!

    Коментиран от #192

    10:32 09.01.2026

  • 91 уточнение

    4 16 Отговор

    До коментар #83 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Няма ПВО против орешници и тем подобни. Имаче си има и то много добро.

    10:33 09.01.2026

  • 92 Смотльо,

    43 3 Отговор

    До коментар #9 от "АГАТ а Кристи":

    Когато Тръмп арестува след договорка Мадуро ,било сила ,когато Путин го прави били безсилие .

    10:33 09.01.2026

  • 93 В евро

    3 40 Отговор
    Другари,обменихте ли си копейките.?
    Щото коцето,волгин и цончо отдавна го сториха.!

    10:33 09.01.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Не мога

    38 3 Отговор
    Да си обесня, защо ми е кеф ,когато прочета такива новини....и всеки път си казвам доно има още

    10:34 09.01.2026

  • 96 123456

    34 2 Отговор
    трябва да има килим от орехи , килим ! омръзна вече тая заигравка

    10:34 09.01.2026

  • 97 Хайо

    34 2 Отговор
    До като не бъде ударен Лондон или Париж ,нищо не правят руснаците .

    Коментиран от #115

    10:34 09.01.2026

  • 98 Танкерът Маринера

    29 3 Отговор

    До коментар #89 от "Ъъъъъъъ":

    28 души персонал:
    20 украинеца
    6. Грузинеца
    2. Руснаци

    Коментиран от #106, #110

    10:35 09.01.2026

  • 99 Хмм

    41 2 Отговор
    защо му трябваше на Тръмп да се заяжда, че руското ПВО във Венецуела не работело

    10:35 09.01.2026

  • 100 Владимир Путин, президент

    6 37 Отговор
    Хаха...това пиратки ли са някви ?
    Идеята беше да се унищожи най-голямото газохранилище в Европа, ма като всичко ру3ко снова все о6осрали. Язък за Орешника.

    10:36 09.01.2026

  • 101 Един

    5 40 Отговор
    Бомбят като бесни кучета. Но така само озлобяват украинците и други хора срещу тях. Насилието ражда насилие. После рашистите да не се чудят ако Украйна удари Кремъл или бункера на Путлер.

    10:36 09.01.2026

  • 102 ЗОРО

    39 1 Отговор
    Путин трябва да спре да се надява, че Оранжевият пер вер зник и измамник в Белия дом иска да спре войната. Никаква война не иска да спира, просто иска други да я платят, а те да печелят! САЩ подстрека тази война и руските мъже гинат на фронта заради тях. Ето защо преговорите на Путин и тръмпоча са пълна мерзост!!!

    Коментиран от #108

    10:37 09.01.2026

  • 103 Еййййй

    34 2 Отговор
    престрашихте се да го напишете най-после . Другите сайтове вече тази новина е от 10-12 часа, що така?

    Коментиран от #140

    10:37 09.01.2026

  • 104 Стомната

    25 3 Отговор
    Когато не разбират от веднъж, се повтаря, потретя и до там.

    Коментиран от #117

    10:37 09.01.2026

  • 105 рашистка излагация

    18 35 Отговор

    До коментар #68 от "Някой":

    Ударена е САМО една подстанция и няма ток в 2 квартала на Лвов... Поредната рашистка излагация. 50 милиона долара на вятъра..

    Коментиран от #149

    10:38 09.01.2026

  • 106 Ъъъъъъъ

    14 0 Отговор

    До коментар #98 от "Танкерът Маринера":

    Да! Бизнеса си е бизнес. Какво от това, че двете държави воюват?
    Тук малко като Майбаха на Ким. Така и не стана ясно чий е кораба дето му го закара до Северна Корея. 😁

    10:38 09.01.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Слаба Мукраине

    22 4 Отговор
    Думкайте братя! 333

    Коментиран от #118

    10:39 09.01.2026

  • 110 И да продължим...

    9 19 Отговор

    До коментар #98 от "Танкерът Маринера":

    Танкерът Маринера е бил пазен от руска атомна подводница и в момента на пленяването е бил издигнат руски флаг като си мислели,че това ще ги спаси.

    10:39 09.01.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 СССРБарета

    38 4 Отговор
    Едно е сигурно! Че радара на спящите ракети ПЕЙТРИЪТ е засякъл правилно скоростта! 13 000 км скорост е нещо внушително за движение в плътните слоеве на атмосферата!

    Коментиран от #124

    10:40 09.01.2026

  • 113 ДрБр

    8 2 Отговор

    До коментар #65 от "Мерси":

    На мен ми прилича на Ху..ва глава.

    10:40 09.01.2026

  • 114 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 28 Отговор

    До коментар #4 от "СВО":

    ама то така ли се прави за смях-като бомбиш свой народ и республика СССР?

    10:41 09.01.2026

  • 115 От Кремъл

    1 24 Отговор

    До коментар #97 от "Хайо":

    Кретень!В Париж и Лондон са ни децата и парите.

    10:41 09.01.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 100

    3 30 Отговор

    До коментар #104 от "Стомната":

    Когато Путлер не разбира от намек, украинците ще го повторят и потретят.

    10:41 09.01.2026

  • 118 Ще ти

    3 17 Отговор

    До коментар #109 от "Слаба Мукраине":

    Изправя гурбицата на теб .И да те таковат братята ти чеченци якути буряти тувинци и още каква ли не пап лач.

    10:41 09.01.2026

  • 119 Нее,

    23 1 Отговор
    не може да бъде ! Укристанците свалят от 20 ракети, поне 50 ...

    10:42 09.01.2026

  • 120 Георги

    34 3 Отговор
    ама, марче, чакай малко. Нали Орешник нямаше, това е някаква модифицирана версия перла05. Как така 13000км/ч , всички знаем, че е невъзможно и това са руски измишльотини. ВСУ много лесно е можело да свали това хвърчило, ама не им се е занимавало, защото поразената цел е без стратегическо значение, а и нали дончо се дърпа и пестят ракети.

    Коментиран от #138, #144

    10:43 09.01.2026

  • 121 Чудесна

    15 2 Отговор

    До коментар #25 от "наблюдател":

    Информация. Сега ще коригират мерника

    10:43 09.01.2026

  • 122 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 7 Отговор
    За 20 евро въртя минйетчики.

    10:43 09.01.2026

  • 123 Раша е при крайцера и СССР

    8 26 Отговор

    До коментар #68 от "Някой":

    с единия крак

    10:43 09.01.2026

  • 124 Ей я скоро

    2 16 Отговор

    До коментар #112 от "СССРБарета":

    СССРбарета не съм п о р и л ,ама тебе ще ти върже руская ш л ю х а,м а з н а.

    10:43 09.01.2026

  • 125 Владимир Путин, президент

    3 6 Отговор

    До коментар #116 от "Вълк":

    "...0888.."

    Спасибо братуха.
    Давай и другите цифри да ти звънкам 🎅

    Коментиран от #133

    10:44 09.01.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Рублевка

    28 3 Отговор
    Русия извърши безпрецедентен удар с лопата.

