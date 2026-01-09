Новини
Първият дипломат на ЕС: Путин не иска мир! "Орешник" е предупреждение към СAЩ и Европа
  Тема: Украйна

9 Януари, 2026 15:48

Кая Калас подчерта, че страните от ЕС трябва да се задълбочат в своите запаси от противовъздушна отбрана и да дадат резултат незaбaвно

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че Путин не иска мир и че използването от Русия на балистичната ракета със среден обсег "Орешник" е имало за цел да предупреди Европейския съюз и Съединените щати, съобщaвa "Интерфaкс".

"Путин не иска мир, отговорът на Русия на дипломацията е още ракети и разрушения. Този смъртоносен модел на още и още големи руски удари ще се повтаря, докато не помогнем на Украйна да го разруши. Съобщеното използване на ракета "Орешник" от Русия е ясна ескалация срещу Украйна и е предназначено зa предупреждение към Европа и САЩ", посочи тя в социaлнaтa мрежа X.

Калас подчерта, че страните от ЕС трябва "да се задълбочат в своите запаси от противовъздушна отбрана и да дадат резултат незaбaвно".

"Трябва и допълнително да увеличим цената на тази война за Москва, включително чрез по-строги санкции", подчерта тя.

Русия вероятно е използвала ракетата "Орешник" при атаката срещу Лвов.

Кметът на Лвов Андрий Садови отбеляза в Telegram: "Зa първи път подобен тип удар е използван срещу Лвов по време на пълномащабна война. Градът се намира на по-малко от 70 километра от границата с Европейския съюз. Това е ясен сигнал към нашите международни партньори: войната на Русия не спира на никоя граница".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    84 6 Отговор
    Падаха светкавици над Лвов

    15:49 09.01.2026

  • 2 лешник

    76 7 Отговор
    какво нещо е анимацията докара урсулите до истерия

    15:49 09.01.2026

  • 3 Сталин

    70 6 Отговор
    Как ще иска мир, като фашистите са почти до курската дъга?

    15:49 09.01.2026

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    65 7 Отговор
    Който търси си го намира....

    15:50 09.01.2026

  • 5 Да бе

    91 6 Отговор
    Ама вашите сметки тъпчат с милиони, за да поддържате войната в Украйна и да източвате Европа в посока САЩ. Лъжлива фашистка сган

    Коментиран от #15, #150

    15:50 09.01.2026

  • 6 Доналд Тръмп, Президентът

    11 47 Отговор
    Който не иска мира ще получи американска секира !!!

    15:50 09.01.2026

  • 7 Лост

    67 4 Отговор
    И как да иска мир , като вие не искате да разговаряте с него и даже си организирате парти с Мераклийско вино?

    Коментиран от #31, #147

    15:51 09.01.2026

  • 8 Анализатор

    8 88 Отговор
    С т.нар. "Орешник" , Путлер може да брули единствено орехи...
    Украинците постигат същите резултати с два, три дрона...
    Така че Орешник може да се използва само в "тила" на Путлер....
    Пасва му на характера...

    Коментиран от #27, #85

    15:52 09.01.2026

  • 9 Путин

    23 3 Отговор
    Спосое болшибо😀

    15:52 09.01.2026

  • 10 Кметът на столицата Киев

    57 3 Отговор
    в Украйна, Виталий Кличко се е обърнал с призив към жителите на Киев. "Призовавам жителите на столицата, които имат възможност за тяхна безопасност временно да напуснат града, където има алтернативни източници на електричество и отопление, да го направят", казал той в изявление. В Киев няма ток, питейна вода и отопление и не се обещава кога ще дойде, ситуацията е трудна.

    Коментиран от #28

    15:52 09.01.2026

  • 11 гост

    58 70 Отговор
    От Орешника са се отделили 6/шест/ бойни глави без заряд. Пораженията са само от силата на кинетичната енергия.
    Представете си какво щеше да стане с Лвов, ако главите имаха конвенционален боен заряд!

    Коментиран от #19, #90, #141

    15:52 09.01.2026

  • 12 Хахаха

    70 85 Отговор
    Какво прави един орех.

    Цяла седмица ще циврят. Голям удар е било. Хвръкнаха натювчета, оръжия, газохранилища, логистики, производства на оръжия, заеодчета. Давай Вова. Харесвам квиченето на ЕвроШматките

    Коментиран от #154, #159, #164, #183

    15:53 09.01.2026

  • 13 Няма да има мир, защото лидерите на ЕС

    53 73 Отговор
    и Англия ще загубят властта си и ще бъдат принудени да се обясняват за милиардите похарчени, ако се откажат от конфликта с Русия и подкрепата за Украйна. Последствията са описани от бившия анализатор на ЦРУ Рей МакГовърн в неговия YouTube канал. "Ако кажат на народа си: Загубихме. Мислехме, че е добра идея, но похарчихме повече от 50 милиарда долара и всичко беше откраднато и изчезна без резултат. (…) Ще се опитаме да направим всичко възможно…, "тези момчета ще напуснат местата си в рамките на година или година и половина след резултатите от изборите", е казал МакГуърн. Според него Европейските политици все пак ще трябва да се обяснят пред населението си какви са причините за покачване цените на петрола, газта и хранителните продукти. По-рано Алексей Пушков бе заявил, че Европейският съюз в сегашното си състояние не е готов да воюва с Русия, просто няма сили, средства и готови да умират бойци.

    15:53 09.01.2026

  • 14 Бизнес инсайдър

    54 6 Отговор
    Кая Калас е получила нервна криза и е напълнила Q лоттите .

    Коментиран от #24

    15:53 09.01.2026

  • 15 Анализатор

    8 56 Отговор

    До коментар #5 от "Да бе":

    пРоссия трябва да бъде ликвидирана в този си вид с тази управленска измет!

    Коментиран от #20, #23, #25, #43, #173

    15:53 09.01.2026

  • 16 Дудов

    42 5 Отговор
    Абе дано да не се стига до раздаване на шамари, че Лондон и Париж ще са първите а Брюксел на трето място.Вито Тато , нито Нато ще ви спаси ако Путин натисне копчето за еднократна употреба

    15:53 09.01.2026

  • 17 Данчо

    46 5 Отговор
    Първият дипломат на ЕС е и-д-и-о-т

    15:54 09.01.2026

  • 18 АМИ ЛЕСНО СЕ

    44 5 Отговор
    ДЖАФКА ОТ БРЮКСЕЛ
    ОТ ЛВОВ Е ПО ТРУДНО
    А ПЪК ОТ КОНСТАНТИНОВКА ЕПТЕН

    15:54 09.01.2026

  • 19 А пък

    6 44 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    рускитеСвине си мрат 4 години в Донбас.

