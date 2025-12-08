Седмичен хороскоп за 8 - 14 декември 2025 г.

Втората седмица на декември носи космически преход между мечтите и реалността. Нептун се завръща в директно движение в Риби, отключвайки портал към творческото ни въображение и духовните прозрения. Меркурий навлиза в Стрелец на 11-ти, придавайки скорост на мисълта и общуването след дългите дни на размисъл. Венера среща ретроградния Марс на 12-ти, създавайки напрежение между сърцето и гордостта, между това, което желаем и това, от което наистина се нуждаем. Луната достига третата си четвърт в практичната Дева, настоявайки за завършване на започнатото. Седмицата е мост между старото и новото - време да освободим миналото и да поканим в живота си свежи възможности със смелост и увереност, пише dunavmost.com.

Овен

Тази седмица космосът ви подтиква към дълбоко самопознание и духовен растеж. Нептун, ставайки директен в Риби, отваря врата към вътрешния ви свят на мечти и интуиция. Може да почувствате силен порив да избягате от всекидневието и да потърсите тишина сред природата. Венера противопоставена на ретроградния Марс на 12-ти създава вълнение в личните отношения - може да се появи стара любов или нерешен въпрос да изплува на повърхността. В професионален план Слънцето в Стрелец осветява пътя към разширяване и публичност. Използвайте енергията, за да представите проектите си смело. Парични възможности идват чрез договори и преговори. Вашата вродена смелост сега е вашето най-голямо оръжие.

Телец

Седмицата ви призовава да обърнете внимание на скритите източници на доход и дългосрочните вложения. Луната в Риби в началото на периода насочва фокуса ви към парични въпроси - сега е моментът да преразгледате задълженията си и да потърсите начини за по-интелигентно използване на средствата. Нептун директен в Риби отваря нови хоризонти пред приятелствата ви - може да срещнете човек, който ще промени перспективата ви за бъдещето. Венера в Водолей внася нестандартно мислене в кариерата - не се страхувайте да експериментирате с идеи, които другите смятат за твърде авангардни. Меркурий влизайки в Стрелец на 11-ти, ускорява комуникацията около съвместни проекти. Следвайте вътрешния си глас.

Близнаци

Пълнолунието в знака ви от 4-ти декември все още отеква, носейки яснота и завършване на важни теми. Тази седмица е време да интегрирате уроците и да действате с увереност. Меркурий, вашият управител, влиза в Стрелец на 11-ти, придавайки ви нова енергия за учене, пътувания и разширяване на мисловните ви граници. Може да получите привлекателно предложение, свързано с чужбина или образование. Венера противопоставена на ретроградния Марс на 12-ти носи драматични обрати в любовта - стари чувства могат да се завърнат или настоящата връзка да премине през изпитание. В парично отношение седмицата е благоприятна за продажби и сделки. Доверете се на интуицията си - тя рядко греши сега.

Рак

С Юпитер в родния ви знак от юни, продължавате да усещате вълна от емоционално обновление и растеж. Тази седмица Нептун в Риби става директен, осветявайки деветия ви дом на философия и дълги пътувания. Може да почувствате силно желание за духовно развитие или да планирате пътешествие, което ще промени гледната ви точка. Професионално Венера в Водолей активира зоната на трансформация - възможна е промяна в статуса ви или ново парично постъпление. Венера противопоставена на ретроградния Марс на 12-ти създава напрежение в семейството - важно е да балансирате личните си амбиции с домашните задължения. Използвайте емоционалната си интелигентност, за да създадете хармония. Третата четвърт на Луната в Дева на 11-ти ви напомня да завършите започнатите задачи.

Лъв

Ретроградният Марс във вашия знак от 6-ти декември ви кара да преосмислите посоката, в която се движите. Тази седмица енергията ви може да е по-ниска от обичайното, но това е време за вътрешна работа, не за външни завоевания. Венера в Водолей осветява сферата на взаимоотношенията и на 12-ти се противопоставя на Марс - страстта и напрежението в любовта достигат връхна точка. Може да изпитате раздвоение между гордостта и желанието за близост. Нептун директен в Риби активира осмия ви дом на интимност и споделени ресурси - дълбоки емоционални прозрения са възможни. В професионален план Меркурий влизайки в Стрелец на 11-ти носи добри новини и възможност за творческо изразяване. Не бързайте с решенията - изчакайте, докато яснотата дойде сама.

Дева

Третата четвърт на Луната във вашия знак на 11-ти декември ви призовава да завършите започнатите проекти и да се освободите от излишния товар. Тази седмица е идеална за организация, почистване и подреждане както на външното, така и на вътрешното пространство. Меркурий влиза в Стрелец на 11-ти, фокусирайки вниманието ви върху семейни въпроси и дома. Може да решите да направите промени в жилището или да разрешите застаряла семейна тема. Нептун директен в Риби осветява седмия дом на партньорствата - време е да видите любимия човек с по-ясни очи и да се отървете от илюзиите. Венера противопоставена на ретроградния Марс на 12-ти носи напрежение в работата - избягвайте конфликти с колеги. Вашето внимание към детайлите е ключово.