    10:44 09.01.2026

  • 128 Нека да пиша

    7 12 Отговор
    Изплаши гаргите дядя Пиня..

    10:44 09.01.2026

  • 129 Хаха

    19 6 Отговор

    До коментар #111 от "Пиши се Тъп чо":

    "пожертва над 1 милион и 200 хиляди крепостни за мераците си... "

    А поименно можеш ли да посочиш бе, шуш.як!? Или приемаш желаното за действително!? Да ти припомня резултата от размяната на убити - над 12 000 за малко над 200 познай в чия полза!? Всичко друго са приказки от шипковия храст!

    10:45 09.01.2026

  • 130 Слаба Мукраине

    21 1 Отговор
    Му-му-му-му... мучат мукропите. Ха ха ха

    10:45 09.01.2026

  • 131 А можеше да е

    16 1 Отговор

    До коментар #15 от "Роден в НРБ":

    в 23,59ч на 31.12.2025г. в центъра на кииФ ! Щеше да още по-зрелищна зарята !

    10:45 09.01.2026

  • 132 Соня

    26 2 Отговор
    След като снощи руснаците са наместили гредореда на перуката, днес ще излезе ли да каже за американската сила и мощ или вече разбра, колко е смешен?

    Коментиран от #161

    10:45 09.01.2026

  • 133 Вълк

    0 1 Отговор

    До коментар #125 от "Владимир Путин, президент":

    888888

    10:46 09.01.2026

  • 134 това което си написал

    6 1 Отговор

    До коментар #78 от "БеГемот":

    БОК някаква неправителствена организация ли е?

    10:46 09.01.2026

  • 135 Орешник

    9 1 Отговор

    До коментар #88 от "Хмм":

    е кръстен по орехът, които орехи зад черупката имат формата на орли секири, същия орел секира от пеласгийската керамика. Бог Арис (арила), познат още като Херос Пер-кон (орел перкащ с кон), познат още и като Тракийския конник, е слънцето орел секира, или същите седем секири от българската розета слънце. Орех няма нищо общо с лешник. Руснаците със старо име ружки (руски), носят името на бог Арис - А-ружа (О-руже), именно затова за герб имат орел (бог Арис). Те са потомци на будини, анти и алани, всички деца на маса-гетите (мизо-гети), сиреч блъг-ари.

    10:46 09.01.2026

  • 136 Мдаааа

    4 27 Отговор
    Величието на Русия се гради само в избиването на други народи. Постоянноплашат Европа с ядрени оръжия. И какво ако унищожат Европа. Ядрената зима ще е и за тях! Някой ден всичко това се връща. Но на кремълските плъхове не им пука за руския народ.

    10:46 09.01.2026

  • 137 Механик

    30 2 Отговор
    Чакай сега! Тук във форума има един трол дето убедено ми обясняваше, че орешника не съществува?!
    Как така руснаците са нанесли удар с несъществуваща ракетна система? Да не са били сапьорски лопатки?
    Щото по-рано в годините една Урсула каза, че руснаците нямат оръжие вече?

    Коментиран от #178, #292, #308

    10:46 09.01.2026

  • 138 Абе Смех

    2 31 Отговор

    До коментар #120 от "Георги":

    За 2 г.2 ракети иначе вожда ти ка Путин каза ,че била на дежурство.Те произведоха 5 от които 2 се взривиха у Русия еднана полигона.

    Коментиран от #155

    10:46 09.01.2026

  • 139 Хи хи

    27 1 Отговор
    Бре бре, тез чипове за перални много добри бе !!!

    10:46 09.01.2026

  • 140 Георги

    9 3 Отговор

    До коментар #103 от "Еййййй":

    как от 12 часа , като ударът е бил преди 11?

    Коментиран от #183

    10:47 09.01.2026

  • 141 ZA ПОБЕДУ!

    17 1 Отговор
    БЕЙ ха за ров И В$€ БУД€Т ХОРОШО!
    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ПРОЩАЙ €$ И нато!
    ZA ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ!

    10:48 09.01.2026

  • 142 Рублевка

    18 1 Отговор
    С лопата по сурата! Лопата с чип!

    10:48 09.01.2026

  • 143 Пламен

    6 13 Отговор
    Използването на „Орешник“ с конвенционални бойни глави е скъпо средство за нанасяне на не толкова голямо разрушение.

    10:48 09.01.2026

  • 144 Хаха

    34 2 Отговор

    До коментар #120 от "Георги":

    Значи егати и летящата лопата/кирка с 13000.... Урсула се блещи учудено! Ама пък руснаците едва ли имат европейстото изобретение - капачката да не се отделя от шишето!

    Коментиран от #153, #159

    10:48 09.01.2026

  • 145 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 3 Отговор
    Слаба Мукраине!

    10:48 09.01.2026

  • 146 Владимир Путин, президент

    4 22 Отговор

    До коментар #126 от "Мим":

     "...даде зелена светлина за Путин да действа,както си знае...."

    Така, така...
    Точно това и делаю !!!
    Седя си в бункера с пистолет и водка в ръце и тщательно изучавам сивата бетонна стена пред мен.
    Велик съм, да ? 🎅

    Коментиран от #156, #157, #162, #184

    10:48 09.01.2026

  • 147 Иван

    24 3 Отговор
    Хусите трябва да атакуват с Орешник Англия, Франция и Германия.

    10:48 09.01.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Механик

    26 12 Отговор

    До коментар #105 от "рашистка излагация":

    Като е ударена само една подстанция, що така силно реват укрите, бе? Я чети по-горе какво пише в статията и кой какво казва!

    10:49 09.01.2026

  • 150 Точно такава е,

    21 12 Отговор

    До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    балистична ракета с радиус на действие над 500км. до 8000км. е със среден радиус на действие. Орешникът струва $50млн. и пуска 18 болванки(метални заготовки) по 70кг. всяка. Красиво и зрелищно, но с малък ефект. Опитвали са с бойна глава, но при 4км/с взривът се изпарява от топлината. Подходяща е само за ЯО.

    10:50 09.01.2026

  • 151 Антон

    41 2 Отговор
    Тази новина ми оправи деня!
    Глуповатия западняк накара зеленски да прати дронове по резиденцията на Путин, Освен новина, никаква друга цел не постигнаха. Впоследствие разбраха че са стъпили лошо на мотиката и започнаха да се оправдават че не са. Явно са очаквали Путин да стреля по правителствения квартал в киев. Но както обикновено Путин удари болезнено. Сега газ няма в укрия, ще стоят на студено, проблем и за индустрията, а ес трябва да бръкне и плати нова газ за укрите. А ес сме всички ние. Така че стягайте коланите, защото ще плащаме за газ за зеленски.
    Освен това газ се купува, но разрушенаъа инфраструктура за това находище не се възстановява за 1 година. Вероятно няма и да бъде възстановена, защото ще струва милиарди.
    И да питам къде са пейтриътите и ф16-ки че не го свалиха тпзи Орешник?
    Сега остава да слушаме как колектнивния запад вие в един глас.