    15:54 09.01.2026

  • 20 Укрофоб

    24 5 Отговор

    До коментар #15 от "Анализатор":

    Анал-лизяторе, продължавай да ближеш

    15:54 09.01.2026

  • 21 Ами нъй

    31 5 Отговор
    онзи изкукалия плаши света отвъд океану, нека му покаже цар Путин как ще светкат като дискотечни светлинки. Само онзи ли може да плаши?

    15:54 09.01.2026

  • 22 Пази боже

    39 5 Отговор
    Такова нещо да е първи дипломат, "върховен преговарящ" и какво ли не. Заедно с Райхссфюрера акушер, ръсят само словесни бълvчи, но пък единствената полза от тях е, че с бързи темпове съсипват ЕС. Което е добро дело. Прогноза-с тези най късно до 2028 съюзът приключва, амин.

    15:54 09.01.2026

  • 23 Да бе

    26 5 Отговор

    До коментар #15 от "Анализатор":

    Дреме ти на теб, че урсулите им тъпчат сметките с милиони, за да източват и унищожава САЩ Европа.

    Коментиран от #39

    15:55 09.01.2026

  • 24 Питам

    15 28 Отговор

    До коментар #14 от "Бизнес инсайдър":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #29, #101

    15:55 09.01.2026

  • 25 Абе

    19 7 Отговор

    До коментар #15 от "Анализатор":

    Ти като лижешануси кажи сега на кой е най сладък?

    Коментиран от #35

    15:55 09.01.2026

  • 26 име

    34 4 Отговор
    Ейй, руснаците успяха с 300 зора да сглобят една стара лопата Орешник и да я изтрелят по Бандеристан, супер-дупер НАТОвското ПВО не я прихвана и евpoгeйчетата напълниха гащите. Абе, нали е стара ракета от 90те, ко са плашите.?!

    Коментиран от #41, #49

    15:56 09.01.2026

  • 27 Тачо Пармака

    17 4 Отговор

    До коментар #8 от "Анализатор":

    Аз например и без орешник моа тее бруля ,само със Симпатягата ,Обаче , много държа на хигиената ,подготви се както трябва ,без люспи и семки !

    15:57 09.01.2026

  • 28 ЗеленЧуков

    23 3 Отговор

    До коментар #10 от "Кметът на столицата Киев":

    Ами дано никога да не идва тока.

    15:57 09.01.2026

  • 29 Пропагандата

    9 23 Отговор

    До коментар #24 от "Питам":

    винаги се цели в глупака.

    15:57 09.01.2026

  • 30 Реалност

    48 38 Отговор
    Да сумираме "постиженията" на Ам-гъл от Кремъл в тази варварска война срещу Украйна и нейният героичен народ:
    1. НАТО не се сви, разшири се - с Швеция и Финландия, а границата на Московия с НАТО се увеличи с 1400 км.
    2. Московия не успя да завземе нито столицата Киев, нито някакви големи градове. А е загубила над 1,2 млн. орки!!! С този темп ще й трябва столетие, за да завладее цяла Украйна. НЯМА ДА УСПЕЕ.
    3. Подписаното снощи споразумение в Париж предвижда разполагането на западни военни бази (френски и британски) в Украйна;
    4. Руската икономика е в рецесия, финансово е в пълен колапс (не вярвайте на пропагандата на Кремъл, че всичко е под контрол, слушайте Игор Липсиц).
    5. Русия загуби почти всички свои клиенти и пазари на нефт и газ в Европа - най-платежоспособният пазар допреди няколко години. В замяна на превръщането си в "купичка с ориз" , т.е. в суровинен придатък на Китай и Индия.
    При това източвана безмилостно от двете държави с невъобразими отстъпки за нефта, който внасят. Това пък рязко задълбочава катастрофата в руската икономика и финанси, които се крепят основно на нефтогазовия комплекс. Руската нефтена промишленост и компании вече до една са на загуба и, забележете, налага се да бъдат дотирани от бюджета.
    Пет на нула за Запада и Украйна срещу омразния агресор.

    Коментиран от #44, #47

    15:57 09.01.2026

  • 31 Владимир Путин, президент

    6 29 Отговор

    До коментар #7 от "Лост":

    Сто пъти официално ме предупредиха да не почвам вайна, но ние руснаците и Русия плюxме на Международното право, Световния ред и ООН.
    Сега си носим последствията. Русия вече има трима съюзници - беднотия, мизерия и корупция 🎅

    Коментиран от #40

    15:57 09.01.2026

  • 32 Урусл Лайненов

    21 4 Отговор
    МИР Чрез сила

    15:57 09.01.2026

  • 33 бай Кольо

    24 3 Отговор
    Точно предупреждение-да си опичат ъкъла,че има и други играчки Вовата!

    Коментиран от #58

    15:57 09.01.2026

  • 34 А защо руснаците се управляват от такъв

    7 25 Отговор
    Простаk? Горките орки.

    Коментиран от #182

    15:58 09.01.2026

  • 35 Анализатор

    6 6 Отговор

    До коментар #25 от "Абе":

    Обичам Уай Наа като мед ,предпочитам сушени украински .

    15:58 09.01.2026

  • 36 РФ е един огромен КЕН eф !

    37 28 Отговор
    Защо Русия е толкова зла страна?

    В продължение на векове Русия е подчинявала съседите си и е завладявала земите им, причинявайки смърт, мъка и страдания на местното население.
    В продължение на векове негативният подбор бушува в Русия.
    След болшевишкия преврат през октомври 1917 г. Русия се обърна към официалната политика на „червен терор“ под ръководството на Ленин - милиони хора бяха безмилостно убити.
    През 1920 г. Бялата армия бяга от Русия: 300 000 млади, здрави мъже в репродуктивна възраст са изчезнали, най-образовани, мъже с почтеност, нежелаещи да правят компромиси с болшевишкия режим.
    През 1922 г. болшевиките извършват експулсиране на университетски професори. За пореден път най-добрите от най-добрите напускат семействата си. Интелектуалният потенциал на Русия е унищожен.
    При Сталин вълни от терор срещу гражданите и изкуствено предизвикан глад опустошиха както градовете, така и селата.
    Милиони селяни бяха убити или изпратени в ГУЛАГ-овете — най-трудолюбивата част от тези, които изхранваха страната и обработваха земята.
    Качествата, които улесняваха оцеляването, бяха способността за лицемерие, малодушието, моралната гъвкавост, липсата на самочувствие. Посредствеността беше предимство.