Везни

Управлявани от Венера, тази седмица преживявате интензивни емоционални вълни. Венера в Водолей активира зоната ви на любовта и творчеството, но на 12-ти се противопоставя на ретроградния Марс в Лъв, създавайки драматично напрежение между желанията и социалните очаквания. Може да се появи изкушение или дилема между различни хора или ситуации. Нептун директен в Риби осветява шестия дом на ежедневието и здравето - време е да обърнете по-голямо внимание на тялото и да установите нови, по-здравословни навици. Меркурий влизайки в Стрелец на 11-ти ускорява комуникацията и може да донесе интересни новини или краткосрочни пътувания. В професионален план сте на прага на важни решения. Потърсете баланса между сърцето и разума.

Скорпион

След пълнолунието в Близнаци на 4-ти, тази седмица ви дава шанс да интегрирате важни прозрения за финансите и личните ценности. Меркурий напуска знака ви на 11-ти и влиза в Стрелец, пренасочвайки фокуса от вътрешна рефлексия към материални въпроси. Време е да превърнете идеите в конкретни действия. Нептун директен в Риби активира петия дом на любовта и творчеството - ако сте били предпазливи емоционално, сега може да почувствате готовност да отворите сърцето си. Ергените сред вас може да срещнат някой специален. Венера противопоставена на ретроградния Марс на 12-ти създава напрежение между кариерните амбиции и домашните задължения. Важно е да намерите баланс. Вашата интуиция е изключително силна - използвайте я.

Стрелец

Седмицата е изцяло ваша! Слънцето продължава да греи в знака ви, давайки ви енергия, увереност и желание за приключения. На 11-ти Меркурий влиза във вашия знак след ретроградна фаза, ускорявайки комуникацията и мисленето ви. Идеите потичат като река и желанието да споделите знанията си е неудържимо. Нептун директен в Риби осветява четвъртия дом на семейството и корените - може да изпитате носталгия или желание да се свържете с близките си. Венера в Водолей активира зоната на общуването и кратки пътувания - социалният ви живот е интензивен. Венера противопоставена на ретроградния Марс на 12-ти носи философски спорове или разногласия около ценности и вярвания. Останете верни на истината си, но не налагайте мнението си на другите. Духът на авантюриста в теб търси израз.

Козирог

Подготвяте се за най-важния си сезон - на 21 декември Слънцето влиза във вашия знак, но тази седмица все още сте в подготвителна фаза. Нептун директен в Риби на 8-ми активира третия дом на комуникацията - важни разговори или информация може да промени гледната ви точка. Меркурий влизайки в Стрелец на 11-ти осветява дванадесетия дом на подсъзнанието и завършването - време е да се освободите от старите страхове и ограничаващи вярвания. Венера в Водолей фокусира вниманието ви върху финансите, а на 12-ти противостоянето ѝ с ретроградния Марс носи възможни парични дилеми или решения. Професионално продължавате да изграждате с търпение и дисциплина. Третата четвърт на Луната в Дева на 11-ти ви напомня, че успехът идва чрез малки, последователни стъпки. Вие сте господарите на времето.

Водолей

Венера в родния ви знак ви прави магнетични и привлекателни тази седмица. Обаянието ви е на върха и хората се привличат естествено към вас. На 12-ти Венера се противопоставя на ретроградния Марс в Лъв, създавайки динамично напрежение между личната ви свобода и партньорските задължения. Може да почувствате конфликт между желанието да бъдете независими и нуждата от интимна връзка. Нептун директен в Риби осветява втория дом на финансите - нови източници на доход може да се появят, особено свързани с творчество или духовност. Меркурий влизайки в Стрелец на 11-ти активира зоната на приятелствата и социалните мрежи - очаквайте интересни срещи и обмяна на идеи. Вашето новаторско мислене сега е особено ценно. Следвайте визията си за бъдещето.

Риби

Тази седмица е мощна за вас! Нептун, вашият управител, се завръща в директно движение в родния ви знак на 8-ми декември, осветявайки пътя напред след месеци на вътрешна работа. Мечтите, интуицията и творческата визия се засилват драматично. Време е да превърнете въображението в реалност. Луната в знака ви в началото на седмицата ви прави чувствителни и интуитивни. Меркурий влизайки в Козирог, осветява десетия дом на кариерата - важни професионални решения или разговори ви очакват. Венера противопоставена на ретроградния Марс на 12-ти създава напрежение между работата и личния живот. Може да се чувствате разкъсани между различни отговорности. Третата четвърт на Луната в Дева на 11-ти ви напомня да завършите започнатото, преди да поемете нови ангажименти. Вашата духовна сила е безгранична сега.