    10:50 09.01.2026

  • 152 Мимчят

    27 3 Отговор
    Ей,една много радостна новина сутринта за едно хубаво кафе.Браво братушки и по често така действащите.Да ни е сладко утрото....

    10:50 09.01.2026

  • 153 Георги

    2 14 Отговор

    До коментар #144 от "Хаха":

    тяхното е по-добро - сармат , който не се отделя от силоза!

    10:50 09.01.2026

  • 154 Тиква

    17 3 Отговор
    Столицата на бандерия ударена,прекрасна новина, другият път със 20-30 мегатона, всички нацюги да изчезнат,хе хе.

    10:51 09.01.2026

  • 155 Георги

    20 0 Отговор

    До коментар #138 от "Абе Смех":

    как 2 години 2 ракети, като ВСУ всеки ден сваля по 50-60 ракети?

    10:51 09.01.2026

  • 156 Хаха

    18 3 Отговор

    До коментар #146 от "Владимир Путин, президент":

    А при срещата с Орешник тия в бункера в Лвов не са имали време и за погледнат бетонната стена, камо ли да я изучават...

    10:52 09.01.2026

  • 157 Иван

    12 0 Отговор

    До коментар #146 от "Владимир Путин, президент":

    А еврейския равин-педофил свободно се придвижи от Лас Вегас до Тел Авив.

    10:53 09.01.2026

  • 158 1 евро 50 гривни

    11 2 Отговор
    Сега ще тъпчем вълната на мукраинките за 1 евро.

    10:53 09.01.2026

  • 159 Хи хи

    16 1 Отговор

    До коментар #144 от "Хаха":

    Тва за капачката да не се отделя е такъв технологичен евро напредък, че стига за следващите 2-3 века !!

    Коментиран от #168

    10:53 09.01.2026

  • 160 ореховка медна

    12 0 Отговор
    два дни мисирките мълчаха но не издържаха че клипчетата с вундервафето излезнаха

    10:53 09.01.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Мим

    8 1 Отговор

    До коментар #146 от "Владимир Путин, президент":

    Оти,ти съмняваш ли се,че е велик???Каквото искаш си измисляй за твое успокоение,но истината си е такава....

    10:54 09.01.2026

  • 163 дядо поп

    24 2 Отговор

    До коментар #31 от "Ракетата "Орешник"":

    Ами те тези с ядрените бойни глави си стоят и чакат , ама тръгнат ли няма да имаш време да си изключиш компютъра.

    Коментиран от #171

    10:54 09.01.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Тиквун Великолепний

    14 0 Отговор
    Тез Орешници, сиреч Лещници ги ловя във въздуха, както снежинките по столичните улици, като бях кмет!

    10:55 09.01.2026

  • 166 Под вода

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Шшшт":

    mршооо, да не вдигаш прах

    10:56 09.01.2026

  • 167 !!!?

    13 28 Отговор
    Използването на "вундервафето Орешник" на Путлер само показва безсилието на агонизиращата кремълска фашистка хунта...!!!?

    Коментиран от #177, #186

    10:56 09.01.2026

  • 168 Хаха

    16 0 Отговор

    До коментар #159 от "Хи хи":

    Да бе! Особено "ефективно" е когато пиеш айрян от бутилката да си заливаш блузата с капки от капачката.... "Безценно"!

    Коментиран от #180

    10:57 09.01.2026

  • 169 Къде

    2 6 Отговор

    До коментар #72 от "Ивелин Михайлов":

    го слагаш в А група, венерическия парк на еничарския айдук Схемалин?

    Коментиран от #305

    10:57 09.01.2026

  • 170 а где

    8 0 Отговор

    До коментар #161 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    зеля?

    10:58 09.01.2026

  • 171 Рублевка

    13 4 Отговор

    До коментар #163 от "дядо поп":

    Благодарен съм на Путин, че е толкова разумен и се въздържа от ЯО. Нямам желание да бъда изпарен, докато спя.

    Коментиран от #190, #198

    11:00 09.01.2026

  • 172 Баба Меца

    16 3 Отговор
    Император Путин доста време беше твърде хуманен, пипаше леко и внимателно дронче, бонбонче, наркомана и менторите му не спряха да провокират..........е Мецан е доста търпелив, но реши да играе с любимото дърво Ореха, а трябваше отдавна да играе тази тояга.......всичко на запад от Лвов в потрес изпочупиха си лакираните ноктенца и памперсите пълни........очаквайте продължение

    11:01 09.01.2026

  • 173 Урсулът

    12 2 Отговор
    Веднага нови санкции! Спрете чиповете за перални на руснаците!

    11:01 09.01.2026

  • 174 Гого

    4 6 Отговор

    До коментар #38 от "Някой":

    Е, много умно! Нали като използва 100% срещу Украйна й остава 0% и става със свалени г.щи? А после??

    Коментиран от #226

    11:02 09.01.2026

  • 175 А пък тук синоптиците

    14 1 Отговор
    ни обясняват , че това било МЪЛНИИ със снеговалежа !

    11:02 09.01.2026

  • 176 Поредната голяма ИЗЛАГАЦИЯ

    5 17 Отговор

    До коментар #68 от "Някой":

    и демонстрация на безсилието на рашистите...

    Коментиран от #319

    11:03 09.01.2026

  • 177 604

    14 2 Отговор

    До коментар #167 от "!!!?":

    радвай съ да не му наденат ядрата!!!! че тогава с полвин орешник и сте вирнали дупките къде кремля....

    11:03 09.01.2026

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Рублевка

    7 1 Отговор

    До коментар #168 от "Хаха":

    Пуховика, с който се разхождам, става на лекета от капките, които изтичат от капачката. Купих си КИТАЙСКА бутилка за спорт и преливам в нея.

    11:04 09.01.2026

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Хахахаха

    3 13 Отговор

    До коментар #6 от "Крум":

    Рашите като неискат мира, ще получат секира!

    Коментиран от #187

    11:08 09.01.2026

  • 183 Ти пък сега

    4 0 Отговор

    До коментар #140 от "Георги":

    Образно казано, не се хващай за един час. Всеки би разбрал, какво съм написал. Недей издребнява. 👍

    11:09 09.01.2026

  • 184 хо-хо-хо

    7 1 Отговор

    До коментар #146 от "Владимир Путин, президент":

    с воскресением ребятасоросята! черпим с лешници за здраве!

    11:09 09.01.2026

  • 185 Оляха се

    1 6 Отговор
    С този лешник

    11:09 09.01.2026

  • 186 Ъъъъъъъ

    15 1 Отговор

    До коментар #167 от "!!!?":

    Ма що бе? Нали твърдяхте, че такова животно няма? Сега, когато ста наясно че не само го има, но и вече пуцат с него, що го използвали? То на вас не може да ви се угоди.
    И чувам, че имало една ракета, на която пишело:

    "На Урсула! С любофф!"