    През 21-ви век Путин и бандата му отново завъртяха колелото на негативния подбор.
    Най-добрите хора отново напускат Русия на Путин, защото просто не могат да живеят там.

    Коментиран от #69, #189

    15:58 09.01.2026

  • 38 Страх ги тресе и от

    22 4 Отговор
    Путин от изток и от Тръмп на запад.
    Задайте въпрос на Урсула чия е Гренландия.

    15:58 09.01.2026

  • 39 Анализатор

    4 21 Отговор

    До коментар #23 от "Да бе":

    Харесвам това, което и лидера на пРоссия харесва, всеки ден да загиват рушляци и жените им да излизат на "Свободния пазар на труда"
    Това е руската политика от много години вече и при това е успешна...

    Коментиран от #46, #48, #51, #67

    15:59 09.01.2026

  • 40 Кажи браво на Русия

    19 2 Отговор

    До коментар #31 от "Владимир Путин, президент":

    че и теб освобождава от фашизма. 😀

    Коментиран от #50

    15:59 09.01.2026

  • 41 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 7 Отговор

    До коментар #26 от "име":

    Селяните ако прихванат Орешника, много ще се зарадват, ама не могат.Това е защото са пълни инвалиди отвсякъде

    15:59 09.01.2026

  • 42 гръмовержецът💥

    23 3 Отговор
    Ще има и още орешници за вас , каласите , мерцовците , мелонитата и макрончовците ! Има време - и това ще дойде до тъпите ви карту....ни .....

    15:59 09.01.2026

  • 44 Стефан Усмивката Софиянски

    14 3 Отговор

    До коментар #30 от "Реалност":

    Тихоо ! Тихо пррррр ∆ льоооо,освен че си въздух под налягане ,не си и компетентен !

    16:00 09.01.2026

  • 45 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    6 25 Отговор
    Другари рашафили, съветски Zомбита и поклонници на тунингованото жуже на токчета, НЯМА как да има ядрен удар на Запад, поради простата причина, че там живеят децата и внуците на всички от фашисткото гнездо в Кремъл, на всички олигарси грабещи от поробените народи в състава на РФ.
    НЯМА как да стрелят по наследниците си!
    А сега си заврете сармите, заедно с лешниците ... знаете къде. 😆😂

    Коментиран от #54, #65, #73

    16:00 09.01.2026

  • 46 Да бе

    12 4 Отговор

    До коментар #39 от "Анализатор":

    Безродника винаги е мразил Европа и България и затова не му дреме, че САЩ и продажните урсули източват и унищожават Европа.

    16:01 09.01.2026

  • 47 ЛГБТ

    10 3 Отговор

    До коментар #30 от "Реалност":

    Аз си знаех, че си един от наз😀

    16:01 09.01.2026

  • 48 Лайнализатор

    13 1 Отговор

    До коментар #39 от "Анализатор":

    Жена ти като не е на пазара да не би да не пуска без пари бе рого.

    Коментиран от #56

    16:01 09.01.2026

  • 49 Копейкин Костя

    2 14 Отговор

    До коментар #26 от "име":

    Кой се плаши?
    Безаналоговата "Орешник " е пробила 2 таванни плочи и е унищожила събраните съчинения на Ленин в една стая! Смях!

    Коментиран от #55

    16:01 09.01.2026

  • 50 Владимир Путин, президент

    3 15 Отговор

    До коментар #40 от "Кажи браво на Русия":

    Не Русия !!!
    Аз асвабадих България от МОЧА-та и руския фашизъм.
    Не надо благодарить .......🎅🎅🎅

    Коментиран от #61

    16:02 09.01.2026

  • 51 Мнение

    18 1 Отговор

    До коментар #39 от "Анализатор":

    Каза жалкото платено от шорош същество?!

    Нали се сещаш, че в даден момент ще трябва да даваш отчет за грантовете?!
    Те НПО-тата ви пазят във фактурите си!
    Имена, адреси, телефонни номера и прочие!
    Само правилните хора да им поискат отчет на тия нпо-та, ще лъснете всички платени тролове!

    Коментиран от #76

    16:02 09.01.2026

  • 52 в отговор тръмпоча преди малко

    5 14 Отговор
    плени нов руски танкер и американските военни малтретират руския екипаж -
    САЩ задържат още един руски танкер. „Олина“ е натоварен с венецуелски петрол
    „Олина“ напусна Венецуела миналата седмица, малко след като американски спецсили задържаха венецуелския президент Николас Мадуро

    Коментиран от #71, #72

    16:02 09.01.2026

  • 53 хасан двата у..

    9 2 Отговор
    таа моим я изнасили от вътре на вън

    16:02 09.01.2026

  • 54 Да бе

    9 4 Отговор

    До коментар #45 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    На майка ти у пу?

    16:02 09.01.2026

  • 55 Пропагандата

    9 4 Отговор

    До коментар #49 от "Копейкин Костя":

    винаги се цели в глупака.

    Коментиран от #62, #75

    16:02 09.01.2026

  • 56 Анализатор

    4 12 Отговор

    До коментар #48 от "Лайнализатор":

    Жена нямам бе копей ,а атлетичен надда рен партньор 🍆 ,само не казвай че не ми завиждаш изобщо !

    Коментиран от #66, #78, #89, #112

    16:03 09.01.2026

  • 57 Първият дипломат

    10 3 Отговор
    Е голямо недоразумение

    16:03 09.01.2026

  • 58 Атина Палада

    4 13 Отговор

    До коментар #33 от "бай Кольо":

    Той вовата си има и страпони.Самотен е в бункера.

    16:03 09.01.2026

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 3 Отговор
    Мэр Киева Виталий Кличко се е обърнал к ъм жителите с молча временно выехать за пределы столицы на фоне масштабных перебоев с отоплением и электроэнергией

    16:04 09.01.2026

  • 60 Колко ли Орешника

    6 15 Отговор
    са се изсипали върху Русия, преди този да мине границата с Украйна.
    Голема е тайната и в тайна я пазят орките.

