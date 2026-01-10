Новини
Тръмп: Няма да позволим Китай и Русия да окупират Гренландия. Островът не е на Дания заради една лодка преди 500 години

10 Януари, 2026 04:28, обновена 10 Януари, 2026 05:06 947 20

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • гренландия-
  • дания-
  • китай-
  • русия-
  • анексиране

Още не говорим за пари, но ако не стане по лесния, ще го направим по трудния начин, заяви американският президент относно анексирането на територията

Тръмп: Няма да позволим Китай и Русия да окупират Гренландия. Островът не е на Дания заради една лодка преди 500 години - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът Доналд Тръмп смята, че ако Съединените щати не получат Гренландия, Китай или Русия ще го направят.

„Все още не говоря за пари за Гренландия. Може би ще го направя. Но в момента ще направим нещо за Гренландия, независимо дали им харесва или не. Ако не го направим, Русия или Китай ще поемат контрола над Гренландия, а ние не се нуждаем от тях като съсед“, каза американският лидер.

Той вярва, че "НАТО трябва да разбере, че в края на краищата това ще го спаси“. „Бих искал да сключим сделка по лесния начин. Ако не го направим по лесния начин, ще го направим по трудния начин. Само защото те са свалили лодка там преди 500 години, не означава, че притежават тази земя“, каза той.

Според Тръмп „извън Гренландия в момента има руски разрушители, китайски разрушители и руски подводници навсякъде“. Президентът добави:

„Няма да позволим на Русия или Китай да окупират Гренландия, защото това биха направили, ако не действаме.“ Така че ще направим нещо за Гренландия, или по мирен път, или с по-силови средства.“

Той също така заяви, че обича народа на Русия и Китай. „Обичам народа на Китай. Обичам народа на Русия.“

По-рано Тръмп заяви, че Съединените щати може да бъдат принудени да избират между прилагането на плановете си за Гренландия и запазването на НАТО. Той ясно заяви, че смята НАТО за практически неефективен без водещата роля на Съединените щати.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 1 Отговор
    СЪБИРАЙ РЪЖДЯСАЛИ КОРИТА ДЕТО ПРЕВОЗВАТ НАФТАТА И ЛЯПАЙ МУХИТЕ БЕ ЕДНОУХО магаре

    04:39 10.01.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 1 Отговор
    СЪБИРАЙ РЪЖДЯСАЛИ КОРИТА ДЕТО ПРЕВОЗВАТ НАФТАТА И ЛаПАЙ МУХИТЕ БЕ ЕДНОУХО магаре

    04:39 10.01.2026

  • 3 гост

    17 0 Отговор
    Тръмп окончателно изперка! Започна да се взема за божи наместник на земята, пък и дори в съня си да вижда китайци, руснаци, а защо не и извънземни!! Годините не прощават и той уверено крачи по пътя на Байдън!

    04:41 10.01.2026

  • 4 Българин

    1 9 Отговор
    Всички се убедихме, че който не се подчини на Тръмп, ще бъде унищожен. Така че, ние нямаме избор и трябва да му дадем всичко, от което той има интерес. Иначе няма да живеем!

    Коментиран от #5, #6

    04:44 10.01.2026

  • 5 Даваш ли даваш..

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Заради такива, като теб робството е продължило 5 века!

    Коментиран от #9

    04:48 10.01.2026

  • 6 Търновец

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Европа отдавна можеше да имаме собствена армия и конституция и да не зависим от САЩ. За съжаление в България и Германия има про Израелски крипто политици и глобалисти които ни правят дойна крава на двете Еврейски страни Украйна и Израел

    04:51 10.01.2026

  • 7 123

    12 1 Отговор
    По неговата логика САЩ не им принадлежи, защото и те са пристигнали с лодка.

    04:53 10.01.2026

  • 8 Уса

    4 4 Отговор
    Точно така мистър Тръмп.Трябва да действаме веднага бързо и с един замах да си вземем Гренландия преди руснаците.Видяхте след втория орешник нато и ЕС са се нсрли и сега е момента да ги нападнем

    04:54 10.01.2026

  • 9 Българин

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "Даваш ли даваш..":

    Ако не бяхме се подчинили на турците, нямаше да остане нищо от българския народ. Тоно защото винаги сме се подчинявали на по-силните и смелите, сме оцелявали. Иначе щяха да ни изколят като пилци!

    04:57 10.01.2026

  • 10 Нехис

    7 1 Отговор
    Доналд Дък, през 15 век Америка е открита и завладяна от испанци. Ти нито си испанец, нито пък по твоята логика пристигане с 3 кораба не им дава право да обявят континента за свой. Затова освобождавайте цяла Америка, връщайте я на индианците и се пръждосвайте!

    04:57 10.01.2026

  • 11 Георги

    2 2 Отговор
    мила редакция, ще може ли пак да пуснете статията на дв за разпада на БРИКС? Благодаря!

    Коментиран от #14

    05:14 10.01.2026

  • 12 Къде и кой е бил Тръмр преди 300 години

    4 0 Отговор
    Гренландия е от 300 години е на Дания-Датска територия.

    05:16 10.01.2026

  • 13 Перник

    0 2 Отговор
    К...л...а...н...е със с...е...к...и...р..а за Г...р...о...з...н... и...о У...р...у...н...г...е..л и П...л...е...ш...о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в.

    05:18 10.01.2026

  • 14 Перник

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Георги":

    К...л...а...н...е със с...е...к...и...р..а за Г...р...о...з...н... и...о У...р...у...н...г...е..л и П...л...е...ш...о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в.

    Коментиран от #18

    05:19 10.01.2026

  • 15 гдфгфдг

    1 0 Отговор
    така започват световните войни!

    05:21 10.01.2026

  • 16 Българин

    0 2 Отговор
    Ето това е трезв подход в политиката! Как може някой да претендира за нещо, което не може да защити?!? Не случайно Путин каза: "Имате това, което охранявате!". Ако не можете да си защитите територията и собствеността, те не са ваши, а вие сте лузър!
    Трябва ли да съществува някаква си окраина, след като не може да защитава населението си и земите си?!?

    Коментиран от #19

    05:25 10.01.2026

  • 17 Любопитно

    1 0 Отговор
    А по тази логика земята на Израел на кой е? Какво мисли Израелското лоби, което дърпа конците в САЩ?

    05:26 10.01.2026

  • 18 Вуду

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Перник":

    Чумата да те тръшне!

    05:30 10.01.2026

  • 19 А ти

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    ще можеш ли да защитиш семейството си ако те нападне някой квартален бияч? Или би се постъпил ,както каза в коментар 4 и 9.

    05:32 10.01.2026

  • 20 Да знайш

    1 0 Отговор
    Донат трамп ще приключи Обора. Никой няма да се натъжи...

    05:32 10.01.2026