    Това по повод изказването и за чиповете....🤣

    Коментиран от #191, #267

    11:10 09.01.2026

  • 187 а где

    11 2 Отговор

    До коментар #182 от "Хахахаха":

    батько наш бандера? а где зеля?

    11:10 09.01.2026

  • 188 Хахахаха

    2 11 Отговор
    36 ракети и 242 дрона по Украйна! А само до преди ден, путлера беше в църква и се кръстеше, леле какъв вярващ! С такива вярващи, невярващи не са ти нужни.

    Коментиран от #194

    11:11 09.01.2026

  • 189 МРЪН МРЪН..

    5 2 Отговор
    И нито един пострадал. И ТЯ ПЪК ЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА УМ ДА ТИ ЗАЙДЕ. НАРКОТО ОБИРА ИЗПРОСЕНОТО И ЗА НЯКОЙ ДРОНЧЕ ПАРИ ДАВА САМО.

    11:11 09.01.2026

  • 190 Какво жали Путин бе,

    3 6 Отговор

    До коментар #171 от "Рублевка":

    ако удари тила на Украйна с ЯО какво ще плячкосва? Как ще обясни на милионите облъчени обречени хора, че е дошъл да ги освобождава. Промишлеността унищожена на 100%, плодородната украинска земя радиоактивна за следващите 100-200 години. Милиони изпарени между които и руснаци. А и възмездие ще има ако посегне на столици и големи градове на членки на НАТО.

    11:11 09.01.2026

  • 191 Хахахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #186 от "Ъъъъъъъ":

    А рашите как живеят брат, за ракетите разбрахме! А рашите как са?

    Коментиран от #196, #199, #201, #204

    11:13 09.01.2026

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 гост

    10 0 Отговор

    До коментар #25 от "наблюдател":

    Ракетата е паднала на 500км от целта като независимо от това Лвов остава без ПВО и без газ!

    11:13 09.01.2026

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Орешникът е все едно да

    21 8 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    си купиш 5 килограмов чyк за да счупиш едно яйце ...😂😂😂
    Голяма ИЗЛАГАЦИЯ .

    11:13 09.01.2026

  • 196 рашките са очен харашо

    7 9 Отговор

    До коментар #191 от "Хахахаха":

    а как са укрите в лвив? имат ли газ има ли ток?

    Коментиран от #203

    11:14 09.01.2026

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 гост

    6 1 Отговор

    До коментар #191 от "Хахахаха":

    Рашите са направили една хубава тояга да се пазят от кучетата.Другото ще си дойде.

    11:14 09.01.2026

  • 200 Адрес 4000

    2 8 Отговор
    Трибестан за русоглисти
    Ако има убити деца още по добре нали?
    И това няма да помогне на Путлерката
    Губи трети верен съюзник за по-малко от година
    Накрая ще му остане само северна корея

    Коментиран от #206

    11:15 09.01.2026

  • 201 Е теб що рашите те интересуват

    3 1 Отговор

    До коментар #191 от "Хахахаха":

    А не ЮЕвропа, която е източвана и унищожавана от САЩ и инсталираните и продажни политици?

    Коментиран от #205

    11:16 09.01.2026

  • 202 Тома

    16 3 Отговор

    До коментар #31 от "Ракетата "Орешник"":

    Забавно демонстрираш видимо изобилие на интелект и осведоменост!
    Записвай:
    1. Един Орешник не е равностоен на 2-3 Искандера, както публично си се заблудил. И защото се позоваваш на ТД от точно никакъв сериозен източник, и защото обсегът му е различен, и защото скоростта е по-висока, и защото към поразяващата сила на експлозивните вещества, които носи, се добавят и последиците от огромната кинетична енергия, която се отделя. А при удар с двойна на Искандера хиперзвукова скорост кинетиката расте експоненциално, не линейно. Южмаш бе изкормен тотално с един-единствен удар, при който ракетата даже не носеше взрив, а бойните й глави са пълни с волфрамови фрагменти.
    2. Ударът срещу Лвов с Орешник е просто поредното разклащане на пръст срещу режима в Киев. Демонстрира постигнатата точност на удара. Напомняне на неща, които и Зеленски, и коалицията на желаещите видимо са забравили - наличието на стратегически оръжия в ръцете на руснаците, на които желаещите нямат никакъв отговор. И които могат да бъдат употребени по много по болезнени цели. Но не са. Което е знак на добра воля.
    3. Сочиш цена на Орешника при положение, че за това черпиш сведения единствено от врачките в киевското Столипиново. Лошо няма, а и е здравословно смешно.

    Толкова от мен.

    Коментиран от #211

    11:16 09.01.2026

  • 203 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #196 от "рашките са очен харашо":

    А рашките като са очен хорошо, те знаят ли го това?

    Коментиран от #212, #241

    11:16 09.01.2026

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 206 батько наш бандера давно лежить в могиле

    3 0 Отговор

    До коментар #200 от "Адрес 4000":

    а где зеля?

    11:18 09.01.2026

  • 207 Ццц

    4 1 Отговор
    Тя Орешника не е нищо особено. Стара съветска ракета с нова боя. Ама и НАТОвска Полша не я е надушила, преди да изпържи критичната инфраструктура. 🤣 За разлика от ударите на дрогирания обаче не четем за жертви. Защо ли?

    11:18 09.01.2026

  • 208 Българин

    5 1 Отговор
    Май, май и около 20 американци са яли отровни гъби в Лвов тази нощ.

    Коментиран от #231

    11:18 09.01.2026

  • 209 Да така е

    4 1 Отговор

    До коментар #205 от "Хахахаха":

    Източва го САЩ, а това са нашите пари. Но ти не си европейче. Ко ти дреме, че САЩ унищожава Европа!

    11:18 09.01.2026

  • 210 Ъъъъъъъъ

    4 1 Отговор

    До коментар #198 от "Хахахаха":

    "Някой да не е нападнал раша?"

    Ми то и Израел никой не ги беше нападнал, но Урсула каза, че те имат право да се защитават.... Та и ние така: излумкай някой и после ще те гледат в очите и в.....

    Коментиран от #220

    11:20 09.01.2026

  • 211 Хахахаха

    1 6 Отговор

    До коментар #202 от "Тома":

    Помня че един Мадуро много се перчеше пред тръмпоча, ей така както и ти ги обясняваш нещата. Помниш ли, какво стана с Мадуро, че не се сещам? Взеха го май на екскурзия до колкото чух.

    Коментиран от #214, #251

    11:20 09.01.2026

  • 212 хахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #203 от "Хахахаха":

    а где зеля? ушел в гостей к бандера?

    11:21 09.01.2026

  • 213 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #204 от "Ъъъъъъъъ":

    Ти това от къде го видя? От руската теуевизия ли?

    Коментиран от #216, #218

    11:21 09.01.2026

  • 214 Всички видяха

    5 2 Отговор

    До коментар #211 от "Хахахаха":

    Терориста САЩ, в отвличане на държавен глава на суверенна страна!