    16:04 09.01.2026

  • 61 Безродника не освобождава нищо

    12 2 Отговор

    До коментар #50 от "Владимир Путин, президент":

    Само показва падението си и деградацията и фашизма залял запада.

    Коментиран от #68

    16:04 09.01.2026

  • 62 Там пишеше че

    2 4 Отговор

    До коментар #55 от "Пропагандата":

    пародия е НУЖНИК.

    Коментиран от #70

    16:04 09.01.2026

  • 63 ЪХЪ

    16 3 Отговор
    Крайно време е да рзберат че Русия ако реши може спокойно да ги изтрие от лицето на земята и да си седнат на задника и да не си играят с огъня

    16:04 09.01.2026

  • 64 РФ е въздух под налягане !

    5 14 Отговор
    За резултата от удара на "Орешник":
    "Орешник“ проби единствено 2 таванни плочи и изгори цялата колекция от произведения на Владимир Ленин в стая. Не се шегувам. Всичките истории на руските канали, как пробил дупка десетки метри, са пълна измислица."
    Видео

    Коментиран от #77

    16:05 09.01.2026

  • 65 овч, 🐑

    11 2 Отговор

    До коментар #45 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Нали се сещаш , че децата им винаги могат да се завърнат , ако се наложи . ПроЗСт , си , че чак и завърнат !

    16:05 09.01.2026

  • 66 Логично

    7 2 Отговор

    До коментар #56 от "Анализатор":

    Коя жена ще е с трол.

    16:05 09.01.2026

  • 67 БАШ АНАЛИЗАТОР

    9 3 Отговор

    До коментар #39 от "Анализатор":

    МУЦКА РАШИРЯВАНЕТО НА ДИАМЕТЪРА НА ВХОДА ЗА АНАЛИЗИ ВОДИ ДО ПО ПЪЛНА ПРЕДСТАВА ЗА ДЕБЕЛИНАТА ИМ
    ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ХИГИЕНИЗИРАНЕ НА ОБЕМА ЗАД ВХОДА С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ ОРАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПОЧИСТВАНЕТО

    16:05 09.01.2026

  • 68 ще си събираш

    1 4 Отговор

    До коментар #61 от "Безродника не освобождава нищо":

    кара нти йте

    Коментиран от #74, #80, #82

    16:05 09.01.2026

  • 69 Путин

    8 2 Отговор

    До коментар #36 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Яж си гъбите и не се обяснявайки в ефир за в бъдеще

    16:05 09.01.2026

  • 70 Пропагандата

    6 2 Отговор

    До коментар #62 от "Там пишеше че":

    винаги има за цел глупака.

    16:06 09.01.2026

  • 71 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 2 Отговор

    До коментар #52 от "в отговор тръмпоча преди малко":

    Двамата руснаци от екипажа на" Маринера вече са освободени. Остават 20 ххли и 6 грузинеца , капитана е грузинец

    16:06 09.01.2026

  • 72 Доналд Тръмп, Президентът

    3 10 Отговор

    До коментар #52 от "в отговор тръмпоча преди малко":

    "....тръмпоча плени нов руски танкер..."

    Официално протестирам !!!
    Танкера само се правеше на руски, както и моя френд Владимир се прави на руски президент. Реално е щатен агент на ЦРУ, което не е трудно да се види.

    16:06 09.01.2026

  • 73 Демократ

    2 12 Отговор

    До коментар #45 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #117

    16:07 09.01.2026

  • 75 Копейкин Костя

    3 6 Отговор

    До коментар #55 от "Пропагандата":

    Муахаха, уцелила те е право в десетката, като гледам!
    Абе, я кажи, паметника на Шипка що стои още? Копейкин си дереше ризата, че щял да бъде унищожен, още преди две години ? 😀

    Коментиран от #81, #86

    16:08 09.01.2026

  • 76 Геро

    1 4 Отговор

    До коментар #51 от "Мнение":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    Коментиран от #95

    16:08 09.01.2026

  • 77 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 2 Отговор

    До коментар #64 от "РФ е въздух под налягане !":

    Хахахаха, ти от кой цирк си? Хахах, там го давал розово пони, нали?

    16:08 09.01.2026

  • 78 Лайнализатор

    6 3 Отговор

    До коментар #56 от "Анализатор":

    И партньора ти ли лиже АнаЛизатор, че в момента нямам тоалетна хартия под ръка та може да ударите по един език и двамата.Само да не си ударите главите при лизането

    16:08 09.01.2026

  • 79 Владимир Путин, президент

    3 5 Отговор
    Голичко, босичко, в нефт до колене гази !!!
    Що е то ? 🎅🎅🎅

    16:09 09.01.2026

  • 81 Копейките освен,че са предатели

    2 6 Отговор

    До коментар #75 от "Копейкин Костя":

    Да и неграмотни.

    16:09 09.01.2026

  • 82 Въх каък мъа

    8 2 Отговор

    До коментар #68 от "ще си събираш":

    уплаши идна продадена шъъ врънтия. Кажи браво на Русия, че и глупаците освобождава от фашизма.

    16:10 09.01.2026

  • 83 Горски

    13 4 Отговор
    Орешник удари гигантското газохранилище в град Стрий и го вади от строя. В Киев с 37 крилати ракети са унищожени три броя ТЕЦ. Другата седмица в Украйна става минус 20 и държавата ще КОЛАБИРА в енергиен гърч.Ако Володя иска контролен изстрел просто трябва да извади и трите останали АЕЦ, като разруши 750 кв подстанции.Днепровската вече е разрушена, което почти прави левобережна Украйна "остров" спрямо останалата част. ☠️☠️😎 П.с : Изстрелването на ракета със среден обсег ( до 5000км и сега) в посока Запад на 70 км от НАТО е налудна ескалация.Почти съм убеден, че Володя е предупредил Дончита за да не стане сакатлък. Украински военни блогове документираха шест поредни взрива близо до Лвов. Този модел съответства точно на конфигурацията на ракетата Орежник, която е оборудвана с шест бойни глави.

    16:10 09.01.2026

  • 84 Порошенко. 2014 г.

