Русия извърши безпрецедентен удар в Украйна с ракета „Орешник“ в отговор на атаката срещу Путин

Русия атакува Лвов в Украйна с балистична ракета „Орешник“. Руските въоръжени сили потвърдиха, че са нанесли масиран удар в Лвовска област, включително с „Орешник“, предаде агенция ТАСС.

Властите в Лвов обявиха, че това е безпрецедентен удар, защото за първи път от началото на пълномащабната инвазия Русия атакува Лвов с балистична ракета, движеща се със скорост 13 000 километра в час.

Москва обяви, че атаката е била отговор на декемврийското нападение на Киев срещу резиденцията на руския лидер Владимир Путин в Новгородска област. Няма доказателства, че Украйна е нападнала резиденцията на руския президент – каквито са обвиненията на руските служби.

В Лвов са били чути серия от експлозии. Властите информираха, че е бил ударен критичен инфраструктурен обект.

Западното командване на украинските военновъздушни сили заяви , че на 8 януари в 23:47 ч. руските сили са нанесли удари по инфраструктурни обекти в Лвов с балистична ракета. „Въздушната цел се е движела с приблизително 13 000 километра в час по балистична траектория“, се казва в изявлението. Типът на ракетата ще бъде определен след изследване на всички нейни компоненти.

Преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп постави под съмнение предполагаемата украинска атака срещу резиденция на руския му колега Владимир Путин в края на миналата година. Русия обвини Украйна, че е изпратила 91 дрона срещу резиденцията на Путин в северозападната Новгородска област. Киев отрече това твърдение, което според него има за цел да саботира мирните преговори.

Руските въоръжени сили нанесоха „масивен удар с високоточни оръжия с голям обсег, включително с мобилен наземен ракетен комплекс „Орешник“ със среден обсег“, както и с дронове, съобщиха от министерството и добавиха, че атаката е извършена в отговор на „терористичното нападение“ на Киев срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин на 29 декември 2025 г.

То добави, че целите на удара са постигнати, като са поразени цехове за производство на дронове, както и енергийна инфраструктура. Украйна отрича да е нанасяла удар срещу резиденцията на Путин и обвини Москва, че използва измислени твърдения, за да оправдае атаките си срещу правителствени сгради в Киев.

За първи път Москва атакува с „Орешник“ украинския индустриален град Днепър (Днипро на украински език) през ноември 2024 г., пише БТА.

Путин твърди, че западните системи за противовъздушна отбрана не могат да прехващат ракетата и добави, че тя може да достигне цели на голямо разстояние в Западна Европа. Западните военни анализатори заявиха, че „Орешник“ има способност да носи ядрена бойна глава.

Русия порази критична инфраструктура в западния град Лвов, като е използвана неидентифицирана балистична ракета, съобщи кметът на града Андрий Садовий. Западното командване на украинските ВВС уточни, че ракетата е летяла със скорост 13 000 км/ч, но типът ѝ все още се установява.