    Коментиран от #222

    11:22 09.01.2026

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 Ъъъъъъъъъ

    5 0 Отговор

    До коментар #213 от "Хахахаха":

    "От руската теуевизия ли?"


    Нямам руска телевизия. В държавата, в която живея я спряха....

    11:24 09.01.2026

  • 217 Григор

    11 1 Отговор
    Ударени са няколко цели, но най-значимата е най-голямото газохранилище в Европа, което е с обем 17 милиарда кубически метра и е разположено на голяма дълбочина. Бойната глава ударила газохранилището е била без взривно вещество. Използвана е само кинетическата енергия на удара за дълбоко проникване. Освен газохранилището под удара на "Орешник" са попаднали завод за дронове, няколко ТЕЦ-а и център за подготовка на пилоти на F-16, където е имало между 12 и 15 самолета. Ракета движеща се със скорост 13 000 км/ч, което е над 10 Мах и господ не е в състояние да я прихване.

    Коментиран от #232, #233

    11:24 09.01.2026

  • 218 хахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #213 от "Хахахаха":

    а где изчез газа в лвив? а где изчез зеля?

    11:25 09.01.2026

  • 219 оружник

    3 0 Отговор
    Много късно ви излиза новината.Нали сте уж най-експресната по осведоменост медия?10тина часа закъснение.хахаха.Ама нали сте независими и добре евро осведомени.Хахахаха.

    11:25 09.01.2026

  • 220 Хахахаха

    1 5 Отговор

    До коментар #210 от "Ъъъъъъъъ":

    А кой изстреля 5 хиляди ракети по Израел на 7 октомври? Кой взе заложници? Не помните ли копейки? Не, че защитавам действията на Израел, но много добре помня, кой започна войната поне. Или вие и това не помните? Или така си ви изкривили мисленето по руската теуевизия, че вече мозъка не го ползвате за мислене?

    Коментиран от #223, #229, #246

    11:25 09.01.2026

  • 221 Да така е

    7 1 Отговор

    До коментар #215 от "Обзервателят":

    Фашизма на запад е толкова отчаян, че падна до ниво да бори Русия с простотия, лъжи и глупава пропаганда, от 5 глупака продадени като сардини! Ще свикнат.

    11:26 09.01.2026

  • 222 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #214 от "Всички видяха":

    Е добре де, а рашите и те правят същото и те са терористи? Как едните са терористи, защото правят нещо което другите, обаче те вече са убави?

    Коментиран от #235

    11:27 09.01.2026

  • 223 хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #220 от "Хахахаха":

    а где зеля? прятатся при натаняху в израиле?

    11:27 09.01.2026

  • 224 Напрежение

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "Тома":

    Какъв ресторант в 2:35 през нощта?

    Стига си лъгал. Удрят складове, ръководни центрове, газови инсталации

    Коментиран от #327

    11:28 09.01.2026

  • 225 Весел Патиланец

    2 5 Отговор
    Чак пък безпрецедентен!
    Имат една, единствена ракета, от която могад да си позволят по един пуск на високосна година и вече да припадаме!

    Не са пуснали Патриотите, че няма ракети останали затова падна ракетата на земята - обикновено гърми още при пуска, но сега имАло да става, казва шопа ;-)))))

    Коментиран от #236

    11:28 09.01.2026

  • 226 Боа

    3 1 Отговор

    До коментар #174 от "Гого":

    А после още "орешник"!За отворените!

    11:28 09.01.2026

  • 227 Редакторите

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    не виждат ли манипулация с гласуването?

    Коментиран от #243

    11:28 09.01.2026

  • 228 Този жалък безмислен старец утьо

    4 3 Отговор
    е тумора на планетата Земя. И като всеки тумор ще бъде изрязан.

    11:28 09.01.2026

  • 229 Утре пак същото ще питаш

    0 2 Отговор

    До коментар #220 от "Хахахаха":

    Насилието поражда насилие. Всички избити жени и деца от Израел, до какво мислиш ще доведе?

    Коментиран от #242

    11:28 09.01.2026

  • 230 Един от онези

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Робин Хорсфол":

    Бахур за теб, за нас културата!
    руЗЗнаците съвсем се изолират!

    11:29 09.01.2026

  • 231 гост

    6 0 Отговор

    До коментар #208 от "Българин":

    Унищожен е и американски координационен център, планиращ и координиращ действията на украинците.

    11:29 09.01.2026

  • 232 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #217 от "Григор":

    Е да попитам, рашите като удрят само военни цели, както казват, защо удрят газохранилище? Какво общо има газохранилище с военни?

    11:29 09.01.2026

  • 233 Хахахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #217 от "Григор":

    Змията най-силната хапе докато умира, така и рашите.

    Коментиран от #240

    11:30 09.01.2026

  • 234 Чуй чуй

    5 1 Отговор
    Орешник разцепи мрака. Със скоростта на мълния порази целите си, няма ПВО което да я прихване. Плачете тролове.

    11:30 09.01.2026

  • 235 Май си лъжец

    4 1 Отговор

    До коментар #222 от "Хахахаха":

    Не случайно си ползван от фашизма и упадъка на запада. Жалко за родители отгледали лъжец.. Не се радвай на терорист като САЩ. Утре ще ревеш и това, че си глупав и пропаднал, няма да те спаси.

    Коментиран от #252

    11:31 09.01.2026

  • 236 Доналд Тръмп, президент

    5 0 Отговор

    До коментар #225 от "Весел Патиланец":

    а где зеля? хочет томахавли? получил орешки

    11:31 09.01.2026

  • 237 БАНко

    4 0 Отговор
    МОМЧЕНЦА ОТ ГРУПИЧКАТА НА ,, ЖЕЛАЕЩИТЕ ВОЙНА ОКОЛО МАКРОН , С УЧАСТИЕТО НА СЛАМЕНИЯ ЖЕЛЯЗКОВ , НЕ СЕ ЗАИГРАВАЙТЕ С ТЪРПЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН , ЗАЩОТО СЕГА ОРЕШНИК БЕЗ ГЛАВА НО СЛЕДВАЩАТА МОЖЕ ДАЛ Е С ....36 ГЛАВИЧКИ !!!

    11:31 09.01.2026

  • 238 Рублевка

    1 1 Отговор
    Руснак с ушанка язди мечка. В едната ръка бутилка водка, в другата балалайка. Гони урки по Мандата и ги удря по главите с балалайката. 🐻🪕🍾💥

    11:31 09.01.2026

  • 239 Орешник

    2 2 Отговор
    Еее най накрая… да пуска още и ТОЧКА…

    11:31 09.01.2026

  • 240 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #233 от "Хахахаха":

    Затова упадъка и фашизма на запад опря ди някой друг продаден глупак да показва падението им с лъжи срерщу Русия.