    13 2 Отговор
    След като изпрати срещу Донбас авиация и артилерия и уби 14000 цивилни и 500 деца, заяви:
    Вие руснаците в Донбас ще се криете в мазетата като мишки.Дицата ви няма да ходят на училище и ще бъдат необразован.
    Но ние ще живеем на слънце и богато, а децата ви ще ходят на училище и ще бъдат щастливи...
    Та кой започна войната ?
    Вие

    Коментиран от #91

    16:10 09.01.2026

  • 85 До анализатора

    10 3 Отговор

    До коментар #8 от "Анализатор":

    Ако изкарам кожения прът с двата ореха , така ще ти обруля подопашните бузи, щото една седмица ще стоиш прав.

    Коментиран от #88

    16:10 09.01.2026

  • 86 Пропагандата

    6 1 Отговор

    До коментар #75 от "Копейкин Костя":

    винаги се цели в глупака.

    Коментиран от #97

    16:11 09.01.2026

  • 87 хихи

    12 0 Отговор
    Путин иска мир чрез Сила. Той от Дедо си знае "С "Орешник" и добра дума се постига много повече отколкото само с добрадума"
    а Кая и кекс с мъжа си да прави мисли за ракетата на Путин

    16:13 09.01.2026

  • 88 Анализатор

    1 4 Отговор

    До коментар #85 от "До анализатора":

    Само обещаваш жребецо ,от чакане водите ми изтекоха .Ела ме вземи ,изцяло твой съм .

    16:13 09.01.2026

  • 90 хихи

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Натовчета има ли загинали?

    Коментиран от #104

    16:14 09.01.2026

  • 91 Владимир Путин, президент

    3 7 Отговор

    До коментар #84 от "Порошенко. 2014 г.":

    "...Вие руснаците ще се криете в мазетата като мишки.Дицата ви няма да ходят на училище...."

    И какво е излъгал човека ?
    Ми точно така си е !!!
    Всяка нощ 140млн руснаци топуркат по порутените неосветени стълбища към мазетата, а в цяла Белгородска област няма ток и вода 🎅👍

    Коментиран от #127

    16:15 09.01.2026

  • 92 Педep

    3 0 Отговор
    Ами значи си чист педep , бе .Това горд ли те прави?Можеш да си дариш органите за да свършиш нещо полезно за света, понеже няма как да се размножаваш по естествен начин и само хабиш ресурси

    Коментиран от #105

    16:15 09.01.2026

  • 93 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 0 Отговор
    Днес е един хубав ден за Световната Демокрация Европа бавно но сигурно достигна дъното Ние както винаги сме на грешната страна Само бананите ни останаха

    16:15 09.01.2026

  • 94 Ядосан

    10 0 Отговор
    Тая Калас да ставаше поне за мандръсанье!

    Коментиран от #100

    16:15 09.01.2026

  • 95 Васил

    4 0 Отговор

    До коментар #76 от "Геро":

    Геро много бих се изкефил на широкия ти ханш и най вече на сочните къуки .Големият майстор има нужда от голям тезгях !

    16:16 09.01.2026

  • 96 Путине, Путине...

    0 4 Отговор
    Ша ти спретнат некое СВО по американски в Москве.

    Коментиран от #103

    16:16 09.01.2026

  • 97 Копейкин Костя

    2 3 Отговор

    До коментар #86 от "Пропагандата":

    Щом повтаряш едно и също изречение като стара плоча и не можеш да отговориш на елементарен въпрос, значи си от тези, които твърдиш, че са уцелени!

    Коментиран от #108

    16:17 09.01.2026

  • 98 Софиянец

    6 0 Отговор
    Тая се подмокря при мисълта за Путин 😂😅😅

    16:17 09.01.2026

  • 99 Време е

    0 5 Отговор
    "томахоук" да посети Кремъл.

    Коментиран от #114

    16:17 09.01.2026

  • 100 Надарена кака

    6 0 Отговор

    До коментар #94 от "Ядосан":

    Да не си си намразил ....я бре ,как ще я мандръсаш тази постна балтийска шпрота ?

    16:17 09.01.2026

  • 102 Следващият Орешник -

    6 1 Отговор
    в празната глава на първия дипломат на ЕС - лелката Кая, - за да и направи мозъчна плънка.

    Коментиран от #107

    16:17 09.01.2026

  • 103 Да малчо

    2 0 Отговор

    До коментар #96 от "Путине, Путине...":

    То войната е като на кънтъра. Така фашизма преди да си отиде изкара деца. 😀

    16:18 09.01.2026

  • 104 Има загинали

    3 3 Отговор

    До коментар #90 от "хихи":

    Спецнази в Каракас и то бая.

    Коментиран от #131

    16:18 09.01.2026

  • 105 Анализатор

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "Педep":

    Мен ли имахте предвид ,драги ми господине ?

    16:18 09.01.2026

  • 106 Хахахаха

    0 4 Отговор
    Още един руски танкер е взет от американците днес! Танкера Олина!

    16:18 09.01.2026

  • 107 хихи

    4 0 Отговор

    До коментар #102 от "Следващият Орешник -":

    Кая и кекс да прави мисли за ..... на Путин...

    16:19 09.01.2026

  • 108 Пропагандата

    4 11 Отговор

    До коментар #97 от "Копейкин Костя":

    винаги се цели в глупака.

    Коментиран от #184

    16:19 09.01.2026

  • 109 Джорджия Мелони е казала, че Европа

    7 10 Отговор
    трябва да възстанови директната комуникация с Руската федерация и това е в интерес на целия ЕС. Италианският премиер е призовал за възстановяване на директната комуникация между Европа и Кремъл. Политикът е обяснил днес, че липсата на диалог с Русия ограничава влиянието на ЕС върху процеса на прекратяване на войната в Украйна. Мелони е казала това на пресконференция днес на 9 януари, според La Stampa и ANSA. Италианският премиер се е съгласил с мнението на френския президент Еманюел Макрон, който още по-рано е заявил, че Европа трябва да възобнови директния диалог с Русия очи в очи. "В това отношение мисля, че Макрон е прав. Вярвам, че е дошло време Европа да говори с Русия (за прекратяване на войната - ред.), иначе влиянието ни ще бъде ограничено. Но въпросът е кой трябва да го направи. "Не трябва да действаме хаотично - иначе ще бъдем играчка в ръцете на Путин," е казала Мелони.

