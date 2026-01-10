Тръмп: Няма да позволим Китай и Русия да окупират Гренландия. Островът не е на Дания заради една лодка преди 500 години

Президентът Доналд Тръмп смята, че ако Съединените щати не получат Гренландия, Китай или Русия ще го направят.

„Все още не говоря за пари за Гренландия. Може би ще го направя. Но в момента ще направим нещо за Гренландия, независимо дали им харесва или не. Ако не го направим, Русия или Китай ще поемат контрола над Гренландия, а ние не се нуждаем от тях като съсед“, каза американският лидер.

Той вярва, че "НАТО трябва да разбере, че в края на краищата това ще го спаси“. „Бих искал да сключим сделка по лесния начин. Ако не го направим по лесния начин, ще го направим по трудния начин. Само защото те са свалили лодка там преди 500 години, не означава, че притежават тази земя“, каза той.

Според Тръмп „извън Гренландия в момента има руски разрушители, китайски разрушители и руски подводници навсякъде“. Президентът добави:

„Няма да позволим на Русия или Китай да окупират Гренландия, защото това биха направили, ако не действаме.“ Така че ще направим нещо за Гренландия, или по мирен път, или с по-силови средства.“

Той също така заяви, че обича народа на Русия и Китай. „Обичам народа на Китай. Обичам народа на Русия.“

По-рано Тръмп заяви, че Съединените щати може да бъдат принудени да избират между прилагането на плановете си за Гренландия и запазването на НАТО. Той ясно заяви, че смята НАТО за практически неефективен без водещата роля на Съединените щати.