    Коментиран от #269

    11:32 09.01.2026

  • 241 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 242 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #229 от "Утре пак същото ще питаш":

    Аз не коментирам Израел и не съм написал, че подкрепям действията на Израел. Написах, кой започна войната там, защото вие копейките и това не знаете! Войната я започна Хамас, с атаката по Израел, точка!

    Коментиран от #244

    11:33 09.01.2026

  • 243 Виждат

    1 2 Отговор

    До коментар #227 от "Редакторите":

    нали те ги правят манипулациите.

    11:34 09.01.2026

  • 244 Тя войната

    1 0 Отговор

    До коментар #242 от "Хахахаха":

    не е от вчера.

    11:34 09.01.2026

  • 245 Божеее

    3 2 Отговор
    Тия ще съсипят новата столица на Х0х0лия!!!

    11:34 09.01.2026

  • 246 Ъъъъъъъъ

    5 3 Отговор

    До коментар #220 от "Хахахаха":

    "Не, че защитавам действията на Израел, но много добре помня, кой започна войната поне."

    Ти сериозно ли?🤔
    Щото тази война не започна на през 2023, а а малко по-рано....В нощта на 9-ти срещу 10-ти април 1948г, отрядите на ционистките бойци "Иргун“(" Ецел“) и "Лехи“ нападат мирното палестинско село Дейр-Ясин и избиват до един невъоръжените му жители. Убити са общо 245 палестинци - мъже, жени и деца. Командири на " Ецел“ и "Лехи“ са съответно Менахем Бегин и Ицхак Шамир, които след време стават премиер-министри на Израел..... Колкото до 7-ми октомври, Мосад организира атаката.... А евреите бяха избити от израелската армия.... Около 700 от тях. Тогава все "Директивата Ханибал" все още в имаше и беше задействана.

    11:35 09.01.2026

  • 247 Хе хей

    3 2 Отговор
    Путин може да си бомби 404 както и когато си иска. Тръмпито е доволен и послушен, взе си Венецуела а сега напира и за Гренландия. Всичко точно.

    11:35 09.01.2026

  • 248 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 249 ха ха ха

    3 4 Отговор
    Хаяско си гърми патроните,а Тръмп ще му прибере още танкери. Сега с Израел ще опукат аятоласите и ще ги пратят на гости в Москва , поне Асад няма да е сам.

    Коментиран от #282

    11:35 09.01.2026

  • 250 Симо

    4 10 Отговор
    Изостаналите неандерталци! Тези дето се биеха с лопатите още преди три години и крадяха перални заради чиповете им, сега използвали ракета която се движила с 13 000 км/ в час????? Нещо, което ултра напредналите в технологично отношение западни партньори, няма да постигнат следващите 20 години. Те още си мечтаят да направят ракета ( някога ), ракета която да постигне 5000 км/в ч.
    Да, само с демагогия няма да стане. Ако ще и оранжевият клоун да получи 1,5 трилиона военен бюджет. То само с напечатване на кинти не става. Трябва и акъл и технологии, които явно не са и по силите.

    Коментиран от #285, #316

    11:35 09.01.2026

  • 251 Тома

    1 3 Отговор

    До коментар #211 от "Хахахаха":

    Не виждаш разлика между Мадуро и Путин? Между Русия и Венецуела?
    Нормално, хаха-вел си.

    Коментиран от #259

    11:35 09.01.2026

  • 252 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #235 от "Май си лъжец":

    Аз не се радвам на САЩ! Аз питах, като рашите правят като американците и обратното, защо за вас американците са лоши а рашите убави? Отговорете на въпроса? А демокрацията все пак си е демокрация, ето в България свалихте правителство с протести, опитайте това в С. Корея или раша?

    Коментиран от #260, #264

    11:35 09.01.2026

  • 253 Лидия

    4 1 Отговор
    Молодцы, так держать!!! Нямало Орешници, нали? Е това е само началото, тепърва зельо и неговите западни куратори ще усетят какво е руската мощ!

    11:36 09.01.2026

  • 254 Баце ЕООД

    0 2 Отговор
    Колко пък да е безпрецедентен..

    11:36 09.01.2026

  • 255 Факти

    4 5 Отговор
    За жалост орешникът няма да върне милион мъртви руснаци. Близките им някак не могат да се зарадват. Още милион ще умрат, защото Путин е в безисходица. Нито може да постигне целите си, нито да се откаже.

    Коментиран от #258, #281

    11:36 09.01.2026

  • 256 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 257 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 258 Пропагандата

    2 1 Отговор

    До коментар #255 от "Факти":

    винаги се цели в глупака!

    Коментиран от #270

    11:37 09.01.2026

  • 259 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #251 от "Тома":

    Разлика явно има! По имената се разбира! Единия е от мъжки пол, а другия от женски!

    Коментиран от #277

    11:37 09.01.2026

  • 260 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 261 наблюдател

    3 3 Отговор
    Скоро ще полетят Томахавки по Москва,джуджето си го търси.

    Коментиран от #275

    11:38 09.01.2026

  • 262 Зеленски

    2 1 Отговор
    Не вярвайте на пропагандните руски новини. Това на видеото не е Орешник, а светкавици от скорошната буря там.

    11:39 09.01.2026

  • 263 Там пишеше

    2 0 Отговор

    До коментар #256 от "Пак ли папагалим 😄":

    Че Русия е кочина😁

    Коментиран от #271

    11:39 09.01.2026

  • 264 Ами не правят

    4 1 Отговор

    До коментар #252 от "Хахахаха":

    Засега само САЩ сме виждали да отвлича държавен глава от суверенна страна. Лъжеца е жалко нещо. Затова упадъка на запада го ползва за лъжи срещу Русия.

    Коментиран от #287

    11:39 09.01.2026

  • 265 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 266 Некой си

    3 1 Отговор
    Да питам желаещите (по туск и макрон).
    Нали нямаше такава ракета орешник, драги желаещи? Било измишльотина на Мосфильм.
    Защо западното комадване на украинското ВСУ твърди, че ималонещо, дето летяло с 13000 км в час? Можеби сапьорска лопатка?

    Коментиран от #325

    11:39 09.01.2026

  • 267 Абе шъ дойде е денят

    5 0 Отговор

    До коментар #186 от "Ъъъъъъъ":

    на който на ракетното тяло ще пише "Америка фърст". Чекай мало

    11:40 09.01.2026

  • 268 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 269 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 270 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #258 от "Пропагандата":

    Така е. Затова толкова много хора подкрепят войната на Путин - най-смъртоносната в 21-ви век.

    Коментиран от #274

    11:40 09.01.2026

  • 271 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 272 Учуден

    0 1 Отговор

    До коментар #248 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета,сърдят се,пенявят се и си плюят в пазвата?!

    11:40 09.01.2026

  • 273 Бисмарк не е казвал

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    подобна глупост ...

    11:40 09.01.2026

  • 274 Пропагандата

    2 8 Отговор

    До коментар #270 от "Факти":

    винаги има за цел глупака!

