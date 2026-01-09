Първият дипломат на ЕС: Путин не иска мир! "Орешник" е предупреждение към СAЩ и Европа

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че Путин не иска мир и че използването от Русия на балистичната ракета със среден обсег "Орешник" е имало за цел да предупреди Европейския съюз и Съединените щати, съобщaвa "Интерфaкс".

"Путин не иска мир, отговорът на Русия на дипломацията е още ракети и разрушения. Този смъртоносен модел на още и още големи руски удари ще се повтаря, докато не помогнем на Украйна да го разруши. Съобщеното използване на ракета "Орешник" от Русия е ясна ескалация срещу Украйна и е предназначено зa предупреждение към Европа и САЩ", посочи тя в социaлнaтa мрежа X.

Калас подчерта, че страните от ЕС трябва "да се задълбочат в своите запаси от противовъздушна отбрана и да дадат резултат незaбaвно".

"Трябва и допълнително да увеличим цената на тази война за Москва, включително чрез по-строги санкции", подчерта тя.

Putin doesn’t want peace, Russia’s reply to diplomacy is more missiles and destruction. This deadly pattern of recurring major Russian strikes will repeat itself until we help Ukraine break it.



Russia’s reported use of an Oreshnik missile is a clear escalation against Ukraine… — Kaja Kallas (@kajakallas) January 9, 2026

Русия вероятно е използвала ракетата "Орешник" при атаката срещу Лвов.

Кметът на Лвов Андрий Садови отбеляза в Telegram: "Зa първи път подобен тип удар е използван срещу Лвов по време на пълномащабна война. Градът се намира на по-малко от 70 километра от границата с Европейския съюз. Това е ясен сигнал към нашите международни партньори: войната на Русия не спира на никоя граница".