    16:19 09.01.2026

  • 110 Оракула от Делфи

    0 8 Отговор
    Какъв мир да иска Диктатора Путин , като раходите за тези 4 години
    ВОЙНА трябва да се " избият " от някого!!! Има поне 500000 уббити руски
    войници, за 20 милиарда разрушени фабрики и рафинерий!
    В противен случай самия Путин е "аут" , а и не е сигурно, дали някой ще
    го остави безотговорен за трильони долари, пропиляни за войната с
    Украйна , отделно той самия има да дава много обяснения
    за милиарди присвоени от самия него и близките до него олигарси
    !!! Орешник е смъртоносен, но най-вече за самия Путин!!!

    Коментиран от #123, #160

    16:19 09.01.2026

  • 111 Механик

    10 0 Отговор
    На мен един лигав укро-трол ми е обяснил, че няма никакви орешници и че руските ракети са "мултики", щото Русия се е разпаднала на "малки феоди със собствени армии".
    Освен това, Урсула още преди 3 години обяви официално, че руснаците с а свършили всякакви ракети и се бият с лопати.

    16:19 09.01.2026

  • 112 Сиганин

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Анализатор":

    Аферата ти и той ли е патладжан като тебе, джинси?

    16:19 09.01.2026

  • 113 БАРС

    5 0 Отговор
    ЧЕМТНО НИТО ЕДИН ДИПЛОМАТ НЯМА НОРМАЛЕН ОТ ИЗБРАНИТЕ В ЕС НИТО ЕДИН НЕ КОМПИТЕНТНИ ДИПЛОМАТИ НА ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ ОТ НАШИЯТ ГРЪБ ЕКОИТО ИМ Е НАРЕДЕНО СЕЩАТЕ СЕ ОТ КОГО КАКВО ДА К
    ГОВОРЯТ.ТЕ ДАЖЕ НЕ УМЕЯТ Т ДА ГОВОРЯТ ВЕЧНО ЧЕТАТА КАМО ЛИ КАТО ПУТИН В ЕДНА ГОЛЯМА АУДИТОРИЯ И ДА ИМ ЗАДАВАТ ВЪПРОСИ ОТ ЖУРНАЛИСТИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ .КОЛКОТО ДО ТАЯ КАЛАС ТО ТА СУТРИН Е НЕРВНА НА П.А ВЕЧЕР НА СЕБЕСИ

    16:20 09.01.2026

  • 114 Ха ХаХа

    7 0 Отговор

    До коментар #99 от "Време е":

    Тези консерви хусите ги направиха на таратор, та Русия ли бе тюфлек безказармен

    16:20 09.01.2026

  • 116 стоян георгиев

    13 0 Отговор
    Тая скумрия не разбра ли, че мир означава пълна капитулация на 404, както и цялата бамдеровска фашистка маса на бесилото, която ръководи сегашната месомелачка за укри!

    16:20 09.01.2026

  • 117 Републиканец

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Демократ":

    Изконна ценност е да те млатя редовно в дивия .

    16:21 09.01.2026

  • 118 един

    5 0 Отговор
    тая е тъпа нищо не разбира

    16:22 09.01.2026

  • 119 Пенсионер 69 годишен

    8 0 Отговор
    Путин и Тръмп правят кинти, на крайна и късат трътката, а Европа плаща масрафа.

    16:22 09.01.2026

  • 123 Q -РесTиa

    6 0 Отговор

    До коментар #110 от "Оракула от Делфи":

    Абе къв Оракул си бре минн.дилл ,да ми седнеш на ....я и откровения и видения ще получиш .

    16:23 09.01.2026

  • 124 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 0 Отговор
    Руските войски са на 20 780 м от град Запорожие. Информация та е от Deep State.
    Качвам я специално за оня недое.....я, който постоянно Пита колко километра са до Киев

    16:24 09.01.2026

  • 125 Първият дипломат на ЕС

    6 0 Отговор
    Да ми яде У-Я ,барабар с ОРЕШНИЦите.

    16:24 09.01.2026

  • 126 дядото

    7 1 Отговор
    времето на горбачов и елцин безвъзвратно отмина. не очаквайте кремъл и путин да позволят втори такъв момент,колкото и да го желаете.

    Коментиран от #132

    16:24 09.01.2026

  • 127 Ха ХаХа

    8 0 Отговор

    До коментар #91 от "Владимир Путин, президент":

    Колко процента от Русия превзе Украйна бе укросало?
    Русия не квичи като дръгливото прасе наркоманско от страх и не иска помощ.
    Марш на фронта за тор

    16:24 09.01.2026

  • 128 Путине, Путине...

    0 5 Отговор
    Чакаме да направиш СВО в Брюксел или да конфискуваш щатски танкер...ако ти стиска де...иначе некой томахоук може да та навести в Кремле.

    Коментиран от #133

    16:27 09.01.2026

  • 130 Урсула фон дер Лай-Нен

    7 0 Отговор
    Кая ,бягай да си пиеш лекарствата че да не станеш цел на снайперисти

    16:27 09.01.2026

  • 131 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 0 Отговор

    До коментар #104 от "Има загинали":

    Вр.и.президента Венесуэлы Дельси Родригес уволила и дала команду арестовать генерала Хавьера Маркано Табату, возглавлявшего контрразведку и президентскую почетную гвардию. Его обвиняют в предоставлении контактной информации президента Мадуро и отключении протоколов противовоздушной обороны

    16:27 09.01.2026

  • 132 Я пъ тоа

    1 4 Отговор

    До коментар #126 от "дядото":

    На Путин му гушнаха Сирия и Венецуела под носа. Пече са Майдан и в Иран....Путин безпомощен.

    Коментиран от #137

    16:28 09.01.2026

  • 133 Путин не е

    4 0 Отговор

    До коментар #128 от "Путине, Путине...":

    терорист като САЩ.

    16:28 09.01.2026

  • 134 Мишел

    6 0 Отговор
    "Ударът с Орешник в Лвовска област, Западна Украйна, е зловещо предупреждение не само към Украйна, а и към всички нейни западни съюзници" Ню Йорк таймс, днес.

    Коментиран от #138

    16:29 09.01.2026

  • 135 Втория Дипломат На ЕС

    5 0 Отговор
    Да го сложа в точката на първия дипломат, че е много грозна и другаде не ми се иска да го слагам

    16:29 09.01.2026

  • 136 Путине, Путине...

    2 1 Отговор
    Тръмп ша ти спретне некое СВО по американски. Ша са чудиш откъде ти е дошло.