    11:41 09.01.2026

  • 275 Доналд Трамп, президент

    3 0 Отговор

    До коментар #261 от "наблюдател":

    Зеля хотел томагавки. Получил орешко!

    11:41 09.01.2026

  • 276 Цитат

    3 0 Отговор
    "Една от шесте бойни глави е ударила американски команден център,който е унищожен напълно."

    11:41 09.01.2026

  • 277 Тома

    2 0 Отговор

    До коментар #259 от "Хахахаха":

    Чуждият пол няма да помогне на психичното ти заболяване, кашонче.

    11:41 09.01.2026

  • 278 Херодот

    2 0 Отговор
    Бий да те уважават - Робърт Макнамара - министър на войната при Р.Кенеди

    11:42 09.01.2026

  • 279 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 280 Аз съм веган

    1 1 Отговор
    Така е. Като не става със САЩ, ще се правиш на страшен срещу Украйна. Не че и там им се получава.

    11:42 09.01.2026

  • 281 Рублевка

    2 0 Отговор

    До коментар #255 от "Факти":

    Руското общество е недоволно, че Путин не пълни ракетите с атом. А аз съм му благодарен, защото не искам някоя нощ да бъда изпарен от руските ракети.

    11:42 09.01.2026

  • 282 Ъъъъъъъъ

    2 1 Отговор

    До коментар #249 от "ха ха ха":

    "Хаяско си гърми патроните,а Тръмп ще му прибере още танкери."

    Той затова ли "Хаяско" посъветва всички, които искат да избегнат проблеми с американците, да си регистрират корабите в Русия и да плават под руски флаг. 🤣

    Коментиран от #301

    11:42 09.01.2026

  • 283 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 284 Макиавели

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Украинците нали са руснаци. Затова гледаме 5 години позор, както Бисмарк е казал: "Не се занимава с руснаци, от тях очаквай само мръсотии и лъжи."

    11:42 09.01.2026

  • 285 Наско

    9 4 Отговор

    До коментар #250 от "Симо":

    Ракети които летят с 30 000 км в час имаше още 50 те години в САЩ ама ти от къде да знаеш. Важното е че с великите руски ракети и безаналогова армия превзехте Киев за 3 дни и опазихте Мадуро и Асад.

    Коментиран от #302, #306

    11:43 09.01.2026

  • 286 Фоерверки за руската Н.Г.

    1 3 Отговор
    Вече втори орешник, ракета засилена от космоса с 13к скорост.Резултат, едни светкавици и нищо повече.Няма и явно не могат руснаците да напъхат взривно вещество в бойните глави, а камо ли ядрена глава да сложат, при тая температура и скорост.Така казват знаещите--ПЛАШАТ ГАРГИТЕ...

    Коментиран от #296

    11:43 09.01.2026

  • 287 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #264 от "Ами не правят":

    Аз до сега от путлера не съм видял да е спрял войните, от както управлява! От 2014 година води война в Украйна, а преди това бяха Грузия и Чечня! Така управлява вече 26 години!

    Коментиран от #294

    11:43 09.01.2026

  • 288 хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #268 от "Някой":

    има ли свръхзвукови чипове от пералня? право в празните укропитешки кофи!

    11:43 09.01.2026

  • 289 Лудият от портиерната

    3 0 Отговор
    Не ядосвайте лешника !

    11:44 09.01.2026

  • 290 Лидия

    3 1 Отговор

    До коментар #265 от "Тома":

    Не знаеш какво е в Русия, защото никога не си стъпвал там. Явно нямаш пари за екскурзии, като припечелиш, иди да видиш и после пиши!

    Коментиран от #309

    11:44 09.01.2026

  • 291 Някой

    1 0 Отговор
    Като нищо е предупреждение и за Тръмп, да не закача руски кораби. Нищо че повечето са неясни какви са и е формалност. А какъв е ефекта ще се види нататък и какви са пораженията.

    Коментиран от #314

    11:44 09.01.2026

  • 292 Макиавели

    2 1 Отговор

    До коментар #137 от "Механик":

    Украинците нали са руснаци. Затова гледаме 5 години позор, както Бисмарк е казал: "Не се занимава с руснаци, от тях очаквай само мръсотии и лъжи."

    Коментиран от #304

    11:44 09.01.2026

  • 293 много късно

    4 0 Отговор
    У нас новините от Укръина идват с 12 ч. закъснение. Нали сме много далече...

    11:45 09.01.2026

  • 294 Ами да беше

    3 1 Отговор

    До коментар #287 от "Хахахаха":

    слушал Путин като 8 години предупреждаваше, а САЩ и Великобритания тикаха Украйна към война и унищожение. Дреме ти на теб, че с Украйна унищожават Европа!

    11:45 09.01.2026

  • 295 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 296 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 297 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 298 ZA ПОБЕДУ!

    2 0 Отговор
    БЕЙ ха за ров И В$€ БУД€Т ХОРОШО!
    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ПРОЩАЙ €$ И нато!
    ZA ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ!

    11:46 09.01.2026

  • 299 Не!!! Не я прихванаха...

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "По-важния въпрос е,":

    Но,Личная охрана трахнула женшину президнетом Зеленского в волосатая киска и она прихватила отнесколько парень товая рибка для потдарък своего мужа,зельонй папугай...

    11:46 09.01.2026

  • 300 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 301 зрител

    1 1 Отговор

    До коментар #282 от "Ъъъъъъъъ":

    Явно за това ще да е. Даже им изпраща подводници и кораби за ескорт да гледат как американцките спец. части ги прибират на топло.

    Коментиран от #311

    11:46 09.01.2026

  • 302 ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #285 от "Наско":

    де ги тез краварските ракети? бърже хаповете!

    11:46 09.01.2026

  • 303 Враг ти е САЩ

    2 1 Отговор

    До коментар #297 от "Лука":

    Враг ти е Лондон. Те унищожават Европа, а не Русия!

    Коментиран от #312

    11:47 09.01.2026

  • 304 Тома

    0 2 Отговор

    До коментар #292 от "Макиавели":

    Цитирай правилно Бисмарк, чийто оригинален цитат е "Ако някой след 150 години твърди, че е Макиавели, който ме цитира, викайте лекар, човекът има нужда!"

    11:48 09.01.2026

  • 305 Ивелин Михайлов

    1 2 Отговор

    До коментар #169 от "Къде":

    Ти си в Я група бе гербарино Исторически парк е духовната столица на България!

    Коментиран от #315

    11:48 09.01.2026

  • 306 Ъъъъъъъъ

    2 1 Отговор

    До коментар #285 от "Наско":

    "....опазихте Мадуро и Асад."

    И вие ще възможност да опазите Гренландия. Да видим как ще го направите? Щото ми се пини, че Тръмп ще си вземе Гренландия както Путин си взе Крим - без един изстрел и без да плати нито стотинка. Дори после ще твърдите, че в знак на благодарност, сте решили да му я подарите.

    11:49 09.01.2026

  • 307 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 308 Ти като механик

    2 1 Отговор

    До коментар #137 от "Механик":

    Какво ще кажеш за новия руски танк тип Глухарче. Направо кърти мивките в Трето РПУ.

