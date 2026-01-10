Тръмп: Няма да позволим Китай и Русия да окупират Гренландия. Островът не е на Дания заради една лодка преди 500 години

Президентът Доналд Тръмп смята, че ако Съединените щати не получат Гренландия, Китай или Русия ще го направят.
„Все още не говоря за пари за Гренландия. Може би ще го направя. Но в момента ще направим нещо за Гренландия, независимо дали им харесва или не. Ако не го направим, Русия или Китай ще поемат контрола над Гренландия, а ние не се нуждаем от тях като съсед“, каза американският лидер.
Той вярва, че "НАТО трябва да разбере, че в края на краищата това ще го спаси“. „Бих искал да сключим сделка по лесния начин. Ако не го направим по лесния начин, ще го направим по трудния начин. Само защото те са свалили лодка там преди 500 години, не означава, че притежават тази земя“, каза той.
Според Тръмп „извън Гренландия в момента има руски разрушители, китайски разрушители и руски подводници навсякъде“. Президентът добави:
„Няма да позволим на Русия или Китай да окупират Гренландия, защото това биха направили, ако не действаме.“ Така че ще направим нещо за Гренландия, или по мирен път, или с по-силови средства.“
Той също така заяви, че обича народа на Русия и Китай. „Обичам народа на Китай. Обичам народа на Русия.“
По-рано Тръмп заяви, че Съединените щати може да бъдат принудени да избират между прилагането на плановете си за Гренландия и запазването на НАТО. Той ясно заяви, че смята НАТО за практически неефективен без водещата роля на Съединените щати.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
04:39 10.01.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
04:39 10.01.2026
3 гост
04:41 10.01.2026
4 Българин
Коментиран от #5, #6
04:44 10.01.2026
5 Даваш ли даваш..
До коментар #4 от "Българин":Заради такива, като теб робството е продължило 5 века!
Коментиран от #9
04:48 10.01.2026
6 Търновец
До коментар #4 от "Българин":Европа отдавна можеше да имаме собствена армия и конституция и да не зависим от САЩ. За съжаление в България и Германия има про Израелски крипто политици и глобалисти които ни правят дойна крава на двете Еврейски страни Украйна и Израел
04:51 10.01.2026
7 123
04:53 10.01.2026
8 Уса
04:54 10.01.2026
9 Българин
До коментар #5 от "Даваш ли даваш..":Ако не бяхме се подчинили на турците, нямаше да остане нищо от българския народ. Тоно защото винаги сме се подчинявали на по-силните и смелите, сме оцелявали. Иначе щяха да ни изколят като пилци!
04:57 10.01.2026
10 Нехис
04:57 10.01.2026
11 Георги
Коментиран от #14
05:14 10.01.2026
12 Къде и кой е бил Тръмр преди 300 години
05:16 10.01.2026
13 Перник
05:18 10.01.2026
14 Перник
До коментар #11 от "Георги":К...л...а...н...е със с...е...к...и...р..а за Г...р...о...з...н... и...о У...р...у...н...г...е..л и П...л...е...ш...о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в.
Коментиран от #18
05:19 10.01.2026
15 гдфгфдг
05:21 10.01.2026
16 Българин
Трябва ли да съществува някаква си окраина, след като не може да защитава населението си и земите си?!?
Коментиран от #19
05:25 10.01.2026
17 Любопитно
05:26 10.01.2026
18 Вуду
До коментар #14 от "Перник":Чумата да те тръшне!
05:30 10.01.2026
19 А ти
До коментар #16 от "Българин":ще можеш ли да защитиш семейството си ако те нападне някой квартален бияч? Или би се постъпил ,както каза в коментар 4 и 9.
05:32 10.01.2026
20 Да знайш
05:32 10.01.2026