    16:29 09.01.2026

  • 137 Сирия и Венецуела

    3 1 Отговор

    До коментар #132 от "Я пъ тоа":

    бяха суверенни държави, а не на Путин. Деца тролиха и в края на ВСВ. 😀

    Коментиран от #142

    16:30 09.01.2026

  • 138 Я пъ тоа

    3 1 Отговор

    До коментар #134 от "Мишел":

    Кво предупреждение бре. Чакаме Путин да са тества с НАТО ..както НАТО са тества с Путин...

    Коментиран от #143

    16:31 09.01.2026

  • 139 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Бай Дончо вече каза,че в днешно време силата е единствената гаранция за мир и САЩ не се интересуват от международното право.
    Европейците късат ризи и прашки,защото Орешник унищожи техните запаси от 17 млрд.м3. газ,който те кътаха в хранилището край Лвов.

    Коментиран от #168

    16:31 09.01.2026

  • 140 Дошло е време ЕС да говори с Русия

    3 1 Отговор
    Джорджия Мелони е казала, че Европа трябва да възстанови директната комуникация с Руската федерация и това е в интерес на целия ЕС. Италианският премиер е призовал за възстановяване на директната комуникация между Европа и Кремъл. Политикът е обяснил днес, че липсата на диалог с Русия ограничава влиянието на ЕС върху процеса на прекратяване на войната в Украйна. Мелони е казала това на пресконференция на 9 януари, според La Stampa и ANSA. Италианският премиер се е съгласил с мнението на френския президент Еманюел Макрон, който още по-рано е заявил, че Европа трябва да възобнови директния диалог с Русия очи в очи. "В това отношение мисля, че Макрон е прав. Вярвам, че е дошло време Европа да говори с Русия (за прекратяване на войната - ред.), иначе влиянието ни ще бъде ограничено. Но въпросът е кой трябва да го направи. Не трябва да действаме хаотично - иначе ще бъдем като играчка в ръцете на Путин," е казала Мелони.

    Коментиран от #144

    16:32 09.01.2026

  • 141 Раша отива при крайцера и СССР

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    копейки заблудени ,колкото и да се пенявите по форумите и социалните мрежи .

    16:32 09.01.2026

  • 142 Я пъ тая

    2 2 Отговор

    До коментар #137 от "Сирия и Венецуела":

    Суверенни държави, фрашкана с руско оръжие и държавни дилъри на наркотици....що ли Путин не ги защити...безсилен е.

    Коментиран от #145

    16:32 09.01.2026

  • 143 Той Путин добре нарита НАТО

    3 1 Отговор

    До коментар #138 от "Я пъ тоа":

    щом опряха до теб мъник. 😄

    Коментиран от #146

    16:33 09.01.2026

  • 144 Докато натовско оръжие

    0 2 Отговор

    До коментар #140 от "Дошло е време ЕС да говори с Русия":

    Избива руснаци, никакви преговори с Кремъл.

    Коментиран от #148

    16:33 09.01.2026

  • 145 А с какво трябва

    3 0 Отговор

    До коментар #142 от "Я пъ тая":

    да са фрашкани бе мъник? 😄Фашизма опря да бори Русия с деца.

    16:34 09.01.2026

  • 146 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    1 3 Отговор

    До коментар #143 от "Той Путин добре нарита НАТО":

    Кой кого ли наритва постоянно....иначе натовци са по плажовете и зимните ски курорти.

    Коментиран от #151

    16:34 09.01.2026

  • 147 Дядо ви

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лост":

    Право у десетката LOL

    16:35 09.01.2026

  • 148 Така е мъник

    2 0 Отговор

    До коментар #144 от "Докато натовско оръжие":

    Дреме ти, че САЩ унищожава Европа, а в Украйна загиват хора.

    Коментиран от #153

    16:35 09.01.2026

  • 149 Путине, Путине...

    1 2 Отговор
    Дончо та отупа в Сирия и Венецуела...иде ред на Иран....помагай поне там, ако ти стиска...

    16:36 09.01.2026

  • 150 7777

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Да бе":

    Че кой започна войната, кой не иска да я спре, кои са фашистите сега?Все другите са им виновни.Великата рашистка пропаганда.Пусть всегда будет пропаганда.

    Коментиран от #155

    16:36 09.01.2026

  • 151 Да мъник

    3 1 Отговор

    До коментар #146 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":

    Лее се кръв, за да унищожава САЩ Европа. Дреме ти на теб за Европа!

    Коментиран от #156

    16:36 09.01.2026

  • 152 Някой

    2 0 Отговор
    Да, предупреждение. А това че няма защо да се спират, е заслуга на САЩ и ЕС. Да не си присвояват името Европа. ЕС не е Европа и никога няма да бъде. Още от преди над 38% от територията на Европа бе към Русия. Дори част от Казахстан е в Европа - там свършва Урал цепещ Европа.
    Така че да не приписват своите заслуги от запада на други. Путин съм го обвинявал, че е прекалено мек. Като нищо поне от 2014г са му натяквали да влиза в Украйна. Можеше например и от 2010г когато издигат местният Хитлер (Бандера) за герой на народа.

    16:36 09.01.2026

  • 153 Кажи го на Путин...

    1 2 Отговор

    До коментар #148 от "Така е мъник":

    Той почна МАСОВОТО унищожение

    Коментиран от #157

    16:37 09.01.2026

  • 155 Как кой

    3 2 Отговор

    До коментар #150 от "7777":

    САЩ. Без САЩ война в Украйна нямаше да има. И защо САЩ да я спира, като продажните урсули за някой милион, тъпчат военната индустрия на САЩ с милиарди. Ама ко ти дреме на теб за Европа?

    Коментиран от #158

    16:37 09.01.2026

  • 156 Я пъ тая

    1 1 Отговор

    До коментар #151 от "Да мъник":

    Колкото на теб ти дреме за руската кръв....иначе в ЕС е тихо и мирно...

    Коментиран от #161

    16:38 09.01.2026

  • 157 Не Путин опря до деца

    1 1 Отговор

    До коментар #153 от "Кажи го на Путин...":

    А фашизма залял запада. И ВСВ като си отиваше фашизма опря до деца. 😄

    16:38 09.01.2026

  • 158 Голем смех

    2 1 Отговор

    До коментар #155 от "Как кой":

    Байдън разпореди война в Украйна. Путин изпълни чинно.

    Коментиран от #163

    16:39 09.01.2026

  • 160 Оракула от Делхи

    2 1 Отговор

    До коментар #110 от "Оракула от Делфи":

    Колега, някой казвал ли ти е че си изключително кyx ?

    16:39 09.01.2026

  • 161 Да мъник

    0 0 Отговор

    До коментар #156 от "Я пъ тая":

    Ако ти дремеше за Европа, нямаше да те ползват да показваш падението и деградацията на залетия от фашизъм запад и обслужващ източването на Европа от САЩ!

    16:39 09.01.2026

  • 162 Путине

    0 1 Отговор
    Орешника нема да та отърве от некое СВО по американски....

    16:40 09.01.2026

  • 163 С папагалене мъник

    2 1 Отговор

    До коментар #158 от "Голем смех":

    не показваш друго, освен деградацията и фашизма залял запада. Дреме ти, че САЩ унищожава Европа!

    16:40 09.01.2026

  • 164 яж по-малко рускиФекалии

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Хахаха":

    прекаляваш

    Коментиран от #186

    16:41 09.01.2026

  • 165 Путине, Путине...

    6 3 Отговор
    Лееш СЛАВЯНСКА кръв......а щатско оръжие избива руснаците. До там ли я докара.

    16:41 09.01.2026

  • 166 До Анал..изтор!!

    3 4 Отговор
    Прав си!С Орешник Путин може да брули само майка ти на задна скорост..

    16:42 09.01.2026

  • 167 Водопроводчика от Оз

    3 2 Отговор
    Чух че Кая-та имала запушване на тръбата.Мога да я отпуша

    16:43 09.01.2026

  • 168 Хахаха!🎺🥳😀

    1 3 Отговор

    До коментар #139 от "Сатана Z":

    Зеленски измами европейците да напълнят хранилището с природен газ, а Путин го думна с Орешника. Взривовете са били с такава сила, че укрите са мерили за радиация. Помислили са, че е ядрено оръжие.

    Коментиран от #174

    16:43 09.01.2026

  • 170 Путине

    2 0 Отговор
    Как го допусна....оръжие на Тръмп избива руснаци, ти са ЗДРАВИСВАШ с Тръмп

    Коментиран от #176

    16:44 09.01.2026

  • 171 Хy Гuвз А Фak

    1 1 Отговор
    На кой му пука за Кая и какво казва???

    16:44 09.01.2026

  • 172 Фурие

    1 2 Отговор
    Как да не иска - иска, на една капитулацийка разстояние.

    16:45 09.01.2026

  • 173 Дядо ви

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Анализатор":

    Слушай "анализатор"-е каква е тая постна манджа? Няма "орки, блата, ушанки, копейки, путлери, три дня, два дня, ..."! Взимай се в ръце щото те връщам да белиш картофи! Тъй да знаеш!

    16:46 09.01.2026

  • 174 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #168 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    В Украйна нема хранилища на газ бре...заради войната...газ идва директно от ЕС....ама кой да знае.

    16:46 09.01.2026

  • 175 Путине

    1 2 Отговор
    Плачеш за томахоук по Кремле или за СВО по американски.

    16:47 09.01.2026

  • 176 Рублевка

    0 1 Отговор

    До коментар #170 от "Путине":

    Убива не оръжието, а малоумните урки.

    16:48 09.01.2026

  • 177 Наказател

    1 0 Отговор
    Кремълският плъх ще гние в затвора

    16:48 09.01.2026

  • 178 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    Поредна руска излагация.четвъртата ракета рубеж изстреляна към украйна отново не уцели нищо!целта бе хранилището за газ до лвов ама другия път.да.изстреляш.една от трите си такива ракети и да не уцелиш нищо за пореден път е някакъв вид мазохизъм.украинците вече даже не отчитат орешник като заплаха.

    16:49 09.01.2026

  • 179 Хи хи

    1 5 Отговор
    тагаренковци, чухте ли кво казва кайчето ?? Путин идва за вас, къде ще се криете ???

    16:49 09.01.2026

  • 180 Уса

    0 5 Отговор
    В САЩ се посмяхме на това недоразумение "дипломат"

    Коментиран от #185

    16:50 09.01.2026

  • 181 режимите в Европа са притеснени

    2 5 Отговор
    а народите на Европа са обнадеждени след прекрасното и точно изпълнение на ОРЕШНИК

    16:53 09.01.2026

  • 182 Дядо ви

    0 5 Отговор

    До коментар #34 от "А защо руснаците се управляват от такъв":

    Да наричаш на един цял народ "орки" е признак точно на простащина, расизъм и в твоя случай на зомбираност.

    16:55 09.01.2026

  • 183 Безсилието на рашистите по фронтовата

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хахаха":

    линия не може да се компенсира с келявите орешници

    Коментиран от #188

    16:55 09.01.2026

  • 184 Не е редно

    5 0 Отговор

    До коментар #108 от "Пропагандата":

    да ти бъде казано, защото трябва да се спазва добрия тон във форума.
    Но няма как.
    Ти си тотал елементарен копей п.р.о.с.т.а.к !!!

    16:58 09.01.2026

  • 185 Иван

    0 3 Отговор

    До коментар #180 от "Уса":

    Нарко Рубио и Кая Калас на сапун!

    16:58 09.01.2026

  • 186 Що бе?

    0 3 Отговор

    До коментар #164 от "яж по-малко рускиФекалии":

    Американските по-вкусни ли са?

    16:59 09.01.2026

  • 187 светкавична и великолепна атака

    0 2 Отговор
    с Орешник с огромни материални щети за врага и нула жертви , това е еталон за бомбардировка

    17:00 09.01.2026

  • 188 И по колко

    2 0 Отговор

    До коментар #183 от "Безсилието на рашистите по фронтовата":

    избити орки се падат на един орешник.

    17:00 09.01.2026

  • 189 Дядо ви

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Исторически неграмотно графоманство! Я раздуй нещо за подвизите на Англия и САЩ, на Франция, Белгия, Германия, Турция, Италия, Испания, Португалия, Япония... Нечистоплътност и лукавство. Никаква доблест. Дори не знам дали знаеш значението на тази дума. Вместо да обичаме Родината си и да милеем за нея, тръгнал нашия да мрази тоя и оня! А бре момче, вържи си гащите, изкопай и засей градината и остави атовете да се ритат!

    17:04 09.01.2026