    А тоя Орешник толкова бързо летял, че никой не го видял. А какви времена бяха по 200 кинжала на нощ изстрелваха руснаците.

    11:49 09.01.2026

  • 309 Тома

    0 1 Отговор

    До коментар #290 от "Лидия":

    Предполагай каквото ти е угодно, лошо няма, особено когато така демонстрираш озлобеното си безсилие.

    11:50 09.01.2026

  • 310 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #307 от "Как защо бе тъ пей":

    Прочетох ви! Вие искате България като Донбас, копейките!

    Коментиран от #320

    11:50 09.01.2026

  • 311 Ъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #301 от "зрител":

    Ми не е имало, но вече ще има. И подводници, и кораби....

    11:50 09.01.2026

  • 312 доктор

    0 1 Отговор

    До коментар #303 от "Враг ти е САЩ":

    След като бъде избито известно количество копейки България ще се оправи.

    Коментиран от #328

    11:50 09.01.2026

  • 313 1111

    3 1 Отговор
    3,6 километра в секунда - добра скорост за балистична пералня... Не ми се мисли, ако почнат да стрелят с реактивните бойлери, все пак имат по-добра аеродинамична форма.

    Коментиран от #321

    11:50 09.01.2026

  • 314 ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #291 от "Някой":

    Само да не се бъзика с Тръмпи че оня не го слуша главата и ще му метне една бомба по бункерчето на Хаяско както направи в Иран. Там добре се видя че руското ПВО не работи за американски самолети.

    Коментиран от #331

    11:51 09.01.2026

  • 315 Връщай

    0 0 Отговор

    До коментар #305 от "Ивелин Михайлов":

    Парите!

    11:51 09.01.2026

  • 316 Ти бе

    0 0 Отговор

    До коментар #250 от "Симо":

    С колко псевдонима пишеш? 30-40? Наясно сме, че половината хвалебствия ги пишеш ти.

    11:51 09.01.2026

  • 317 Хахахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #307 от "Как защо бе тъ пей":

    Те и ако хората в Донбас знаеха, какво ги чака с руския мир, нямаше да искат. Ама вече е късно! Дано и за България все още не е късно!

    Коментиран от #323

    11:51 09.01.2026

  • 318 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "СВО":

    Считам че е неправилно и вредно да се твърди че Орешник-ът е направил Тръмп за смях!?Прегледът на международната преса засега показва следното -след гръмките подигравки и отричане че такава ракета съществува -украинската преса Билд Дойче веле -сега тонът е много минорен!?в крайната фаза от ракетата са се отделили 6 бойни глави които изглежда са ударили най-голямото газохранилище в Украйна където около 200 западни фирми съхраняват свой газ за около 3-4-5-6 /или друго число от този порядък /млрд.долара !?Сега могат да го запишат в графата невъзвратими загуби!?Ударът с тази ракета дава отговор на доста въпроси в -т.ч и за отвличането на 2 танкера които са издигнали руски флаг-казвам така защото още не ясно кой точно е собственик на тези два танкера!?Ударът с ракетата показва че руснаците вече са решили всички проблеми по използването на Орешник и са готови да го използват -а това би трябвало да стресне някои желаещи да нанесат стратегическо поражение на Русия!?Даже считам че сега бай Дончо че каже на европейските бабаити -нали ви казах че с Путин трябва да се преговаря!?

    11:52 09.01.2026

  • 319 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #176 от "Поредната голяма ИЗЛАГАЦИЯ":

    Кисело ли е гроздето? А?

    11:52 09.01.2026

  • 320 Прав бях

    1 1 Отговор

    До коментар #310 от "Хахахаха":

    Лъжец ползван от пропадналият запад. 😄 После защо Русия е велика, а запада стана дъното на света. Лъжата е приоритет на пропаднали хора. Жалко за вашите.

    Коментиран от #324

    11:52 09.01.2026

  • 321 Мадуро подсъдим

    1 1 Отговор

    До коментар #313 от "1111":

    Видяхме ги колко стреляха и в Сирия и във Венецуела.

    11:53 09.01.2026

  • 322 Радина Кържилова

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Мен повече ме интересува, какво Ванга казва на Нешка за Путин.

    11:53 09.01.2026

  • 323 Ами те не искаха

    1 2 Отговор

    До коментар #317 от "Хахахаха":

    фашизма и тероризма, с който ги заля запада. Но теб те радва, Че в Украйна има война заради САЩ. Че Европа си заминава заради САЩ. Както казах, мечтата на безродника.

    Коментиран от #329

    11:54 09.01.2026

  • 324 факт

    2 0 Отговор

    До коментар #320 от "Прав бях":

    От Путин и болшевиките по големи льжци няма

    Коментиран от #332

    11:54 09.01.2026

  • 325 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #266 от "Некой си":

    "Рецепта на деня: Орехов чийзкейк с карамел"

    Заглавие от съседната статия във Факти! Случайно днес дават рецепти с орехи!

    11:54 09.01.2026

  • 326 Факти

    0 0 Отговор
    Дано дойде руския мир да се вдигне инфлацията петорно, да ни вдигнат данъците, да спрат социалните програми, да няма гориво по бензиностанциите и да ни е страх да говорим, за да не ни пребият в ареста. Българинът има нужда от здрава тояга за да спре да мрънка.

    11:54 09.01.2026

  • 327 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #224 от "Напрежение":

    Четеш без да разбираш смисъла на прочетеното?
    Нормално е при крАтените, не се безпокой.

    11:55 09.01.2026

  • 328 Вместо да драскаш

    1 0 Отговор

    До коментар #312 от "доктор":

    и показваш упадъка на запада да ви ползва в отчаянието си срещу Русия, да бе научила, че копейката е монета!

    11:56 09.01.2026

  • 329 истината

    0 2 Отговор

    До коментар #323 от "Ами те не искаха":

    Войната я започна Путин не САЩ. Сега ще си сърба попарата.

    11:56 09.01.2026

  • 330 Иран

    0 1 Отговор
    Гледах едно иранско бабе да се изказва за Аятолаха: "Да му кeндзaм на гроба".
    Руските бабета каквито са мощни не ми се мисли, каква тор ще пада.

    11:56 09.01.2026

  • 331 Ъъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #314 от "ха ха ха":

    Тръум не сме е да мята бомби по тези, които имат ракети.... Той се заиграва с малките и слабите. Наложи им санкции и след 30-на години ги напада.... Ма те хората вече взели-дали.... И американската армия е много силна. Що и във Венецуела не посмяха да отидат сами, вълреки, че им бяха постлали червения килим? Мали много силно? Що пак отидоха с британците?🤣

    11:57 09.01.2026

  • 332 За съжаление виждам теб

    0 0 Отговор

    До коментар #324 от "факт":

    Евтин глупак, показващ упадъка и фашизма залял запада.

    11:57 09.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания